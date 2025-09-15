Локализираха пожара в природен парк "Рилски манастир"

Локализиран от няколко страни е пожарът в Природен парк "Рилски манастир", който бушува във високата част на планината близо една седмица.

Огънят се разпространява от югоизточния си фронт и вече е обхванал над 900 декара гора, треви и храсти. Опасност за близки населени места няма. Борбата на огнеборците днес ще е насочена към пълното овладяване на огъня. 12 души ще бъдат на терен, каза пред БНТ гл. инспектор Стефан Тахтаджийски - началник на РСПБЗН-Рила:

"Може да се каже, че пожарът е овладян, защото от всички страни беше спрян, само в югоизточната част остава едно труднодостъпно място, където ще изпратим допълнителни сили - пожарникари, служители на природния парк и от Рилската света обител. Дано и времето помогне - засега малко дъжд е паднал"

Летателна техника вече не трябва - тя е помогнала в първите дни, когато пожарът е бил върхов. Огънят сега е навлязъл в гора, затова няма да има смисъл от хеликоптери. Няма опасност нито за хора, нито за вилни зони, увери гл. инспектор Тахтаджийски.

Потвърдена е версията, че огънят е тръгнал от мълния, каза инж. Димитър Григоров, директор на Природен парк "Рилски манастир":

"В последните години причините за пожарите са именно такива. Засега нямаме пожари, причинени от хора, всичко е дело на природните сили".

Пожарът е обхванал пасищни терени - високи треви и храсти - шипки. Няколко дървета са пострадали, но няма засегнати растителни видове. Няма и пострадали животни - местността се обитава от диви кози, мечки и глухари.