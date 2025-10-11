Мечките все по-често слизат сред хората

От около месец насам мечки се разхождат по улиците на Доспат, в тъмните часове. А преди седмица мечка беше заснета и на улица в доспатското село Бръщен.

Семейство Караилански от село Бръщен преживява кошмарни мигове, когато внезапно мечка се появява край прозореца на къщата им. Емине живее на приземния етаж, в инвалидна количка е, признава, че се чувства безсилна пред дивото животно, съобщава бТВ.

Мечката е заснета от охранителни камери около 22 ч. Минути след нея по улицата минават младежи. А само на няколко метра има училище и детска градина. Затова хората в с. Бръщен са разтревожени.

На съседната улица преди десет дни е видяна мечка с малко мече, а друга стояла около час пред къщите, само на 300 метра от сградата на общината.

Според експерти горските животни сега са в подготовка за зимен сън, но не могат да си набавят нужната храна, затова и слизат все по-често при хората.

„Годината е много лоша за тях, защото април месец имаше едно застудяване, което уби всичките цветове на дивите дървета и нямаме в момента естествена храна, джанки, круши“, обяснява Александър Дуцов, зоолог от WWF.

Хората се страхуват от големите животни, но мечките също са в опасност.

„Това което намират в контейнерите за смет и сметищата, може да бъде опасно за здравето им. Другия проблем е че страхът сред хората много често води до незаконни средства за тяхното прогонване и убиване, каквито са например отрови или дори незаконен отстрел“, допълва Дуцов.

От WWF съветват, ако видим мечка, да не се приближаваме, да не привличаме вниманието ѝ и веднага да подадем сигнал на телефон 112.