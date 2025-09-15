Новини
Изведоха с патрулка мечка от Ловеч

15 Септември, 2025 21:20 1 643 23

Предупреждението към гражданите е, че не трябва да бъдат агресивни към животното

Изведоха с патрулка мечка от Ловеч - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Мечка беше забелязана снощи на оживена улица в Ловеч, в близост до жп гарата. Не е известно как и откъде се е появило животното, но след подаден сигнал, с помощта на полицейски патрул е изведена извън града. Днес кметът на Ловеч Страцимир Петков свика Щаба за бедствия и аварии, за да бъдат набелязани мерки за безопасността на гражданите, съобщи БНТ.

Мечката е забелязана снощи малко след 22 ч. от група момчета, които случайно минавали по улицата.

Елхан Али: Снощи бяхме с приятели на тази улица, един човек спря и ни попита – виждали ли сте скоро мечка? Ние му отговорихме – къде? Той показа ето тук, зад нас. Излязохме, изтичахме и видяхме наистина мечка. Беше си големичка, средно голяма. Имаше бездомни кучета, които я подгониха, тя отиде в храстите и след това пак се върна.

Появата на клип в социалните мрежи и редица сигнали стана причина днес кметът на община Ловеч да свика Щаба за бедствия и аварии към общината, за да се обсъди ситуацията и да се набележат мерки.

Страцимир Петров, кмет на община Ловеч:
Предупреждението към гражданите е, че не трябва да бъдат агресивни към животното. За момента то е прогонено от града. Ако е намерило хранителна база някаква, има вероятност да се върне, но тя не е голяма. Ако някой направи среща с животното, да влезе в автомобила, да иде на безопасно разстояние, да не бъде агресивен и да се обади на 112.

д-р Ивайло Станков, директор на Зоопарк-Ловеч:
Мечката по принцип е опасно животно, но в случая не видях нещо, което да ни притеснява. Влязла е в града, но ако хората се държат по определен начин, не мисля, че би могла да направи някоя беля.

Кметът на Ловеч е разпоредил по-чести обходи на службите в района, в който е забелязано животното.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Митов

    12 3 Отговор
    А белезници сложиха ли и?

    21:22 15.09.2025

  • 2 цървули

    12 9 Отговор
    Ами упоите я ,и я закарайте в планината защото утре може да ви изяде децата !!

    21:25 15.09.2025

  • 3 Боримечката

    6 7 Отговор
    А шишанета и куршуми нямате ли?

    21:25 15.09.2025

  • 4 МВР

    9 1 Отговор
    С белезници ли е изведена?

    21:26 15.09.2025

  • 5 Цеца Мецата

    10 8 Отговор
    Вкарвайте я в зоопарка. Чакате да убие ли някой?

    21:28 15.09.2025

  • 6 Да,да

    6 4 Отговор
    Да и викат само "къш", да не се стресира. Ако смятат, че е по-добре, да ходят с памперси.

    21:30 15.09.2025

  • 7 Спецназ

    9 2 Отговор
    Кучетата са били тъпи градски помияри.

    Мечката ще ги разкъса на парчета за секунди, ако ще да са няколко.

    Човек също няма шанс, нулев никакъв особено ако е в гората и е между нея и мечетата.

    ФАКТ!

    21:30 15.09.2025

  • 8 Родина

    18 5 Отговор
    Къде да отидат животните ? Палят горите . Все
    повече АТВ карат в планините.Не слагат хранилки .
    България ще остане без животни . То , вече няма
    и диви зайци , глухари и фазани . Слагайте долари
    и вецове . Като не уважаваме природата, тя ще ни
    накаже .

    21:31 15.09.2025

  • 9 Ловджийско авджийски

    13 2 Отговор
    Няма да идва повече Спряха водата и в Ловеч. А кмета да обясни за бездомните псета.

    21:31 15.09.2025

  • 10 Животните гладуват

    12 5 Отговор
    Горите им са унищожени, на територията няма цивилизовано население, а безмозъчни садисти

    21:33 15.09.2025

  • 11 да ве да

    5 2 Отговор
    Представям си разговора, ако звънне на 112 😅

    21:35 15.09.2025

  • 12 Спецназ

    7 1 Отговор
    Една голяма кафява мечка може да прогони глутница от 10 вълци докато се храни с плячката.

    Това за мечок 300 кг. срещу 10-12 50 килограмови вълка действащи като едно в обкръжение.

    Има клип в нета мога да ви дам линк как чинно седят и чакат Потапич да си тръгне от убития лос. :)))

    21:42 15.09.2025

  • 13 Това е малко мече бе

    7 0 Отговор
    Приберете го и го преместете в резервата за мечки

    Коментиран от #16

    21:45 15.09.2025

  • 14 Дано да не е стръвница

    4 1 Отговор
    Ама те в наши дни май все са стръвници. ...

    21:48 15.09.2025

  • 15 Трябва да отиде в резерват

    6 0 Отговор
    Нещо бая са се народили. И вълци и лисици че и леопарди.

    21:50 15.09.2025

  • 16 И страх ги е

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "Това е малко мече бе":

    Как да го приберат.

    21:53 15.09.2025

  • 17 То не било леопард ами мечка

    5 0 Отговор
    Ако е стръвница си е страшничко.

    21:56 15.09.2025

  • 18 Пешев

    6 1 Отговор
    Мечки, пуми, прасета... Добре дошли в България на 21ви век...

    21:57 15.09.2025

  • 19 Сталин

    5 0 Отговор
    За 30 години западна демокрация села и градове запустяха, тотална разруха ,3 000 000 се преселиха под земята и само вече диви животни се мотаят по улиците

    21:58 15.09.2025

  • 20 В Търново на триъгълника постоянно

    2 0 Отговор
    Слизат лисичета. Няколко са много сладки.

    21:59 15.09.2025

  • 21 Тц,тц

    0 0 Отговор
    А "мечката" от руското посолство кога ще изведат?

    22:21 15.09.2025

  • 22 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    БИЛКАТА ВЪЛЧЕ БИЛЕ
    РАБОТИ ЕДНАКВО ДОБРЕ СРЕЩУ ВЪЛЦИ , МЕЧКИ, ЧАКАЛИ И МУТРИ И БЕЙОВЕ
    ......
    САМО ВНИМАВАЙТЕ ЧЕ Е МНОГО ОТРОВНА !

    22:24 15.09.2025

  • 23 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    АКО СТЕ ХУМАНИСТИ,
    ХВЪРЛЕТЕ И НЯКОЙ КМЕТ ИЛИ НЯКОЙ
    СОБСТВЕНИК НА ДЪРВАРСКА ФИРМА :)

    22:26 15.09.2025

