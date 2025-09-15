Изясняват случай на влизане на членове на БОЕЦ в Областната управа в София

Полицията в София изяснява случай от следобедните часове на деня, при който членове на гражданско сдружение БОЕЦ са влезли в сградата на Областната управа в София, съобщи БНР.
От полицията уточниха, че на място са били изпратени екипи на Четвърто РПУ. В столичната полиция е образувана преписка заради станалото.
Очаква се материалите по случая да бъдат докладвани на Районна прокуратура в София.
Нахлуването на представители на сдружение БОЕЦ в сградата на Областната администрация в София е уронване на престижа на администрацията, заяви областният управител Стефан Арсов по повод влизането им в сградата в столицата.
По-рано от сдружението съобщиха в пост във фейсбук, че са "пробили и влезли“ в сградата на областната управа да търсят Арсов, а по-късно на мястото са дошли полицаи.
"Днес бях в отпуск и колегите ми сигнализираха, че от БОЕЦ са нахлули в сградата без предварителна покана или уговорка. Не са имали писмо или молба за среща с мен, посочи Арсов. Той допълни, че от сдружението са търсили отговори, за които може да се пита по официален път".
Областният управител посочи още, че от Столичната дирекция на вътрешните работи (СДВР) работят по случая. Още не може да се каже за материални щети, но има нематериални – уронване на престижа на институцията, отправени обиди и пр., посочи Арсов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 ИМПЕРИАЛИСТ
Коментиран от #3, #5
23:03 15.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Бойко
До коментар #2 от "ИМПЕРИАЛИСТ":Правилно са постъпили от БОЕЦ.Само така, а не като плевенчаните. 499Без силов натиск Пеевски и Бойко ще управляват вечно с купени избори, СМИ, полиция,съд и прокуратура.
Коментиран от #6
23:08 15.09.2025
6 оня с коня
До коментар #5 от "Бойко":Русофилската агитка тука се скъсахте да ревете че Протоколите от Изборите се фалшифицирали масово,сега пък твърдиш че се купували гласове... И възниква логичния въпрос:КОЙ е Луд да троши БАДЕВА Пари за купуване на гласове след като може да подправи Протоколите?На 2 магарета слама не можете да разделите,да управлявате искате?!
Коментиран от #8
23:24 15.09.2025
7 az СВО Победа80
Да ти имам "престижа", областна мутро!
23:33 15.09.2025
8 МУМИФИЦИРАНКОН
До коментар #6 от "оня с коня":ИМА СЕКЦИОННИ КОМИСИИ КОИТО ИЗКАТ ПАРИ ЗА ФАЛШИФИКАЦИЯ.ДРУГИ СА КАЛИНКИ ДЕТО СА ПОСЛУШНИ КАТОЯ ЯГЪНЦА
23:34 15.09.2025
9 опа
23:40 15.09.2025
10 име
23:45 15.09.2025