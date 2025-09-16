Новини
Румен Дунев за тежката катастрофа в София: Мощните коли със задно окачване имат склонност към овърстиринг

Румен Дунев за тежката катастрофа в София: Мощните коли със задно окачване имат склонност към овърстиринг

16 Септември, 2025 09:11 1 195 33

Когато ускоряват – задната част на автомобила се стреми да се завърти около центъра на колата. Така че уменията на водача трябва да са много големи в противен случай има опасност от загуба на контрол

Румен Дунев за тежката катастрофа в София: Мощните коли със задно окачване имат склонност към овърстиринг - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тежка катастрофа с фатален край стана на бул. "Ботевградско шосе" в София в понеделник. Автомобил се разцепи на две при удар в дърво, а шофьорът загина на място.

Катастрофата се случва само на метри от спирка на градския транспорт и по чудо няма други жертви или ранени.

В социалните мрежи инцидентът се свързва с кола Ford Mustang Shelby от 2009 година. Експерти твърдят, че автомобилът е бил тунингован допълнително – бил е с мощност от около 800 конски сили и състезателни гуми. Освен това се е движел с недопустимо висока скорост.

"Поведението на водача и използването на такива високи скорости по подобни пътища е недопустимо. Особено – на метри от автобусна спирка". Това каза автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев в ефира на Нова телевизия.

По думите му автомобилът е бил мощен, а освен това е бил допълнително тунингован с още поне 300 конски сили. За това свидетелстват разкази на приятели на шофьора.

Дунев подчерта, че обикновено водачите тунинговат силовата част на автомобила, но никой не се замисля за спирачната система и окачването. "Подобна кола със задно окачване се управлява трудно. Тези автомобили имат склонност към овърстиринг или така нареченото презавиване. Когато ускоряват – задната част на автомобила се стреми да се завърти около центъра на колата. Така че уменията на водача трябва да са много големи в противен случай има опасност от загуба на контрол", обясни Дунев.

Според него вносът на подобни автомобили от САЩ също трябва да минава през техническа служба. "В Америка ограниченията са между 70 и 80 мили в час и затова автомобилите, които се внасят от там, са с малки спирачни системи. Трябва да се възложи и автотехническа експертиза по регистрацията на този автомобил", каза още той.

"Не на последно място е пътят. Той е с множество напречни бразди, които са запълвани след това допълнително. Това според мен е и предпоставка автомобилът да излезе от сцепление и да тръгне неконтролируемо", посочи още Дунев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 1488

    14 2 Отговор
    какво е овърстиринг ?
    🇺🇸🦃

    Коментиран от #10

    09:12 16.09.2025

  • 2 Дуньо простия

    28 0 Отговор
    Марчеее... те всичките коли си имат задно окачване. В случая става въпрос, за задвижване, такова. Когато задните колела, като се завъртят, автомобила да тръгне.

    09:16 16.09.2025

  • 3 карчи

    13 1 Отговор
    "Подобна кола със задно окачване се управлява трудно..."
    Баcи "експерта"!? Сериозно ли тоз капак на всяко гърне мерудия е казал това? 😳

    09:16 16.09.2025

  • 4 асд

    12 1 Отговор
    И какво е задно окачване?

    Коментиран от #25, #26

    09:16 16.09.2025

  • 5 12340

    7 1 Отговор
    Лорд Румен Дунев ъф Басхервил сед... :))

    09:16 16.09.2025

  • 6 бай онзи

    8 0 Отговор
    задно окачване... експерт, собственик на сервиз... или мисирки в действие:)))) 1800 коня е бил тоя кош с лепенки и боди кит, не 800

    09:17 16.09.2025

  • 7 МП4

    16 0 Отговор
    Задно задвижване, не окачване

    09:18 16.09.2025

  • 8 ТКО

    15 0 Отговор
    Да разбираме ли, че колата е нямала предно "окачване" !!!!! :)

    Коментиран от #12

    09:18 16.09.2025

  • 9 Трол

    7 0 Отговор
    А някога си му викахме претрепване.

    09:19 16.09.2025

  • 10 СЗО

    6 0 Отговор

    До коментар #1 от "1488":

    Презавиване.

    09:19 16.09.2025

  • 11 Разбрахме, че

    4 1 Отговор
    колата е имала задно окачване, а предно окачване имала ли е?

    09:21 16.09.2025

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 мьрсуль

    5 1 Отговор
    "Това каза автомобилният състезател и експерт по пътна безопасност Румен Дунев"

    неговата без задно окачване ли е ?
    щото виждам че е разбирач...

    09:22 16.09.2025

  • 14 Смях в залата

    8 0 Отговор
    Дунев е жив а идиота дето е знаел за задното задвижване го събираха в чувал на части.

    09:23 16.09.2025

  • 15 рали състезателите не са от дейтона 24

    4 2 Отговор
    часа със суперколи . едните са 4х4 а другите със задно и с 500-1200 конски сили . мощността се отразява на скоростта когато сцеплението е над 0,7 . както е известно на павета е 0,5 а на асвалт достига до 0,8 . сходимост при 220 км/ч е имало 0,4 . гумите првъртат , както ските на позаледена писта . както знаем при супер колите кормилото и формата на купето притискат към пътя . при висока скорост не се върти рязко . това е . ако е неясно дали рязко е дал газ до ламарината или рязко е завил за да напусне пътя . отговора е рязко е завил . но няма регистратор .

    09:24 16.09.2025

  • 16 Питам:

    6 0 Отговор
    Уважаемия господин Дунев: Какъв е механизма на проишествието в което Весо Рижавия удари 2 коли на изхода на Варна с Ламборгинито ?

    Коментиран от #30

    09:25 16.09.2025

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 358

    4 0 Отговор
    Имат склонност към овершмръкинг

    09:27 16.09.2025

  • 19 Ми те

    13 0 Отговор
    И тук ограниченията са такива, ама някои натискат до ламарината! Ето, сега пък пътят виновен... не на последно място вика експерта..... С над 200 км.ч. при ограничение 70 - виновен е единствено тиквеника зад волана!

    09:27 16.09.2025

  • 20 Емигрант

    8 2 Отговор
    Няма смисъл от размисли и тълкувания след инциденти в България ! Че населението в тази територия е умствено много малограмажно се разбира от самото управление което само и свободно си е избрало да го управлява ! Мутри, крадци и корупционери обявени като престъпници в специален списък са избрани да управляват България - ТОВА УМЕН И ОБРАЗОВАН НАРОД БИ ЛИ ГО ДОПУСНАЛ ? Червеи !

    Коментиран от #29

    09:28 16.09.2025

  • 21 Това е добра новина!

    3 0 Отговор
    Добре, че е тряснал дърво, а не е пребил друга кола. Такива нека се тряскат в дървета(жалко за дървото), мощната кола е обратно пропорционална на мозъка на говедото в нея. Като няма държава, поне има дървета край пътя, те раздават правосъдие!?

    09:30 16.09.2025

  • 22 Гост

    3 0 Отговор
    Добре че повечето коли са със предно окачване, щото така по малко старини има😂😂😂

    09:31 16.09.2025

  • 23 Гост

    3 0 Отговор
    Госпожо Атанасова, официално ви новини рамките за Златна малинка в сферата на журналистиката! Браво!!!

    09:32 16.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Платен провокатор

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "асд":

    Като предното, ама отзад.:)

    09:34 16.09.2025

  • 26 Божинката

    5 0 Отговор

    До коментар #4 от "асд":

    Задното окачване е като предното, само че е задно

    09:36 16.09.2025

  • 27 За смъртта на

    2 0 Отговор
    този нещастник единствения виновник са родителите му, че не са го възпитали, образовали и научили да мисли и разсъждава като нормален хомосапиенс ТОЧКА ! Друг виновник няма ! Преселил се е там където е пожелал, добре, че не е завлякъл с него и невинни !

    09:39 16.09.2025

  • 28 Анджо

    1 0 Отговор
    Да се пита човек, като има ограничения на скоростта, защо позволяват да се правят такива коли. Трябва вече да ги правят до 200кл.да вдигат и да са по пъргави, в смисъл по бързо да набират до определена скорост за да се извършва маневрата изпреварване по бързо , защото това е една от най опасните маневри. А както знаеме какви идиоти има които изпреварват на завой.

    09:39 16.09.2025

  • 29 Георги

    0 0 Отговор

    До коментар #20 от "Емигрант":

    много добре си направил, че си се изнесъл

    09:40 16.09.2025

  • 30 Дунев

    0 0 Отговор

    До коментар #16 от "Питам:":

    Той е бил без окачване

    09:44 16.09.2025

  • 31 Леля Гошо

    0 0 Отговор
    Нещо което Дуньо Руменов угоднически не споменава, е че българският асфалт е с недопустимо нисък коефициент на сцепление. Разбрах го като си докарах в БГ спортния автомобил с предно и задно окачване хи хи но само задно предаване. Асфалтът сух, а имам чувството че е силно запрашен или влажен. Мислех че е от гумите, ама не е.постоянно ми пресвятква тракшън контрола

    09:45 16.09.2025

  • 32 Калъчев

    1 0 Отговор
    Добре е, че кроманьонецът е сполучил да се размаже сам и навреме, преди да разбие други невинни деца.

    09:47 16.09.2025

  • 33 Калъчев

    1 0 Отговор
    Що ма изтри маа, че оня не е убил невинни деца?! Що ма?

    09:47 16.09.2025

