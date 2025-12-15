Росен Желязков: България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност

Дълбоко съм шокиран от бруталната атака по време на честванията на Ханука в Австралия. България е солидарна с австралийския народ и еврейската общност, заявява премиерът в оставка Росен Желязков в платформата "Екс".
"Мислите ни са с жертвите, техните семейства и първите реагиращи", добавя Росен Желязков.
Броят на жертвите на нападението на един от най-известните австралийски плажове достигна 15 души, сред тях е и едно дете. Убит е и един от нападателите. Стотици хора се бяха събрали на плажа Бондай в Сидни за събитие за отбелязване на първия ден от еврейския празник Ханука, когато въоръжен нападател откри стрелба срещу тях.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 побърканяк
03:51 15.12.2025
2 таксиджия 🚖
04:00 15.12.2025
3 Уса
04:13 15.12.2025
4 Лост
04:20 15.12.2025