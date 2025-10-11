Мечките все по-често слизат сред хората

От около месец насам мечки се разхождат по улиците на Доспат, в тъмните часове. А преди седмица мечка беше заснета и на улица в доспатското село Бръщен.
Семейство Караилански от село Бръщен преживява кошмарни мигове, когато внезапно мечка се появява край прозореца на къщата им. Емине живее на приземния етаж, в инвалидна количка е, признава, че се чувства безсилна пред дивото животно, съобщава бТВ.
Мечката е заснета от охранителни камери около 22 ч. Минути след нея по улицата минават младежи. А само на няколко метра има училище и детска градина. Затова хората в с. Бръщен са разтревожени.
На съседната улица преди десет дни е видяна мечка с малко мече, а друга стояла около час пред къщите, само на 300 метра от сградата на общината.
Според експерти горските животни сега са в подготовка за зимен сън, но не могат да си набавят нужната храна, затова и слизат все по-често при хората.
„Годината е много лоша за тях, защото април месец имаше едно застудяване, което уби всичките цветове на дивите дървета и нямаме в момента естествена храна, джанки, круши“, обяснява Александър Дуцов, зоолог от WWF.
Хората се страхуват от големите животни, но мечките също са в опасност.
„Това което намират в контейнерите за смет и сметищата, може да бъде опасно за здравето им. Другия проблем е че страхът сред хората много често води до незаконни средства за тяхното прогонване и убиване, каквито са например отрови или дори незаконен отстрел“, допълва Дуцов.
От WWF съветват, ако видим мечка, да не се приближаваме, да не привличаме вниманието ѝ и веднага да подадем сигнал на телефон 112.
1 Факт
08:44 11.10.2025
2 общински съветник
08:46 11.10.2025
3 Пич
08:47 11.10.2025
4 1488
🦃🐓🐦🐤
08:48 11.10.2025
5 Плашат се мечките
Коментиран от #10
08:49 11.10.2025
6 Родина
слизат . Да забранят сте и колела в някои части на
планината . Но , пари за водопад има .
08:49 11.10.2025
7 Сакат да
08:49 11.10.2025
8 Гост
08:49 11.10.2025
9 Родина
08:50 11.10.2025
10 Гост
До коментар #5 от "Плашат се мечките":Герберски електорат броди из гората. Секат, палят, изнасят за към Измир. Животните търсят къде да избягат от герберският мор.
08:52 11.10.2025
11 бай Шиле
08:52 11.10.2025
12 Пич
08:52 11.10.2025
13 Ивелин Михайлов
08:56 11.10.2025
14 Факт
09:14 11.10.2025
15 Шпек Салам Народен
Но местните жители не са по даването.
09:17 11.10.2025
16 Пич
09:27 11.10.2025
17 112
09:30 11.10.2025
18 Крадеца
09:42 11.10.2025
19 бушприт
09:45 11.10.2025
20 шам фъстък
09:48 11.10.2025
21 А бе, няма ли кой
10:14 11.10.2025
22 Айде айде
10:17 11.10.2025