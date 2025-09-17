Новини
България »
18-о дело за смъртта на Филип Арсов, който беше пометен на пешеходна пътека в София

17 Септември, 2025 07:24 782 13

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

18-о дело за смъртта на Филип Арсов, който беше пометен на пешеходна пътека в София - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

18-о дело за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше пометен на 2 септември 2023 година на пешеходна пътека в центъра на София, съобщават от Нова телевизия.

Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.

Две години след смъртта на Филип все още няма присъда. След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 година беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство. Тази сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на Филип.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Жоро

    5 1 Отговор
    По новия закон щеше тои да е виновен защо не е бил предпазлив не се огледал не е дал сигнал с ръка и не е говорел по телефона а може би е инал слушалки!

    07:29 17.09.2025

  • 2 сандокан с двата ножа

    0 1 Отговор
    Бащата на убитото дете да го съди , защото и друго ще убие.

    07:30 17.09.2025

  • 3 Хи хи

    14 0 Отговор
    Какво значи да "бутнеш" някого с 88 км в час ???? С 88 км в час не буташ, а помиташ !!!

    07:31 17.09.2025

  • 4 ха ха

    7 0 Отговор
    законите им работят по предназначение , бият слабите и ограбват бедните

    07:38 17.09.2025

  • 5 ВКК 567

    9 0 Отговор
    Това представлява пробитата съдебна система-при очеизбождаща ВИНА се мотаят две години!

    07:40 17.09.2025

  • 6 И накрая

    3 0 Отговор
    Всичко ще завърши със саморазправа с пияндето зад волана ….. да живее хан Крум!

    07:47 17.09.2025

  • 7 666

    5 0 Отговор
    Какво има да се съди пиян с автомобил = на луд с картечница не знаеш кой ще застреля.

    07:53 17.09.2025

  • 8 Циник

    4 0 Отговор
    И колко заплати и разходи са прибрали всички около тия 18 дела? В БГ даже и смъртта на децата е рекет.

    08:00 17.09.2025

  • 9 Ти си

    3 0 Отговор
    Няма да се очудя ако накрая "експертите докажат , че Тодоров е пресякъл неправилно нерегламентирана пешеходна пътека с която е бил изненадан шофьора станал невинна жертва в случая.....

    08:01 17.09.2025

  • 10 Като по филмите

    4 0 Отговор
    С това правосъдие в България, май най-добре ще бъде гражданите да го вземат в собствените си ръце като по американските филми. Лошото е, че тогава държавата, която не им го осигурява, ще се обърне срещу тях.

    08:02 17.09.2025

  • 11 Хорейшио

    4 0 Отговор
    Не е 18-то дело, а 18-то заседание по едно и също дело..... Вземете си ограмотете пишещите миcиpkи в редакцията

    Коментиран от #13

    08:05 17.09.2025

  • 12 бива ли толкова да сте неграмотни???

    1 0 Отговор
    вижте какво тъпи мисирки!!! ако го беше бутнал филип щеше да е още жив казва се блъснал!!! и щом толкова много се влачи това дело явно пияндето има пари да си плаща в съда …

    08:14 17.09.2025

  • 13 Новичок

    0 0 Отговор

    До коментар #11 от "Хорейшио":

    Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...

    08:15 17.09.2025

