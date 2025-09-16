България арестува руския собственик на кораба, свързан с взрива в Бейрут, убил 218 души

Руският собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който стоеше в центъра на опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., е арестуван в България.
Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години, след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест – срещу него и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.
Източници от съда в Ливан уточниха пред "Евронюз", че се подготвят документи с искане за предаването на Гречушкин на Ливан за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.
Според четирима съдебни източници Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан миналата седмица на летище „Васил Левски“ в София, след като пристигнал с полет от Кипър.
Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.
По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните.
Властите твърдят, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал – амониев нитрат.
Взривът се случи на фона на икономически колапс, който Световната банка определи като един от най-тежките в съвременната история и който широко се приписва на управляващия елит, обвиняван в корупция и лошо управление.
От самото начало разследването на експлозията бе белязано от редица политически и правни препятствия. През декември 2020 г. водещият следовател Фади Саван повдигна обвинения за небрежност срещу бившия премиер Хасан Диаб и трима бивши министри. Под политически натиск Саван бе отстранен от делото.
През юли обаче следственият съдия Тарек Битар призова висши политически, съдебни и служители по сигурността в нов опит да доведе делото до край.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Делю Хайдутин
Коментиран от #9
10:10 16.09.2025
2 хитлеряху
10:13 16.09.2025
3 си дзън
Коментиран от #6, #7, #11
10:14 16.09.2025
4 0001
Коментиран от #39
10:15 16.09.2025
5 Вести
10:17 16.09.2025
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 А в главата
До коментар #3 от "си дзън":Ти над десет милиона! Толкова и под леглото и за това не си спал.
10:19 16.09.2025
8 име
Коментиран от #15
10:22 16.09.2025
9 оня с коня
До коментар #1 от "Делю Хайдутин":Непрекъснато съскате тука със цялата злоба на която сте способни че България е "Разграден двор" и Полицията и Службите абс. нищо не вършат освен да си получават тлъстите заплати,сега изведнъж - да не се бутаме между конете щото ще ни ритнат?Ясно че целта ви е да превърнете държавата във "Вечна грешница" докато на власт не дойде някакво Марионетно на Москва Правителство като Беларуското,но сте прекалено малко за да стане ваща работа,независимо че се правите на "Целия народ".
Коментиран от #28, #29
10:25 16.09.2025
10 А,ве...?!
10:29 16.09.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 ПОДВОЛА НЯМА ТЕЛЕ ,ГЛЮ ГЛЮ ГЛЮ МАРО
Коментиран от #31, #33
10:33 16.09.2025
13 МАГИСТРАЛНА ТРУЖЕНИЧКА
10:35 16.09.2025
14 Ние си нямаме и представа
10:38 16.09.2025
15 Милиционер
До коментар #8 от "име":Ще се сети.
10:38 16.09.2025
16 Руска
Коментиран от #20
10:39 16.09.2025
17 Наивник е този,
Всичко е подадена информация от вън.
Къде е прокурорският син?????
Коментиран от #19
10:40 16.09.2025
18 Кипър не са го заловили живее си човека
10:40 16.09.2025
19 Кой прокурорски син че те вече да
До коментар #17 от "Наивник е този,":Няколко прокурорски синчета дето се прочуха напоследък.
Коментиран от #22
10:43 16.09.2025
20 Като се насеркаш
До коментар #16 от "Руска":Руснаците ли ще са ти виновни?
Не коментирай неща, за които не знаеш!
Къде се крие дебелото на мама тотаджийче?
10:43 16.09.2025
21 Един
Коментиран от #25
10:45 16.09.2025
22 Прав си, колега
До коментар #19 от "Кой прокурорски син че те вече да":За сега става дума за пернишката звезда.
Тоя с наркотиците- предстои да видим как ще изкарат наркотика пудра захар.
10:45 16.09.2025
23 ООрана държава
Коментиран от #26
10:45 16.09.2025
24 Не знам какво
10:48 16.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Мишена
10:53 16.09.2025
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Герберски корумпиран фашист
До коментар #9 от "оня с коня":Корумпираните чудовище с принадлежност към комунистическите служби ГЕРБ-БСП-ДПС беше готово да се върне в партийния дом на БКП през 2029 година, преди да се влоши политическата обстановка за тях! В момента това е правителство със силно изразена руска природа. Чиито деца са в държавните институции и службите за национална сигурност, в съда, в прокуратурата, в болниците. На върхови и управленски места. Обвързани са като един огромен корумпиран паразит.
Коментиран от #34, #36
10:53 16.09.2025
30 Абв
10:57 16.09.2025
31 Защо си слагаш такъв ник
До коментар #12 от "ПОДВОЛА НЯМА ТЕЛЕ ,ГЛЮ ГЛЮ ГЛЮ МАРО":Какво целиш с такъв нелицеприятен ник. Да отблъснеш умните и интелигентните хора. Те дори няма да прочетат написаното.
10:59 16.09.2025
32 604
11:02 16.09.2025
33 Пародия
До коментар #12 от "ПОДВОЛА НЯМА ТЕЛЕ ,ГЛЮ ГЛЮ ГЛЮ МАРО":Ха!
Значи ,ако се напия и предизвикам пожар (не дай си Боже), в хотела на Джелязков,ще го арестуват него,защото е собственик.
Коментиран от #37, #42, #46
11:03 16.09.2025
34 Ти правиш две основни внушения
До коментар #29 от "Герберски корумпиран фашист":Че са корумпирани е меко казано но че са проруски е абсолютно смешно даже. Винаги правите сороските така. Да се представите като честни русофоби. Няма кой да повярва.
11:05 16.09.2025
35 Значи ,
11:07 16.09.2025
36 оня с коня
До коментар #29 от "Герберски корумпиран фашист":След като твърдиш „че това Правителство е със силно изразена руска природа,остава да обясниш защо и Трите про-руски партии/Възраждане,Меч и величие/ искат да го свалят!
Коментиран от #40
11:09 16.09.2025
37 Поздравления👍!
До коментар #33 от "Пародия":За точният коментар!
11:13 16.09.2025
38 Ливанска смрад
11:15 16.09.2025
39 Стефан
До коментар #4 от "0001":Ами ако не е виновен то тогава питам защо не отиде доброволно в Бейрут и да даде показания а се крие? И защо е изоставил кораба?
Коментиран от #41, #44
11:18 16.09.2025
40 Напълно нормално
До коментар #36 от "оня с коня":Това са ченгесарски похвати за манипулиране на обществените настроения. Тези руски партии подкрепят и правителството на ГЕРБ БСП ДПС открито или задкулисно. Те ще правят всичко възможно да са във властта и да оказват влияние в управлението на държавата без значение до кого ще бъдат. Тези по-малки партии на фашистка и руска основа за проекция на задкулисието, което ги залага като мини за да може където и да се хване обикновения човек в надеждата си за нещо добро, да се оказва все на същото място. В пипалата на корумпирания паразит.
11:27 16.09.2025
41 Как да отиде като е арестуван ?
До коментар #39 от "Стефан":Той може да не знае че има международна заповед за арест , а то може и да няма но на медиите и на нас така да казват първо и второ живее си в Кипър без проблеми ?!?
11:28 16.09.2025
42 Точно
До коментар #33 от "Пародия":Ще го арестуват и наго, закъдето е допуснал такава свиня в своя хотел.
11:29 16.09.2025
43 Моше Честния с "Чесна 208 В"
От ВВС база Неватим са излетели 2 израелски Ф15 въоражени с крилати ракети DILAILAH с бойна глава оборудвана с малък ядрен заряд 1 кТн.
Ф15 са изстрели 2 ракети едната е била за камуфлаж димна завеса а другата с ядрена глава с МАЪК килотонаж която удря порт във Бейрут
А Руския кораб с амонита е бил УДОБНИЯ виновен на който да хвърлят ви със за взрива.
Всеки експерт по ВЗРИВни в-ва ШВ каже че АМОНИТС току така НЕ гърми иска се мощен ЕЛЕКТРИЧСКИ заряд който да възпламени амонита
11:29 16.09.2025
44 Този коментар е премахнат от модератор.
45 Съвсем се обърках от коментарите
11:33 16.09.2025
46 Македонскии политичар
До коментар #33 от "Пародия":Якооо
Ама той хотела на Желязков облицован с МНОГО СКЪП МРАМОР и ГРАНИТ има а ако стане пожар персонала ще черпи с изобилие ВОДА от ВОДОПАДА
:-)
11:33 16.09.2025