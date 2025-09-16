Румен Дунев за тежката катастрофа в София: Мощните коли със задно окачване имат склонност към овърстиринг

Тежка катастрофа с фатален край стана на бул. "Ботевградско шосе" в София в понеделник. Автомобил се разцепи на две при удар в дърво, а шофьорът загина на място.
Катастрофата се случва само на метри от спирка на градския транспорт и по чудо няма други жертви или ранени.
В социалните мрежи инцидентът се свързва с кола Ford Mustang Shelby от 2009 година. Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован допълнително – бил е с мощност от около 800 конски сили и състезателни гуми. Освен това се е движел с недопустимо висока скорост.
"Поведението на водача и използването на такива високи скорости по подобни пътища е недопустимо. Особено – на метри от автобусна спирка". Това каза автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев в ефира на Нова телевизия.
По думите му автомобилът е бил мощен, а освен това е бил допълнително тунингован с още поне 300 конски сили. За това свидетелстват разкази на приятели на шофьора.
Дунев подчерта, че обикновено водачите тунинговат силовата част на автомобила, но никой не се замисля за спирачната система и окачването. "Подобна кола със задно окачване се управлява трудно. Тези автомобили имат склонност към овърстиринг или така нареченото презавиване. Когато ускоряват – задната част на автомобила се стреми да се завърти около центъра на колата. Така че уменията на водача трябва да са много големи в противен случай има опасност от загуба на контрол", обясни Дунев.
Според него вносът на подобни автомобили от САЩ също трябва да минава през техническа служба. "В Америка ограниченията са между 70 и 80 мили в час и затова автомобилите, които се внасят от там, са с малки спирачни системи. Трябва да се възложи и автотехническа експертиза по регистрацията на този автомобил", каза още той.
"Не на последно място е пътят. Той е с множество напречни бразди, които са запълвани след това допълнително. Това според мен е и предпоставка автомобилът да излезе от сцепление и да тръгне неконтролируемо", посочи още Дунев.
1 1488
🇺🇸🦃
Коментиран от #10
09:12 16.09.2025
2 Дуньо простия
09:16 16.09.2025
3 карчи
Баcи "експерта"!? Сериозно ли тоз капак на всяко гърне мерудия е казал това? 😳
09:16 16.09.2025
4 асд
Коментиран от #25, #26
09:16 16.09.2025
5 12340
09:16 16.09.2025
6 бай онзи
09:17 16.09.2025
7 МП4
09:18 16.09.2025
8 ТКО
Коментиран от #12
09:18 16.09.2025
9 Трол
09:19 16.09.2025
10 СЗО
До коментар #1 от "1488":Презавиване.
09:19 16.09.2025
11 Разбрахме, че
09:21 16.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 мьрсуль
неговата без задно окачване ли е ?
щото виждам че е разбирач...
09:22 16.09.2025
14 Смях в залата
09:23 16.09.2025
15 рали състезателите не са от дейтона 24
09:24 16.09.2025
16 Питам:
Коментиран от #30
09:25 16.09.2025
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 358
09:27 16.09.2025
19 Ми те
09:27 16.09.2025
20 Емигрант
Коментиран от #29
09:28 16.09.2025
21 Това е добра новина!
09:30 16.09.2025
22 Гост
09:31 16.09.2025
23 Гост
09:32 16.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Платен провокатор
До коментар #4 от "асд":Като предното, ама отзад.:)
09:34 16.09.2025
26 Божинката
До коментар #4 от "асд":Задното окачване е като предното, само че е задно
09:36 16.09.2025
27 За смъртта на
09:39 16.09.2025
28 Анджо
09:39 16.09.2025
29 Георги
До коментар #20 от "Емигрант":много добре си направил, че си се изнесъл
09:40 16.09.2025
30 Дунев
До коментар #16 от "Питам:":Той е бил без окачване
09:44 16.09.2025
31 Леля Гошо
09:45 16.09.2025
32 Калъчев
09:47 16.09.2025
33 Калъчев
09:47 16.09.2025