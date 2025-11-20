МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема: „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.
Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание.
Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН (ул. „Съборна“ № 2, гр. София).
Целта на кръглата маса е да се проведе открит и експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците – техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.
Цялата дискусия ще се излъчва пряко онлайн на сайта на Министерството на образованието и науката.
Желаещите да се включат в дискусията следва да се регистрират предварително, като местата са ограничени: https://forms.office.com/e/QjNHbHvNAp
1 влашка циганка от банкя
08:06 20.11.2025
2 кастроли
08:06 20.11.2025
3 Забрана
Освен това в Интерент има всякакви арабско- негърски ШПИОНИ, които ЛЪЖАТ и може да ги ограбят..
Телефоните, трябва да стоят на ПОНЕ 2 метра от чина ( ученическото бюро ) на учениците.. Защото ако 4 деца, седящи на два съседни чина, имат телефони, те ВЗАИМНО се разболяват от РАК от тия 4 телефона , Трябва да оставят телефоните НАСТРАНИ от бюрата, чина
08:13 20.11.2025
4 док
08:14 20.11.2025
5 злодеида
08:31 20.11.2025
6 Никой
08:36 20.11.2025
7 Кумчо Вълчев
08:37 20.11.2025
8 Селянин
08:38 20.11.2025
9 иван костов
08:49 20.11.2025
10 вредят им
08:51 20.11.2025
11 Ноце
08:56 20.11.2025
12 Директора👨✈️
08:59 20.11.2025
13 Абе МОН
09:11 20.11.2025
14 Браво
09:15 20.11.2025
15 Радвай се робе
Това е с цел въвеждане на Age Verification, и също на Цифрови паспорти. Нещо което се случва в цял свят в момента. Да ви се иска цифровия паспорт при влизане в страница - за да докажете, че сте над 18.
А целта на тези 2 неща - масово следене и контрол на потребителите. Да се вижда и следи и записва всичко което правите в Интернет. Кои страници посещавате, какво пишете, с кого.
09:19 20.11.2025
16 фен
09:44 20.11.2025
17 Мунчо
Резултатите са видими:болна и нефелна нация,както и неграмотна и трайно увредена младеж!
Парите в образованието трайно превръщат ученика в кръгъл неграмотен дебил и олигофрен!
Крайните цели в много министерства са постигнати благодарение на празноглавците в Парламента!
09:55 20.11.2025
18 Министърмето
10:21 20.11.2025
19 кеневв
10:34 20.11.2025