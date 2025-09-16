Новини
България арестува руския собственик на кораба, свързан с взрива в Бейрут, убил 218 души

16 Септември, 2025

Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук

Руският собственик на товарния кораб, свързан с доставката на амониев нитрат, който стоеше в центъра на опустошителния взрив в пристанището на Бейрут през 2020 г., е арестуван в България.

Арестът на Игор Гречушкин идва близо пет години, след като ливански следствен съдия издаде чрез Интерпол две заповеди за арест – срещу него и срещу капитана на кораба, Борис Прокошев, също руски гражданин.

Източници от съда в Ливан уточниха пред "Евронюз", че се подготвят документи с искане за предаването на Гречушкин на Ливан за разпит. Ако той не бъде екстрадиран, ливански следователи биха могли да отпътуват за България, за да го разпитат тук.

Според четирима съдебни източници Гречушкин, който притежава и кипърско гражданство, е бил задържан миналата седмица на летище „Васил Левски“ в София, след като пристигнал с полет от Кипър.

Експлозията на 4 август 2020 г. отне живота на най-малко 218 души и рани над 6 000 други. Тя опустоши големи части от Бейрут и нанесе щети за милиарди евро. Досега нито един ливанец на държавна длъжност не е осъден във връзка с трагедията.

По-рано тази година Ливан избра президент Жозеф Аун, министър-председател Науф Салам и кабинет с реформаторска платформа, който обеща да довърши разследването и да потърси отговорност от виновните.

Властите твърдят, че катастрофата е била предизвикана от пожар в склад, където години наред безразборно е бил съхраняван огромен запас от промишлен химикал – амониев нитрат.

Взривът се случи на фона на икономически колапс, който Световната банка определи като един от най-тежките в съвременната история и който широко се приписва на управляващия елит, обвиняван в корупция и лошо управление.

От самото начало разследването на експлозията бе белязано от редица политически и правни препятствия. През декември 2020 г. водещият следовател Фади Саван повдигна обвинения за небрежност срещу бившия премиер Хасан Диаб и трима бивши министри. Под политически натиск Саван бе отстранен от делото.

През юли обаче следственият съдия Тарек Битар призова висши политически, съдебни и служители по сигурността в нов опит да доведе делото до край.


