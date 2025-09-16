Новини
България »
Всички градове »
Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

16 Септември, 2025 15:42 968 10

  • конституционен съд-
  • искане-
  • несъвместимост-
  • димитър главчев

Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията, се казва в съобщението на КС

Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело относно избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за лицето Димитър Главчев като председател на Сметната палата, съобщава на страницата си КС, цитиран от БНР. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.

В съобщението на Съда се посочва, че:

"На свое заседание на 16.09.2025 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 10/2025 г. и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16.05.2025 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 2025 г.).

Конституционният съд отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, тъй като Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.

Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията и по отношение на конституционните съдии на основание чл. 152 от Конституцията във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 12 ЗКС.

Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията – чл. 13, ал. 1, т. 8 ЗПК".

Определението е прието единодушно.

В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 8 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Да де, ама

    23 2 Отговор
    как да вярва човек че правилно, като знае, че в този съд се шляе напред назад гербавата метреса Деса Простакеса?! Дъно!

    15:52 16.09.2025

  • 2 ЯЗЕ

    16 2 Отговор
    Една от фирмите на ГКПП Капитан Андреево, свързвана с Таки, която прибиrа таксата за дезинфекция (и за този "лукс" иска няколко лева такса за плащане с пос-терминал), е била обект на проверка от АДФИ по искане на министъра на финансите през 2022 г.Наскоро поисках доклада от тази проверка, като се оказа, че той е предаден в прокуратурата и затова не може да ми бъде предоставен.

    Т.е. почти три години прокуратурата държи едно досъдебно производство на трупчета, а фирмата продължава да си събира пари и да иска сериозни банкови такси на границата.сички части на държавата са завладяни - я от Пеевски, я от Таки, я от Ковачки, я от някой друг, и парите на хората се източват към нечии джобове и черни каси. И всичко това е "следствена тайна".

    Коментиран от #6

    15:54 16.09.2025

  • 3 надарена кака

    2 1 Отговор
    Дреме ми на дантеленитепрашки!

    15:59 16.09.2025

  • 4 50/50

    17 1 Отговор
    Като гледам фотоса - напълно съвместим е човекът - вижте го! Където и да го поставим ще се съвмести! Кръпка на гащите на лидера да го поставят, хич няма да личи!

    16:00 16.09.2025

  • 5 604

    7 0 Отговор
    Мириши на глафчифутци...пак от същото че с бетон....къде си ве кокоро...кики де си ве?

    16:12 16.09.2025

  • 6 604

    9 1 Отговор

    До коментар #2 от "ЯЗЕ":

    Нъл искъхти бънани...на ви ги и с див шуринизъм. И скъснтъ ризъ от гърбинътъ, барабар с кожътъ щи свълят...

    16:17 16.09.2025

  • 7 Добър шут

    1 1 Отговор
    им заби съдът на красивите иумните

    16:32 16.09.2025

  • 8 безпартиен

    2 0 Отговор
    При нас колкото повече се "издъни" някой,толкова повече го издигат!

    16:35 16.09.2025

  • 9 ПлаТенка на амбразурата 🎃🐷

    0 0 Отговор
    📌 Данни за престъпление
    📌 Счетоводителката с присъда
    📌 Преписка 1961/2021 на ОП Варна
    📌 Пламенка е на “прокурорска каишка”
    📌 Прекратено досъдебно, но на трупчета
    📌 Масон и “правилните” съдии за Коцев
    Фирмата на прокурорския свидетел срещу кмета на Варна Благомир Коцев - прочутата вече Пламенка Димитрова - е била обект на досъдебно производство на Варненската окръжна прокуратура (преписка 1961/2021). Това се случва след като ВКП получава доклад от АДФИ за фирмата “Залива 47-СП”. Производството е прекратено, но може във всеки един момент да бъде възобновено от главния прокурор. Отделно от това, счетоводителката на фирмата е осъдена за длъжностни престъпления и съставяне на документи с невярно съдържание. С други думи, свидетелят Пламенка е на “прокурорска каишка” и е сериозно мотивирана да говори това, което ѝ подсказват от другия край на повода. А по всичко личи, че апелативното дело за мярката на Благомир Коцев ще се гледа от същите

    16:35 16.09.2025

  • 10 Хвала

    0 0 Отговор
    на Главанака !!!

    16:42 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол