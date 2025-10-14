Новини
Красимир Вълчев: Социалните мрежи влияят негативно на децата

Красимир Вълчев: Социалните мрежи влияят негативно на децата

14 Октомври, 2025 20:50

Образователният министър призова за обществен дебат

Красимир Вълчев: Социалните мрежи влияят негативно на децата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Не сме предложили такава забрана. Аз коментирах тази тема в контекста на ограничаване ползването на мобилни телефони и подчертах, че използването на социални мрежи от децата има зловредно въздействие. Това заяви министърът на образованието и науката Красимир Вълчев по повод идеята за ограничаване на достъпа до социални мрежи на деца до 15 години и как точно се предвижда да се случи това.

„Има различни проучвания, които показват негативното въздействие върху мозъка на детето, върху развитието на интелигентността“, каза просветният министър. По думите му социалните мрежи имат силно пристрастяващ елемент. „Умишлено е заложено пристрастяващото съдържание. Това води до увреждане на префронталната част на мозъка, активира допаминов цикъл“, обясни той.

Министър Вълчев припомни, че ще инициира дебат по темата.
„Нека се чуят повече мнения. Аз съм убеден, че ще има и противоположни гледни точки. Може нашето усещане – освен научните изследвания, аз имам такова усещане и като родител – да е вярно, а може и да не е. Но най-малкото си заслужава тази тема да бъде обсъдена“, допълни министърът.

Той подчерта, че ако има съмнения, че нещо е вредно и пристрастяващо за децата, трябва да бъде оценен мащабът на това въздействие, за да се прецени дали и какви мерки да бъдат предприети.

„Към момента нямаме решение“, заяви Вълчев и уточни, че дискусията вероятно ще бъде организирана през следващия месец.

„Тепърва ще се опитаме да идентифицираме повече специалисти, вероятно и с Народното събрание. Това излиза извън моята тясна компетентност, защото ползването на социалните мрежи не е само в училище. Ако бъдат забранени телефоните в клас, децата няма да ги ползват там, но въпросът остава за времето извън училище“, отбеляза той.

По думите му в подобни дебати трябва да бъдат ангажирани народните представители, здравните власти и психолози.

Вълчев уточни, че в други страни това се постига чрез технически ограничения.

„Разбира се, не можем да следим децата във всеки момент, още повече, че устройствата са персонални. Мобилните оператори могат да го ограничат – това вече е технически въпрос, на който не мога да отговоря честно казано“, допълни той.

Според министъра, ако има доказателства, че нещо е вредно и води до пристрастяване, трябва да има разумни ограничения.

На въпрос, свързан с мнението на експерти, че е по-добре да се внедри медийна и дигитална грамотност в учебния процес, вместо да се налагат забрани, Вълчев отговори, че двете мерки трябва да вървят заедно.

„Ограничението на едно нещо става и чрез създаване на нагласи. Но когато имаме забрана, ние казваме на родителите и на обществото, че това е вредно за децата. Даваме сигнал – и това е смисълът на забраните, не за да тормозим някого, а в името на благополучието на детето“, заяви просветният министър.

Той допълни, че според личното му мнение трябва да има ограничения, защото има „крещящи доказателства“, че социалните мрежи имат зловредно въздействие върху детския мозък.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 4 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 😌😌😌

    6 2 Отговор
    Гербераст, гербераст, ама облечен във власт 💁🏿‍♂️

    20:54 14.10.2025

  • 2 Що не се

    5 1 Отговор
    разкараш , бе ? Що пари прилапа с кумеца ти , издател , да продавате учебници на децата ? Сладка и сигурна поръчка !

    20:54 14.10.2025

  • 3 Гост

    5 0 Отговор
    Герп също

    20:54 14.10.2025

  • 4 Майна

    4 0 Отговор
    Събирайте си партакешите.
    Борисов ви уволни
    Густо

    20:54 14.10.2025

  • 5 комунистите

    3 2 Отговор
    трябва да бъдат тричани!!

    20:55 14.10.2025

  • 6 Гориил

    4 5 Отговор
    Социалните медии са дори по-лоши, отколкото г-н Вълчев толкова красноречиво описва. Те разрушават интелектуалното и културното развитие на детето. Децата са напълно откъснати от четенето и разбирането на външния свят. Те са изцяло потопени в паралелни светове и в крайна сметка стават жертви на невронни мрежи, които заместват социализацията и житейския опит.

    20:57 14.10.2025

  • 7 баш хорица кат теб променящи

    6 0 Отговор
    учебниците и програмите

    влияят негативно на децата

    20:58 14.10.2025

  • 8 Не се оплаквайте!

    1 2 Отговор
    Това е заложено още преди 78 години като цел и начин да се унищожи комунизма и в частност Русия!

    Коментиран от #10

    20:59 14.10.2025

  • 9 Цвете

    3 1 Отговор
    Незнам до колко влияят соц.мрежите, но ти с това " ВЕРОУЧЕНИЕ " Истискваш децата, а те не го заслужават. Всяка държава определя ,какво да се учи в училищата на страната си. Твоят " пример " от коя страна е взаимстван???? Недопустимо е, защото вече има много различни деца, говоря за раса и култура. Твоите деца, сигурно отдавна са завършили, но живота продължава и не би следвало нашите да имат още и още един предмет, който няма да учат с удоволствие. 🔔🇧🇬👎🔔🇧🇬👎🇧🇬🇧🇬🇧🇬👎👎👎

    20:59 14.10.2025

  • 10 поредния русфоборсук

    2 2 Отговор

    До коментар #8 от "Не се оплаквайте!":

    пил оцет
    нищо свързано освен да се намери на дърдорене

    Коментиран от #11

    21:01 14.10.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

