Предлагат на училищата с едносменен режим да започват по-късно

15 Септември, 2025 22:20 310 1

Емилия Лазарова обясни, че пълната забрана на мобилните телефони в училище по-скоро зависи от училищната политика и от разговорите с родителите

Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Винаги има някакви проблеми, но не може да започне учебната година, без училището да има директор. Учебната година във всяко едно учебно заведение не може да започне, без да е обезпечен учебният процес. Така че каквито и проблеми и затруднения да има, учебната година започна навсякъде с осигурени учители и с директори“. Това коментира в предаването „Лице в лице“ по бТВ заместник-министърът на образованието Емилия Лазарова.

От думите ѝ стана ясно, че на места са назначени временно изпълняващи директори.

По-малко първокласници

„Определено тази година първокласниците са по-малко и наистина това може да се свързва с демографската криза“, отбеляза тя.

По-късно започване

Лазарова обясни, че почти няма как в училищата, които са на двусменен режим на обучение, учениците да преминат в една смяна и да започват по-късно.

„Това, за което апелира министър Вълчев и изпратихме писмо до директорите на училищата, е във всички училища на едносменен режим, съответно да започват по-късно учениците“, обясни заместник-министърът на образованието.

„Много е сложно. Трябва да се разговаря с учителите, но най-вече с родителите. Зависи от родителите - особено в големите градове, в какво време започва работният им ден, те транспортират основно децата си. Зависи дали техните деца - особено ако са две, учат на едно място, или трябва да ги закарат до различни места“, коментира Емилия Лазарова.

По думите ѝ масово родителите не предпочитат по-ранния час за започване на учебния процес и за всички е по-добре децата да започват по-късно.

„От 2300 училища, 226 са на двусменен режим. В тях, където е възможно, може да има гъвкаво начало на учебния ден за различни класове. Те биха могли да започват по различно време. Но и това е препоръчително, защото е много трудно осъществяването“, посочи тя.

Без мобилни телефони

Емилия Лазарова обясни, че пълната забрана на мобилните телефони в училище по-скоро зависи от училищната политика и от разговорите с родителите.

Промените в НВО в седми клас

Относно промените в националното външно оценяване в седми клас тя се съгласи, че всички се чувстват като опитни зайчета.

„Родителите по-скоро са изключително притеснени, защото всеки родител гледа да осигури най-доброто образование за децата си. Резултатите в седми клас от националното външно оценяване се използват и като вход в следващото учебно заведение, което ги притеснява. Не би трябвало да бъдат притеснени, вече сме публикували примерни модели на националното външно оценяване по всички предмети, включително и по математика“, обясни заместник-министърът.

„Изпитът е по математика - нищо, че има шест задачи по природни науки. Покриват се основни компетентности от учебните програми на тези природни науки и задачите се решават с математически знания и умения“, допълни тя.


България
  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    А родителите как ще карат децата на училище?Ще закъсняват за работа.

    22:24 15.09.2025

