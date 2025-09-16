Новини
ВМС унищожиха безпилотен плавателен апарат, открит в морето край Варна

16 Септември, 2025 14:13 796 24

По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района

ВМС унищожиха безпилотен плавателен апарат, открит в морето край Варна - 1
Снимка: Архив
Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат.

На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море.

Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив.

По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.

Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, съобщават от МО.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Тодор Тагаря

    14 1 Отговор
    Руснаците идат!!!
    ... Олелеее, нас. х са!

    14:15 16.09.2025

  • 2 Извод

    23 2 Отговор
    Щом се таите,като пръснали,значи е бил украински.

    Коментиран от #3, #16

    14:16 16.09.2025

  • 3 9689

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Извод":

    Изводът ти е правилен.

    14:18 16.09.2025

  • 4 ГОРД ЧЛЕН СЪМ НА НАТО И ЕС

    5 0 Отговор
    Я КАК ДОБРЕ ГИ УНИЩОЖАВАМЕ ТИЯ ПУЩИНИ ДЕТО НИ ГИ ПРАЩАТ.НЕ СМЕ КАТО ПОЛЯЦИТЕ

    Коментиран от #19

    14:18 16.09.2025

  • 5 Гост

    0 15 Отговор
    Благодарение на азиатските орки, по нашто море следващ туристически сезон няма да има.

    14:19 16.09.2025

  • 6 Зевс

    23 0 Отговор
    А, колко тайно, понеже е бил украински, нали? Искаме член 5 на НАТО срещу Украйна ;)

    14:19 16.09.2025

  • 7 Гост

    10 0 Отговор
    Тоя дрон много първобитен как лети във въздуха този железен кютук 🤷

    14:20 16.09.2025

  • 8 Продължаваме Промяната

    0 11 Отговор
    Поредната руска провокация. Да викаме Мутрофанова и да подадем официално оплакване. Това не може повече да се издържа. Внасяме нов вот на недоверие към правителството на Тиквата и Шиши, което не може да опази нашите брегове

    14:23 16.09.2025

  • 9 Играят

    4 1 Отговор
    си на война !

    14:23 16.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 ВОЕНЕН

    5 0 Отговор
    Само дето това на снимката не плавателен, а е въздушен дрон!
    ОТКАКТО $ащ ИН$ТАЛИРАХА $и га ни на ко$ тOFF НА ВЛА$Т ,В "армийката" $амо $€ у ни що жа ва....!
    P.S.
    "БИВШИТ€" КОМУНИ$ТИ $ТАНАХА ПЪРВИ €вро-атлантици-Л А И Ц И!

    ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р . $ТИ!

    14:25 16.09.2025

  • 12 Хмм

    4 0 Отговор
    така правим ние, унищожаваме на минутата, руски или украински, няма значение, няма призиви ама защо Тръмп мълчи или НАТО да се намеси, използваме това което имаме, но е смешно, за един дрон - въртолет, катер, кораб

    14:28 16.09.2025

  • 13 ДСфдсф

    3 0 Отговор
    кво му унищожават на железарията?

    14:29 16.09.2025

  • 14 практично мислещ човечец

    1 0 Отговор
    Защо не ги събират на съхранение и ползват за части? а хвърлят и време и пари за сейрджиски гърмежи

    14:30 16.09.2025

  • 15 сПраведлив

    4 0 Отговор
    то на снимката има ръжда. Сигурно сте го уморили и сам се е предал. Иначе новината е поднесена все едно са унищожили крсйцер.Вай ,Вай,Вай...

    14:31 16.09.2025

  • 16 Правилно

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Извод":

    мислиш - виж на снимката цветния символ ( ако е за този дрон ) . В центъра е синьо , а в периферията е по-светъл цвят ( най-вероятно да е жълт )

    Коментиран от #18

    14:32 16.09.2025

  • 17 665

    6 0 Отговор
    Военните шкембаци са водили епична битка с откъснала се шамандура !

    14:33 16.09.2025

  • 18 665

    2 0 Отговор

    До коментар #16 от "Правилно":

    Не рабрахте ли че м.. сирите са пуснали снимка от друга новина, от преди седмица. И да , това на фотото е украинско.

    14:35 16.09.2025

  • 19 На умряло куче,

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "ГОРД ЧЛЕН СЪМ НА НАТО И ЕС":

    нож вадят!

    14:35 16.09.2025

  • 20 1488

    6 0 Отговор
    щото е бил укропски
    унищожиха доказателства че 404 ни напада

    14:39 16.09.2025

  • 21 Симо

    4 0 Отговор
    Да се наградят с орден Стара Планина всички участващи в операцията. Само не стана ясно, плавателен безпилотник ли е би или надводен, че нещо от толкова сложни военни темини, изгубих същността на въпроса. Какво са обезвредили нашите смели войници? Защитавайки милата ни родина от набезите на тези неандерталци.

    14:40 16.09.2025

  • 22 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел

    1 0 Отговор
    Смешници.

    14:41 16.09.2025

  • 23 Сандо

    2 0 Отговор
    Барабар Петко с мъжете!И нашите намериха начин да се наредят на опашката на атакуваните,но къде ще ходим - нали вече сме фронтова държава?

    14:41 16.09.2025

  • 24 Мими

    5 0 Отговор
    То всеки ден взеха да излизат дронове по плажовете ни и много бързате да ги взривявате, навярно защото са честитки от Зелю. Ако бяха руски, щеше да е страшен вой по медиите на Шиши.

    14:47 16.09.2025

