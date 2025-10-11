Новини
Мечките все по-често слизат сред хората

Мечките все по-често слизат сред хората

11 Октомври, 2025 08:40

Хората се страхуват от големите животни, но мечките също са в опасност

Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

От около месец насам мечки се разхождат по улиците на Доспат, в тъмните часове. А преди седмица мечка беше заснета и на улица в доспатското село Бръщен.

Семейство Караилански от село Бръщен преживява кошмарни мигове, когато внезапно мечка се появява край прозореца на къщата им. Емине живее на приземния етаж, в инвалидна количка е, признава, че се чувства безсилна пред дивото животно, съобщава бТВ.

Мечката е заснета от охранителни камери около 22 ч. Минути след нея по улицата минават младежи. А само на няколко метра има училище и детска градина. Затова хората в с. Бръщен са разтревожени.

На съседната улица преди десет дни е видяна мечка с малко мече, а друга стояла около час пред къщите, само на 300 метра от сградата на общината.

Според експерти горските животни сега са в подготовка за зимен сън, но не могат да си набавят нужната храна, затова и слизат все по-често при хората.

„Годината е много лоша за тях, защото април месец имаше едно застудяване, което уби всичките цветове на дивите дървета и нямаме в момента естествена храна, джанки, круши“, обяснява Александър Дуцов, зоолог от WWF.

Хората се страхуват от големите животни, но мечките също са в опасност.

„Това което намират в контейнерите за смет и сметищата, може да бъде опасно за здравето им. Другия проблем е че страхът сред хората много често води до незаконни средства за тяхното прогонване и убиване, каквито са например отрови или дори незаконен отстрел“, допълва Дуцов.

От WWF съветват, ако видим мечка, да не се приближаваме, да не привличаме вниманието ѝ и веднага да подадем сигнал на телефон 112.


  • 1 Факт

    15 5 Отговор
    Природата си съществува и без наше участие. Да махнат камерите да не тревожат хората!

    08:44 11.10.2025

  • 2 общински съветник

    14 1 Отговор
    Добре, че не ходят до банкомата.

    08:46 11.10.2025

  • 3 Пич

    11 6 Отговор
    Това е добра новина ! Природата настъпва ! Преди десетина години положението беше толкова лошо , че трудно можеше да се види животно , птица , или като се гмурнеш - риба в мазето !

    08:47 11.10.2025

  • 4 1488

    8 0 Отговор
    а мисирките
    🦃🐓🐦🐤

    08:48 11.10.2025

  • 5 Плашат се мечките

    17 0 Отговор
    Черна пантера броди из гората.

    Коментиран от #10

    08:49 11.10.2025

  • 6 Родина

    16 1 Отговор
    Да слагат , хранилки през зимата . И няма да
    слизат . Да забранят сте и колела в някои части на
    планината . Но , пари за водопад има .

    08:49 11.10.2025

  • 7 Сакат да

    6 1 Отговор
    ги гушкат...

    08:49 11.10.2025

  • 8 Гост

    10 1 Отговор
    Търсят алтернатива на управлението. Желязко трепери.

    08:49 11.10.2025

  • 9 Родина

    10 1 Отговор
    АТВ , да забранят.

    08:50 11.10.2025

  • 10 Гост

    12 2 Отговор

    До коментар #5 от "Плашат се мечките":

    Герберски електорат броди из гората. Секат, палят, изнасят за към Измир. Животните търсят къде да избягат от герберският мор.

    08:52 11.10.2025

  • 11 бай Шиле

    3 1 Отговор
    Преди обаждане на 112 е препоръчително наказването с л..на!

    08:52 11.10.2025

  • 12 Пич

    0 2 Отговор
    Само на нас са единствените минуси !? Хм......

    08:52 11.10.2025

  • 13 Ивелин Михайлов

    7 0 Отговор
    Мечките търсят Последния софиянец. Казал съм им да го набият.

    08:56 11.10.2025

  • 14 Факт

    6 1 Отговор
    Като не искат мечки, да не правят сливова! А и дърветата изсякоха за фотоволтаици!

    09:14 11.10.2025

  • 15 Шпек Салам Народен

    9 2 Отговор
    Няколко тона царевица ще решат проблема.
    Но местните жители не са по даването.

    09:17 11.10.2025

  • 16 Пич

    2 0 Отговор
    Хахаха...... някой е коригирал глупостта си !

    09:27 11.10.2025

  • 17 112

    4 0 Отговор
    Популацията на мечки само за последните 20 г. се увеличи многократно и всички отговорни хора го знаят ,но никой не си мърда задника .Чакат да стане най -лошото и тогава ще гледаме как започват да си прехвърлят отговорноста институцийте .Просто трябва да им се намали популацията ,друго решение няма иначе хората ще вземат решение в свои ръце .

    09:30 11.10.2025

  • 18 Крадеца

    2 2 Отговор
    Имаме свръхпопулация от хищници, редукция в популацията на тяхната храна, и е крайно време да се вземат мерки за редукция на хищниците, преди да започнат да нападат не само обори, но и хора.

    09:42 11.10.2025

  • 19 бушприт

    0 0 Отговор
    доспатското село Бръщен-Намръщен.

    09:45 11.10.2025

  • 20 шам фъстък

    0 0 Отговор
    Мечката е заснета от хранителни камери около 22.00 ч.

    09:48 11.10.2025

  • 21 А бе, няма ли кой

    0 0 Отговор
    да пресели мечките във Витоша, та белким защитниците на животни да разберат, чи естественото и дивото е вкоренено във дивите зверове.

    10:14 11.10.2025

  • 22 Айде айде

    0 0 Отговор
    През последната седмица поне 5 разрешителни за отстрел на мечки издаде министъра на земеделието по искане на горските стопанства.

    10:17 11.10.2025

