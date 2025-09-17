18-о дело за смъртта на Филип Арсов, който беше пометен на пешеходна пътека в София

18-о дело за смъртта на 15-годишния Филип Арсов, който беше пометен на 2 септември 2023 година на пешеходна пътека в центъра на София, съобщават от Нова телевизия.
Обвиняем за катастрофата е Петър Тодоров. Експертизите доказаха, че шофьорът е бутнал Филип, шофирайки с 88 км/ч и с над 2 промила алкохол в кръвта.
Две години след смъртта на Филип все още няма присъда. След катастрофата Тодоров беше задържан, но през февруари 2024 година беше пуснат под домашен арест, като съдебното решение предизвика сериозно обществено недоволство. Тази сутрин пред съдебната палата близките на Филип и сдружението "Ангели на пътя" ще поискат отново справедливост за смъртта на Филип.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Жоро
07:29 17.09.2025
2 сандокан с двата ножа
07:30 17.09.2025
3 Хи хи
07:31 17.09.2025
4 ха ха
07:38 17.09.2025
5 ВКК 567
07:40 17.09.2025
6 И накрая
07:47 17.09.2025
7 666
07:53 17.09.2025
8 Циник
08:00 17.09.2025
9 Ти си
08:01 17.09.2025
10 Като по филмите
08:02 17.09.2025
11 Хорейшио
Коментиран от #13
08:05 17.09.2025
12 бива ли толкова да сте неграмотни???
08:14 17.09.2025
13 Новичок
До коментар #11 от "Хорейшио":Кажи им резон медия и не ги обиждай по-вече.Пфу...
08:15 17.09.2025