Държавата въвежда нови правила за действие при навлизане на мечки в населени места

Във връзка със зачестилите случаи на навлизане на мечки в населени места е разработен и официално утвърден нов протокол, който регламентира действията на компетентните институции при подобни ситуации. Документът е подписан от министъра на земеделието и храните д-р Георги Тахов, министъра на вътрешните работи Даниел Митов и министъра на околната среда и водите Манол Генов.
Новият протокол създава ясен и координиран ред за реакция при появата на мечки в урбанизирани територии. Тъй като действащото законодателство към момента не позволява използване или носене на огнестрелно оръжие в населени места, документът има ключово значение за легитимирането на всички действия по обезопасяване на района и прогонване на дивите животни.
Чрез него се предоставя единен подход за необходимите действия, които горските структури, органите на МВР и експертите на МОСВ трябва незабавно да предприемат. Тези действия включват уведомяване на заинтересованите лица, обход на района, даване на инструкции за обезопасяване и прогонване на проблемния индивид или, ако се е оттеглил, наблюдение на района до 72 часа. Целта е да се гарантират безопасността на гражданите и ефективното управление на рискови ситуации, без да се застрашава животът на животните.
С подписването на документа трите министерства обединяват усилията си в отговор на повишената активност на мечките през есенно-зимния сезон, когато животните активно търсят храна и рискът от навлизане в населени места нараства.
Новият протокол осигурява бързи мерки и по-добра координация между институциите, като по този начин държавата реагира по-ефективно на възникващите случаи.
