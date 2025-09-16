Новини
Екшън в хасковско училище: Ученик стреля с пистолет в междучасието

16 Септември, 2025

Ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, вади пистолета и стреля през отворения прозорец. В този момент в стаята е имало и други ученици. Няма пострадали.

Ученик от Спортно училище „Стефан Караджа“ в Хасково е стрелял в класна стая с пистолет, газов или въздушен, според очевидци, съобщават haskovo.live . Инцидентът е станал в междучасието. Ученикът, който е в 9 клас и тренира футбол, вади пистолета и стреля през отворения прозорец. В този момент в стаята е имало и други ученици. Няма пострадали.

Директорът на училището подава сигнал на тел. 112, след което ученикът е отведен до охранителя на училището, който му отнема пистолета. На място пристига полиция, но ученикът вече е бил напуснал училището, под предлог, че отива да си купува закуска. Учениците, които са станали свидетели на инцидента, са разпитани.

Това е първия подобен инцидент с този ученик, коментираха от ръководството на Спортното училище.

В РУО-Хасково има подадена докладна за случая от директора на училището .

Непълнолетен ученик от хасковско училище, който е произвел на междучасие изстрел с газов пистолет през прозореца във въздуха тази сутрин е задържан, съобщиха от полицията, цитирани от bTV. Сигнал за инцидента е подаден в ранния следобед към тел. 112. Пистолетът е иззет. В момента се извършват действия по разследването под надзора на РП Хасково.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 2 Жоро

    4 22 Отговор
    Какво е станало като е стфелял през прозореца сватбарската?

    16:46 16.09.2025

  • 3 пепси

    6 19 Отговор
    Естествено е бил предаден от саучениците си на полицията докато е ходел за закуска!

    16:48 16.09.2025

  • 4 Северноатлантик

    31 8 Отговор
    Красота ! Младото поколение вече възприема евроатлантическите ценности . А обвиняват младите за инертност и чалга ?!

    16:48 16.09.2025

  • 5 Много

    23 1 Отговор
    крими герои , някои вече не са живи , дадоха спортните училища !

    16:49 16.09.2025

  • 6 Директора👨‍✈️

    11 2 Отговор
    Едно добро начало...

    16:49 16.09.2025

  • 8 Какво да сложим

    24 0 Отговор
    в кутията на ученика за първия учебен ден? Нож, пистолет, спрей и комплект за първа помощ.

    16:53 16.09.2025

  • 9 Анонимен

    16 3 Отговор
    Пресъздават успешно каубойски роли с тези изстрели от револвери.Така уверено се доближаваме до САЩ.

    16:54 16.09.2025

  • 10 Коста

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "пепси":

    Представете си колко време се е бавила полицията че момчето е охладняло и отишло за закуска и никой не го е спрял от учителите

    16:55 16.09.2025

  • 11 Цъцъ

    13 0 Отговор
    Много е изнервящо да се ходи на училище повече от два дена

    16:56 16.09.2025

  • 12 Супер

    9 2 Отговор
    Вместо охраната да отиде до класната стая те го водят до охраната (пенсионер) той пък решава да го пусне да си купи закуска! Пълна пародия! Трябваше да го задържат в директорският кабинет до идването на полицията!

    16:57 16.09.2025

  • 14 Ученика в Хасково "стрелял"с пистолет

    3 3 Отговор
    С пласмасови топчета!! Мара, създава Фейк новини!!

    16:57 16.09.2025

  • 15 Е стигнахме

    14 3 Отговор
    Американците и ги задминаваме!

    16:58 16.09.2025

  • 16 адаша

    14 0 Отговор
    Не са изминали още десет учебни часа и се започна ...

    17:00 16.09.2025

  • 17 Тома

    7 1 Отговор
    Хвала на учениците те ще прославят България като с 80% д.....и

    17:01 16.09.2025

  • 18 Сталин

    13 3 Отговор
    България е вече истинска демокрация като нашия господар Сащ

    17:01 16.09.2025

  • 19 Питане

    4 2 Отговор
    Споко !
    Детето тренира за борче...
    След като "другарят" Луканов е баща на борческите групировки, какво лошо има в това ?

    17:02 16.09.2025

  • 20 Айде...

    11 4 Отговор
    Да ни е живо и здраво новото поколение с евроатлантически ценности и дженърско самосъзнание. Чакат ни още много такива прояви, за жалост.

    17:05 16.09.2025

  • 21 Путин

    7 3 Отговор
    Путин е виновен, че ваканцията свърши.

    17:07 16.09.2025

  • 22 Благой от СОФстрой

    12 0 Отговор
    Родителите му веднага в заTвора да се превъзпитат как се възпитават деца им!!!

    17:08 16.09.2025

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    8 1 Отговор
    Спортно училище, по пътеките на тати - полицай, днес пистолет, утре мотокартечница.

    17:09 16.09.2025

  • 26 Спортисти, сър

    3 0 Отговор
    Трябва ли им stem стая?

    17:15 16.09.2025

  • 28 прокопи

    10 0 Отговор
    Освен телефаните, да прибират ножове, пистолети и автомати, преди учебните занятия.

    17:16 16.09.2025

  • 29 Кола със захар

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "пепси":

    Едно изречение с една правописна и една пунктуационна грешка.

    17:18 16.09.2025

  • 34 Пешо z

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Сталин":

    Тук демокрацията е по -голяма .Там само 2партии има.

    17:36 16.09.2025

  • 35 Тиквокрация

    3 3 Отговор

    До коментар #25 от "Муми,":

    Бг се върна към сто години назад, а някои региони и повече.

    17:39 16.09.2025

  • 36 Муми

    5 0 Отговор

    До коментар #32 от "Сталин":

    От кантонер - пот.
    От поп - сълзи,
    И от празната ти тенджера - акъл....

    Путин дава и жителство и земя и жилище. Даже ти и плаща билета на самолета. Защо още сте тук, та мърсите пространството? Заминавай в "рая" бе... /ако го напиша няма да го прочетеш - ще ме изтрият. Сам се сети за прилагателното

    17:40 16.09.2025

  • 37 1488

    5 0 Отговор
    поредния панелен неудачник с газова играчка се прави на мутра

    17:43 16.09.2025

  • 38 Щерев

    5 1 Отговор
    Заразата от "демократична" америка се прехвърля в нашите училища,на победителите честито.

    17:43 16.09.2025

  • 40 Клинт Истууд

    0 0 Отговор
    Който стреля първи се смее последен.

    18:07 16.09.2025

  • 41 Хипотетично

    0 0 Отговор
    Не изказвам мнение за политкоректност.

    18:12 16.09.2025

