Седем министри на парламентарен контрол в петък

Седем министри от кабинета „Желязков“ в редовния парламентарен контрол в петък, 10 октомври.

Пръв на депутатски въпроси ще отговаря екоминистърът Манол Генов. Общо девет въпроса са отправени към него и в тях влизат теми за нерегламентирани сметища, почистване на речни корита и за щетите, нанесени от пожара в защитена местност „Калимок - Бръшлен“.

Втори на парламентарната трибуна ще застане регионалният министър Иван Иванов. 8 са въпросите към него, в тях и едно питане относно околовръстното шосе на Пловдив.

Към вътрешния министър Даниел Митов има най-много въпроси – 11 на брой. Митов ще говори за предприетите от МВР мерки за превенция и контрол на купуването на гласове на предстоящите извънредни частни местни избори в община Пазарджик тази неделя, 12 октомври. 9 от въпросите към него са зададени от депутати от „Възраждане“ и само два от народни представители от ПП-ДБ.

Към външния министър Георг Георгиев има само един въпрос и той е свързан със закъснение на програмата за подпомагане на български общности в чужбина.

Просветният министър Красимир Вълчев ще дава отговор дали МОН предвижда единни правила или централизирани договори за телекомуникационни услуги в училищата.

Въпросът към здравния министър Силви Кирилов е относно качеството на питейната вода в Кюстендил и областта.

Последен в контрола ще участва културният министър Мариан Бачев, към когото също има само един въпрос и той е свързан с липса на финансиране на археологическите разкопки в резервата "Кабиле" за тази година.