Елисавета Белобрадова за погрома: Всичко беше инсценирано, мога да различа спектакъл

Всичко беше инсценирано, заяви депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова пред БНР за погрома по улиците, в централата на ДПС - Ново начало и офис на ГЕРБ на протеста в понеделник в София.

"Първите 30 мин. от т.нар. възстановка на Илинденско-Преображенското въстание - същото беше на кръстовището на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски". Имаше въздух от 20 метра - абсолютно празно - и там стоят протестиращите и наблюдават. На централното кръстовище сме аз, хайдутите и турците", коментира тя.

Тя посочи, че при запалването на кофи за боклук пожарната реагирала съвсем бавно, за да горят по-дълго и да има повече време за снимки, писа news.bg.

"Бавно се придвижваме към "Дондуков". Трето действие - изпочупване на офиса на ГЕРБ. След като внимателно се изпотроши офисът, всички се изнесоха и застанаха. Тогава полицаите дойдоха 2 метра напред. Последва инстаграм момент. Докато 4-те кофи горят буйно, всички се снимаха пред кофите. След като всички се снимаха, за да се отчетат, след това полицията тръгна да тичка - в този момент те се разпръснаха като стадо гъски. А пожарната бавно и внимателно дойде и загаси кофите", изтъкна депутатът и допълни, че това бил краят на възстановката.

Белобрадова е категорична, че може да различи режисиран театрален спектакъл. "То е безкрайно видно и очевидно как полицаите стоят, скупчени с щитовете си, а през това време 3 момчета отидоха при автомобилите - буса и колата на МВР, и започнаха да разбиват стъклата, да чупят, докато до тях имаше едно 80 полицая", каза още тя.

По думите на народния представител, когато шествието стигнало до централата на ДПС и се чули първите пиратки, младите хора са започнали да се организират сами и да се дърпат назад, за да изолират агитките. "На протеста пред Народното събрание имаше много млади хора, които бяха наследили нашите призиви от преди 20 години. С тези викове се върнах 20-30 години назад", посочи депутатът.

Иначе Белобрадова не иска да бъдат набеждавани агитките и смята, че всеки носи отговорност за собственото си поведение. "Не всяко момче с черен анцунг, черно яке и черни маратонки е локал. Имаше много момчета с черни якета, анцузи, с които аз разговарях на протеста. Те бяха въодушевени, че са там. Другите се виждаха кои са. Те се внедряваха в протеста. Имаха готовност. Стояха като спрени на пауза. Стояха неподвижни. Имаха вид на хора, които внимават и чакат да дойде сигналът", заяви тя.

Депутатът каза още, че когато тръгнало шествието от "Триъгълника на властта", всички провокатори се събрали в една група и протестиращите не можели да ги изолират, като това е трябвало да направи полицията, но не го е направила. "Аз ходих при полицаите, говорих им в лицата, виках им - ето ги момчетата, спрете ги, задръжте ги, а те просто стояха. Беше абсолютно абстрактно преживяване. Все едно ме няма", добави Белобрадова.

Тя смята, че това е бил най-рационалният политически насочен протест, който някога се е провеждал в България, а младите хора много добре знаели защо са там. "Хората дойдоха с конкретна идея точно какво искат и го искат сега веднага. То беше свързано с техните доходи", аргументира се Белобратова.

Тя запита защо вътрешният министър Даниел Митов не е бил на място и и поврори призива на ПП-ДБ за оставката му. "Смях, презрение и неуважение към обикновените граждани", коментира народният представител.