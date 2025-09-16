Новини
Министър Иванов: Ловеч и Плевен ще си отдъхнат от водния режим, когато има валежи, които да захранят река Черни Осъм

16 Септември, 2025 21:18 795 43

  • иван иванов-
  • ловеч-
  • плевен-
  • воден режим-
  • валежи-
  • река черни осъм

А за Плевен – от ключово значение е рехабилитацията на водопреносната мрежа, допълни регионалният министър

Министър Иванов: Ловеч и Плевен ще си отдъхнат от водния режим, когато има валежи, които да захранят река Черни Осъм - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година, година и половина. За временно решаване – седмици, месеци. Това каза регионалният министър Иван Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA”.

"Безводието е част от общата картина в страната, която е свързана и със засушаването, липсата на валежи, на подземни водоизточници, а също така и безхаберието и лошото управление на инфраструктурата в Плевен и Ловеч", каза той.

Иванов посочи, че малка част от допълнителната вода в Плевен идва от подземните води, а по-голямата е от каналите, които ВиК и на „Напоителни системи” прочистиха.

Министърът каза още, че Ловеч и Плевен ще могат да си отдъхнат от режим на водата, когато има валежи, които да захранят река Черни Осъм, която захранва водопровода. А за Плевен – от ключово значение е рехабилитацията на водопреносната мрежа. И допълни, че вече се работи по този въпрос.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.5 от 10 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Бръмчащ

    34 0 Отговор
    от мозък , бе !

    Коментиран от #14

    21:33 16.09.2025

  • 2 Синоптик

    31 0 Отговор
    Валежи ще има,когато минат облаци,от които да вали !

    Коментиран от #33

    21:35 16.09.2025

  • 3 Пич

    30 0 Отговор
    Еий.....гений , бате !!! Абе аз познавам един Поп , а той познава едни Лазарки...... дали да не взема да говоря и да ги докараме в Плевен за да ударят едно хоро за дъжд.....???!!! Човека казва че нема начин да не свърши работа тая работа...!!!

    21:35 16.09.2025

  • 4 Ще откраднете

    25 0 Отговор
    И дъждовната вода. Дето дядо Боже я праща на ощавеното население.

    21:38 16.09.2025

  • 5 пешо

    41 0 Отговор
    тия простаци ни управляват

    21:38 16.09.2025

  • 6 Гост

    40 2 Отговор
    Ехеееее, наглецо мазен! Тогава ли ще си отдъхнат бе, некадърна слугиньо! Крадяхте я тая вода години наред и накрая им викаш да хвърлят една молитва за дъжд ли бе, наглецо гнусен. Ти си много лош материал

    21:39 16.09.2025

  • 7 пешо

    28 1 Отговор
    боклук спрете вецовете и вода ще има , аец работи основно за украйна

    21:40 16.09.2025

  • 8 Тома

    30 0 Отговор
    Ашкулсум на министъра най после успокои хората които цяло лято са на воден режим

    21:40 16.09.2025

  • 9 Спецназ

    8 2 Отговор
    Какво дремаха ДОСЕГА??

    Враца и Монтана имаха този проблем ана си разораха градовете за 1 година

    Кратерите на Марс не беха толкоева дълбоки.

    ЦЕЛИЯ град!

    Плюс тръбите до водоизточника и сега имат вода даже и за Плевен.

    водоносния язовир е пълен защото не се губи 9 от 10 литра както преди в полето преди града.

    Примера ми е случаен защото за него знам като решение.

    Ама само със седене на стола не става, Баце, Шеф на ВиК Плевен и Ловеч и не само...

    21:41 16.09.2025

  • 10 Тореро

    26 1 Отговор
    Уникален, боклук!

    21:46 16.09.2025

  • 11 ,,,,,,

    18 0 Отговор
    Плевен с теб сме!

    21:47 16.09.2025

  • 12 Бай Ставри

    15 0 Отговор
    Защо този ми прилича на Митко очите

    21:47 16.09.2025

  • 13 нннн

    20 0 Отговор
    То па бива, бива мърльовци и крадльовци, ама чак па толко вече.

    21:48 16.09.2025

  • 14 СТИГА ГЛУПОСТИ

    10 0 Отговор

    До коментар #1 от "Бръмчащ":

    Патриархът със змийските очи да отслужи молебен за дъжд!

    21:50 16.09.2025

  • 15 Kaлпазанин

    20 0 Отговор
    Аз такива като тебе да питам ,а къде са парите от сметките които плащаме всеки месец и защо не се реинвестират във водопроводи за да няма загуби ,или то какво да питаме крадци които мислят само как да крадат

    21:53 16.09.2025

  • 16 Мислех си,

    20 0 Отговор
    Че безочието си има граници, но уви тоя ги надмина!

    21:55 16.09.2025

  • 17 Това е лъжа

    7 3 Отговор
    Ще е така докато сме в европейския райх.

    "до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима( само от пернишка област) по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години"

    Коментиран от #29, #38

    22:00 16.09.2025

  • 18 Никой

    1 9 Отговор
    ГЕРБ са не толкова виновни - има изменение на руслата на реките - какво е - русло. Русло е - нещо - което е прокарвано милиони и милиарди години. Тоест тези реки дето ги викат и спрягат и по име - всъщност са си прокарвали и подземни притоци. Няма тук съзнание - това е природа - както вулканите - не ги интересува.

    Трябва специалисти.

    22:01 16.09.2025

  • 19 Валежна сянка

    3 0 Отговор
    Помогни си сам да ти помогне и Господ. Защо няма икономия на вода задружно от всички?

    22:04 16.09.2025

  • 20 сектант

    5 1 Отговор
    валежите не са спряли стига лъгахте хората

    22:05 16.09.2025

  • 21 гошо

    5 0 Отговор
    Сламено човече като го напомпат и му го сложат пръта и не мож да го махнеш.Стърчи и плаши.

    22:05 16.09.2025

  • 22 Цвете

    8 0 Отговор
    ТОВА Е НЕСЕРИОЗНО. КОГАТО ЗАВАЛИ ДЪЖД И ВСИЧКО ЩЕ Е ОК.ТАКА ЛИ ГО ПРЕДРЕЧЕ ИВАНОВ. КАКВА Е ТАЯ ПРОСТОТИЯ ???? АМИ, АКО НЕ ЗАВАЛИ, КАКВО ЩЕ КАЖЕШ???? ОТ КЪДЕ ГИ " НАМИРАТ " ТАКИВА УМНИЦИ???? ПОГЛЕДНИ ИЛИ ПРОЧЕТИ ДРУГАРЮ ИВАНОВ, ЧЕ В НИКОЯ, АМА НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЯМА ПРОБЛЕМ С ВОДАТА???? КАКВИ МИНИСТРИ, УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ. ☔️☔️☔️🌊🌊🌊☔️☔️☔️🌂❄️❄️❄️

    22:08 16.09.2025

  • 23 Цвете

    6 0 Отговор
    ТОВА Е НЕСЕРИОЗНО. КОГАТО ЗАВАЛИ ДЪЖД И ВСИЧКО ЩЕ Е ОК.ТАКА ЛИ ГО ПРЕДРЕЧЕ ИВАНОВ. КАКВА Е ТАЯ ПРОСТОТИЯ ???? АМИ, АКО НЕ ЗАВАЛИ, КАКВО ЩЕ КАЖЕШ???? ОТ КЪДЕ ГИ " НАМИРАТ " ТАКИВА УМНИЦИ???? ПОГЛЕДНИ ИЛИ ПРОЧЕТИ ДРУГАРЮ ИВАНОВ, ЧЕ В НИКОЯ, АМА НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЯМА ПРОБЛЕМ С ВОДАТА???? КАКВИ МИНИСТРИ, УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ. ☔️☔️☔️🌊🌊🌊☔️☔️☔️🌂❄️❄️❄️

    22:11 16.09.2025

  • 24 Цвете

    3 0 Отговор
    ТОВА Е НЕСЕРИОЗНО. КОГАТО ЗАВАЛИ ДЪЖД И ВСИЧКО ЩЕ Е ОК.ТАКА ЛИ ГО ПРЕДРЕЧЕ ИВАНОВ. КАКВА Е ТАЯ ПРОСТОТИЯ ???? АМИ, АКО НЕ ЗАВАЛИ, КАКВО ЩЕ КАЖЕШ???? ОТ КЪДЕ ГИ " НАМИРАТ " ТАКИВА УМНИЦИ???? ПОГЛЕДНИ ИЛИ ПРОЧЕТИ ДРУГАРЮ ИВАНОВ, ЧЕ В НИКОЯ, АМА НИКОЯ ЕВРОПЕЙСКА ДЪРЖАВА НЯМА ПРОБЛЕМ С ВОДАТА???? КАКВИ МИНИСТРИ, УМ ДА ТИ ЗАЙДЕ. ☔️☔️☔️🌊🌊🌊☔️☔️☔️🌂❄️❄️❄️

    22:12 16.09.2025

  • 25 зашката

    4 0 Отговор
    кога ви погребът ще си отдъхне остатъка от племето Българско....

    22:12 16.09.2025

  • 26 Дедо

    5 0 Отговор
    Не бойте се братя плевенчани.......от Гренландия ще се откъсне ледник и след 200 години ще стигне до Плевен по Дунава и Вит. Вода ще има.

    22:14 16.09.2025

  • 27 частен вец

    5 0 Отговор
    чакаме валежите!!!

    22:22 16.09.2025

  • 28 тоя

    5 0 Отговор
    много "умен" бе кой го направи министър???

    22:23 16.09.2025

  • 29 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това е лъжа":

    Лелята от Долна Саксония кво гарантира,

    22:23 16.09.2025

  • 30 Ха,ха

    0 0 Отговор
    Пенсионерския клуб от Долна Саксония кой ще ги харантути мизерниците

    22:25 16.09.2025

  • 31 Крейзи

    6 0 Отговор
    Тоя не е с всичкия си акъл. Сега остава да иска жителите на Плевн и Ловеч да направят молебен за дъжд.

    22:26 16.09.2025

  • 32 Дрифт

    8 0 Отговор
    Ей малоумник обясни ми как в ОАЕ няма нито една река и нямат режим на водата, и е по евтина от тук. Заради вас мазни корумпирани боклуци в България няма нищо, скоро и вас няма да ви има.

    Коментиран от #34, #35

    22:26 16.09.2025

  • 33 Ами

    4 0 Отговор

    До коментар #2 от "Синоптик":

    Курбан за дъжд дадоха ли?То не става тъй да вали без курбан…

    22:28 16.09.2025

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 123

    4 0 Отговор
    Хахаха! Министър се моли на Боговете да падне един хубав дъжд няколкодневен, да му свършат грижите и спести милиони за сондажи. Ех, държава ли бе или какво 😁

    22:31 16.09.2025

  • 37 123

    4 0 Отговор
    Абе, че то и аз ставам за министър. 60 бона заплата, по цял ден краката ей така на бюрото и ако някъде има безводие - отивам в някое тв предаване й с остър ум отрязвам всички - като завали ще имате вода 😂😂😂😂😂 Живот е това, ей! Казвам ви, ставам за министър, работа - песен.

    Коментиран от #39

    22:34 16.09.2025

  • 38 Лондонското сити

    1 0 Отговор

    До коментар #17 от "Това е лъжа":

    Джонсън кво гарантира

    22:35 16.09.2025

  • 39 Ха,ха

    2 0 Отговор

    До коментар #37 от "123":

    Тва са палячовци бе

    22:36 16.09.2025

  • 40 Капачки с дъжд

    3 0 Отговор
    Вода ще има като стартира кампанията за събиране на капачки с дъждовна вода... Това е стратегия 2030 на МОСВ лично подкрепена от Мин Съвет - НОВО Начало ...

    22:41 16.09.2025

  • 41 Коста

    2 0 Отговор
    Тоз тъпак дето поискал оставката на шефа на ВиК Ловеч щото разпоредил режим на водата в града. Место да удари с юмрук на масата шефа на ВиКто и той да каже, чакаме дъжда

    22:52 16.09.2025

  • 42 Хайде бе

    0 0 Отговор
    Папа Данийл най-добре да почне работа към ВИК на 4 часов работен ден .. молебен за дъжд ще е новото нормално и трябва да е включен в цената на водата

    22:57 16.09.2025

  • 43 Данко Харсъзина

    0 0 Отговор
    Плевенчани да направят молебен за дъжд с попа, а плевенчанки да се покаят, че са много развратни и сърдят дядо Господ.

    23:02 16.09.2025

Новини по градове:
