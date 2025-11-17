Новини
Държавата въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места

17 Ноември, 2025 15:07 1 224 33

  • мечки-
  • населени места

Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии

Държавата въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка със зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места е разработен и официално утвърден нов протокол, който регламентира действията на компетентните институции при подобни ситуации. Документът е подписан от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министъра на околната среда и водите Манол Генов.

Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии. Тъй като действащото законодателство към момента не позволява използване или носене на огнестрелно оръжие в населени места, документът има ключово значение за легитимирането на всички действия по обезопасяване на района и прогонване на дивите животни.

Чрез него се предоставя единен подход за необходимите действия, които горските структури, органите на МВР и експертите на МОСВ трябва незабавно да предприемат. Тези действия включват уведомяване на заинтересованите лица, обход на района, даване на инструкции за обезопасяване и прогонване на проблемния индивид или, ако се е оттеглил, наблюдение на района до 72 часа. Целта е да се гарантират безопасността на гражданите и ефективното управление на рискови ситуации, без да се застрашава животът на животните.

С подписването на документа трите министерства обединяват усилията си в отговор на повишената активност на мечките през есенно-зимния сезон, когато животните активно търсят храна и рискът от навлизане в населени места нараства.

Новият протокол осигурява бързи мерки и по-добра координация между институциите, като по този начин държавата реагира по-ефективно на възникващите случаи.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Резил

    19 1 Отговор
    Нищо , като при кучетата : Не става ясно кой ще бъде отговорен , когато животното нападне човек или дете .

    Коментиран от #8

    15:10 17.11.2025

  • 3 честен ционист

    20 1 Отговор
    Накрая БГ ще се превърне в един голям резерват за зверове, където ако посегнеш на пес столетник, или пияна мечка заминаваш у голямата къща.

    15:11 17.11.2025

  • 4 а какъв

    13 1 Отговор
    е протоколът ако прибирайки се към къщи, те срещне мечка.....???

    15:13 17.11.2025

  • 5 ДрайвингПлежър

    16 0 Отговор
    А дали ще има нови правила и план при навлизане на прасета в политиката?!
    За един прЕател питам ...

    Коментиран от #24

    15:13 17.11.2025

  • 6 Соня

    15 0 Отговор
    Правилата са същите ,добре познати от черната пантера!Той и сега Дани Мите незнае нищо за пантерата!
    Той даже не знае нищо и за черната Златка!Безгрижни хубавци с розови очила,даже министри!

    Коментиран от #12

    15:14 17.11.2025

  • 7 Сатана Z

    10 2 Отговор
    Мецаните спят зимен сън през зимата,но народът е казал:
    “Гладна мечка,просо сънува”
    и затова трябва да се храни преди да заспи за да не влиза в населени места за храна.

    15:14 17.11.2025

  • 8 ДрайвингПлежър

    5 0 Отговор

    До коментар #2 от "Резил":

    Не си прав колега! Повече от ясно е, че виновен в тоя случай е човека или детето!

    Коментиран от #9

    15:15 17.11.2025

  • 9 Темида от НПО-то

    8 0 Отговор

    До коментар #8 от "ДрайвингПлежър":

    Ако човек нахапе куче, как би квалифицирал престъплението?

    Коментиран от #21

    15:16 17.11.2025

  • 10 Протокол:

    15 0 Отговор
    Забранява се на мечките да влизат в населени места, с изключение на синя и зелена зона! Зимните гуми са задължителни! Иначе глоба.🐻

    15:16 17.11.2025

  • 11 Дръж, меченце!

    9 0 Отговор
    Мечките обичат царевица и ябълки, но и от 🎃 няма да се откажат, ако я срещнат.

    Коментиран от #15

    15:18 17.11.2025

  • 12 Дани Мите

    6 1 Отговор

    До коментар #6 от "Соня":

    Това са български евроатлантически мечки, докато шуменската пантера е нелегален емигрант!
    Хахахаха видя ли, че знам всичко!🤓🤪😜

    15:20 17.11.2025

  • 13 държавата Боко

    11 0 Отговор
    В Африка за демократично се води като те гръмнат, да не те ядат после, та така у татковината, ако те нападне и изяде мечка, могат да те изкарат накрая виновен, че си й направил стомашно неразположение, понеже не си се съблякал преди да почне да те яде.

    15:21 17.11.2025

  • 14 Гост

    14 0 Отговор
    С какви дейности се само се занимават в нашите министерства?! От години не бях чувал нещо по бесмислено и по безумно от този общ протокол за действие при нашествие от мечки! Както се казва, пази Боже, да не те срещне мечката! И най страшното е, че някои вземат заплати за това нищоправене!

    15:22 17.11.2025

  • 15 за всичко е виновна Брижит

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Дръж, меченце!":

    Мечките са всеядни, а народът казва на някоя стръвница, ако е опитвала човешко месо.

    15:23 17.11.2025

  • 16 Анонимен

    5 0 Отговор
    От властта се разрешава биене по тенекия и капаци на варели.Целта е да се вдига много шум,заради острият им слух това води до паника и бяг.

    Коментиран от #17, #20

    15:24 17.11.2025

  • 17 мечките са любопитни

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    Или до научаване на местонахождението ти от още гладни мецани.

    15:27 17.11.2025

  • 18 Горски

    4 0 Отговор
    Не разбрах ще раздават ли памперси безплатно или ще сложат автоматични плашила на възловите места.

    15:28 17.11.2025

  • 19 БЕЗ МАЙТАП

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Делю Хайдутин":

    Не пренебрегвай китайската панда.

    15:34 17.11.2025

  • 20 ДрайвингПлежър

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Анонимен":

    нистаа! ако вдигаш шум стресираш животинката нанасяш и тежка психична увреда и това си е подъдимо отвсякъде! Видиш ли мечка или бездомен пес звънни на домашните да е сбогуваш и отивай да я нахраниш!
    Ти сия кво, мислиш, че си по-важен ли?! Събуди се моля те!

    15:35 17.11.2025

  • 21 ДрайвингПлежър

    4 0 Отговор

    До коментар #9 от "Темида от НПО-то":

    Е как?! Ако човек нахапе куче е опит за убийство разбира се!
    Обратното, ако куче нахапе човек трябва незабавно да се провери да не е разтегнало челюст кученцето, счупило зъб, получило колики и въобще някакво общо неразположение и човека да се съди за малтретиране!

    15:38 17.11.2025

  • 22 Е няма що

    3 0 Отговор
    със 20 мечки не можем да се оправим като не знаете как питайте румънците там са защитени и сноват нощем по кварталите и по кофите имат си патрули който ги гонят и така на татък.
    А и защо нямат какво да ядът в гората някой поинтересува ли се.
    Постоянно всичко се обира от пенсионери, цели групи от съмнителни типове който после продават всичко това нелегално други тъпчат буркани в мазета трети продават по улиците сладка и гъби без касови апарати та като отидеш в гората или на поляната една ягода не можеш да срещнеш камо ли гъба,лешник и др

    Коментиран от #23

    15:38 17.11.2025

  • 23 Перо

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Е няма що":

    Бегайте помачориии

    15:40 17.11.2025

  • 24 АЗИС

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "ДрайвингПлежър":

    Политиците в България действат като животни затова правата на животните са над тези на хората.Оставям за размисъл буквален или преносен смисъл има в моят коментар.

    15:41 17.11.2025

  • 25 Васко Жабата

    2 0 Отговор
    На микрофона, Цеца Мецата.

    15:41 17.11.2025

  • 26 влък

    1 0 Отговор
    Тези правила държавата трябваше да ги съобщи на мечките преди доста години,а не сега да се сеща.

    15:44 17.11.2025

  • 27 Мечки стръвници

    2 0 Отговор
    Мечките през ноември трябва вече да спят зимния си сън. Не са заспали още тези мечки, които, поради недостиг на храна, не са успели да натрупат тлъстини. Понеже вече няма растителна храна в горите, незаспалите мечки ще започнат да ядат месо, т.е. животни, а може и хора. Ще станат мечки стръвници.

    15:48 17.11.2025

  • 28 Гръч

    2 0 Отговор
    Две прасета управляват 6 милиона,които намаляват към 5

    15:55 17.11.2025

  • 29 Политкоректен

    3 0 Отговор
    Разплаках се от умиление. Сигурно и в трите министерства са виждали само плюшени мечки.

    15:59 17.11.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 111111

    0 0 Отговор
    Протоколът е ясен: Бай, бабо, да не те срещне мечка!

    16:04 17.11.2025

  • 32 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    0 0 Отговор
    ДО ВСЯКА МЕЧКА ПО ЕДИН МИЛИЦИОНЕР..

    16:04 17.11.2025

  • 33 В гората няма храна за мечките иначе

    1 0 Отговор
    Гладна мечка хоро не играе
    Нахранете мечките с риба и мед и ще има доволен медвед

    16:15 17.11.2025

