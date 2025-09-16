Новини
България »
Всички градове »
4-годишното дете, пометено от АТВ в "Слънчев бряг", е изведено от реанимация

4-годишното дете, пометено от АТВ в "Слънчев бряг", е изведено от реанимация

16 Септември, 2025 17:04 1 184 9

  • дете-
  • атв-
  • слънчев бряг-
  • изведено от реанимация

Марти е настанен в детската неврохирургия на болница "Пирогов", където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация

4-годишното дете, пометено от АТВ в "Слънчев бряг", е изведено от реанимация - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

4-годишният Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов" за Нова телевизия.

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация, допълват от dariknews.bg.

Инцидентът стана на 14 август. Марти пострада, след като електическо бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - 35-годишната Христина, която почина в болница след дни опити на лекарите да я спасят. Детето бе настанено първоначално в УМБАЛ - Бургас, но впоследствие - транспортирано с медицински хеликоптер до „Пирогов“.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Браво

    27 0 Отговор
    Дано се възстанови напълно детето!

    17:09 16.09.2025

  • 2 Ген Мутафчийски

    2 17 Отговор
    В стабилна кома е.

    Коментиран от #4

    17:12 16.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Да не се

    11 0 Отговор

    До коментар #2 от "Ген Мутафчийски":

    Вдигнеш от опиканото легло!

    17:16 16.09.2025

  • 5 В България

    1 2 Отговор
    Е по опастно и от Украйна

    17:29 16.09.2025

  • 6 Всеки

    10 0 Отговор
    може да си представи за състоянието на момчето , щом е в неврохирургия..... Нека неговият ангел хранител да бди над него , оптимално възстановяване , сила и кураж на цялото нелепо осиротяло семейство .

    17:32 16.09.2025

  • 7 Бг гражданин

    10 0 Отговор
    Велики доктори са в Пирогов!!! Да сте живи и здрави!!!

    17:34 16.09.2025

  • 8 Дай Боже

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Мили, Боже,":

    Но спрете да лепите клишета. Коя управляваща мутра надруса един 21 годишен хлапак, той се помисли за супермен и изби хората. Всеки от нас трябва да промени и контролира себе си, а чак тогава ако нещо не е добре да търсим вината в останалите

    17:38 16.09.2025

  • 9 СЛАВА БОГУ

    4 0 Отговор
    Дано се възстанови и порасне ЖИВОи ЗДРАВО ...макар и ...БЕЗ МАЙЧИНИ...ЛАСКИ...

    И БЕСЕН СЪМ И ПЛАЧА...
    ПРОСТЕТЕ

    17:49 16.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол