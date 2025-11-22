Жители на село Елена протестират заради липса на достъп до водоемите

На протест излизат жители на хасковското село Елена. Повод за недоволството им е отрязан достъп до водоеми и пътища край селото от местен животновъд, който е оградил ползваните от него общински пасища, посочи БНТ.



Стопаните са подали няколко жалби до Община Хасково за неправомерни действия, тъй като животните им нямат достъп до водоемите.

Според Общината няма нарушения при извършените проверки.