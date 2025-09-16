Институциите затягат мерките за безопасност на пътя

Пътната безопасност е във фокуса на институциите след завръщането на учениците в класните стаи. Очаква се на брифинг от „Пътна полиция“ да коментират промените в Закона за движение по пътищата, както и старта на „Дните на безопасността на пътя“ на ROADPOL.
На този фон Столичната община също организира специално събитие, посветено на безопасността на пътя. Малко преди обяд на картинг пистата в квартал „Красна поляна“ ще се проведат демонстрации, в които ще участват пилотът от Формула 3 Никола Цолов, както и мотоциклетният шампион Ангел Караньотов.
Кампанията цели да обърне внимание на рисковете от шофирането с превишена скорост. Посланието на участниците е, че за разлика от състезанията и симулаторите, в реалния живот последствията от всяко неправилно решение могат да бъдат необратими.
1 Селянин
Обучението на водачите - в момента те се обучават как да вземат изпита, не как да шофират безопасно.
Контрола по пътищата - важи само за простосмъртните. Основните, който правят белите са без собственост и няма какво да им се вземе или са супер богати или са политически обвързани (нак-често и двете) и за тях контрола не важи.
Техническото състояние на автопарка - въпреки камерите почти всички МПС минават преглед. Гледат се само газовете и да няма големи дупки по купето. На места и това не се гледа.
Качеството на пътната инфраструктура - на много места има буквално опасна маркировка, на много места има аквапланинк, на много места асфалта не е с нужното сцепление. За дупки и неравности даже не ми се говори. Пълна трагедия е.
Манталитет на МаТряла - все още ме гледат тъпо като говоря за коланите на задните седалки. Масово деца се возят без тях и после става като печално нашумялото дете напоследък. Масово полицаите са без колани. Масово се кара с неподходящи гуми, масово се кара с китайски ксенони, които зверски заслепяват и т.н.
Та оправия има, институции няма.
07:47 16.09.2025