Елисавета Белобрадова за погрома: Всичко беше инсценирано, мога да различа спектакъл

Всичко беше инсценирано, заяви депутатът от ПП-ДБ Елисавета Белобрадова пред БНР за погрома по улиците, в централата на ДПС - Ново начало и офис на ГЕРБ на протеста в понеделник в София.
"Първите 30 мин. от т.нар. възстановка на Илинденско-Преображенското въстание - същото беше на кръстовището на булевардите "Дондуков" и "Васил Левски". Имаше въздух от 20 метра - абсолютно празно - и там стоят протестиращите и наблюдават. На централното кръстовище сме аз, хайдутите и турците", коментира тя.
Тя посочи, че при запалването на кофи за боклук пожарната реагирала съвсем бавно, за да горят по-дълго и да има повече време за снимки, писа news.bg.
"Бавно се придвижваме към "Дондуков". Трето действие - изпочупване на офиса на ГЕРБ. След като внимателно се изпотроши офисът, всички се изнесоха и застанаха. Тогава полицаите дойдоха 2 метра напред. Последва инстаграм момент. Докато 4-те кофи горят буйно, всички се снимаха пред кофите. След като всички се снимаха, за да се отчетат, след това полицията тръгна да тичка - в този момент те се разпръснаха като стадо гъски. А пожарната бавно и внимателно дойде и загаси кофите", изтъкна депутатът и допълни, че това бил краят на възстановката.
Белобрадова е категорична, че може да различи режисиран театрален спектакъл. "То е безкрайно видно и очевидно как полицаите стоят, скупчени с щитовете си, а през това време 3 момчета отидоха при автомобилите - буса и колата на МВР, и започнаха да разбиват стъклата, да чупят, докато до тях имаше едно 80 полицая", каза още тя.
По думите на народния представител, когато шествието стигнало до централата на ДПС и се чули първите пиратки, младите хора са започнали да се организират сами и да се дърпат назад, за да изолират агитките. "На протеста пред Народното събрание имаше много млади хора, които бяха наследили нашите призиви от преди 20 години. С тези викове се върнах 20-30 години назад", посочи депутатът.
Иначе Белобрадова не иска да бъдат набеждавани агитките и смята, че всеки носи отговорност за собственото си поведение. "Не всяко момче с черен анцунг, черно яке и черни маратонки е локал. Имаше много момчета с черни якета, анцузи, с които аз разговарях на протеста. Те бяха въодушевени, че са там. Другите се виждаха кои са. Те се внедряваха в протеста. Имаха готовност. Стояха като спрени на пауза. Стояха неподвижни. Имаха вид на хора, които внимават и чакат да дойде сигналът", заяви тя.
Депутатът каза още, че когато тръгнало шествието от "Триъгълника на властта", всички провокатори се събрали в една група и протестиращите не можели да ги изолират, като това е трябвало да направи полицията, но не го е направила. "Аз ходих при полицаите, говорих им в лицата, виках им - ето ги момчетата, спрете ги, задръжте ги, а те просто стояха. Беше абсолютно абстрактно преживяване. Все едно ме няма", добави Белобрадова.
Тя смята, че това е бил най-рационалният политически насочен протест, който някога се е провеждал в България, а младите хора много добре знаели защо са там. "Хората дойдоха с конкретна идея точно какво искат и го искат сега веднага. То беше свързано с техните доходи", аргументира се Белобратова.
Тя запита защо вътрешният министър Даниел Митов не е бил на място и и поврори призива на ПП-ДБ за оставката му. "Смях, презрение и неуважение към обикновените граждани", коментира народният представител.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 0-С-Т-А-В-К-А!
12:50 05.12.2025
2 Последния Софиянец
Коментиран от #7, #10
12:52 05.12.2025
3 МИНУВАЧ
Коментиран от #5
12:58 05.12.2025
4 Гост
Коментиран от #6, #19
12:59 05.12.2025
5 Последния Софиянец
До коментар #3 от "МИНУВАЧ":Тази стоеше на кръстовището на Левски и Дондуков и питаше полицията защо не иска да ме арестува.А уж е от протеста а работи с еничарите
Коментиран от #14
13:00 05.12.2025
6 Гост
До коментар #4 от "Гост":Безвремие
13:00 05.12.2025
7 Имала късмет?
До коментар #2 от "Последния Софиянец":Ама стареца Денков се хвалиш че си го бил в подлеза?
13:01 05.12.2025
8 25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА
Коментиран от #16
13:02 05.12.2025
9 Всички мислим така
13:02 05.12.2025
10 Ти кой
До коментар #2 от "Последния Софиянец":беше? Фантазьор.
13:03 05.12.2025
11 Единственото спасение за България
13:03 05.12.2025
12 Организирани от Пеефски и/или Боко
13:03 05.12.2025
13 Ясно е
13:04 05.12.2025
14 ФАКТИ
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Ти си най-изперкалия брой... най добре е да не се показваш никъде!
13:04 05.12.2025
15 Благой от СОФстрой
13:05 05.12.2025
16 ФАКТИ
До коментар #8 от "25 ПРОЦЕНТА БЕЗРАБОТИЦА":Кой бачка за 1200 лева бе шут
13:06 05.12.2025
17 Киро и Кокора
Тези доказани лъжци и мошенници да се арестуват като подбудители заедно с академика глист
13:07 05.12.2025
18 ООрана държава
Коментиран от #21
13:07 05.12.2025
19 Хаджи Папурко
До коментар #4 от "Гост":А , не така прескачаха /е..ха/ се като зайците.
13:14 05.12.2025
20 БелоДупева
13:15 05.12.2025
21 Последния Софиянец
До коментар #18 от "ООрана държава":Ролетките им счупиха ключалките с камъни и ги вдигнаха .Бяха спуснати
13:16 05.12.2025
23 Летящата грозила
13:17 05.12.2025
24 ПЧЕЛАРЯ
КОГАТО БЕЛОБРАДОВ ТИЧАШЕ И СЕ ХИЛЕШЕ
И ЕДИН ПЧЕЛАР ГО ШПРИЦОВА С ШАНЕЛ 5....
13:25 05.12.2025
25 Жабурняк
По-добре няколко запалени кофи, отколкото човешки жертви.
Браво на полицията за хладнокръвието и професионализма!
За мафията - оставка и затвор!
13:30 05.12.2025
26 Трол
13:43 05.12.2025