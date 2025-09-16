Министър Иванов: Ловеч и Плевен ще си отдъхнат от водния режим, когато има валежи, които да захранят река Черни Осъм

За цялостното решаване на проблема с безводието в Плевен ще са нужни месеци, може би година, година и половина. За временно решаване – седмици, месеци. Това каза регионалният министър Иван Иванов в „Интервюто в Новините на NOVA”.
"Безводието е част от общата картина в страната, която е свързана и със засушаването, липсата на валежи, на подземни водоизточници, а също така и безхаберието и лошото управление на инфраструктурата в Плевен и Ловеч", каза той.
Иванов посочи, че малка част от допълнителната вода в Плевен идва от подземните води, а по-голямата е от каналите, които ВиК и на „Напоителни системи” прочистиха.
Министърът каза още, че Ловеч и Плевен ще могат да си отдъхнат от режим на водата, когато има валежи, които да захранят река Черни Осъм, която захранва водопровода. А за Плевен – от ключово значение е рехабилитацията на водопреносната мрежа. И допълни, че вече се работи по този въпрос.
Враца и Монтана имаха този проблем ана си разораха градовете за 1 година
Кратерите на Марс не беха толкоева дълбоки.
ЦЕЛИЯ град!
Плюс тръбите до водоизточника и сега имат вода даже и за Плевен.
водоносния язовир е пълен защото не се губи 9 от 10 литра както преди в полето преди града.
Примера ми е случаен защото за него знам като решение.
Ама само със седене на стола не става, Баце, Шеф на ВиК Плевен и Ловеч и не само...
До коментар #1 от "Бръмчащ":Патриархът със змийските очи да отслужи молебен за дъжд!
"до 2065 година България гарантира заемите на общините в Украйна, вместо да финансира, например, водния цикъл, образованието или здравеопазването в собствените си общини. На всичкото отгоре Европейската инвестиционна банка за това "удоволствие" ще ни взима( само от пернишка област) по 100 хиляди евро на година такса в рамките на следващите три години"
Трябва специалисти.
До коментар #17 от "Това е лъжа":Лелята от Долна Саксония кво гарантира,
До коментар #2 от "Синоптик":Курбан за дъжд дадоха ли?То не става тъй да вали без курбан…
До коментар #17 от "Това е лъжа":Джонсън кво гарантира
До коментар #37 от "123":Тва са палячовци бе
