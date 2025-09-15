Новини
Времето днес, прогноза за понеделник, 15 септември: Условия и за градушки, облачността намалява следобед

Максималните температури ще са между 22 и 27°.

Снимка: БНТ
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес ще има условия и за градушки, предаде БНТ. Следобед облачността ще се разкъсва и намалява и над по-голямата част от страната ще бъде предимно слънчево.

Вятърът ще се ориентира от запад-северозапад, ще се усили и с него ще нахлува студен въздух.

Предимно слънчево ще бъде на морския бряг. Вятърът там ще е умерен от изток-североизток, но следобед също ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат около 26-27°, малко по-високи от температурата на морската вода. Вълнението на морето ще бъде 2-3 бала.

Сутринта над планините в Западна България, а до обяд и над района на Централния Балкан облачността ще е значителна. На много места ще има временно интензивни валежи и гръмотевична дейност. Има условия и за градушки. Ще духа до умерен вятър от север-северозапад. Преди обяд над източните райони от Балканския полуостров ще има значителна облачност на места с валежи. Следобед над целия полуостров вече ще бъде слънчево, но и ветровито.


