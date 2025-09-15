Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения във ВМЗ-Сопот

Президентът Румен Радев проведе среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов, съобщиха от президентската институция.

По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.