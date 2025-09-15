Новини
България »
Бивш вътрешен министър сравни случая с полицейския шеф в Русе с филма „От нищо нещо“

Бивш вътрешен министър сравни случая с полицейския шеф в Русе с филма „От нищо нещо“

15 Септември, 2025 18:41 660 6

  • веселин вучков-
  • побой-
  • шеф-
  • полиция-
  • русе

Според него по-скоро последвалата реакция на ръководството на МВР е предизвикала тази политическа и обществена буря

Бивш вътрешен министър сравни случая с полицейския шеф в Русе с филма „От нищо нещо“ - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

С филма „От нищо нещо“ сравни инцидента с полицейския шеф в Русе бившият вътрешен министър Веселин Вучков.

„Ако разгледаме случая изолирано, той не съдържа потенциал за някакви големи политически или професионални обобщения. Това е случка, която може да стане всеки ден навсякъде из пределите на България“, каза в „Лице в лице“ Вучков.

Според него по-скоро последвалата реакция на ръководството на МВР е предизвикала тази политическа и обществена буря.

„Напрежението вероятно през следващите дни ще спадне. Големи обобщения въз основа на него нека да не правим. Това няма да е и причина за падане на правителството, включително и чрез вот на недоверие“, смята той.

По думите му комуникацията в МВР и гражданското общество е под всякаква критика.

„Става въпрос за един конвенционален инцидент, дори не може да се нарече битов, както и за комуникационен проблем, който не трябва да се подценява, защото при по-сериозен случай може да предизвика много сериозен обществен катаклизъм“, на мнение е Веселин Вучков.

Според него става въпрос още за „изтъняло доверие“ в институциите.

Как работи системата на МВР?

В МВР работят близо 4400 пенсионери, които са на позиции полицаи и пожарникари.

„Близо 2000 полицаи и пожарникари не са си издържали изпитите за физическа подготовка или голяма част от тях не са се явили ежегодно – при това, без да има никакви последици за тях“, посочи бившият вътрешен министър.

По думите му близо 5000 служители на МВР от всички категории имат ТЕЛК решение за нетрудоспособност.

„Това не бива да се допуска. Ако някой е трудоустроен, той не трябва да заема позицията на полицай и пожарникар, а ще заеме някоя друга длъжност“, заяви Веселин Вучков.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Пич

    11 0 Отговор
    Аа , следващия ченгесарски трик !!! Ще омаловажаваме резила на полицейския началник !!!

    18:43 15.09.2025

  • 2 оня с коня

    4 0 Отговор
    БГ-то Ще се оправи само и единственно
    Като гръмне AEЦ-а и унищожи тоя ко-фтиГЕH

    18:44 15.09.2025

  • 3 От нещо

    5 0 Отговор
    нищо ! Пияндура го покриха в интензивното отделение , измисляха 120 версии най - нагло за резила му на гърба на момчетата и цялото българско общество ! Това нищо ли е ? Срам !

    18:45 15.09.2025

  • 4 град КОЗЛОДУЙ

    4 0 Отговор
    Като се събудиш е добре да се сетиш кой управлява кочината и да гоЗаплюеш ,което е добро начало за деня.

    18:45 15.09.2025

  • 5 обективен

    5 0 Отговор
    И децата вече знаят ,че МВР е подчинено на мафията която управлява държавата !!

    18:48 15.09.2025

  • 6 бай Митко

    6 2 Отговор
    А бе Вучков какъв министър на ВР може да си бил като докато е трябвало да седнеш на стола е трябвало да го освобождаваш! Министър за 4 месеца /07.11.2014 – 11.03.2015/! Дори не си го стоплил този стол, а и ти самият не си стоплил за какво иде реч! И сега каквото и да говориш за излагацията на директора от Русе трябва да ти е ясно, че резила в МВР е изключително голям, и за това именно трябва да има оставки на министъра на ВР Митов и директора на Русе Кожухаров, та дори и на премиера Желязков заради лукс хотела Хаяши - "Водопада гейт"!
    И с два петъка министър не се прави на спец по темите тресящи МВР!

    18:55 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове