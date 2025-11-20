Новини
МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

20 Ноември, 2025 08:04 898 19

МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца - 1
СНИМКА: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема: „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание.

Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН (ул. „Съборна“ № 2, гр. София).

Целта на кръглата маса е да се проведе открит и експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците – техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.

Цялата дискусия ще се излъчва пряко онлайн на сайта на Министерството на образованието и науката.

Желаещите да се включат в дискусията следва да се регистрират предварително, като местата са ограничени: https://forms.office.com/e/QjNHbHvNAp


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 влашка циганка от банкя

    7 2 Отговор
    ограничих, направо унищожих няколко милиона роби за да нямаме проблеми с образованието

    08:06 20.11.2025

  • 2 кастроли

    6 0 Отговор
    МОНчо организира дислексия.

    08:06 20.11.2025

  • 3 Забрана

    5 1 Отговор
    От Мобилните телефони, се разболяват от РАК и Левкемия... А от Компютрите ОСЛЕПЯВАТ !!!
    Освен това в Интерент има всякакви арабско- негърски ШПИОНИ, които ЛЪЖАТ и може да ги ограбят..
    Телефоните, трябва да стоят на ПОНЕ 2 метра от чина ( ученическото бюро ) на учениците.. Защото ако 4 деца, седящи на два съседни чина, имат телефони, те ВЗАИМНО се разболяват от РАК от тия 4 телефона , Трябва да оставят телефоните НАСТРАНИ от бюрата, чина

    08:13 20.11.2025

  • 4 док

    7 3 Отговор
    Момиченцата повече зяпат по телефоните си. Като ги срещам,все са с наведени глави и гледат в тези технически средства. Ще те блъснат,идвайки по пътя,не гледат,къде ходят.Момчетата повече се смеят и забавляват,като са на групи в голямото междучасие,хапват и се замерват с пуканки.

    08:14 20.11.2025

  • 5 злодеида

    11 1 Отговор
    Сетила се Мара да се побара.Опростачиха поне три поколения.Сега и занапред с десетилетия ще им сърбаме попарата.

    08:31 20.11.2025

  • 6 Никой

    1 1 Отговор
    Това са пожелания.

    08:36 20.11.2025

  • 7 Кумчо Вълчев

    2 1 Отговор
    А със звероучението, ко стана?

    08:37 20.11.2025

  • 8 Селянин

    11 0 Отговор
    МОН съсипаха държавата за 100 години напред с делегираните си бюджети, заради които всички завършват без значение, че не могат да четат или че не са влизали последните две години в час. Скоро завърших магистратура. От група от 15 студента идвахме само 8. Всички завършиха. Единия от тези, които не идваха, на защитата си сричаше дипломната работа и не можа да отговори на нито един въпрос. Има 4ка и завърши. Работи в държавната администрация. Сега се очаква и да го повишат. Не разбира и 10% от това което работи. Положението е за закриване, те за телефоните се чешат.

    08:38 20.11.2025

  • 9 иван костов

    1 3 Отговор
    Не ни занимавайте с глупости! Има ЕК, тя ще решава, какво е вредно и какво полезно за вас и децата ви! Не си обременявайте празните куфелници, яжте банани и пътувайте в Гърция

    08:49 20.11.2025

  • 10 вредят им

    4 0 Отговор
    то се вижда . всяка седмица има детски престъпления . молове , клипове с побоища . създават се съвременни престъпници . а много нарушения се подминават . така растат до 18-19 г. правят убийства с коли , тротинетки . доста сложна ситуация . Интересно .

    08:51 20.11.2025

  • 11 Ноце

    7 1 Отговор
    Давайте на децата таблети, телефони и да гледат по цял ден Ергена и Планета - Та те трябва да се развиват - Масовото мнение на селяндура в София (моля да не се бърка Селянин със Селяндур)

    08:56 20.11.2025

  • 12 Директора👨‍✈️

    5 1 Отговор
    Какво да го мислите, директно ги забранявайте. Тази напаст трябва да се ограничи!!! Това е 100% безконтролно.

    08:59 20.11.2025

  • 13 Абе МОН

    5 1 Отговор
    Това ли ви е най-големият проблем- социалните мрежи???? Имаме най-скъпото и най-некачествено образование в Европа. Учебниците са написани от комплексари без минимална грежа за детския интелект. Даскалята захлебват яко от частни уроци. Резултат - децата ни са функционално неграмотни и редовно се провалят на ПИЗА. Вместо изучаване на AI, въвеждате религия. Та социалните мрежи ли са най-големия проблем питам?

    09:11 20.11.2025

  • 14 Браво

    1 2 Отговор
    Браво!!!

    09:15 20.11.2025

  • 15 Радвай се робе

    6 1 Отговор
    Това не е с цел "предпазване на децата".

    Това е с цел въвеждане на Age Verification, и също на Цифрови паспорти. Нещо което се случва в цял свят в момента. Да ви се иска цифровия паспорт при влизане в страница - за да докажете, че сте над 18.

    А целта на тези 2 неща - масово следене и контрол на потребителите. Да се вижда и следи и записва всичко което правите в Интернет. Кои страници посещавате, какво пишете, с кого.

    09:19 20.11.2025

  • 16 фен

    2 2 Отговор
    Когато бях учител, най-страшното за ученика бяха двойките, неизвинените, намалено поведение, преместване в друго училище, оставане на изпит и повтаряне на класа. Всичко това бяха мерки, които прилагани като санкция, държаха в респект ученика и незаинтересованите му родители. Въвеждане правилото "ученик=левче" промени стогодишни традиции. Да не се забравя, че в килийното училище даскала е респектирал питомците си най-вече с дългата показалка. Та зависимостта на училищния бюджет от броя на учениците въведе промени, които забърсаха повечето от изброените по-горе правила за управление на положението в училищата. Същото стана и с висшите заведения. За да запишеш ВУЗ, зубкаш предмета, трепериш на изпита и после с трепет стоиш пред стената на плача дали си приет или не. Изпитвал съм го два пъти. Сега, сичко онлайн, сичко правиш от къщи, даже да препишеш, благодарение на технологиите и разните приложения. Важното е да влезеш, а заедно с теб финанси, за да крета вуза. Може да не е правило, а изключение, но ето, пак се скубали ученички, а разочаровани мамички споделят, че от училищата излизат бъдещи емигранти. Ами, кво да кажа повече...

    09:44 20.11.2025

  • 17 Мунчо

    1 2 Отговор
    МОН върви твърдо и безупречно по стъпките на здравеопазването в държавата!
    Резултатите са видими:болна и нефелна нация,както и неграмотна и трайно увредена младеж!
    Парите в образованието трайно превръщат ученика в кръгъл неграмотен дебил и олигофрен!
    Крайните цели в много министерства са постигнати благодарение на празноглавците в Парламента!

    09:55 20.11.2025

  • 18 Министърмето

    2 2 Отговор
    Какъв министър си бе, Красимиреееее. Един фатмак с гимназия получава по-голямо възнаграждение от бакалавър. Как може така да ни унижаваш. Пълен фигурант и заплтаджия!!!

    10:21 20.11.2025

  • 19 кеневв

    1 0 Отговор
    нещо изпуснаха контрола и айде пак - разтттрел за вас ще има - и точка

    10:34 20.11.2025

