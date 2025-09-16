Екшън в хасковско училище: Ученик стреля с пистолет в междучасието

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в класна стая с пистолет, газов или въздушен, според очевидци, съобщават haskovo.live . Инцидентът е станал в междучасието. Ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, вади пистолета и стреля през отворения прозорец. В този момент в стаята е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал на тел. 112, след което ученикът е отведен до охранителя на училището, който му отнема пистолета. На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани.

Това е първия подобен инцидент с този ученик, коментираха от ръководството на Спортното училище.

В РУО-Хасково има подадена докладна за случая от директора на училището .

Непълнолетен ученик от хасковско училище, който е произвел на междучасие изстрел с газов пистолет през прозореца във въздуха тази сутрин е задържан, съобщиха от полицията, цитирани от bTV. Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел. 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на РП Хасково.