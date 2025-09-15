Работник е пострадал при инцидент в ТЕЦ "Бобов дол"

По време на работа вчера в котелен цех на ТЕЦ "Бобов дол" е пострадал 20-годишен работник, съобщиха от полицията в Кюстендил.
Пострадалият е настанен в столична болница с изгаряния на левия крак, втора степен.
По случая е образувано досъдебно производство в районното управление в Бобов дол, уведомена е прокуратурата, отбелязва БТА.
През юли мъж на 64 години загина в машина за смилане на биомаса в ТЕЦ "Бобов дол".
1 Майна
Кой е стопанина?
Той е виновен ако има проблем с безопасността!
Коментиран от #2, #3, #5
11:22 15.09.2025
2 честен ционист
До коментар #1 от "Майна":Стопанинът е клана Буш.
11:23 15.09.2025
3 Стопанина ли?!
До коментар #1 от "Майна":Амчи-Ковачки...!
11:28 15.09.2025
4 И хора
11:29 15.09.2025
5 Как кой?
До коментар #1 от "Майна":Русофила Ковачки.
11:34 15.09.2025
6 Ивелин Михайлов
11:38 15.09.2025