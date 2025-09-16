Новини
Доц. Чолаков: Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре

16 Септември, 2025 09:46 1 180 20

  • доц. петър чолаков-
  • правителство-
  • румен радев-
  • избори-
  • президент

Радев е общият враг. Важно е Радев кого ще подкрепи като нов президент

Доц. Чолаков: Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма особено голям шанс този вот на недоверие да спечели. Пеевски поне си признава бащинството, за разлика от Борисов, който стои отстрани и казва „Това не моето правителство“. Трагикомична е ситуацията. Това мнение изрази в ефира на БНТ политологът доц. Петър Чолаков.

Харалан Александров, социален антрополог, заяви: „Това е немощен, комичен и карикатурен опит. Трудно ми е да разбера защо се прави. Най-големият страх може да избие около войната в Украйна, особено ако България участва по-активно.”

Чолаков няма съмнение, че Борисов може да вземе главата на Митов: „Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре. Когато се окаже, че баницата е гранясала, стоят отстрани. Хората обаче не са толкова тъпи, политическата отговорност ще падне на техните глави.”

„Идеологически ПП-ДБ имат проблем, защото това правителство изпълнява всичките им геополитически въжделения. В момента позицията им е, че не се прави достатъчно добре, „дайте на нас, ние да управляваме”. Това е не просто безотговорна позиция, а до голяма степен себеизобличаваща”, подчерта от своя страна Александров.

„Като гражданин ми се струва, че мерките срещу Коцев са прекомерно сурови. Вероятно съдът има сериозни основания за това. Опитът да бъде политизиран един криминален случай не успя да мобилизира голяма гражданска енергия. Но това стои некрасиво, мен като либерал ме смущава“, допълни той.

Според Чолаков залогът са президентските избори, преди това надали ще се разпадне управляващата сглобка: „Радев е общият враг. Важно е Радев кого ще подкрепи като нов президент.“

По думите му, ако Радев подкрепи например Йотова и това е успешна кандидатура, това ще се отрази и на успеха на евентуалния му бъдещ политически проект.


Поставете оценка:
Оценка 3.6 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Свикнахме май

    12 4 Отговор
    „Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре." На народа му е вътре, ама той свикнал вече

    09:51 16.09.2025

  • 2 оня с големия

    16 4 Отговор
    Бойко Борисов що не беше на откриването на учебната година в някое училище…щото от пътища са краде повече

    Коментиран от #18

    09:52 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 ШЕФА

    13 5 Отговор
    Буда и Шиши са Баш Престъпници и нац.предатели.По времето на Великия Цар Симеон за тези изр..ди щеше да важи закона : - Жената,децата и целия му род на дръвника !!!

    10:02 16.09.2025

  • 5 Гай Турий

    9 1 Отговор
    Темата беше по предстоящия вот на недоверие за "Завладяната държава, правосъдие и полицейска сигурност", а двамата не казаха нищо за това. Особено дебел хшарлан се отпусна далече, далече в донбаските въглищарски урви... Защо изядоха половин час ефирно време?!

    10:03 16.09.2025

  • 6 Сталин

    7 2 Отговор
    "Аз имах два пътя:
    Първия - да крада и да вкарам приятели и роднини в списъка "Форбс",
    и при това да оставя своя народ на гола земя;
    Втория- това да служа на своя народ и да вкарам моята страна в десятката на най добрите страни в света.
    И аз избрах втория път... "

    - Ли Куан Ю ,експремиер на Сингапур

    В Сингапур има специална комисия за борба с корупцията която е независима и има неограничени правомощия ,която следи всички политици и официални лица които имат имоти и коли които не отговарят на доходите им ,биват веднага конфискувани защото това е придобито чрез корупция

    10:05 16.09.2025

  • 7 Да така е

    1 5 Отговор
    Да, на този етап, ной-важен е избора за президент. Той ще покаже по какъв път ще поеме държавата.

    10:05 16.09.2025

  • 8 Като..

    9 0 Отговор
    .. развалена грамофонна плоча сте Факти, всеки ден като папагали пишете за шиши и боко , ама нищо ново, пишман.

    10:08 16.09.2025

  • 9 Скоро и тук

    4 5 Отговор
    Видяхте как наказа народа на Непал техните управляващи ,и тук ще дойде този ден

    10:09 16.09.2025

  • 10 Абсолютен Кошмар Германия

    3 2 Отговор
    И ми-ризливите Германци Фон дер Лайени Вебер управляват Европа,ами заповядайте в Вайл ам Рейн на границата ,тук всичко мирише на кофи за б-о-клук,а жителите са без грам култура като роми буквално роми!Ад Европа е ад с тези агресивни роми.

    10:10 16.09.2025

  • 11 Кюлчетар

    1 5 Отговор
    Да съберем пари и да поръчаме жена на Харалан да се облажи малко. Може ли на 60 години да не си бил с жена. Да го спасим и той да топне.

    10:12 16.09.2025

  • 12 Пеци

    2 0 Отговор
    Смешник

    10:27 16.09.2025

  • 13 Сегашната управляваща

    5 1 Отговор
    сглобка не е върха на политическия мениджмънт, но е най малкото зло, на което можем да се надяваме!

    Не можем да мечтаем за по- добро, понеже на политическата сергия това се предлага.

    Най- голямото зло би било крадливите ППДБ отново да имат ръководна роля в България, под каквато и да е форма и участие!

    10:33 16.09.2025

  • 14 Виж сега,

    4 3 Отговор
    пРезидентът е парцалената кукла на Решетката,а умно красивите и да се съдерат от вряскане, президент няма да имат

    Коментиран от #16

    10:34 16.09.2025

  • 15 1111

    1 0 Отговор
    По-скоро двама неможачи.

    10:51 16.09.2025

  • 16 хе хе

    0 1 Отговор

    До коментар #14 от "Виж сега,":

    Умнокрасивите може да нямат президен, но всички заедно ще имат. Вие няма да имате.🖕

    10:53 16.09.2025

  • 17 Васко

    2 1 Отговор
    Резидента е бита карта Този негод ник избран и поставен от москва е враг на българия .От самото начало е във война с парламента и редовно избраните правителства .Извърши НЕЗАКОННО!! чистки в държавна администрация и тайни служби .Ако участва в избори Този път няма кого друг да излъже освен части от клиентелата на Гела и Величието .Дори от безработните на копейкин няма да гласуват за него. А колкото до ппдб там нещата стават от ден на ден по трагични .За разлика от необразованите избирателите на копейкин Тяхните потенциални такива са в болшинството си по интелигентни хора предимно от столицата.Тези хора как да си обяснят че ппдб уж са за евроатлантизъм за европейско стабилно развитие за еврото А в същото време искат да свалят правителство което управлява страната точно в тази посока ? Как избирателите на ппдб да си обеснят че искат вот на недоверие на правителство което вкара държавата в еврозоната ? Спаси милиарди изгубени пари от ЕС ? Правителство което сложи ред в държавата ,работи отговорно , да навакса изгубените 4 години в избори Това го виждат и усещат избиратерите на ппдб . За разлика от тези на копейкин и гела които нищо не могат да преценят сами..При всички тези очевадни факти да искаш да сваляш това правителство. При това с открито кремълски анти европейски партии с които не е възможно да управляваш като алтернатива Е абсолютно безумие и аматьорщина.

    Коментиран от #19

    10:53 16.09.2025

  • 18 Щом го няма

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "оня с големия":

    Търси го по конкурсите за миски по гащи!

    10:56 16.09.2025

  • 19 Каквото сам си направиш

    0 0 Отговор

    До коментар #17 от "Васко":

    Рев в хаоса ли чувам? Изтъкахте платното и ритнахте кросното, а сега що никой не ви подкрепял!😄

    10:58 16.09.2025

  • 20 РЕАЛИСТА...

    1 0 Отговор
    ТОЧНО ТАКА ,БАШ МАЙСТОРИ СА ВЪВ КУПУВАНЕТО И КОНТРОЛИРАНЕТО НА ВОТОВЕ ,ПО ВРЕМЕ НА ИЗБОРИ.

    11:32 16.09.2025

