4-годишното дете, пометено от АТВ в "Слънчев бряг", е изведено от реанимация

4-годишният Марти, който беше пометен от АТВ на тротоар в "Слънчев бряг", е в стабилно състояние и е изведен от реанимация. Това съобщиха от "Пирогов" за Нова телевизия.

Детето е настанено в детската неврохирургия на болницата, където продължава лечението. Извършва се и рехабилитация, допълват от dariknews.bg.

Инцидентът стана на 14 август. Марти пострада, след като електическо бъги, управлявано от 18-годишния Никола Бургазлиев, се качи на тротоара и помете петима души. Сред тях беше и майката на Марти - 35-годишната Христина, която почина в болница след дни опити на лекарите да я спасят. Детето бе настанено първоначално в УМБАЛ - Бургас, но впоследствие - транспортирано с медицински хеликоптер до „Пирогов“.