Радев сезира компетентните органи след сигнали за нарушения във ВМЗ-Сопот

15 Септември, 2025 17:59 1 433 33

По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Президентът Румен Радев проведе среща в президентската институция с бивши служители на ВМЗ-Сопот, както и с журналиста Станислав Цанов, съобщиха от президентската институция.

По време на срещата бяха обсъдени журналистически разследвания, в които се изнасят данни за множество нарушения и злоупотреби в завода.

В резултат на предоставената информация президентската институция ще внесе сигнали в компетентните органи.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Сатана Z

    12 13 Отговор
    ВМЗ Сопот ще бъде харизан на РАЙХ Метал да произвежда барут.

    18:00 15.09.2025

  • 2 123

    3 5 Отговор
    Лиза Ча на общата - вече и прокурор...

    18:01 15.09.2025

  • 3 Браво г-н Президент!

    17 20 Отговор
    Това е нашият президент. Браво! За разлика от простата и крадлива герберска Тиква Борисова, която е срам за всички ни, имаме умен и достоен президент.

    Коментиран от #25, #30, #33

    18:03 15.09.2025

  • 4 Майна

    2 9 Отговор
    Наистина работи за лондонсити.
    Това му е проблема- заводите за снаряди..
    Не, че не е важно
    Хората работят за мижави заплати ..
    Точно неговия служебен отряза лентата Димитър Стоянов на онези бараки в Костенец , които гърмяха..
    Които изнасяха за ..Окраина..
    Аз съм без ..думи.
    Сега го натискат пак евроатлантиците за оръжие

    18:03 15.09.2025

  • 5 $мрадефф

    6 5 Отговор
    $марди

    18:04 15.09.2025

  • 6 Майна

    1 6 Отговор
    Този лично се изтъкна , че докара Райн метал( Блак Рок)
    И този наричате проруски..?
    Не ставайте за смях

    Коментиран от #11, #32

    18:05 15.09.2025

  • 7 На първия учебен ден

    7 8 Отговор
    Този урежда снаряди
    Позор!

    18:06 15.09.2025

  • 8 Що не пита за детската болница

    7 6 Отговор
    Що не ги свика за градините?
    Ходи по военни заводи
    Мръсна натовска фуражка!

    18:08 15.09.2025

  • 9 Промяна

    11 7 Отговор
    Радев а Боташ сезира ли органите

    18:09 15.09.2025

  • 10 Военен

    8 1 Отговор
    В Сопот работят с тежки канцерогени без вентилация и никой не доживява до пенсия!

    18:10 15.09.2025

  • 11 Питане

    6 2 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Да не би да си се покатерил на раменете на оня със шмайзера, та от там да ти идва смелостта за глу потевините ти, или бабата след като е изправила точилката с гърба ти и е отишла до комшийката се чудиш как да компенсираш?

    18:12 15.09.2025

  • 12 Дякон Унуфрий Араллампиев

    8 3 Отговор
    Ако се направи одит на дейността на завода след началото на войната ще излязат такива далавери че ум ще ви зайде Злоупотребите са в апокалиптични количества

    Коментиран от #13

    18:12 15.09.2025

  • 13 Майна

    4 8 Отговор

    До коментар #12 от "Дякон Унуфрий Араллампиев":

    Къде беше Радев досега?
    Имаше толкова служебни?
    Не е знаел, че изнасяме всичко за Окраина?
    Айде , де..
    Сега защо се активира?
    Лондон иска още.., затова.

    18:15 15.09.2025

  • 14 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 2 Отговор
    В ТРИ БЪЛГАРСКИ КОНСТИТУЦИИ 1947, 1971 , 1990
    Е ЗАПИСАНО ЧЕ
    " ЦЯЛАТА ВЛАСТ ПРОИЗТИЧА ОТ НАРОДА"
    ......
    ТАКА ЧЕ ВСИЧКИ В ДЪРЖАВНАТА И ОБЩИНСКАТА ВЛАСТ И РЪКОВОДИТЕЛИТЕ НА ДЪРЖАВНИ И ОБЩИНСКИ ПРЕДПРИЯТИЯ
    СА СЛУГИ ( СЛУЖИТЕЛИ) НА НАРОДА
    .. ЗАПОМНЕТЕ ЧЕ ТЕ НЕ ПРИТЕЖАВАТ НИЩО
    .... НАРОДА Е СОБСТВЕНИКА

    18:15 15.09.2025

  • 15 За какви български интереси?

    2 4 Отговор
    Може ли да произвеждаш снаряди за Окраина и да говориш , че си за мир?
    Вие сериозно ли?

    Коментиран от #21

    18:17 15.09.2025

  • 16 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 2 Отговор
    НАПРИМЕР - ДЪСКИ ЗА СЪНДЪЦИ 300 ЛЕВА КУБИКА, ЗАВОДА ГИ КУПУВА НА 1200 ЛЕВА КУБИКА
    .....
    НО НИКОГА НЯМА ДА СТИГНЕТЕ САЩ - ТОАЛЕТНА ЧИНИЯ ЗА СТЕЛТ БОМБАНДИРОВАЧ В1 , 172 000 ДОЛАРА - ПО СКЪПА ОТ ФЕРАРИ :)

    18:19 15.09.2025

  • 17 Никой

    1 1 Отговор
    ГЕРБ да краде - това е невъзможно - ГЕРБ и СДС са напълно демократична и християнска коалиция, даже са просто - напълно идеалисти. Малко са пълнички, но то е от стрес. Да не прегрешат и нощно време - напълняват.

    18:24 15.09.2025

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Радев

    5 0 Отговор
    По твое време не е спирало производството, нали?

    18:27 15.09.2025

  • 21 Кой

    4 3 Отговор

    До коментар #15 от "За какви български интереси?":

    е казал че сме за мир? България прави супер много пари от оръжие, хората получават заплати, накупиха си коли и апартаменти, Казанлък и Карлово направо са разцъфнали. Аз съм от там и тоя край никога не е живял по-богато.

    И за капак: помагаме на Украйна да чупи главата на окупаторите. Само позитиви от тези военни заводи. Радев да не се обажда. Да ходи да прави партия и да се бори за 13-те процента копейки с Възраждане и с непокорната

    18:27 15.09.2025

  • 22 Радев

    1 1 Отговор
    Ти не знаеше ли?

    18:27 15.09.2025

  • 23 Майна

    2 2 Отговор
    Да сте чули една, една едничка дума от Радев за добросъседски , икономически ,взаимоизгодни отношения с Русия?
    Аз не съм!
    За западни партньори,да!
    От кои партньори, това дърво ще взима ресурси?
    От Франция, от Германия, от Англия?
    Ха ха ха - те нямат
    Вие ако сте идиоти , аз не.

    18:34 15.09.2025

  • 24 Миро

    4 1 Отговор
    Кой обича Радев? НИКОЙ !!!

    18:46 15.09.2025

  • 25 Десо,

    3 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":

    Престани да се шъткаш из форумите
    Не видя ли какви ги вършеше твоя на една зелена морава

    18:48 15.09.2025

  • 26 ПИТАЩ :

    1 1 Отговор
    СЕГА С РАДЕВ СМЕ ТАКА, А БЕЗ РАДЕВ КАКВО ЩЕ БЪДЕМ ? !!!

    18:49 15.09.2025

  • 27 МИРО

    2 0 Отговор
    РАДЕВ НИЩО НЕ НАПРАВИ!!!!!
    ВСИЧКИ БЪЛГАРИ ПРЕДАДЕ!!!

    18:51 15.09.2025

  • 28 Трайчо

    1 1 Отговор
    Резидента действа срещу оръжейната промишленост защото ще го мъмрят от Русия че нищо не прави

    Коментиран от #31

    18:53 15.09.2025

  • 29 Боли го

    1 0 Отговор
    Президента че някакви социалки работели за минимални заплати и имало зулуми в предприятията.

    В политиката всичко от 30 години е един Пиар. Симулираш дейност за да ти се вдигне рейтинга за пред матряла. Няма значение за Радев, за Борисов ли става въпрос. Който и да е той.

    18:55 15.09.2025

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Съдейства

    2 0 Отговор

    До коментар #28 от "Трайчо":

    Точно сега се опитва да замаже положението и да се направи съпричастен,щото видеото има нечувана гледаемост
    Райнметал го инициира този лалугер

    18:58 15.09.2025

  • 32 43215

    2 0 Отговор

    До коментар #6 от "Майна":

    Изпуснат Троянски кон в една Европейска държава.

    19:00 15.09.2025

  • 33 Орколюб

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Браво г-н Президент!":

    Копейкин се изхаби и всички му научиха маймунджалъците. Сега е време за цирковете на чорапа.

    19:01 15.09.2025

