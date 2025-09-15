Новини
България »
Токов удар уби мъж, качил се на електрически стълб край Чепеларе

Токов удар уби мъж, качил се на електрически стълб край Чепеларе

15 Септември, 2025 16:16 1 375 38

  • токов удар-
  • починал-
  • чепеларе-
  • електрически стълб

Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия. Тепърва ще се изясняват причините за възникване на инцидента

Токов удар уби мъж, качил се на електрически стълб край Чепеларе - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

34-годишен мъж от Чепеларе е загинал от токов удар. Това съобщи за "Фокус“ говорителят на Областната дирекция на МВР – Смолян, Елена Стоилова.

"Сигналът за инцидента с починалия мъж е подаден от 25-годишна жена на 13 септември около 16:00 часа. Той е открит в местност "Чукара“ в близост до параклиса "Успение Богородично“ край Чепеларе.

По първоначални данни, 34-годишният мъж, който е от Чепеларе, се е изкачил на електрически стълб и е починал вследствие на токов удар“, поясни Стоилова.

Тялото на починалия е транспортирано за аутопсия. Тепърва ще се изясняват причините за възникване на инцидента.

По случая се води разследване.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.4 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Видях го

    5 6 Отговор
    Пасях офцете!
    Снимаше се с джиесема

    Коментиран от #4

    16:19 15.09.2025

  • 2 БГ русофил е искал

    6 17 Отговор
    да саботира електрозахранването.
    Сега ще получи посмъртно медал от MuПpoфaнoвa!

    Коментиран от #8, #26, #37

    16:19 15.09.2025

  • 3 Сталин

    27 1 Отговор
    Команчите са опитвали да берат жица

    Коментиран от #12

    16:19 15.09.2025

  • 4 Май си правил секс клипче

    7 5 Отговор

    До коментар #1 от "Видях го":

    с офцата......

    16:20 15.09.2025

  • 5 ФЕЙК

    14 2 Отговор
    Научиме тате жица да крада!
    За крадец не ставаш сине щот си будала, по жиците тече ток 20 киловолта!

    Коментиран от #14, #15, #16

    16:21 15.09.2025

  • 6 Гладът бил по-силен

    12 0 Отговор
    от тока, но пък токът винаги побеждава.

    16:27 15.09.2025

  • 7 Кацнал бръмбар на трънка

    3 2 Отговор
    Я га я мога тази работа бе ти ли ще ми кажеш

    16:30 15.09.2025

  • 8 Ас Дс

    9 2 Отговор

    До коментар #2 от "БГ русофил е искал":

    Знаех си, че руснаците са виновни!

    Коментиран от #17

    16:35 15.09.2025

  • 9 подаден от 25-годишна жена която не го

    8 2 Отговор
    спряла
    да се направи на герой като тийнейджър пред младата мома
    се качил и дал фира

    16:36 15.09.2025

  • 10 Бойкот на алчния сайт О.Л.Х.

    13 1 Отговор
    Опитал се е да "бере жица"...

    16:42 15.09.2025

  • 11 погнала го е

    4 0 Отговор
    Баба Меца. А на ел.стълба най-лесно можеш да се направиш на умрял.

    16:42 15.09.2025

  • 12 Мъ рша

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "Сталин":

    русофилистична!

    Коментиран от #30

    16:42 15.09.2025

  • 13 Леле ,

    4 4 Отговор
    "Философите" веднага налазиха .. Това е останало от Сталин , избил всички отци , оставил сал Гундяев що требе да Слави Вован ..

    16:42 15.09.2025

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Има и 160 kV, има и 400 kV

    3 0 Отговор

    До коментар #5 от "ФЕЙК":

    Да знаеш.

    Коментиран от #18, #31, #32

    16:48 15.09.2025

  • 17 За проблемите у нас

    5 8 Отговор

    До коментар #8 от "Ас Дс":

    не са виновни руснаците, а тези родени и расли по времето когато им бяхме слуги, или децата им. Те са също толкова болни психически(ако не и повече), колкото руснаците.

    Коментиран от #29

    16:50 15.09.2025

  • 18 Бг поговорка:

    8 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има и 160 kV, има и 400 kV":

    "На всяко гърне похлупак"!!!
    Каква е разликата да те ударят 20 киловолта, 160 киловолта 400 киловолта?
    Извинявай, експертен!

    Коментиран от #22, #33

    16:53 15.09.2025

  • 19 адаша

    6 2 Отговор
    И от къде толкова злоба , бе хора?! А ако е трудова злопулука? Просто информацията е оскъдна. Кражба на кабели от сигани в Чепеларе?!?! Деветдесет и пет процента от пишещите не сте стъпвали там. А за ония - някакъв си Сталин, съм сто процента убеден! Русофил на ски?! Смях в залата!!! Смешник!

    16:54 15.09.2025

  • 20 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    3 2 Отговор
    Сигурно се е хванал на бас, че тока е спрян.

    16:54 15.09.2025

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Да знаеш

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Бг поговорка:":

    Разликата е като между теб и жена.

    Коментиран от #23, #27

    17:08 15.09.2025

  • 23 Чорбара

    1 2 Отговор

    До коментар #22 от "Да знаеш":

    Скрии се ,па се търси бе паун.

    17:12 15.09.2025

  • 24 Mими Кучева🐕‍🦺

    1 0 Отговор
    Отишъл е при отец Иван!🕌🥳🤣👍

    17:12 15.09.2025

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Европиндел

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "БГ русофил е искал":

    Е , искал е да прати ток на Украйна !
    Духът му вече броди из Киев .

    17:13 15.09.2025

  • 27 + или - да ти дам?

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Да знаеш":

    За да ми отговориш така, значи знаеш какъв пол съм, бабо Ванге.
    Обаче не знаеш, заради това мu яж мръсната cлuвa. Специално за такива умници като тебе не я мия, а само я чеша!

    17:15 15.09.2025

  • 28 Ивелин Михайлов

    3 1 Отговор
    1 асен крадец на ток по малко 😏😍

    17:15 15.09.2025

  • 29 Що сега не си слуга

    2 1 Отговор

    До коментар #17 от "За проблемите у нас":

    Миеш чинии, бушиш в немъчко пуйки по 12 ч.на ден
    Носиш по 5 тона картон по строежите .

    17:16 15.09.2025

  • 30 Сталин

    3 1 Отговор

    До коментар #12 от "Мъ рша":

    Ей манг ще има белене

    17:17 15.09.2025

  • 31 Дека

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има и 160 kV, има и 400 kV":

    Това ?

    17:18 15.09.2025

  • 32 Има и 750 , 1150 kV

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Има и 160 kV, има и 400 kV":

    Да знаеш.

    17:19 15.09.2025

  • 33 Ами

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "Бг поговорка:":

    При 400 киловолта , няма какво да пратят в моргата.

    17:21 15.09.2025

  • 34 Естествен подбор

    0 0 Отговор
    му казват.

    17:25 15.09.2025

  • 35 Асен

    0 0 Отговор
    Явно лудостта във България е заразна.

    17:26 15.09.2025

  • 36 Дедо

    1 0 Отговор
    100% е бил от Възраждане

    17:34 15.09.2025

  • 37 ама големи

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "БГ русофил е искал":

    комплекси имате това джендърчетата чак ви се чудя от каде такава злоба такъв страх и такава глупост на едно място събрани в кухина..?

    17:35 15.09.2025

  • 38 Цецко

    0 1 Отговор
    Полицаите трябваше да пратят и тумбата да се качи да го сваля от жиците

    17:42 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове