Шофьор прегази мъж на пешеходна пътека във Враца

Мъж на 88 години почина, след като бе блъснат от автомобил на пешеходна пътека. Това съобщиха от полицията във Враца.
В неделя (14 септември) около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.
Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.
По случая е започнато разследване.
1 1488
само тежеше на пенсионната система и децата си
Коментиран от #3
13:58 15.09.2025
2 Полюцай
Коментиран от #4
13:58 15.09.2025
3 честен ционист
До коментар #1 от "1488":Но е знаел как се държи пушка, а ти не знаеш, а в окопа трябва да учиш бързо.
14:00 15.09.2025
4 полюциите
До коментар #2 от "Полюцай":са с ма мати
14:02 15.09.2025
5 Хер Флик от Гестапо
14:09 15.09.2025
6 Тома
14:12 15.09.2025
7 Разбирач
14:13 15.09.2025
8 Дам
Сигурно пешеходеца си е гледал телефона докато пресича..
Коментиран от #9
14:15 15.09.2025
9 Бай Пешо Карбуратора
До коментар #8 от "Дам":Дано на ладата да й няма нищо, че само ядове да се намерят части
14:26 15.09.2025
10 Къде е Тръгнал !
По Обяд !
В Неделя !
Тоя !
Коментиран от #13
14:31 15.09.2025
11 Мерките работят
14:33 15.09.2025
12 1 пенсия по малко
14:35 15.09.2025
13 Към гробищата
До коментар #10 от "Къде е Тръгнал !":И е стигнал жив и здрав
14:36 15.09.2025
14 Пламен
Адвокатите ще искат експертиза по този въпрос .
И т.н........
14:37 15.09.2025