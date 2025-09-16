Важните новини във ФАКТИ на 16.09.2025 г.

Народното събрание получава нови 70 мощни автомобила

Народното събрание ще получи 70 нови служебни автомобила. Договорът за лизинг е на стойност 4,5 млн. лева без ДДС и е с продължителност 48 месеца, съобщава БТВ.

"ДПС- Ново начало" създава интерактивна карта на водите

Депутатите от ПГ на "ДПС- Ново начало" започват проверка на водните ресурси и водната инфраструктура по общини и населени места. Това решиха на своето заседание днес народните представители, заради ескалиращата криза на водоснабдяването в страната. Това съобщават от пресцентъра на партията.

Надежда Йорданова за вота на недоверие: В пленарна зала разчитаме на подкрепа, включително и от управляващите

Съпредседателят на ПГ на ПП-ДБ и бивш правосъден министър Надежда Йорданова коментира в студиото на "Още от деня" по БНТ мотивите за петия вот на недоверие.

Властите срещу райския газ: Предлага се до 5 години затвор за притежание и разпространение

Притежаването на райски газ, с изключение за нуждите за хранителната промишленост, за земеделски и медицински цели, да се наказва с до пет години затвор и финансова санкция. Това са част от предложенията за законодателни промени, които заедно с доклад, бяха гласувани единодушно от временната Комисия за установяване на съществуващите проблеми с разпространението на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози в България и с превенцията, профилактиката и лечението на употребата на диазотен оксид (райски газ), наркотични вещества, прекурсори или техни аналози. Разпространението на райски газ също да се наказва с до пет години затвор и с глоба до пет хиляди лева, предвиждат още текстовете, цитирани от БТА.

Проф. Румен Драганов: В страната ни се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма

В България се реализират все повече археологически разкопки, което е полезно за туризма. Такъв е примерът с „Хераклея Синтика”, която създава нови работни места и подобрява местната икономика. По същия начин стоят нещата и с „Перперикон” и Татул. Това каза проф. Румен Драганов – директор на Института за анализи и оценки на туризма, в студиото на „Денят на живо” по NOVA NEWS.

Павела Митова: Какъв е този вот на недоверие – опозицията напада съдебната власт. Ситуацията е гузен негонен бяга

Не намирам никакви основания в техните мотиви. Това е един своеобразен акт на нарушаване на Конституцията, защото в частта от мотивите, които са изложили колегите, има такива от предходни осъществени вотове. Народното събрание вече е дебатирало по тези теми. Това каза в "Лице в лице" по bTV депутатът от "Има такъв народ" и председател на Комисията по енергетика в парламента Павела Митова, цитирана от novini.bg. Тя коментира внесения от ПП-ДБ пети вот на недоверие срещу кабинета "Желязков" на тема на тема "Вътрешна сигурност, обществен ред и правова държава", който е подкрепен от "Морал, единство, чест" (МЕЧ) и "Алианс за права и свободи" (АПС).

Иван Хиновски предупреди за хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон

За хаос със сметките за парно през следващия отоплителен сезон предупреждават от Българския енергиен и минен форум. Причината е окончателното спиране от съда на Методиката за определяне на процента сградна инсталация, в случаите, когато етажната собственост не е решила как да бъде определяна тя.

Асен Василев: Политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани

Председателят на „Продължаваме Промяната" Асен Василев коментира днес пред медии предстоящия дебат по вота на недоверие с думите: „Надявам се да имаме един истински дебат, защото това, което виждаме в момента е, че политиката на правителството води до обедняването на всички български граждани. Завладени са ключови органи на държавата, пълен провал в политиката в МВР и въобще в сектор „Правосъдие", няма справедливост, замразени са всички доходи и се обяснява, че пари няма за никой друг освен силовите структури и пълен провал абсолютно на така прокламираните с големи фанфари опити да се овладеят цените."

4-годишното дете, пометено от АТВ в "Слънчев бряг", е изведено от реанимация

4-годишният Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов" за Нова телевизия.

Екшън в хасковско училище: Ученик стреля с пистолет в междучасието

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в класна стая с пистолет, газов или въздушен, според очевидци, съобщават haskovo.live . Инцидентът е станал в междучасието. Ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, вади пистолета и стреля през отворения прозорец. В този момент в стаята е имало и други ученици. Няма пострадали.

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело относно избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за лицето Димитър Главчев като председател на Сметната палата, съобщава на страницата си КС, цитиран от БНР. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

Спряха смяната на директора на ВиК-Русе

Със свое писмо до “Водоснабдяване и канализация” ООД, днес министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Иванов предлага да отпадне точката за смяна на директора на дружеството от дневния ред на насроченото за 30.09.2025 г. общо събрание.

България и САЩ подписаха Съвместно изявление в подкрепа на ядреното сътрудничество

Министърът на енергетиката Жечо Станков и неговият колега от Съединените американски щати – секретарят по енергетика Кристофър Райт подписаха съвместно изявление в потвърждение на целите на сключеното между двете държави междуправителствено споразумение за укрепване на гражданското ядрено сътрудничество. Документът бе подписан в рамките на Генералната конференция на международната агенция за атомна енергия, която се провежда във Виена, Австрия. С него двете страни потвърждават ангажимента да си сътрудничат при разработването и внедряването на иновативни съвременни технологии за ядрени реактори с цел подобряване на икономическата сигурност и устойчивост на България с подкрепата на Съединените американски щати, предоставена от службата за ядрена енергия на Министерството на енергетиката на САЩ.

Близо 700 проекта за училищни STEM кабинети се финализират в цялата страна

В близо 700 училища проектите за STEM кабинетите са готови или в процес на финализиране. Днес министърът на образованието и науката Красимир Вълчев откри нов STEM център в Спортно училище „Димитър Рохов“ в Сливен. Със средства от Националния план за възстановяване и устойчивост се изгражда модерна STEM среда във всяко българско училище.

Иванов: Нужна е координация между институциите при управлението на водните ресурси

Правителството ще утвърди утре състава на Националния борд по водите и неговия председател, стана ясно след днешното първо заседание на борда, свикано от премиерът Росен Желязков.

Най-голямата в ЕС и пета в света: Батерията в Ловеч вече променя енергийния пейзаж в България

Възходът на системите за съхранение на енергия (BESS) все по-често се определя като „нова ера“ в енергетиката.

МИР: Въвеждането на еврото ще даде тласък на икономическото развитие

Въвеждането на еврото е момент, който трябва да се използва като пoвратен за икономиката ни. Той ще даде нов тласък на развитие на страната. Ще промени качеството на икономическия растеж. Именно в Министерството на иновациите и растежа го разглеждаме като стратегически инструмент за трансформиране на икономиката, която да бъде основана на знанието и иновациите. На тази база са структурирани и нашите програми в подкрепа на бизнеса. Това каза заместник-министърът на иновациите и растежа Мартин Дановски на информационна среща във Враца за въвеждане на единната европейска валута от 1 януари 2026 г.

ВМС унищожиха безпилотен плавателен апарат, открит в морето край Варна

Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат.

Премиерът за водната криза у нас: Пари има, но трябва да се управляват почтено

Първото заседание на Националния борд по водите се състоя днес. То беше свикано тази сутрин от премиерът Росен Желязков.

Караджов: Концесиите са инструментът, който ще даде нов тласък на модернизацията на инфраструктурата

България не може да си позволи да губи време. Влизаме в еврозоната, където са най-разумните и най-богатите страни. Ако искаме да се наредим сред тях, трябва да действаме разумно и то сега. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при откриването на кръгла маса на тема "Перспективи, предизвикателства и визия за развитие на строителния сектор“, организирана от Камарата на строителите в България и в. „Строител“.

АИКБ е категорично против увеличаване на минималната работна заплата

Във връзка с публикувания за обществено обсъждане на портала за обществени консултации проект на Постановление на Министерския съвет за определяне размера на минималната работна заплата за страната от 1 януари 2026 г., Асоциацията на индустриалния капитал в България (АИКБ) изрази своето становище:

Вълчев: Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище

Кметовете и областните управители да помагат активно за връщане на децата в училище, призова ден след началото на новата учебна година образователният министър Красимир Вълчев.

Сметната палата дава МБАЛ „Лозенец“ на прокурор

Сметната палата изпраща на Прокуратурата части от одитния доклад за извършен одит на МБАЛ „Лозенец“ ЕАД за периода от 01.01.2022 г. до 31.12.2023 г., съобщи Нова ТВ.

Директорът на ВиК-Ловеч подаде оставка

Директорът на ВиК - Ловеч Данаил Събевски е подал оставка, съобщи той за NOVA.

А1 с нова възможност за дарение през Моят А1

А1 добавя към портфолиото си нова функционалност – Дарение през Моят А1. Чрез дигиталната платформа клиентите могат да подкрепят социална кауза по лесен, сигурен и прозрачен начин – само с няколко клика. Дарението е достъпно за абонати на мобилни и фиксирани планове. Всеки може да активира безплатна позиция в услуги Select, при което А1 дарява по 5 лева (2,56 евро) месечно за избраната кауза. Потребителите могат и сами да даряват 5 (2,56 евро), 10 (5,11 евро) или 15 лева (7,67 евро) месечно извън безплатните позиции. Дарението се активира и управлява изцяло онлайн, като сумата и каузата могат да се променят по всяко време.