Румен Радев към учениците: Не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи

15 Септември, 2025 10:08 704 36

  • румен радев-
  • ученици-
  • предизвикателства-
  • трамплин-
  • успехи

"От поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието”, каза още държавният глава

Румен Радев към учениците: Не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

"Скъпи ученици, пожелавам ви много здраве, устрем и успех по светлия път към занятието. Борете се за вашите мечти, не се огъвайте пред предизвикателствата, а ги използвайте като трамплин за бъдещи успехи. Бъдете достойни да градите вашето бъдеще и прекрасното бъдеще на модерна европейска България. То ще зависи от вас. На добър час!”.

С тези думи президентът Румен Радев, който участва в тържественото откриване на учебната година в Първа английска езикова гимназия и 112-o ОУ „Стоян Заимов“ в София, се обърна към възпитаниците на двете учебни заведения, цитиран от Нова телевизия.

„За мен е огромно удоволствие заедно да открием новата учебна. Благодаря за поканата да споделим вълнението от първия училищен звънец, който днес ще отекне над цяла България. Защото от поколения първият учебен ден е истинско вълнение за всеки български дом. Ден, в който нашите деца поемат по светлия път на знанието”, заяви държавният глава пред събралите се ученици, родители и учители.

По думите му двете учебни заведения са се утвърдили като средища на знанието със своите здрави традиции, с утвърдените си педагогически подходи и широки възможности за личностно развитие. „Изградили сте една модерна и прекрасна екосистема, а именно отлично съжителство между двете училища, макар да са с различен профил. Но колкото и да е различен този профил – вие имате общ поглед към бъдещето. А той е - изграждането на не само на интелектуално развитие, но и на духовно извисени бъдещи граждани на родината”.

Радев изказа признателност към българските учители - за всеотдайността им към високоблагородната им мисия, за любовта и грижите им към прекрасното младо поколение на България.

Президентът благодари и на родителите на учениците, „без чиято градивна роля и подкрепа, усилията в образователния процес биха били напразни”.

„Искам да пожелая успех на нашите първокласници. А на зрелостниците, за които тази година ще е последна в училище – искам да ви призова да носите родината в сърцето си, независимо къде ще изберете да продължите образованието си или да живеете след това”, заяви държавният глава.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Програмиста

    5 18 Отговор
    АЗ ВЯРВАМ САМО НА ТОЗИ ЧОВЕК!!!

    Коментиран от #7, #31

    10:13 15.09.2025

  • 2 Ганя Путинофила

    7 5 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    10:13 15.09.2025

  • 3 Така е

    5 2 Отговор
    Така е никакво огъване пред Боко и Шиши!

    10:14 15.09.2025

  • 4 Такива

    10 5 Отговор
    клишета и дъвки , децата докато са ги чули , ако изобщо , и са ги забравили !

    10:14 15.09.2025

  • 5 честен ционист

    9 5 Отговор
    Румба, това са невръстни дечурлига, не наборници пушечно месо.

    10:14 15.09.2025

  • 6 Нашето образУвание

    8 4 Отговор
    генерира де билчета!

    10:14 15.09.2025

  • 7 честен ционист

    5 2 Отговор

    До коментар #1 от "Програмиста":

    Като те натовари на влака за Кардам, пак ще си говорим, колко му вярваш.

    10:15 15.09.2025

  • 8 оня с коня

    2 6 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    10:16 15.09.2025

  • 9 Майна

    8 4 Отговор
    Лицемерът
    Какво става с Боташ
    Всеки ден тези пари крадеш от децата ни
    Кой агитира и докара Райнмерал
    Ти се похвали
    Ние ще теглим кредити , а Райнметал ще държат основния пакет
    Така се грижиш
    По натовски

    10:16 15.09.2025

  • 10 Майна

    8 4 Отговор
    Дъщеря ти в пиеса - облечена като сатана , с рога
    Що не разлепиш и плаката и в този вид
    Или става много очевидно

    10:18 15.09.2025

  • 11 Последния Софиянец

    7 3 Отговор
    1989 г милион и половина ученици а сега 700 000.

    Коментиран от #13

    10:18 15.09.2025

  • 12 да не хвърляте капачките от боза ей

    4 2 Отговор
    кажете на децата да събират капачките от боза че в бг събираме капачки за ковьози

    инак ще махаме лева и щели да ни дават евро ха ха ха

    10:23 15.09.2025

  • 13 Питай руснята

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Последния Софиянец":

    защо е така?

    10:23 15.09.2025

  • 14 ФАКТ !!!

    6 3 Отговор
    УЧЕНИК НАПИСАЛ В СПОМЕНИК : НИКАКВО ДОВЕРИЕ НА ТОЗИ ЧОВЕК !!! ТОЙ ИЗЛЪГА И ПРЕДАДЕ РОДИЪЕЛИТЕ НИ !!!

    10:23 15.09.2025

  • 15 ФАКТ !!!

    5 3 Отговор
    УЧЕНИК НАПИСАЛ В СПОМЕНИК : НИКАКВО ДОВЕРИЕ НА ТОЗИ ЧОВЕК !!! ТОЙ ИЗЛЪГА И ПРЕДАДЕ РОДИТЕЛИТЕ НИ !!!

    10:24 15.09.2025

  • 16 Майна

    4 2 Отговор
    Знаете ли, че Деса е работила като организатор и координатор за Световния икономически форум- Давос ?
    Защо се укрива тази информация ?

    10:26 15.09.2025

  • 17 К.О.Т.а.р.А.К 🐱

    0 5 Отговор
    ало, пазете децата от путин че назакуска изяжда по едно детенце

    10:26 15.09.2025

  • 18 Румен Радев смехуркото

    5 3 Отговор
    Не им обяснявай ала-бала-портокала ,а им кажи как ще бачкат и живеят с 500 евро чисто

    Коментиран от #25

    10:28 15.09.2025

  • 19 Чо Рап

    4 2 Отговор
    "Скъпи ученици, даже използвайте трамплина на "общата" за издигане в обществото" !

    10:31 15.09.2025

  • 20 Новите европейски

    1 5 Отговор
    роби тръгват на училище и ще бъдат подготвени за смучене на пари.Данъци, глоби, такси и др.Честито!

    10:34 15.09.2025

  • 21 един БЪЛГАРИН

    8 4 Отговор
    58 000 първокласника през 2024 г.
    55 000 първокласника през 2025 г.

    129 000 първокласника през 1989 г.

    Извод: Бананите по магазините намаляват раждаемостта.

    Коментиран от #23, #30, #32, #33

    10:34 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 оня с коня

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "един БЪЛГАРИН":

    е па ползват за самозадоволяване, ясно е

    Коментиран от #24

    10:37 15.09.2025

  • 24 тролдоктор

    1 3 Отговор

    До коментар #23 от "оня с коня":

    Всеки съди по г-3а си, та и ти така...

    10:40 15.09.2025

  • 25 Няма да им каже

    1 3 Отговор

    До коментар #18 от "Румен Радев смехуркото":

    те ще трябва да го усетят така е по шукаритетно.Пляс по един задвратник и ходом марш да бачкат в Лидъл, Кауфланд и Макдоналдс.

    10:40 15.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 1111

    3 1 Отговор

    До коментар #21 от "един БЪЛГАРИН":

    Ши-бан комунист! Комунизмът в упадък я намалява. Добре е че и вие наламявате, защото няма да живеете с камъните!

    10:48 15.09.2025

  • 31 Неподписан

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Програмиста":

    А той само на приборите,парламентарна република сме..

    10:52 15.09.2025

  • 32 Българин

    2 0 Отговор

    До коментар #21 от "един БЪЛГАРИН":

    Да ви запуша тъпите манипулативни устенца. Раждаемост в България по години:
    1925 - 196 хиляди
    1970 - 138 хиляди
    1982 - 124 хиляди
    1989 - 112 хиляди

    Според твоите статистики на училище са тръгнали 5000 деца повече, отколкото са се родили.

    А през годините се вижда, как трагично пада раждаемостта през комунизма осопено последните 10, докато през 1925 - над 90% от новородените са били българчета, през 1989 50% са ромчета и турчета.

    Извод бананите дето си ги пъхаш са ти пробили мозъка.

    10:57 15.09.2025

  • 33 Ха ха ха ха

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "един БЪЛГАРИН":

    В НРБ нямаше баняни, защото НРБ беше на просешка тояга. Баняните са най-евтин плод по света, а НРБ нямаше валута дори за банани и портокали.

    Благодаря, че потвърждавате с твърденията си за мизерията на социализма.

    10:59 15.09.2025

  • 34 президент по неволя

    2 2 Отговор
    всяка сутрин като стоя пред огледалото и репетирам речите си за пред българския народ и света, деса ми нашепва в едното ухо че съм най жалкия президент. че нищо ме мога, че никой не ме познава и не знае че съществувам, освен тя, за нейно най голямо сьжаление, и че се чуди как някой някога въобще е гласувал за мене да ме прави президент, и че как бойко през ден й звънял да я пита колко още щяла да ме тьрпи

    аз й отвръщам тихичко: "но котенце, не е така. българите ме обичат. нали дигнах юмрук срещу бойко и показах силата си като направих няколко лицеви опори"
    а тя ми вика: "лицевите опори ги можеш, ама друго освен юмруче отдавна не можеш да дигаш"

    11:12 15.09.2025

  • 35 ОСТАВКА ЗА мунчо БОгаТАША!

    1 0 Отговор
    ОТ ГОЛ€МИЯТ ТРАМПЛИН , "Б О Т А Ш" НИ НАЧУКА този "го$подин"( Б€З ВАЗ€ЛИН)!
    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р . $ТИ!

    11:37 15.09.2025

  • 36 ДОЧУТО

    1 0 Отговор
    -ТАТЕ,ТАТЕ, р€зид€нтът П€ Д . Р . $Т ЛИ €?

    -Н€ ТАТИ, т€ $ митко $€(Х)кр€тарката ОТДАВНА $ТАНАХА Г€ ЙО В€ ,НА ГЪРБА НА НАРОДА....!

    11:37 15.09.2025

