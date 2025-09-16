Екшън в хасковско училище: Ученик стреля с пистолет в междучасието

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в класна стая с пистолет, газов или въздушен, според очевидци, съобщават haskovo.live . Инцидентът е станал в междучасието. Ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, вади пистолета и стреля през отворения прозорец. В този момент в стаята е имало и други ученици. Няма пострадали.
Директорът на училището подава сигнал на тел. 112, след което ученикът е отведен до охранителя на училището, който му отнема пистолета. На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани.
Това е първия подобен инцидент с този ученик, коментираха от ръководството на Спортното училище.
В РУО-Хасково има подадена докладна за случая от директора на училището .
Непълнолетен ученик от хасковско училище, който е произвел на междучасие изстрел с газов пистолет през прозореца във въздуха тази сутрин е задържан, съобщиха от полицията, цитирани от bTV. Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел. 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на РП Хасково.
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Жоро
16:46 16.09.2025
3 пепси
Коментиран от #7, #10, #29
16:48 16.09.2025
4 Северноатлантик
16:48 16.09.2025
5 Много
16:49 16.09.2025
6 Директора👨✈️
16:49 16.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Какво да сложим
16:53 16.09.2025
9 Анонимен
Коментиран от #13
16:54 16.09.2025
10 Коста
До коментар #3 от "пепси":Представете си колко време се е бавила полицията че момчето е охладняло и отишло за закуска и никой не го е спрял от учителите
16:55 16.09.2025
11 Цъцъ
16:56 16.09.2025
12 Супер
16:57 16.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Ученика в Хасково "стрелял"с пистолет
16:57 16.09.2025
15 Е стигнахме
16:58 16.09.2025
16 адаша
17:00 16.09.2025
17 Тома
17:01 16.09.2025
18 Сталин
Коментиран от #25, #34
17:01 16.09.2025
19 Питане
Детето тренира за борче...
След като "другарят" Луканов е баща на борческите групировки, какво лошо има в това ?
17:02 16.09.2025
20 Айде...
17:05 16.09.2025
21 Путин
17:07 16.09.2025
22 Благой от СОФстрой
17:08 16.09.2025
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
17:09 16.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Спортисти, сър
17:15 16.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 прокопи
17:16 16.09.2025
29 Кола със захар
До коментар #3 от "пепси":Едно изречение с една правописна и една пунктуационна грешка.
17:18 16.09.2025
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Пешо z
До коментар #18 от "Сталин":Тук демокрацията е по -голяма .Там само 2партии има.
17:36 16.09.2025
35 Тиквокрация
До коментар #25 от "Муми,":Бг се върна към сто години назад, а някои региони и повече.
17:39 16.09.2025
36 Муми
До коментар #32 от "Сталин":От кантонер - пот.
От поп - сълзи,
И от празната ти тенджера - акъл....
Путин дава и жителство и земя и жилище. Даже ти и плаща билета на самолета. Защо още сте тук, та мърсите пространството? Заминавай в "рая" бе... /ако го напиша няма да го прочетеш - ще ме изтрият. Сам се сети за прилагателното
17:40 16.09.2025
37 1488
17:43 16.09.2025
38 Щерев
17:43 16.09.2025
39 Този коментар е премахнат от модератор.
40 Клинт Истууд
18:07 16.09.2025
41 Хипотетично
18:12 16.09.2025