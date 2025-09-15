Новини
България »
Вълчев в "Столипиново": Колкото по-рано включим децата в образователната система, по-успешно ще е приобщаването им

Вълчев в "Столипиново": Колкото по-рано включим децата в образователната система, по-успешно ще е приобщаването им

15 Септември, 2025 19:22 575 36

  • столипиново-
  • мон-
  • приобщаване

Според него ключова е ролята на учителите и медиаторите

Вълчев в "Столипиново": Колкото по-рано включим децата в образователната система, по-успешно ще е приобщаването им - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с екипите по Механизма за обхват в СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал „Столипиново“.

По думите му детските градини са сред най-важните институции за приобщаването на децата, защото през първите седем години се развиват комуникативните им умения и социализацията. „Научете ги на базова грамотност и не следвайте сляпо учебните програми ако не са я изградили. Образованието изисква ежедневни и многочасови усилия“, каза министър Вълчев и благодари на екипите за всеотдайната работа.

Според него ключова е ролята на учителите и медиаторите и подчерта, че върху тях пада основната тежест. „Когато погледнем назад обаче виждаме, че всичко това си е струвало и дава резултат. Ще ги оценят и хората, и общността, а ние като институции ще ви подкрепяме още повече“, категоричен беше Красимир Вълчев.

Министърът изтъкна важността на езиковата интеграция в процеса по обхващане на децата и припомни, че е предложено тя да бъде регламентирана в Закона за предучилищното и училищното образование. Той подчерта, че по тази тема трябва да се чуе мнението на хората по места и то ще бъде взето предвид при разписването на подзаконовата нормативна уредба, така че мерките да се приложат максимално ефективно.

По думите му съвместната работа на институциите дава резултати, но трябва да бъде още по-целенасочена и добре координирана. Действията по обхващане на децата в системата са приоритет на национално ниво, което бе категорично заявено и на междуведомствената среща през лятото, свикана от премиера Росен Желязков. Според министър Вълчев там, където в тази дейност са включени кметовете и областните управители Механизмът действа по-ефективно. „Когато работим заедно, тогава се постигат истински добри резултати“, каза той.

На срещата присъстваха също кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Столипиново

    15 0 Отговор
    Всеки час българите намаляват с 21 човека а ромите се увеличават с 4 човека.

    Коментиран от #4

    19:24 15.09.2025

  • 2 смешко

    12 1 Отговор
    И този като другите -за нищичко не става

    19:25 15.09.2025

  • 3 си дзън

    6 0 Отговор
    С религия в училище - всички индо-българи в клас.

    19:26 15.09.2025

  • 4 Грую

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "Столипиново":

    Точно. Скоро ромите ще приобщават българите, но този провинциален илитерат няма как да го проумее.

    19:26 15.09.2025

  • 5 Закс

    5 2 Отговор
    Те са бъдещето! Интегрирайте ги и утре ще гласуват за вас пак!!!

    Коментиран от #7

    19:28 15.09.2025

  • 6 тиририрам

    6 0 Отговор
    Акъл не се налива с фуния!

    19:32 15.09.2025

  • 7 Саксе,

    7 0 Отговор

    До коментар #5 от "Закс":

    Те гласуват само срещу кинти, а ти си папагал!

    19:33 15.09.2025

  • 8 Докато

    6 0 Отговор
    ги включиш , огромна част от тях вече научи писмено и говоримо български език , както и езика на държавата , в която са заминали или родени там ! Спри се , че си оклепан до ушите . Голи приказки за будалите , ако има такива да ти вярват !

    19:33 15.09.2025

  • 9 Тома

    6 0 Отговор
    До сега циганин от столипеново не съм видял да се приобщи Вълчев

    19:34 15.09.2025

  • 10 И тоя си мисли че камъка пуска вино

    6 1 Отговор
    И че дори е възможно това и на всичко отгоре ще прави опити

    19:35 15.09.2025

  • 11 Мицкоски

    3 3 Отговор
    А бухаххахаха мизерна циганска държавица населена само с цигани и турци, мизернициииииии

    19:35 15.09.2025

  • 12 Лост

    4 0 Отговор
    Под приобщи сигурно има в предвид да се явяват за безплатни закуски.

    19:37 15.09.2025

  • 13 Дориана

    4 0 Отговор
    Празни приказки говори Вълчев , които са характерни за всички от свитата на Борисов . Да хвърлят прах в очите на хората и да манипулират общественото мнение само на това са способни. Никога не е имало и няма да има приобщаване на ромите в училищния процес. Точно обратното, те се прикриват като не им пишат отсъствия.

    19:37 15.09.2025

  • 14 РСМ 11

    2 2 Отговор
    Прекръстете си жалката циганска държавица на СТОЛИПИНИСТАН мизерници бугарски

    Коментиран от #19, #22

    19:39 15.09.2025

  • 15 Лъжата и рогата на бащата на лъжата

    5 1 Отговор
    По новините днес, напр. бТВ тоя четящият прочете, че в България днес бил първия учебен ден бил отбелязан в малко над 2000 училища...Сутринта по същите краварски телевизии питаха директора на 119 училище , колко първолаци са записани в училището, отговорът му беше 140....Питаха същия въпрос и детекторката на училище в Русе , тя отговори 72 първолака в нейното училище ...Да кажем средно по 100 първолака на училище по 2000 училища в България това прави 200 000 първолаци в страната, толкова деца се раждаха през 70-те на миналия век, а сега твърдят че първолаците били 57 000 тази година, аз пък мога да се обзаложа, че едва ли има повече от 40 000 първолака тая година, обаче по телевизорите го изкараха по горната логика 200 000. . алоооо , има ли един с образование в кратуната на тая клета , ибречена територия да обясни всички тия разминавания !?

    Коментиран от #17, #18

    19:42 15.09.2025

  • 16 Майна

    1 1 Отговор
    За първи път съм принципно съгласен с този човечец. Само една корекция: "включим" да бъде заменена с заставим, принудим, задължим.... особено индианските чавета

    19:49 15.09.2025

  • 17 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лъжата и рогата на бащата на лъжата":

    Опппаа, 200 000 деца на набор НИКОГА не е имало

    Коментиран от #21

    19:56 15.09.2025

  • 18 Майна

    3 0 Отговор

    До коментар #15 от "Лъжата и рогата на бащата на лъжата":

    Още нещо - първи учебен ден може да има и има в много училища, в които няма първолаци по простата причини ча са от 4-ти, 7-ми или по висок клас

    Коментиран от #20

    19:58 15.09.2025

  • 19 тролдоктор

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "РСМ 11":

    Бай Ставри те очаква! И той е столипиновец.🤭

    20:05 15.09.2025

  • 20 Тоест твърдиш

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "Майна":

    ...че само в 500 училища има 1ви клас, а в останалите над 1500 училища няма, ти вярваш ли го!?!......

    Коментиран от #25

    20:09 15.09.2025

  • 21 Имало е по 170 000

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Майна":

    Виж по години раждармостта

    Коментиран от #24

    20:09 15.09.2025

  • 22 Що е наке все е...

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "РСМ 11":

    Нащата "државица" както и да я наричааш е на над 1300 години и НИКОГА не се е казвала по различен начин. Няма таква друга в света! а товята георграфска област, съставена от асти на околните държави е на около 1300 месеца възраст и по всичко изглежда няма да изкара още дълго

    Коментиран от #26

    20:11 15.09.2025

  • 23 Вълчане,

    1 0 Отговор
    запращайте ги към някоя радикално-либерална хуманистична кочина като Дойчландия и Шведия докато още може. Най-бързия, лесен и евтин начин да се отървем от този проблем

    20:12 15.09.2025

  • 24 Майна

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Имало е по 170 000":

    Матемаиката му е майката.. ако е имало по 200 или поне по 170 хиляди на набор умножавай поне по 65 години средна продължителност на живота ( а тя е доста по висока) трябваще да сме около 12 милиона(поне) приятел

    Коментиран от #34

    20:15 15.09.2025

  • 25 Майна

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Тоест твърдиш":

    Не, твърдя, че не ползващ цифрите по предназначение а се хващаш като левак и лъжеш и плюеш.... колкото и да е елементарен тзои министър, допускащ ли, че ще ползва неверни цифри а?

    Коментиран от #32

    20:18 15.09.2025

  • 26 Споко!

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Що е наке все е...":

    МухлЮ пише от ромската мааала. Няма нужда да го образоваш!

    20:19 15.09.2025

  • 27 ИДВАТ ИЗБОРИ ВОД НА НЕ ДОВЕРИЕ

    0 0 Отговор
    КАТО СПРЕМ ВАС ДА КРАДЕТЕ ТОГАВА ЩЕ ИНТИГРИРАМЕ ВСИЧКИ РОМИ В МАЙКА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #30

    20:19 15.09.2025

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Браво Вълчев

    3 0 Отговор
    Орки в даскалото, магаре и космос.

    20:23 15.09.2025

  • 30 Не се напъвай!

    2 1 Отговор

    До коментар #27 от "ИДВАТ ИЗБОРИ ВОД НА НЕ ДОВЕРИЕ":

    Никой никога и никъде не е успял да ги интегрира!

    20:26 15.09.2025

  • 31 ТИГО

    1 0 Отговор
    КОлкото по бързо ги включим в отоплението и в комините на теца да ги интегрираме ,толкова по добре !

    20:33 15.09.2025

  • 32 Ами допускам

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Майна":

    Ето ти си idiot, който не мисли и се е вързал на лъжите, с и тоя министър е idiot, преди да лъже да седне да съгласува с другите лъжци по телевизиите, че всеки говори различни лъжи...

    20:44 15.09.2025

  • 33 Никой

    1 0 Отговор
    Този сигурно си вярва - като получаваш сериозна заплатка - най-малко - 7 000 лева - за това да се моткаш. Децата не могат да четат - седи като мълчалимо дете. Иначе - подобрен вариант на образование - те не различават знаците по пътя.

    20:44 15.09.2025

  • 34 Ами ние така стигнахме 9 милиона бе

    1 0 Отговор

    До коментар #24 от "Майна":

    Как от под 4 милиона през фашизма до 1944 стигнахме до 9 милиона 89-та

    Коментиран от #35

    20:46 15.09.2025

  • 35 ТИГО

    1 0 Отговор

    До коментар #34 от "Ами ние така стигнахме 9 милиона бе":

    Елементарно е ,но кухите тикви като теб още го повтарят ! Виж Северна Корея и мисли Tyпаk0

    20:53 15.09.2025

  • 36 ежко

    0 0 Отговор
    Наливате вода в каца без дъно!В Столипиново трябва да се кара по рънката лайсна т.е. минимум!Изсмукват пари, ресурс и накрая резултатите пак ще са плачевни!

    20:55 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове