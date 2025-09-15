Вълчев в "Столипиново": Колкото по-рано включим децата в образователната система, по-успешно ще е приобщаването им

Колкото по-рано децата бъдат включени в образователната система, толкова по-успешно и трайно ще е тяхното приобщаване. Това каза министърът на образованието и науката Красимир Вълчев на работна среща с екипите по Механизма за обхват в СУ „Найден Геров“ в пловдивския квартал „Столипиново“.
По думите му детските градини са сред най-важните институции за приобщаването на децата, защото през първите седем години се развиват комуникативните им умения и социализацията. „Научете ги на базова грамотност и не следвайте сляпо учебните програми ако не са я изградили. Образованието изисква ежедневни и многочасови усилия“, каза министър Вълчев и благодари на екипите за всеотдайната работа.
Според него ключова е ролята на учителите и медиаторите и подчерта, че върху тях пада основната тежест. „Когато погледнем назад обаче виждаме, че всичко това си е струвало и дава резултат. Ще ги оценят и хората, и общността, а ние като институции ще ви подкрепяме още повече“, категоричен беше Красимир Вълчев.
Министърът изтъкна важността на езиковата интеграция в процеса по обхващане на децата и припомни, че е предложено тя да бъде регламентирана в Закона за предучилищното и училищното образование. Той подчерта, че по тази тема трябва да се чуе мнението на хората по места и то ще бъде взето предвид при разписването на подзаконовата нормативна уредба, така че мерките да се приложат максимално ефективно.
По думите му съвместната работа на институциите дава резултати, но трябва да бъде още по-целенасочена и добре координирана. Действията по обхващане на децата в системата са приоритет на национално ниво, което бе категорично заявено и на междуведомствената среща през лятото, свикана от премиера Росен Желязков. Според министър Вълчев там, където в тази дейност са включени кметовете и областните управители Механизмът действа по-ефективно. „Когато работим заедно, тогава се постигат истински добри резултати“, каза той.
На срещата присъстваха също кметът на Пловдив Костадин Димитров, областният управител проф. Христина Янчева и началникът на РУО Иванка Киркова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Столипиново
Коментиран от #4
19:24 15.09.2025
2 смешко
19:25 15.09.2025
3 си дзън
19:26 15.09.2025
4 Грую
До коментар #1 от "Столипиново":Точно. Скоро ромите ще приобщават българите, но този провинциален илитерат няма как да го проумее.
19:26 15.09.2025
5 Закс
Коментиран от #7
19:28 15.09.2025
6 тиририрам
19:32 15.09.2025
7 Саксе,
До коментар #5 от "Закс":Те гласуват само срещу кинти, а ти си папагал!
19:33 15.09.2025
8 Докато
19:33 15.09.2025
9 Тома
19:34 15.09.2025
10 И тоя си мисли че камъка пуска вино
19:35 15.09.2025
11 Мицкоски
19:35 15.09.2025
12 Лост
19:37 15.09.2025
13 Дориана
19:37 15.09.2025
14 РСМ 11
Коментиран от #19, #22
19:39 15.09.2025
15 Лъжата и рогата на бащата на лъжата
Коментиран от #17, #18
19:42 15.09.2025
16 Майна
19:49 15.09.2025
17 Майна
До коментар #15 от "Лъжата и рогата на бащата на лъжата":Опппаа, 200 000 деца на набор НИКОГА не е имало
Коментиран от #21
19:56 15.09.2025
18 Майна
До коментар #15 от "Лъжата и рогата на бащата на лъжата":Още нещо - първи учебен ден може да има и има в много училища, в които няма първолаци по простата причини ча са от 4-ти, 7-ми или по висок клас
Коментиран от #20
19:58 15.09.2025
19 тролдоктор
До коментар #14 от "РСМ 11":Бай Ставри те очаква! И той е столипиновец.🤭
20:05 15.09.2025
20 Тоест твърдиш
До коментар #18 от "Майна":...че само в 500 училища има 1ви клас, а в останалите над 1500 училища няма, ти вярваш ли го!?!......
Коментиран от #25
20:09 15.09.2025
21 Имало е по 170 000
До коментар #17 от "Майна":Виж по години раждармостта
Коментиран от #24
20:09 15.09.2025
22 Що е наке все е...
До коментар #14 от "РСМ 11":Нащата "државица" както и да я наричааш е на над 1300 години и НИКОГА не се е казвала по различен начин. Няма таква друга в света! а товята георграфска област, съставена от асти на околните държави е на около 1300 месеца възраст и по всичко изглежда няма да изкара още дълго
Коментиран от #26
20:11 15.09.2025
23 Вълчане,
20:12 15.09.2025
24 Майна
До коментар #21 от "Имало е по 170 000":Матемаиката му е майката.. ако е имало по 200 или поне по 170 хиляди на набор умножавай поне по 65 години средна продължителност на живота ( а тя е доста по висока) трябваще да сме около 12 милиона(поне) приятел
Коментиран от #34
20:15 15.09.2025
25 Майна
До коментар #20 от "Тоест твърдиш":Не, твърдя, че не ползващ цифрите по предназначение а се хващаш като левак и лъжеш и плюеш.... колкото и да е елементарен тзои министър, допускащ ли, че ще ползва неверни цифри а?
Коментиран от #32
20:18 15.09.2025
26 Споко!
До коментар #22 от "Що е наке все е...":МухлЮ пише от ромската мааала. Няма нужда да го образоваш!
20:19 15.09.2025
27 ИДВАТ ИЗБОРИ ВОД НА НЕ ДОВЕРИЕ
Коментиран от #30
20:19 15.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Браво Вълчев
20:23 15.09.2025
30 Не се напъвай!
До коментар #27 от "ИДВАТ ИЗБОРИ ВОД НА НЕ ДОВЕРИЕ":Никой никога и никъде не е успял да ги интегрира!
20:26 15.09.2025
31 ТИГО
20:33 15.09.2025
32 Ами допускам
До коментар #25 от "Майна":Ето ти си idiot, който не мисли и се е вързал на лъжите, с и тоя министър е idiot, преди да лъже да седне да съгласува с другите лъжци по телевизиите, че всеки говори различни лъжи...
20:44 15.09.2025
33 Никой
20:44 15.09.2025
34 Ами ние така стигнахме 9 милиона бе
До коментар #24 от "Майна":Как от под 4 милиона през фашизма до 1944 стигнахме до 9 милиона 89-та
Коментиран от #35
20:46 15.09.2025
35 ТИГО
До коментар #34 от "Ами ние така стигнахме 9 милиона бе":Елементарно е ,но кухите тикви като теб още го повтарят ! Виж Северна Корея и мисли Tyпаk0
20:53 15.09.2025
36 ежко
20:55 15.09.2025