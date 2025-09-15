Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"

По време на работа вчера в котелен цех на ТЕЦ "Бобов дол" е пострадал 20-годишен работник, съобщиха от полицията в Кюстендил.

Пострадалият е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен.

По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Бобов дол, уведомена е прокуратурата, отбелязва БТА.

През юли мъж на 64 години загина в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ "Бобов дол".