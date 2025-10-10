Новини
България »
Седем министри на парламентарен контрол в петък

Седем министри на парламентарен контрол в петък

10 Октомври, 2025 07:48 333 4

  • парламентарен контрол-
  • силви кирилов-
  • мариан бачев-
  • мон-
  • манол генов

Към вътрешния министър Даниел Митов има най-много въпроси

Седем министри на парламентарен контрол в петък - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Седем министри от кабинета „Желязков“ в редовния парламентарен контрол в петък, 10 октомври.

Пръв на депутатски въпроси ще отговаря екоминистърът Манол Генов. Общо девет въпроса са отправени към него и в тях влизат теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита и за щетите, нанесени от пожара в защитена местност „Калимок - Бръшлен“.

Втори на парламентарната трибуна ще застане регионалният министър Иван Иванов. 8 са въпросите към него, в тях и едно питане относно околовръстното шосе на Пловдив.

Към вътрешния министър Даниел Митов има най-много въпроси – 11 на брой. Митов ще говори за предприетите от МВР мерки за превенция и контрол на купуването на гласове на предстоящите извънредни частни местни избори в община Пазарджик тази неделя, 12 октомври. 9 от въпросите към него са зададени от депутати от „Възраждане“ и само два от народни представители от ПП-ДБ.

Към външния министър Георг Георгиев има само един въпрос и той е свързан със закъснение на програмата за подпомагане на български общности в чужбина.

Просветният министър Красимир Вълчев ще дава отговор дали МОН предвижда единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.

Въпросът към здравния министър Силви Кирилов е относно качеството на питейната вода в Кюстендил и областта.

Последен в контрола ще участва културният министър Мариан Бачев, към когото също има само един въпрос и той е свързан с липса на финансиране на археологическите разкопки в резервата "Кабиле" за тази година.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Факти

    1 0 Отговор
    Седем министри на парламентарен контрол в петък, кой от кой "по-умен"

    07:52 10.10.2025

  • 2 Пич

    0 0 Отговор
    Тези трябва да минат през контрол на някой надзирател от затвора ! Много по ефективно ще бъде !!!

    07:55 10.10.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 А седем

    0 0 Отговор
    депутати ще има ли ?

    08:02 10.10.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове