Институциите затягат мерките за безопасност на пътя

16 Септември, 2025 07:36 365 1

  • мерки-
  • безопасност-
  • път-
  • деца

Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов

Институциите затягат мерките за безопасност на пътя - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Пътната безопасност е във фокуса на институциите след завръщането на учениците в класните стаи. Очаква се на брифинг от „Пътна полиция“ да коментират промените в Закона за движение по пътищата, както и старта на „Дните на безопасността на пътя“ на ROADPOL.

На този фон Столичната община също организира специално събитие, посветено на безопасността на пътя. Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.

Кампанията цели да обърне внимание на рисковете от шофирането с превишена скорост. Посланието на участниците е, че за разлика от състезанията и симулаторите, в реалния живот последствията от всяко неправилно решение могат да бъдат необратими.


България
  • 1 Селянин

    1 0 Отговор
    Институциите не стават и за чеп за зеле заради повсеместната корупция, шуробаджанащина и некомпетентност. Безопасноста на пътя е функция от:
    Обучението на водачите - в момента те се обучават как да вземат изпита, не как да шофират безопасно.
    Контрола по пътищата - важи само за простосмъртните. Основните, който правят белите са без собственост и няма какво да им се вземе или са супер богати или са политически обвързани (нак-често и двете) и за тях контрола не важи.
    Техническото състояние на автопарка - въпреки камерите почти всички МПС минават преглед. Гледат се само газовете и да няма големи дупки по купето. На места и това не се гледа.
    Качеството на пътната инфраструктура - на много места има буквално опасна маркировка, на много места има аквапланинк, на много места асфалта не е с нужното сцепление. За дупки и неравности даже не ми се говори. Пълна трагедия е.
    Манталитет на МаТряла - все още ме гледат тъпо като говоря за коланите на задните седалки. Масово деца се возят без тях и после става като печално нашумялото дете напоследък. Масово полицаите са без колани. Масово се кара с неподходящи гуми, масово се кара с китайски ксенони, които зверски заслепяват и т.н.
    Та оправия има, институции няма.

    07:47 16.09.2025

