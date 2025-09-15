Новини
България »
Нанков: Върховният разединител Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата

15 Септември, 2025 14:16 855 58

  • николай нанков-
  • румен радев-
  • ам хемус

Вече над четири години говори за някакви митични чували за “Хемус”, но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки

Нанков: Върховният разединител Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Това написа във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

"Вече над четири години говори за някакви митични чували за “Хемус”, но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки….Да, довършването на автомагистрала “Хемус” ще е двойно по-скъпо. Но не по измислените за политическа атаката причини.

А защото има чисто икономически аргументи - и ако президентът не може да смята, нека се върне в първи клас. За останалите е ясно, че цените през 2019, на които е смятана “Хемус” и по които са дадени авансите, са доста по-различни от цените през 2025 г. Всеки, който ходи в магазина, е наясно с това.

Важните въпроси по “Хемус” са други: след като авансите според Радев и компания са били проблем, защо регионалните му министри не изискаха направените съгласно буквата на закона обезпечения /гаранции и застраховки/? Защо не прекратиха “лошите инхауси”? А - напротив, индексираха ги с милиони.

Защо оставиха изграденото да се руши, да се крадат кабели и железа, да се компрометират незамонолитени съоръжения и “незапечатани” трасета? Защо изобщо спряха строителството? Ще ви кажа защо - изцяло с политически аргументи. Но както винаги, фактурите на лъжите им дойдоха и за съжаление ще бъдат платени от българските граждани."


България
Поставете оценка:
Оценка 1.4 от 17 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    50 4 Отговор
    Ще ми хареса Радев да го мобилизира този сой бой в първи вагон на влака за Кардам.

    14:17 15.09.2025

  • 2 Лост

    39 3 Отговор
    Купето от джипого изкарали да лае.

    14:18 15.09.2025

  • 3 Бонев

    47 3 Отговор
    Колко е хубаво за баце и шиши да няма разеденители и всички да се въртят около техните дебели фигури.

    14:19 15.09.2025

  • 4 ПОЛИТИЦИ НИ РАБОТЯТ ОСНОВНО ВЪВ ФЕЙСБУК

    29 2 Отговор
    ЗАТОВА СМЕ ( И ЩЕ СМЕ ) НА ТОВА ДЕРЕДЖЕ

    14:19 15.09.2025

  • 5 бузурестия

    38 2 Отговор
    Този бая чекмеджета напълни на Баце с Хемус. Неслучайно го награди с една сгодна Мата Хари.

    14:19 15.09.2025

  • 6 службогонци

    36 1 Отговор
    Този ли е оня, който подаде оставка като министър, за да стане заместник-министър?
    А помните ли защо подаде оставка?

    14:20 15.09.2025

  • 7 Вечният

    34 1 Отговор
    мазен куфар на джипката и отговарящ за поръчки от ескорта ! И той да се обади .

    14:20 15.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    27 3 Отговор
    В Румъния милиони на протест.Всички градове са блокирани.

    Коментиран от #23

    14:20 15.09.2025

  • 9 Лост

    29 2 Отговор
    Защо бе Нанков ще е два пъти по скъпа ?Нали няма инфлация?А с авансите какво стана?

    14:21 15.09.2025

  • 10 Цък

    25 1 Отговор
    На Този боклук като какъв му давате думата всеки ден. Първо са си извади врата от за-д-ни-ка.

    14:21 15.09.2025

  • 11 Иванчо

    21 1 Отговор
    Да не би Радев да е по-лош от бай Хой и бай Кой ???

    14:21 15.09.2025

  • 12 Хмм

    28 3 Отговор
    не разбра Борисов, че борбата срещу президента е загубена кауза, по едно време се беше кротнал, пак започна чрез калинките си

    14:21 15.09.2025

  • 13 Ганя Путинофила

    7 21 Отговор
    Плащайте на Боташ и не философствайте!

    14:22 15.09.2025

  • 14 ГЕРБмафи

    24 3 Отговор
    Ко каза този съединител, така де амбpeaж?

    14:23 15.09.2025

  • 15 Тома

    30 3 Отговор
    Всеки ден от шайката герб има по един да плюе против президента и винаги този е бил разследван за далавери.Днес е Нанков който трябваше да лежи за кражби от асфалта

    Коментиран от #26

    14:23 15.09.2025

  • 16 АГАТ а Кристи

    4 22 Отговор
    Ако от "Хемус" се окраде с чували, то "Боташ" си е КРАЖБАТА на века.
    Да свалим шапки пред гениалността на зеления чорап, а също така и на върховната му наглост и безочие !!!

    14:24 15.09.2025

  • 17 Запомнил съм го

    21 2 Отговор
    ...тоя шопар,че се возеше на джипката на тиквонья дорде той обикаляше из ,,ЛОТ"- вете като шофираше лично за да контролира от къде ще му се пълнят чекмеджета...ама...отЗаде...на задната седалка за да му ,,прави вятър" на дирника...с език...

    Коментиран от #24

    14:24 15.09.2025

  • 18 🤣🤣🤣🤣🤣

    16 2 Отговор
    Беги, бе, чемодан!🤣

    14:25 15.09.2025

  • 19 Хохо Бохо

    18 3 Отговор
    Радев успя да ни обедини срещу мафията, завзела държавата и платените им клакьорки

    14:25 15.09.2025

  • 20 Учуден

    10 0 Отговор
    Като са митични, къде са парите?

    14:26 15.09.2025

  • 21 Някой

    23 4 Отговор
    Много ви се иска да бъдете оставени да безчинствате на спокойствие. Никой да не ви казва право в очите какви сте.
    Е, браво на Радев. Бърка в гадно карантиите.

    Коментиран от #34

    14:26 15.09.2025

  • 22 прокопи

    17 2 Отговор
    Ама как хубаво сучеше от нянката на Бойко ...!

    14:27 15.09.2025

  • 23 Бързо

    8 1 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    Карай химическите весета. Далаверата ти ще е голема

    14:27 15.09.2025

  • 24 Лост

    20 2 Отговор

    До коментар #17 от "Запомнил съм го":

    И докато го возиха, го ожениха и дете му направиха

    14:27 15.09.2025

  • 25 Кой Фактически ?

    14 2 Отговор
    Кой Фактически ?

    Е Разединителя на Нацията !

    Тоя който постанвява всичките тези противоречащи на закона и Конституцията Нормативни Дакументи ?

    Или Радев ?

    Който няма нищо Общо !

    С Това !

    14:27 15.09.2025

  • 26 Тошо

    13 2 Отговор

    До коментар #15 от "Тома":

    И не само за асфалта а защото е пълен здник!

    14:27 15.09.2025

  • 27 78291

    14 3 Отговор
    Ей тоя тъпак само заради Своге трябва да е в затвора до живот ,да не излиза да пелтечи

    14:28 15.09.2025

  • 28 Надигане

    18 4 Отговор
    Президентът Радев е единствената надежда на обикновените хора. Надяваме се на нова негова партия за реши патовата ситуация на БГ. Чакаме предсрочни избори.

    Успех на Радев.

    Коментиран от #31

    14:29 15.09.2025

  • 29 Майна

    6 1 Отговор
    Играете в един отбор..
    Менкат се - Борисов, Радев, Борисов, Радев и..сие
    Резултат- България ще бъде довършена от шефа им- " лондонсити"

    14:31 15.09.2025

  • 30 Българин

    15 1 Отговор
    Хайде,хайде,ГЕРБ изкради парите,Радев ви в виновен.Недей поне да плюеш по президента.Няма по-крадлива партия от ГЕРБ. При едни избори отивате в историята.

    Коментиран от #35, #48

    14:34 15.09.2025

  • 31 Промяна

    1 5 Отговор

    До коментар #28 от "Надигане":

    28 Много си се объркал Месии няма А робско мислене Радев за какво ви е че вече 9 години е тук

    Коментиран от #52

    14:34 15.09.2025

  • 32 екарисаж

    5 1 Отговор
    Нанковъ, виж какво става във Франция,Англия започва и в Германия.Мислиш ли,че следващите няма да сме ние?ДА НИЕ ЩЕ СМЕ,но ще започнем като в Непал,първо от вашата кошара,от тази с 240 пра-та в нея.Ще метем до дъно.

    14:35 15.09.2025

  • 33 1111

    7 5 Отговор
    При една партия на Радев, гласувам за него.Това искат и много българи.

    Коментиран от #36, #40

    14:35 15.09.2025

  • 34 Промяна

    1 3 Отговор

    До коментар #21 от "Някой":

    21 що лъжете постоянно О т лъжи какво получи държавата ни за 5 години

    14:36 15.09.2025

  • 35 Промяна

    3 8 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    39 ГЕРБ и Борисов имат 700 хиляди гласоподаватели А вие робите на Радев закъде сте А и Пеевски има около 300 хиляди Радев без президенството е обикновен

    Коментиран от #47, #54

    14:38 15.09.2025

  • 36 Майна

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "1111":

    Това иска лондонсити
    И упорито се работи в тези купени медии да го изкарат проруски..
    Ядец! Еди път, втори, - не сме идиоти.

    14:38 15.09.2025

  • 37 Читател

    3 1 Отговор
    ЕДНО СИ БАБА ЗНАЕ...???...БАЕ.

    14:38 15.09.2025

  • 38 Бърборино

    2 1 Отговор
    Човечето от минута е много, отново на екран.

    14:39 15.09.2025

  • 39 Сатана Z

    5 1 Отговор
    Този ГЕРБав глист от къде изпълзя?

    14:39 15.09.2025

  • 40 Промяна

    3 2 Отговор

    До коментар #33 от "1111":

    Икакво като гласуваш за Радев В парламента Радев е никой това не му е президенството В парламента с кого ще се коалира С пропутиниста ли или с божковите геловеили с дружините ХАХАХАХА

    14:40 15.09.2025

  • 41 тъй ли

    4 1 Отговор
    Нанко, всички знаем как се надписват оферти по държавни поръчки. Хайде, да не ни отваряш очите, къде да четем и какво да мислим, става ли? Този похват може и да минава пред електоралните ви единици, но извън малцинствените гета има хора, които сами могат да си направят простата сметка. Нещо, което ви е като трън в ....... и точно затова съсипахте и образованието - за да няма мислещи хора, които да ви разобличат.
    Всичките слугинчета на запада сте с едно и също оправдание:
    - Някой друг ни разединява и затова не можем да направим нищо.
    А истината е съвсем проста - некадърни сте си, и туй то!

    14:40 15.09.2025

  • 42 Урко

    3 0 Отговор
    Този защо още не е в затвора?

    14:41 15.09.2025

  • 43 Тоя Съединител...

    2 0 Отговор
    говори за разединители....., не ти отива, Съединител...

    14:41 15.09.2025

  • 44 Марис

    5 0 Отговор
    Отвратителен хамстер, натегач !!

    14:41 15.09.2025

  • 45 Дърт Вейдър

    4 0 Отговор
    Ненков, отзад боли ли?

    14:42 15.09.2025

  • 46 Софийски селянин,

    5 0 Отговор
    Той че и Радев не е много читав ама не може да се мери по кражби и далавери с Толупа Борисов и Шиши Шоп@р@..
    А ти очилат охранен мързелив пеD@L какъв си....

    14:43 15.09.2025

  • 47 тъй ли

    6 2 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    От тези 700 000, половината не знаят, че са гласували. Още няколко стотин пък, са гласували за когото им платят.
    Ако искаш да преброиш гласовете на Радев, пусни референдум за и против еврото. Но, шубето е голям страх, нали?

    14:43 15.09.2025

  • 48 И На Мен !

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Българин":

    И На Мен !

    Ми се ЩЕ !

    Ама !

    Надали !

    14:44 15.09.2025

  • 49 Тя,пък

    3 0 Отговор
    Една атмосфера,за чудо и приказ!!!

    14:44 15.09.2025

  • 50 А.П.

    3 0 Отговор
    Ставате смешни народа не е глупав.

    14:45 15.09.2025

  • 51 Слави е виновен

    2 0 Отговор
    ИТН са предатели

    14:45 15.09.2025

  • 52 Виж сега,

    4 0 Отговор

    До коментар #31 от "Промяна":

    Милиционерът, нищо не ти се разбира. Дори и простата и крадлива герберска Тиква Борисов се смее на драсканиците ти.

    14:45 15.09.2025

  • 53 Ал Бънди

    4 0 Отговор
    Този Нанков гледал някакви снимки и прави свободни съчинения по тях. А снимките със златните кюлчета и разплулия се до тях тулуп не е ли виждал къорчото на Боко.

    14:47 15.09.2025

  • 54 тъй ли

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "Промяна":

    скучайно съвпадени е ли е, че броят на цгнте в България е горе-долу толкова, колкото са гласоподавателите на ГЕРП?

    14:47 15.09.2025

  • 55 хахаха

    1 0 Отговор
    този мазен тип, дали го возят още в джипката на задната седалка, хахахаха.

    14:48 15.09.2025

  • 56 пешо

    1 1 Отговор
    поредния герберски глупак

    14:49 15.09.2025

  • 57 виктория

    0 1 Отговор
    барни ръбъл пак се появи!!!

    14:49 15.09.2025

  • 58 Читател

    0 0 Отговор
    Точно този зяпнал шаран, знаеше за къде пътуват чувалите с парите на бедните българи. Скрий се ,не си показвай мордата,за да не дразниш хората.

    14:49 15.09.2025

