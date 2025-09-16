ВМС унищожиха безпилотен плавателен апарат, открит в морето край Варна

Военноморските сили (ВМС) на Република България изпълниха успешно задача по разузнаване и унищожаване на безпилотен плавателен апарат.
На 15 септември ВМС, във взаимодействие със съюзни сили и средства, откриват повреден надводен дрон на около 80 км източно от Варна във водите на Черно море.
Извършено е разузнаване на обекта, след което е унищожен на 16 септември, при което не се е наблюдавал вторичен взрив.
По време на операцията от ВМС на Република България са участвали вертолет, катер и кораб, като са взети всички мерки за обезопасяването на корабоплаването в района.
Силите и средствата на ВМС участваха в изпълнението на задачата след получено разрешение от началника на отбраната за предприемане на действия по разузнаване, унищожаване и гарантиране на безопасността на корабоплаването, съобщават от МО.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тодор Тагаря
... Олелеее, нас. х са!
14:15 16.09.2025
2 Извод
Коментиран от #3, #16
14:16 16.09.2025
3 9689
До коментар #2 от "Извод":Изводът ти е правилен.
14:18 16.09.2025
4 ГОРД ЧЛЕН СЪМ НА НАТО И ЕС
Коментиран от #19
14:18 16.09.2025
5 Гост
14:19 16.09.2025
6 Зевс
14:19 16.09.2025
7 Гост
14:20 16.09.2025
8 Продължаваме Промяната
14:23 16.09.2025
9 Играят
14:23 16.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 ВОЕНЕН
ОТКАКТО $ащ ИН$ТАЛИРАХА $и га ни на ко$ тOFF НА ВЛА$Т ,В "армийката" $амо $€ у ни що жа ва....!
P.S.
"БИВШИТ€" КОМУНИ$ТИ $ТАНАХА ПЪРВИ €вро-атлантици-Л А И Ц И!
ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П € Д . Р . $ТИ!
14:25 16.09.2025
12 Хмм
14:28 16.09.2025
13 ДСфдсф
14:29 16.09.2025
14 практично мислещ човечец
14:30 16.09.2025
15 сПраведлив
14:31 16.09.2025
16 Правилно
До коментар #2 от "Извод":мислиш - виж на снимката цветния символ ( ако е за този дрон ) . В центъра е синьо , а в периферията е по-светъл цвят ( най-вероятно да е жълт )
Коментиран от #18
14:32 16.09.2025
17 665
14:33 16.09.2025
18 665
До коментар #16 от "Правилно":Не рабрахте ли че м.. сирите са пуснали снимка от друга новина, от преди седмица. И да , това на фотото е украинско.
14:35 16.09.2025
19 На умряло куче,
До коментар #4 от "ГОРД ЧЛЕН СЪМ НА НАТО И ЕС":нож вадят!
14:35 16.09.2025
20 1488
унищожиха доказателства че 404 ни напада
14:39 16.09.2025
21 Симо
14:40 16.09.2025
22 Бате Венце - Сикаджията от Овча Купел
14:41 16.09.2025
23 Сандо
14:41 16.09.2025
24 Мими
14:47 16.09.2025