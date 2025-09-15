Новини
Шофьор прегази мъж на пешеходна пътека във Враца

15 Септември, 2025 13:51 771 14

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни

Шофьор прегази мъж на пешеходна пътека във Враца - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Мъж на 88 години почина, след като бе блъснат от автомобил на пешеходна пътека. Това съобщиха от полицията във Враца.

В неделя (14 септември) около 13:10 ч. във Враца лек автомобил е блъснал на пешеходна пътека възрастния мъж. Автомобилът е бил управляван от 41-годишен жител на Враца.

Пробите за алкохол и наркотични вещества на водача са отрицателни, посочват от полицията и допълват, че пешеходецът е починал в линейка на път за болнично заведение.

По случая е започнато разследване.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    3 14 Отговор
    достатъчно е живял
    само тежеше на пенсионната система и децата си

    Коментиран от #3

    13:58 15.09.2025

  • 2 Полюцай

    5 2 Отговор
    Санкциите работят...

    Коментиран от #4

    13:58 15.09.2025

  • 3 честен ционист

    11 1 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Но е знаел как се държи пушка, а ти не знаеш, а в окопа трябва да учиш бързо.

    14:00 15.09.2025

  • 4 полюциите

    1 3 Отговор

    До коментар #2 от "Полюцай":

    са с ма мати

    14:02 15.09.2025

  • 5 Хер Флик от Гестапо

    6 1 Отговор
    Като пешеходец, мога да кажа, че това, че накой е нарисувал бели правоъгълници на пътя с боя, не ни прави безсмъртни еле па у Враца. Между другото- най- много пешеходци са сгазени на пешеходна пътека...жалко

    14:09 15.09.2025

  • 6 Тома

    7 0 Отговор
    Важното е че глобата е 100 лв ако говориш по телефона на пешеходна пътека.За това ще следят полицията а не кой как кара

    14:12 15.09.2025

  • 7 Разбирач

    6 2 Отговор
    Пешаходецът трябва да бъде тестван, не шофьора. Нищо чудно да е бил под въздействието на нещо. Не е нормално някой с инстинкт за самосъхранение да пресича на пешеходна пътека в северозапада

    14:13 15.09.2025

  • 8 Дам

    2 3 Отговор
    Шофьор прегази мъж на пешеходна пътека във Враца

    Сигурно пешеходеца си е гледал телефона докато пресича..

    Коментиран от #9

    14:15 15.09.2025

  • 9 Бай Пешо Карбуратора

    1 1 Отговор

    До коментар #8 от "Дам":

    Дано на ладата да й няма нищо, че само ядове да се намерят части

    14:26 15.09.2025

  • 10 Къде е Тръгнал !

    0 2 Отговор
    Къде е Тръгнал !

    По Обяд !

    В Неделя !

    Тоя !

    Коментиран от #13

    14:31 15.09.2025

  • 11 Мерките работят

    1 0 Отговор
    Сега няма да могат да глобят пенсионера за неправилно пресичане и използване на мобилен телефон. Могат само да конфискуват колата, но пустиняците карат само таратайки и бракми.

    14:33 15.09.2025

  • 12 1 пенсия по малко

    1 1 Отговор
    Държавата ше си отдъхне

    14:35 15.09.2025

  • 13 Към гробищата

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Къде е Тръгнал !":

    И е стигнал жив и здрав

    14:36 15.09.2025

  • 14 Пламен

    2 0 Отговор
    Полюцаите сега ще разследват дали дядото е подал звуков и светлинен сигнал че ще пресича на пешеходна.
    Адвокатите ще искат експертиза по този въпрос .
    И т.н........

    14:37 15.09.2025

