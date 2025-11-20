МОН организира дискусия за ограничаване на социалните мрежи за деца

Министерството на образованието и науката организира национална кръгла маса на тема: „Необходими ли са ограничения за достъпа на деца до социалните мрежи?“.

Инициативата е съвместна с Комисията по образованието и науката, Комисията по демографската политика, децата и семейството, Комисията по здравеопазването и Комисията по труда и социалната политика на Народното събрание.

Събитието ще се проведе на 20 ноември от 14:00 часа в Националния археологически институт с музей при БАН (ул. „Съборна“ № 2, гр. София).

Целта на кръглата маса е да се проведе открит и експертен обществен разговор за въздействието на социалните мрежи върху децата и учениците – техните навици, общуване, образование и безопасност в дигиталната среда, както и за възможните подходи за регулиране.

Цялата дискусия ще се излъчва пряко онлайн на сайта на Министерството на образованието и науката.

Желаещите да се включат в дискусията следва да се регистрират предварително, като местата са ограничени: https://forms.office.com/e/QjNHbHvNAp