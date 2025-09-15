Новини
България »
Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд

15 Септември, 2025 18:49 556 9

  • ваня григорова-
  • пенсии-
  • пенсиониране

Според нея трябва да има таван на пенсиите, който може да се увеличи, но не и да се премахне

Ваня Григорова: Никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„В България и мъжете, и жените българите се пенсионират 1-1,5 г. по-късно, заради липса на достатъчно осигурителен стаж на светло. Няма никаква логика в увеличаването на пенсионната възраст. В проекта на решение, който беше внесен в НС в мотивите пише, че са направени редица анализи, свързани с увеличаване на възрастта, увеличаване на осигурителната вноска и др.“

Това каза в предаването „Лице в лице“ Ваня Григорова, общински съветник в Столичния общински съвет.

„Който иска да се осигурява допълнително, но никой не бива да задължава осигурените лица да вкарват вноските си в частен пенсионен фонд. В началото на годината България взе 17 млрд. нов държавен заем, за да може да изплаща допълнителен трансфер 12 млрд. на НОИ, в противен случай няма как да се плащат пенсиите. Сега правителството ще се опита отново да редуцира разходите, но не и да увеличи приходите на НОИ“.

„В момента има таван на осигуровките и той е изключително нисък 4130 лв. и той противоречи на българското законодателство. В Кодекса за социално осигуряване е записано, че максималната пенсия трябва да бъде не по-висока от 40% от максималния осигурителен доход. Той трябва да бъде 8500 лв.“

„Според данните на НАП за 2022-2023 г. има човек, който е получавал над 3 млн. лв. месечна заплата. Това е начин за източване на НОИ. Върху тези пари не се плащат осигуровки, само върху 4130 лв.“.

По думите ѝ формулата е такава в момента, че дори и да се осигурява на максималния осигурителен доход човек, той не може да получава максимална пенсия.

Според нея трябва да има таван, който може да се увеличи, но не и да се премахне.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.7 от 3 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 СМЕШНИЦИ ДЪРЖАВНИ

    2 0 Отговор
    ХА ХА ХА ТОВА ГАДНОТО ДЪРЖАВАТА ОТДАВНА ГО ПРАВИ С ДЪРЖАВЕН ЗАКОН! ГАДНА ДЪРЖАВА ИМАМЕ!

    18:53 15.09.2025

  • 2 вижда се

    2 0 Отговор
    Няма такава държава в света !!! Дори Бангладеш и Джибути взети заедно не могат да ни стигнат !

    18:53 15.09.2025

  • 3 Пич

    2 1 Отговор
    Тарикат мадама ! Сега ще крещи срещу частните пенсионни фондове докато не и дадат един сак с пари за да млъкне ! А хаховците си въобразяват че се е загрижила за тях !

    18:55 15.09.2025

  • 4 и бътни с тея вноски

    0 0 Отговор
    пари има само за нерезите, бандата им и за фашистите

    18:58 15.09.2025

  • 5 Измислен проблем

    1 1 Отговор
    Като не искаш частен фонд за допълнително пенсионно осигуряване можеш да избереш НОИ за такова осигуряване. Никой за нищо не те задължава. Можеш да си сменяш фонда относително лесно. Това го знае всеки човек в предпенсионна възраст и явно това подклаждане на огъня не е насочено към тях. Причината е ясна - вдига се пушилка за задаващите се президентски избори. Кандидатът Ваня Григорова се самообяви.

    Коментиран от #9

    19:02 15.09.2025

  • 6 Пострадал

    0 0 Отговор
    Когато държавата ни задължи да внасяме в частни пенсионни фондове, то се наслушахме колко хубаво е това, че парите са мои и когато поискам като се пенсионирам ще мога да си ги взимам както си искам, на части или наведнъж и т. Н.
    Но сега когато ще се пенсионирам, отивайки в пенсионния фонд разбрах, че моите пари по моята сметка не са мои, а техни и те определят какво и как ще ми ги дадът.
    Тези които са гласували този закон са за разстрел

    19:09 15.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Караджата

    1 0 Отговор
    Аман от комунисти без един ден трудов стаж

    19:19 15.09.2025

  • 9 факуса

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Измислен проблем":

    задължително е и в частен фонд,а може се махнеш 5г. преди да се пенсионираш

    19:25 15.09.2025

Новини по градове:
