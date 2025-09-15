Новини
А1 и НАПГ зарадваха близо 300 деца от приемни семейства с нови раници и учебни помагала за старта на учебната година

15 Септември, 2025 17:25 310

Тази година тържественото откриване се проведе в Плевен с празник за 30 ученици

А1 и НАПГ зарадваха близо 300 деца от приемни семейства с нови раници и учебни помагала за старта на учебната година - 1
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

Традиционният празник „Отново на училище“, организиран от А1 и Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ), вече десет години събира деца, приемни родители, институции и партньори, за да даде равен старт за учебната година на деца в приемни семейства.

Тази година тържественото откриване се проведе в Плевен с празник за 30 ученици – трима първокласници, 10 деца от 2–6. клас и 17 гимназисти, включително една абитуриентка от Никопол. Раници получиха деца на приемни родители, членове на Националната асоциация за приемна грижа, от общините Гулянци, Кнежа, Никопол, Плевен и Червен бряг. През 2025 г. общо 276 деца от приемни семейства в цялата страна получиха подкрепа от А1. Сред тях са 33 първокласници, 120 ученици от 2–6 клас и 123 гимназисти.

„Вече десет години в А1 вярваме, че образованието е най-силният ключ към едно по-добро бъдеще. За нас е чест да подкрепяме децата в приемни семейства и техните родители, които ежедневно влагат сърце в грижата за тях“, допълни Малинка Кръстева, регионален мениджър в А1 България.

„За децата, които растат в приемни семейства, училището е не само място за знание, но и път към равен шанс и увереност в бъдещето. Благодарим на А1, че вече десета година заедно правим този празник възможен и показваме, че никое дете няма да бъде оставено да не сбъдне мечтите си“, заяви Александър Миланов, изпълнителен директор на НАПГ.

Празникът „Отново на училище“ в Плевен още веднъж доказва, че когато бизнес, институции и граждански сектор работят заедно, децата получават най-важното, за да се реализират като пълноценни личности, въпреки трудното начало в живота си – сигурност, любов и шанс за по-добро бъдеще.

Област Плевен е на четвърто място в страната по брой настанени деца в приемни семейства – общо 86 деца. Преди нея се нареждат област Варна със 111 деца, област Видин и област Велико Търново, всяка с по 89 деца.


