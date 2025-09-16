Доц. Чолаков: Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре

Няма особено голям шанс този вот на недоверие да спечели. Пеевски поне си признава бащинството, за разлика от Борисов, който стои отстрани и казва „Това не моето правителство“. Трагикомична е ситуацията. Това мнение изрази в ефира на БНТ политологът доц. Петър Чолаков.
Харалан Александров, социален антрополог, заяви: „Това е немощен, комичен и карикатурен опит. Трудно ми е да разбера защо се прави. Най-големият страх може да избие около войната в Украйна, особено ако България участва по-активно.”
Чолаков няма съмнение, че Борисов може да вземе главата на Митов: „Това правителство има двама башмайстори – Пеевски и Борисов, но никой не е вътре. Когато се окаже, че баницата е гранясала, стоят отстрани. Хората обаче не са толкова тъпи, политическата отговорност ще падне на техните глави.”
„Идеологически ПП-ДБ имат проблем, защото това правителство изпълнява всичките им геополитически въжделения. В момента позицията им е, че не се прави достатъчно добре, „дайте на нас, ние да управляваме”. Това е не просто безотговорна позиция, а до голяма степен себеизобличаваща”, подчерта от своя страна Александров.
„Като гражданин ми се струва, че мерките срещу Коцев са прекомерно сурови. Вероятно съдът има сериозни основания за това. Опитът да бъде политизиран един криминален случай не успя да мобилизира голяма гражданска енергия. Но това стои некрасиво, мен като либерал ме смущава“, допълни той.
Според Чолаков залогът са президентските избори, преди това надали ще се разпадне управляващата сглобка: „Радев е общият враг. Важно е Радев кого ще подкрепи като нов президент.“
По думите му, ако Радев подкрепи например Йотова и това е успешна кандидатура, това ще се отрази и на успеха на евентуалния му бъдещ политически проект.
