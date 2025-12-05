Новини
Елисавета Белобрадова за погрома: Всичко беше инсценирано, мога да различа спектакъл

5 Декември, 2025 12:49 770 26

  • елисавета белобрадова-
  • парламент-
  • погром-
  • протест-
  • полиция-
  • провокатори

Депутатът каза още, че когато тръгнало шествието от "Триъгълника на властта", всички провокатори се събрали в една група и протестиращите не можели да ги изолират

Елисавета Белобрадова за погрома: Всичко беше инсценирано, мога да различа спектакъл - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Всичко беше инсценирано, заяви депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова пред БНР за погрома по улиците, в централата на ДПС - Ново начало и офис на ГЕРБ на протеста в понеделник в София.

"Първите 30 мин. от т.нар. възстановка на Илинденско-Преображенското въстание - същото беше на кръстовището на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски". Имаше въздух от 20 метра - абсолютно празно - и там стоят протестиращите и наблюдават. На централното кръстовище сме аз, хайдутите и турците", коментира тя.

Тя посочи, че при запалването на кофи за боклук пожарната реагирала съвсем бавно, за да горят по-дълго и да има повече време за снимки, писа news.bg.

"Бавно се придвижваме към "Дондуков". Трето действие - изпочупване на офиса на ГЕРБ. След като внимателно се изпотроши офисът, всички се изнесоха и застанаха. Тогава полицаите дойдоха 2 метра напред. Последва инстаграм момент. Докато 4-те кофи горят буйно, всички се снимаха пред кофите. След като всички се снимаха, за да се отчетат, след това полицията тръгна да тичка - в този момент те се разпръснаха като стадо гъски. А пожарната бавно и внимателно дойде и загаси кофите", изтъкна депутатът и допълни, че това бил краят на възстановката.

Белобрадова е категорична, че може да различи режисиран театрален спектакъл. "То е безкрайно видно и очевидно как полицаите стоят, скупчени с щитовете си, а през това време 3 момчета отидоха при автомобилите - буса и колата на МВР, и започнаха да разбиват стъклата, да чупят, докато до тях имаше едно 80 полицая", каза още тя.

По думите на народния представител, когато шествието стигнало до централата на ДПС и се чули първите пиратки, младите хора са започнали да се организират сами и да се дърпат назад, за да изолират агитките. "На протеста пред Народното събрание имаше много млади хора, които бяха наследили нашите призиви от преди 20 години. С тези викове се върнах 20-30 години назад", посочи депутатът.

Иначе Белобрадова не иска да бъдат набеждавани агитките и смята, че всеки носи отговорност за собственото си поведение. "Не всяко момче с черен анцунг, черно яке и черни маратонки е локал. Имаше много момчета с черни якета, анцузи, с които аз разговарях на протеста. Те бяха въодушевени, че са там. Другите се виждаха кои са. Те се внедряваха в протеста. Имаха готовност. Стояха като спрени на пауза. Стояха неподвижни. Имаха вид на хора, които внимават и чакат да дойде сигналът", заяви тя.

Депутатът каза още, че когато тръгнало шествието от "Триъгълника на властта", всички провокатори се събрали в една група и протестиращите не можели да ги изолират, като това е трябвало да направи полицията, но не го е направила. "Аз ходих при полицаите, говорих им в лицата, виках им - ето ги момчетата, спрете ги, задръжте ги, а те просто стояха. Беше абсолютно абстрактно преживяване. Все едно ме няма", добави Белобрадова.

Тя смята, че това е бил най-рационалният политически насочен протест, който някога се е провеждал в България, а младите хора много добре знаели защо са там. "Хората дойдоха с конкретна идея точно какво искат и го искат сега веднага. То беше свързано с техните доходи", аргументира се Белобратова.

Тя запита защо вътрешният министър Даниел Митов не е бил на място и и поврори призива на ПП-ДБ за оставката му. "Смях, презрение и неуважение към обикновените граждани", коментира народният представител.


Подобни новини


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 0-С-Т-А-В-К-А!

    6 7 Отговор
    Оставка за квантовите лунатици!🥳⚛️🌪👻✌🏻

    12:50 05.12.2025

  • 2 Последния Софиянец

    10 9 Отговор
    Тази искаше полицията да ме арестува.Има късмет че не удрям жени.

    Коментиран от #7, #10

    12:52 05.12.2025

  • 3 МИНУВАЧ

    4 0 Отговор
    Сега имат думата критиците,... които вероятно са седяли пред телевизора на топло в хола , а не вън на студа

    Коментиран от #5

    12:58 05.12.2025

  • 4 Гост

    11 6 Отговор
    ПП-ДБ ги видяхме - 3 години бизвремие и унищожаване на държавността......

    Коментиран от #6, #19

    12:59 05.12.2025

  • 5 Последния Софиянец

    4 7 Отговор

    До коментар #3 от "МИНУВАЧ":

    Тази стоеше на кръстовището на Левски и Дондуков и питаше полицията защо не иска да ме арестува.А уж е от протеста а работи с еничарите

    Коментиран от #14

    13:00 05.12.2025

  • 6 Гост

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    Безвремие

    13:00 05.12.2025

  • 7 Имала късмет?

    6 2 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    Ама стареца Денков се хвалиш че си го бил в подлеза?

    13:01 05.12.2025

  • 8 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    5 2 Отговор
    При 2 000 000 работещо население, Икономически неактивните лица в трудоспособна възраст (15-64 г.), които не учат и не работят, са над 600 хил. и представляват огромен неизползван резерв за пазара на труда. Това означава близо 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА

    Коментиран от #16

    13:02 05.12.2025

  • 9 Всички мислим така

    5 1 Отговор
    Бившият министър и вицепремиер Лидия Шулева разгроми мафията на власт в момента! Зададе въпрос - защо след като официалната статистика обяви инфлация 3,5 процента ЗАПЛАТИТЕ на СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ се УВЕЛИЧИХА ТАЗИ ГОДИНА със 70 ПРОЦЕНТА а ОТ ДОГОДИНА ОЩЕ 19 ПРОЦЕНТА??? Следващите 3 години лихвите ще са все по непосилни и държавата изпада в колапс! Водещата Цветанка Ризова я попита защо лихвите ще са все по високи! А Шулева отговори - " Защото се теглят все по ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА ДА СЕ ПЛАЩА НА ПОЛИЦАИ ВОЕННИ И АДМИНИСТРАЦИЯ. И всичко това ЩЕ ГО ПЛАТИ човека от улицата ,тоест ОБИКНОВЕНИЯ РАБОТЕЩ ЧОВЕК. Не може един гражданин който полага производителен труд ,тоест произвежда всички необходими неща за ежедневието ни да изнемогва,да получава само за битови нужди,храна, отопление, вода, дрехи ,транспорт и да не му остава за друго а в същото време да храни непроизводителни сектори на които увеличиха заплатите последните 3 години общо с 90- 100-125 процента. Това е не само подигравка с обикновените граждани ,това е престъпление спрямо тях"... Абсолютно е права бившият вицепремиер Шулева. ВРЕМЕ Е ВСИЧКИ МАЧКАНИ ТРУДОВИ ХОРА от мафията на власт ДА ПОТЪРСЯТ СВОИТЕ ИЗКОННИ ЧОВЕШКИ ПРАВА а не да са роби. Тези ОГРОМНИ ЗАЕМИ ЗА СИЛОВИТЕ СТРУКТУРИ И АДМИНИСТРАЦИЯ ЩЕ ПЛАЩАТ РАБОТЕЩИТЕ и техните деца са обречени да бъдат роби на полиция и администрация. ИЗЛИЗАМЕ - НЯМА КОЙ ДРУГ ДА ВОДИ ТАЗИ БИТКА ВМЕСТО НАС.

    13:02 05.12.2025

  • 10 Ти кой

    3 1 Отговор

    До коментар #2 от "Последния Софиянец":

    беше? Фантазьор.

    13:03 05.12.2025

  • 11 Единственото спасение за България

    5 3 Отговор
    Единственото спасение за България е Борисов и Пеевски да излязат от Парламента и политиката. Те са доказано вредни. Друго спасение няма. Донесоха само корупция, мафия, диктатура, слаба икономика , системни кражби и застаряващо население, защото младите избягаха също както и инвеститорите.

    13:03 05.12.2025

  • 12 Организирани от Пеефски и/или Боко

    7 2 Отговор
    Ванадалите имаха добра професионална организация!

    13:03 05.12.2025

  • 13 Ясно е

    5 3 Отговор
    за всеки мислещ средно интелигентен човек ! Оставка ! Вън на мафията !

    13:04 05.12.2025

  • 14 ФАКТИ

    4 2 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Ти си най-изперкалия брой... най добре е да не се показваш никъде!

    13:04 05.12.2025

  • 15 Благой от СОФстрой

    4 3 Отговор
    Таа кAде е "белобрадова", под кръста и ли???

    13:05 05.12.2025

  • 16 ФАКТИ

    0 2 Отговор

    До коментар #8 от "25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА":

    Кой бачка за 1200 лева бе шут

    13:06 05.12.2025

  • 17 Киро и Кокора

    3 3 Отговор
    Призовава демонстрантите да вървят към офиса на Пеевски и ГЕРБ.
    Тези доказани лъжци и мошенници да се арестуват като подбудители заедно с академика глист

    13:07 05.12.2025

  • 18 ООрана държава

    3 4 Отговор
    То си личеше офиса не герб беше с вдигнати охранителни решетки за да им е по лесно на чупещите да си свършат работата, на другия ден няколко пъпковци от герб деца, се бяха наредили отпред и драмата да е пълна

    Коментиран от #21

    13:07 05.12.2025

  • 19 Хаджи Папурко

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гост":

    А , не така прескачаха /е..ха/ се като зайците.

    13:14 05.12.2025

  • 20 БелоДупева

    3 4 Отговор
    лъжа най нагло, само ппдб ми верват !

    13:15 05.12.2025

  • 21 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #18 от "ООрана държава":

    Ролетките им счупиха ключалките с камъни и ги вдигнаха .Бяха спуснати

    13:16 05.12.2025

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Летящата грозила

    2 3 Отговор
    Спелтакъл? Когато кики Робинзона повежда бойните агитки на нерегламентиран тур за трошене. Защо не е подсъдим за това

    13:17 05.12.2025

  • 24 ПЧЕЛАРЯ

    2 1 Отговор
    НАЙ ГОЛЯМ МАЙТАП БЕШЕ
    КОГАТО БЕЛОБРАДОВ ТИЧАШЕ И СЕ ХИЛЕШЕ
    И ЕДИН ПЧЕЛАР ГО ШПРИЦОВА С ШАНЕЛ 5....

    13:25 05.12.2025

  • 25 Жабурняк

    2 0 Отговор
    Инфантилният фанатизъм убива всякаква логика.
    По-добре няколко запалени кофи, отколкото човешки жертви.
    Браво на полицията за хладнокръвието и професионализма!
    За мафията - оставка и затвор!

    13:30 05.12.2025

  • 26 Трол

    1 0 Отговор
    Г-жа Белобрадова лично е спряла тока на офиса.

    13:43 05.12.2025

Новини по градове:
