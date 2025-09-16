Конституционният съд отклони искането за обявяване на несъвместимост за Димитър Главчев

Конституционният съд се произнесе с определение по конституционното дело относно избора на заместник-председател на Сметната палата, както и за обявяване на несъвместимост за лицето Димитър Главчев като председател на Сметната палата, съобщава на страницата си КС, цитиран от БНР. Исканията бяха внесени от парламентарната група на ПП-ДБ, АПС и МЕЧ.
В съобщението на Съда се посочва, че:
"На свое заседание на 16.09.2025 г. Конституционният съд се произнесе с определение по конституционно дело № 10/2025 г. и допусна до разглеждане по същество искането на 58 народни представители от 51-вото Народно събрание за установяване на противоконституционност на Решение за избиране на заместник-председател на Сметната палата – Силвия Русанова Къдрева, прието от Народното събрание на 16.05.2025 г. (обн. ДВ, бр. 42 от 2025 г.).
Конституционният съд отклони искането на народните представители за установяване на несъвместимост на Димитър Главчев при заемане на публичната длъжност председател на Сметната палата като недопустимо и прекрати производството в тази част, тъй като Съдът няма компетентност да установява несъвместимост на лица, заемащи длъжността председател на Сметната палата.
Правомощие за установяване на несъвместимост Конституционният съд има по отношение на народните представители на основание чл. 72, ал. 2 във връзка с ал. 1, т. 3 от Конституцията и по отношение на конституционните съдии на основание чл. 152 от Конституцията във връзка с чл. 12, ал. 1, т. 12 ЗКС.
Правомощието за установяване на несъвместимост на лице, заемащо публичната длъжност председател на Сметната палата, законодателят е възложил на Комисията за противодействие на корупцията – чл. 13, ал. 1, т. 8 ЗПК".
Определението е прието единодушно.
В заседанието са участвали всички 12 конституционни съдии.
