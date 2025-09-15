Нанков: Върховният разединител Радев използва първия учебен ден, за да трови отново атмосферата

Върховният разединител на нацията Румен Радев днес използвал първия учебен ден, за да трови отново атмосферата в държавата. Това написа във фейсбук Николай Нанков от ГЕРБ-СДС.

"Вече над четири години говори за някакви митични чували за “Хемус”, но нищо не е показал. А кучетата с пачките от контрабандата на неговите хора ги видяхме на снимки….Да, довършването на автомагистрала “Хемус” ще е двойно по-скъпо. Но не по измислените за политическа атаката причини.

А защото има чисто икономически аргументи - и ако президентът не може да смята, нека се върне в първи клас. За останалите е ясно, че цените през 2019, на които е смятана “Хемус” и по които са дадени авансите, са доста по-различни от цените през 2025 г. Всеки, който ходи в магазина, е наясно с това.

Важните въпроси по “Хемус” са други: след като авансите според Радев и компания са били проблем, защо регионалните му министри не изискаха направените съгласно буквата на закона обезпечения /гаранции и застраховки/? Защо не прекратиха “лошите инхауси”? А - напротив, индексираха ги с милиони.

Защо оставиха изграденото да се руши, да се крадат кабели и железа, да се компрометират незамонолитени съоръжения и “незапечатани” трасета? Защо изобщо спряха строителството? Ще ви кажа защо - изцяло с политически аргументи. Но както винаги, фактурите на лъжите им дойдоха и за съжаление ще бъдат платени от българските граждани."