Росен Желязков: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност

Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".

"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.

Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 15 души, сред тях е и едно дете. Убит е и един от нападателите. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бондай в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.