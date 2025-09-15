Новини
България »
Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от Русия, лесна мишена сме

Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от Русия, лесна мишена сме

15 Септември, 2025 20:20 715 44

  • цветлин йовчев-
  • русия-
  • полша-
  • провокация

Привикването на Митрофанова беше нужна и навременна реакция, заяви бившият вътрешен министър

Цветлин Йовчев: България също може да стане обект на провокация от Русия, лесна мишена сме - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мисля, че беше съвсем нужна и навременна тази реакция за привикването на руския посланик Елеонора Митрофанова в МВнР, тъй като това беше една доста тежка провокация. Като в тази провокация имаше две цели - първата е да провери каква ще бъде реакцията на партньорите от НАТО и втората - да провери готовността на противовъздушната защита на Полша. Това заяви в "Още от деня" по БНТ бившият вътрешен министър Цветлин Йовчев.

"Ако говорим за днешния демарш аз мисля, че позитивното е, че веднага имаше остра реакция от всички страни членки на НАТО. Не бива режимът в Русия да има каквито и да било илюзии за това каква ще бъде реакцията, че тя няма да бъде колеблива и ще бъде остра".

Цветлин Йовчев посочи още, че според него резултатите от тази провокация не са добри за нас. По думите му "ние не сме подготвени за съвременната война". Като пример посочи противовъздушната охрана на страна като Полша. Дори и тя не е могла да отрази всички 19 дрона, допълни той.

Ресурсно страните членки на НАТО (включително и нашата) не са готови за един въоръжен конфликт.

"Оказа се, че целият ЕС не е в състояние да произведе необходимите боеприпаси, които Украйна има нужда, за да се отбранява".

"Спешно трябва да наваксваме тези способности", заяви Йовчев. Ние имаме достатъчно възможност за производство на боеприпаси, но това не е достатъчно, коментира бившият вътрешен министър.

Не е голям процентът и на хората, които биха защитили родината ни, смята той, и това също е сериозен проблем, който трябва да намери своето решение.

"Русия е един изключително сериозен агресор, който е враждебно настроен срещу България. Ние също можем да бъдем обект на провокация и не дай си, боже, и на атака. Така, че от тази гледна точка нещата са много сериозни".

Цветлин Йовчев заяви, че засега "страната ни е лесна мишена", затова трябва да бъдат вложени и много усилия през следващите месеци.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.9 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ние сме подлога на САЩ

    36 1 Отговор
    и ни ползват за провокации и интриги, а вие сте лицето на отпадъка съсипващ и продаващ България.

    20:21 15.09.2025

  • 2 Майна

    23 1 Отговор
    И това ли ще инсцениране?
    Това не са българи

    20:22 15.09.2025

  • 3 Спецназ

    26 0 Отговор
    Ако Полша с нейните батареи Пейтриът не могла да свали повечето 19 дрона.

    Ние с нашето С300 дето го има само в Козлодуй и в София,

    ще свалим 0.

    ФАКТ!

    Коментиран от #30

    20:24 15.09.2025

  • 4 Мишената

    32 1 Отговор
    Мишената е марионетното ни мижаво правителство само.За обикновения българин Русия не е враг.

    20:25 15.09.2025

  • 5 Една

    23 0 Отговор
    Боклук

    20:26 15.09.2025

  • 6 жисет

    33 0 Отговор
    Тоя лъжлив мухльо е бил шеф на ДАНС??? Сещате ли се българи защо ограбиха България докато този лъжец е ял и пил от парите на българите. Как не те е срам бре мръсен боклук и лъжец??? Слава на Господ Иисус Христос, всеки българин ви разбира всичките лъжци само като кажете Русия. Тебе дърт мухльо как не те е срам да лъжеш така нагло??? Боклук със боклук.

    Коментиран от #24

    20:26 15.09.2025

  • 7 Шопо

    25 0 Отговор
    Щом твърдите че дронове дошли от територията на Украйна са Руски значи признавате че Украйна е руска територия.

    20:28 15.09.2025

  • 8 Главоблъсканица

    17 0 Отговор
    Още един изявен всичколог в коритото на пропагандата. Търсете нещо умно в изявлението, може да има награда!

    20:29 15.09.2025

  • 9 Гост

    16 0 Отговор
    Ние сме смешна мишена

    20:30 15.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Чорбара

    10 0 Отговор
    Нещо по въпроса ,меките китки,алоууу!!!!

    20:33 15.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 съдебен заседател

    13 0 Отговор
    поредния продажник

    20:33 15.09.2025

  • 14 Бялджип

    14 0 Отговор
    Мнение на слуга и лакей.

    20:35 15.09.2025

  • 15 Всяка постна пица мишена

    2 0 Отговор
    С вилица и нож

    20:35 15.09.2025

  • 16 Поредния лъжец

    12 0 Отговор
    Жалък ненормалник

    20:37 15.09.2025

  • 17 Метресата от Барселона

    12 0 Отговор
    Проевропейските и проатлантическите мисирки ще се примолят на Зеля да насочи някой "руски дрон" и към България, че да имат и те за какво да кудкудякат. А тъй им е скучно само да викат руския посланик и да изразяват протест, че са "заплашили" съюзниците й Полша и Румъния. Няма други такива бездарни недоразумения на света! Лошото е, че такива ни управляват, назначени от Брюксел и ни движат към пропастта!

    20:37 15.09.2025

  • 18 Ганя Путинофила

    1 10 Отговор
    Ние сме най лесната мишена!
    Територията е продънена от путинофили!

    Коментиран от #42

    20:37 15.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 някой ще обясни ли

    8 0 Отговор
    за чий и е на Русия да провокира някого, преди да си е решила проблемите с украйна?!? За мен е друг провокатора!

    20:39 15.09.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Европеец

    6 0 Отговор

    До коментар #6 от "жисет":

    Коментара ти ми харесва..... Префполагам че ще го изтрият, защото такива верни коментари нитрият..... А тоя на снимката ти още много такива е добре да ги изхвърляме в кофата за боклук....

    20:40 15.09.2025

  • 25 Далавера

    8 0 Отговор
    Цветко е принуден да говори така, току виж дак го поканили да лочи от копанята!

    20:41 15.09.2025

  • 26 Дрън дрън ярина

    8 0 Отговор
    "Не е голям процентът и на хората, които биха защитили родината ни, смята той, " Той всичко може да си смята, ама истината е друга. Никой нормален българин няма да тръгне срещу Русия

    20:41 15.09.2025

  • 27 az СВО Победа80

    2 2 Отговор
    При нас няма да има "провокация", а най-вероятно ще има "технически аварии" на конкретни промишлени обекти ...

    20:43 15.09.2025

  • 28 Аз съм от ссср

    8 0 Отговор
    Русия може да направи каквото си иска а евроминдилите и калинките като този екземпляр нищо не могат да направят,само слугинаж.От което народа го е срам,и никой няма да отиде да защитава тази пропаднала държава.

    20:43 15.09.2025

  • 29 Боруна Лом

    5 0 Отговор
    НИЕ ОЩЕ ДА СЕ ПРАВИМ НА ВЕЛИКИ! ЕВРОГЕЙЗЕРИ ГНУСНИ СПРЕТЕ СЕ,БЕ!

    20:44 15.09.2025

  • 30 Боруна Лом

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Спецназ":

    НЕ БЪДИ СИГУРЕН... МОЖЕ ДА СА ПОДАРЕНИ НА УКРИТЕ!

    20:45 15.09.2025

  • 31 Европеец

    0 7 Отговор
    Да, по продажна, подло, и гладно от копейката няма!

    Коментиран от #32

    20:46 15.09.2025

  • 32 Грую

    7 0 Отговор

    До коментар #31 от "Европеец":

    Тоя продажник на снимката е за затвора. Продава България на западните чакали.

    20:47 15.09.2025

  • 33 Майна

    0 7 Отговор
    От пияни терорсти няма какво сруго да се очаква, копейките ще ги чакат на Дунава с вазелин и китка.

    20:48 15.09.2025

  • 34 Грую

    0 4 Отговор
    До като не се унищоои блатния султанат мир няма да има!

    20:50 15.09.2025

  • 35 Мим

    5 0 Отговор
    Не Русия,а ти и такива,като тебе са враждебно настроени към Русия.Вие предизвиквате съдбата,щото сте непризнателни хора към Русия и си го заслужавате...

    20:51 15.09.2025

  • 36 Шопо

    0 4 Отговор
    Ботокса трябва да виси от башнята, копейките тоже.

    20:51 15.09.2025

  • 37 Тома

    4 0 Отговор
    Пляс пляс п.е.далите

    20:51 15.09.2025

  • 38 Мим

    0 2 Отговор
    Терористичната проссия ни обяви за враг още в началото на войната, копейките за това са им толкова верни!

    20:52 15.09.2025

  • 39 Ало Ало

    2 0 Отговор
    Управляващите ни правят мишена. Нека внимават....България да е пред всичко..., не други държави. Подкрепяйте българите, живеещи в България...

    20:53 15.09.2025

  • 40 Интересни времена

    1 0 Отговор
    Това не са държавници!
    Това са жаби! /С извинение към жабите./
    Пуснаха си слуха с джипиеса на нещастната урсула, без да се интересуват от последиците. Като нищо са способни и на други провокации, и да подпалят крехкия мир.
    А този издънен смешник за нов пост ли пробутват?

    20:54 15.09.2025

  • 41 Хмм

    2 0 Отговор
    и този се включи в хора, а беше министър на БСП

    20:54 15.09.2025

  • 42 Европеец

    0 1 Отговор

    До коментар #18 от "Ганя Путинофила":

    Ще висят пак закачени по огради и дървета копейките продажни!

    20:55 15.09.2025

  • 43 Някой

    1 0 Отговор
    България лесно може да стане мишена на провокация от страна на Украйна. Не на Русия. Щото, това дето в Полша влязоха дронове, си е провокация от страна на Украйна. Всеки разумен човек го разбира това.

    20:55 15.09.2025

  • 44 Фют

    0 0 Отговор
    Не, бе, опашката не ми е там, обаче може да шибне всеки момент 😁😁😁

    20:57 15.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове