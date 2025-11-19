Новини
България »
НАПГ: Всеки втори приемен тийнейджър се чувства подиграван или изолиран в училище

НАПГ: Всеки втори приемен тийнейджър се чувства подиграван или изолиран в училище

19 Ноември, 2025 14:29 661 6

  • напг-
  • тийнейджър-
  • училище-
  • подигравки

Проучването показва ясно, че стигмата е форма на насилие

НАПГ: Всеки втори приемен тийнейджър се чувства подиграван или изолиран в училище - 1
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Непредставително допитване на Националната асоциация за приемна грижа (НАПГ) показва тревожни тенденции за преживяванията на младежите, настанени в приемни семейства. Данните, събрани чрез анонимна анкета сред 54 младежи, отглеждани в приемна грижа, на възраст 14-18 години от цялата страна, разкриват постоянен модел на преживяно насилие, социална изолация и стигматизация в училище и сред връстниците. Изследването се реализира в рамките на проект INSPIRE, подкрепен от ФРГИ и Европейския съюз, насочен към превенцията на насилието над деца и изграждането на чувствителна към травмата среда.

Резултатите показват, че 84% от участвалите младежи са преживели форма на насилие преди настаняването в приемно семейство - физическо, емоционално или пренебрегване.

Особено тревожна е ситуацията в училище - среда, която би трябвало да предлага стабилност. 61% от младежите посочват, че учител е коментирал историята им по неподходящ начин, а почти половината чувстват, че към тях има по-занижени по отношение на успеваемостта им критерии, само защото са от приемно семейство. 38% се чувстват „невидими“, тъй като някои теми се избягват в училище, а това допълнително засилва усещането им за различност.

Най-сериозен остава натискът от връстници. 56% от младежите са били подигравани, 48% казват, че са изолирани от общи инициативи и дейности (канене на рождени дни, излизания и др.), а 75% се срамуват да признаят, че живеят в приемно семейство. Онлайн средата усилва този натиск, близо една трета съобщават за онлайн обиди, провокативни въпроси или анонимни нападки.

Младежите от приемни семейства искат „да не трябва да обясняват откъде са“, „да ги третират като нормален човек“ и „да имат поне един учител, който им вярва“. Най-силно се откроява страхът от повторно изоставяне или преместване в друго приемно семейство, който влияе на поведението им, желанието за близост и способността да изграждат доверие.

Проучването показва ясно, че стигмата е форма на насилие. Тя не винаги е видима, но действа ежедневно - в подигравките, в пренебрегването и изолацията от връстници, в по-ниските очаквания към тях и етикетирането. Тази среда поддържа висока тревожност и затруднява изграждането на стабилна идентичност и принадлежност сред младежите в приемна грижа.

НАПГ подчертава необходимостта от системни мерки, сред които обучения за учители, по-добра координация между институциите, чувствителност към травмата в училищната среда и активни политики срещу насилието и стигмата.


България
Поставете оценка:
Оценка 3 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 к0к0рч0 🌈🍌

    5 0 Отговор
    мене навремето постоянно ме наричаха пидал4е в харвард
    ама то не било обида, а пророчество

    14:40 19.11.2025

  • 3 Емигрант

    6 1 Отговор
    Това доказва колко ниско е паднало умственото развитие на деца и младежи, на тази територия наистина се развъждат диви създания като в джунглите на Амазония ! За каква демокрация може да се говори сред стадо диви същества, никой който живее и съществува на тази мутренска територия да не се обижда когато му кажат, че е неопитомен примат ! Дори и приматите възпитават наследниците си, уви на територията на България и това е невъзможно !

    14:49 19.11.2025

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Кво значи "приемен"

    3 1 Отговор
    Тая глупост да ра разкарваш сираци по всякакви домове на странни хора в бъл---Х-ария е само по себе си унижение за тези деца

    15:20 19.11.2025

  • 6 Факт

    3 0 Отговор
    Това го е имало винаги. Животът отсява кой добър, кой лош!

    20:45 19.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове