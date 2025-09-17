Новини
Пеевски: Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това

Пеевски: Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това

17 Септември, 2025 11:19

Точно хората, които грабиха държавата близо пет години, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми, коментира лидерът на "ДПС- Ново начало"

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Безсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента. Тези хора нямат посока. Така лидерът на "ДПС- „Ново начало“ Делян Пеевски коментира вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и „завладяната държава“, предават от БТА.

Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората, допълни той.

По думите на Пеевски „точно хората, които грабиха държавата близо пет години“, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.

Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това, заяви Пеевски.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 нано

    98 17 Отговор
    Ако Боко и Шиши нямат желание да пресекат кражбите и далаверите в държавата, то Радев ще го направи!

    Коментиран от #45, #78

    11:20 17.09.2025

  • 2 Соня

    49 11 Отговор
    3 години и 4 месеца остават до края на това правителство хи хи

    11:22 17.09.2025

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Гласове от зайчарника в Банкя

    86 1 Отговор
    Шишо е пазителят на Бацо, а какви времена бяха, ехеее!

    Коментиран от #94

    11:23 17.09.2025

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 И ти не си стока до сега, ще видим!

    45 3 Отговор
    А дано, кой е свършил, кой???

    11:24 17.09.2025

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 жужук

    87 3 Отговор
    „Аз съм гарант, че мракобесието е свършило“ — казано от човек, който 20 години беше негов архитект.

    Пачките, пуделите и влаченията може да са сменили формата, но схемата си е същата: само той и другият да крадат, другите — да мълчат.

    Ако това е „ново начало“, значи крадците просто са си сменили костюмите.

    Слава на Господ Иисус Христос имаме си спасител, самия Христос, и друг не ни трябва, мИрси.

    11:26 17.09.2025

  • 10 Дориана

    77 5 Отговор
    Правителството на Желязков в частност на Борисов е вредно за България. Приемането на Еврото в България е прибързано за да има основание Борисов, който вече е изчерпан от съдържание да се задържи на власт. Показателен е факта , че е зависим от малките предателски партии ИТН и БСП ОЛ. Бюджета на Теменужка Петкова е пълен провал и представлява образно казано надут балон, който всеки момент маже да се спука. Подкрепата на Украйна с оръжие и превъоръжаването също са грешен ход и това ще го докажат събитията , които предстоят.

    11:27 17.09.2025

  • 11 Такъв

    98 4 Отговор
    безсрамник е този. Срути Булгартабак, фалира и ограби КТБ, рекетира бизнеси, управлява трафика на цигари и дрога чрез ромите и т.н. Никога няма да излезе от Магнитски. Ще затрие и Ново начало. Бай Ставри не го ли чака?

    Коментиран от #29, #52

    11:27 17.09.2025

  • 12 Пурко

    86 4 Отговор
    Абе смешник, ти ли си гарант където ограбваш всичко фо което се докоснеш. Пълен лицемер и бандит си ти Шишко, от най безскрупулния тип. Но рано или късно всеки получава заслуженото, съдбата няма да те пропусне.

    11:28 17.09.2025

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Хасковски каунь

    64 1 Отговор
    Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, влаченията на политически лидери .
    Дойде времето на прасетата

    11:29 17.09.2025

  • 15 Турили

    52 3 Отговор
    вълка да пази агнето.

    11:32 17.09.2025

  • 16 вен серемос

    50 10 Отговор
    Най-вредни в Бълария са Пуевски и Тиквата! Трябва да бъ дет остранени окончателно при пресрочните избори на есен.И, искаме Президентскса Република с Президент Румен Радев!!!И, без пуделите Тиквата, Пуевки, Магарев, гнома, Тошко, Киро-тъпото:Герб, ДъПъСъ,СДС, ИТН, ППДБ.За Русия! За Путин!

    11:32 17.09.2025

  • 17 Железо и Калий

    41 3 Отговор
    Много културно искам да се изкажа ама ми е по-лесно да отида до тоалетната и да покажа мнението си за тоя - без обидни думи - просто резултат от физиологически процес, напълно естествен!

    11:37 17.09.2025

  • 18 Азът

    61 2 Отговор
    България окончателно е погребана щом този стана "гарант"!

    11:38 17.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 пацо

    42 2 Отговор
    Как са свършили бе Шиши-магнитски твоя хотелиер пребил кмета на село Огняново Германска община където ти св ин ч ув аш

    11:41 17.09.2025

  • 22 Споко Кит

    33 2 Отговор
    Време е да отслабнеш!!!

    11:45 17.09.2025

  • 23 Мъж

    3 47 Отговор
    Истински политик

    11:45 17.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Кюлчетар

    35 9 Отговор
    Само Радев ще помете двете уродливи свине. Давай Радев, обичаме те.

    11:46 17.09.2025

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Пф,

    30 1 Отговор
    тва "аз съм гарант" смърди на милиционерска държава.

    11:47 17.09.2025

  • 28 серьога доколенков

    25 1 Отговор
    малко сме го мандрисали този ,малкоооо

    11:48 17.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 историк

    35 1 Отговор
    шишак по рождение ли си улав или след Дубай

    11:49 17.09.2025

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Абе

    40 1 Отговор
    тоя Пеевски има 5 процента рейтинг, управлява 90 процента от държавата. Как става тая работа освен със задкулисни уйдурми?

    11:52 17.09.2025

  • 33 Голям

    25 1 Отговор
    БОЖЕ ПАЗИ БЪЛГАРИЯ

    11:52 17.09.2025

  • 34 Гост

    30 2 Отговор
    Тоя дебелак няма кой да го бутне. Никой вече не му се пречка и сега ще ни граби като оглупял. Няма кой да го спре да ни съсипе. Стегайте се

    11:54 17.09.2025

  • 35 az СВО Победа80

    3 0 Отговор
    🤣🤣🤣🤣

    11:56 17.09.2025

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 Дедо

    19 1 Отговор
    Зад него стоят двата кръга Монтерей и Банкя от Държавна Сигурност. Цялата власт е в него съдиите , прокурорите , службите ,митниците , криминалните структури, ромските лидери. Всичко. Единствено американките или руските влиятелни хора могат да го разкарат.

    11:59 17.09.2025

  • 38 Никой

    15 1 Отговор
    Но в САЩ мислят друго - човече - осъзнай се - кариерата ти приключи. Вече си - никой - не става въпрос за дреболии.

    Не можеш да бъдеш политик - ти си престъпник по всички норми. А - дали си осъден - това е друг въпрос. Но си престъпник - до доказване на противното.

    Ние как живеем почтено. Не е лесно - но го правим.

    11:59 17.09.2025

  • 39 Глиган Пеевски

    12 1 Отговор
    Крадеца вика дръжте крадеца

    11:59 17.09.2025

  • 40 Наглост без край!

    25 1 Отговор
    Уродливото и мазно туловище, дето от тече мас на килограми, има чудовищната наглост, безочие и присъщия на етническата му корпорация цинизъм да обвинява други в "мракобесие!" Не ви ли побиват тръпки, българи?! Така ли бе, Дебеляне?! Ти си опериран до корен от чувство за срам, ама поне грам неудобство не ти ли е останало бе,теуловище?! КОЙ събори КТБ с неоценимата помощ на Свинската Цаца и прибра активи на банката за три милиарда?! КОЙ съсипа тотална държавната "Булгартабак" и остави хиляди хора без преритание на улицата?! КОЙ съсипа и "Лафка", с която остави на улицата още стотици нещастници, които със закритите от теб малки павилиони за вестинци хранеха семействата си? Чии бяха онези тонове контрабанди цигари, хванати в Турция, но и за тах, както винаги, прогизналата от корупция и зависимости Прокуратура мълчи?! КОЙ открадна десетки фирми и бизнеси заедно с банкянския ти лакей Боко Тиквата?! КОЙ си е купил незаконна диплома за юрист, КОЙ?! Да не би да са отличниците на Харвард" Асен Василев и Кирил Петков?! Впрочем, туловище Дебеляне, теб няма да те пуснат в "Харвард" дори само да ползваш тоалетната! Пък сигурно няма да можеш да минеш през вратата с уродливите ти 190 кг. КОЙ открадна ДПС от агент Сава - най- успешният проект на ДС и КГБ и му заби нож в гърба?! КОЙ бе, туловище? Само че, Дебеляне, не се изхвърляй много, стига си се фукал като циганин на сватба с откраднат костюм! Агент Сава е продукт на ДС и най-вече на КГБ, а в КГБ не се шегуват

    12:00 17.09.2025

  • 41 Георги

    14 0 Отговор
    много е интересно как всички медии се надпреварват да пускат популистките изказвания на магниЦки, но никой не смее да пусне нищо срещу него. Изключваме ония фф..роудърите, те там са си партийна медия и само благодарение на дпс някой ги знае кои са.

    12:00 17.09.2025

  • 42 Аби

    15 2 Отговор
    Пумияри са гласуващите българи за теб

    12:01 17.09.2025

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 Тъно

    16 2 Отговор
    Дай боже много скоро и на прасетата като тебе да свърши. Много пречиш м..ръсник!

    12:01 17.09.2025

  • 45 Георги

    10 2 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    радев ще е принуден да го направи, иначе за него няма да остане нищо и то си губи смисъла да се пъне за власт

    12:02 17.09.2025

  • 46 Селянин

    15 2 Отговор
    Пълен смешник!

    12:02 17.09.2025

  • 47 Наглост без край - продължение

    17 2 Отговор
    Само че, Дебеляне, не се изхвърляй много, стига си се фукал като циганин на сватба с откраднат костюм! Агент Сава е продукт на ДС и най-вече на КГБ, а в КГБ не се шегуват! Нали помниш Ахмед Емин, който беше "самоубит" в сараите на султан агент Сава, самоубит от него! Като нищо и теб може да последва същата съдба или директно да те гръмнат като Илия Павлов, Кюлев и подобни на тях крадци на милиарди, дето нещо го играеха "властелини" на държавата, както го играеш и ти! Играеш "властелин" на България, ама като нищо ще отидеш на гости на бай Ставри! А, да знаеш, че санкциите по "Магнитски" срещу теб инкога няма да паднат! Ти си персона нон грата в двете най-велики демокрации в света - САЩ и Великобритания! Колкото и Данчо Ментата, политически номад, бивш върл "костовист" дето сега те брани като матросовец и ти лиже краката, както лижеше на агент Сава и на Иван Костов! Дебеляне, ти и слугата ти Боко от СИК - Банкя сте най-черната страница не само в новата ни история, най-черната! Както са черни и мръсните ви душИ!

    12:03 17.09.2025

  • 48 Българин

    3 8 Отговор
    Хората искат нормални политици, българи. За това Бойко и Пеевски са начело, а натрапваните ни от тукашната редакция пипидебили отпадат от политическата система. Просто това е гласа на народа и всичките пачки на АзБ не стигат, за да купят симпатия за хрантутниците на сорос!

    Коментиран от #75

    12:03 17.09.2025

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Боже, пази България!

    13 3 Отговор
    За да се вживява Тлъстия в ролята на божество е виновна Тиквата. Защото ако се дръпне, тоя ще си остане в кочината само с циганите. ГЕРБ-БОРИСОВ, ОСТАВКА!

    12:05 17.09.2025

  • 51 Шашава работа

    7 3 Отговор
    Я го па тоя!

    12:05 17.09.2025

  • 52 Георги

    6 3 Отговор

    До коментар #11 от "Такъв":

    както казват американците "Той може да е к.y.ч.и син, но е наш к.y.ч.и син" ... та бай ставри няма да го дочака, те такива като него не стигат до затвора.

    12:06 17.09.2025

  • 53 Промяна

    1 12 Отговор
    Ти да видиш Хвърлиха се безселниците да лъжат да обиждат да очернят Свърши вашата безделници 2025 година е Скоро влизаме в Еврозоната благодарение на това правителство А вие какво и къде ще викате си е ваша работа

    12:07 17.09.2025

  • 54 Тервел

    6 1 Отговор
    Мечтая за времето когато хората няма да знаят как се казва министър председателя или президентът и няма да ги интересува имената на тези чиновници нито как изглеждат.. Но това сигурно ще стане след 20 хиляди години

    12:07 17.09.2025

  • 55 Тоя със спукания череп

    16 3 Отговор
    Бил гарант… може да може да върти далавери, но не разбира смисъла на употребените думи.
    Пеевски, какао според теб означава « гарант»? С какво гарантираш?
    Този белег на главата ти от какво?

    12:07 17.09.2025

  • 56 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 57 Още малко и ще познае

    15 3 Отговор
    Лидерът на ДПС-Ново начало Делян Пеевски е бил подложен на невиждано унижение във Великобритатания. Той купил фирма в Обединеното кралство, но е изгонен заради санкциите за корупция.
    През юни 2024 г. Делян Пеевски е придобил фирмата G Ned Ltd. и се е вписал като директор, съобщава Bird. Фирмата не е декларирана в България, както трябва по закон. Година по-късно е дисквалифициран, защото е обект на британски санкции за корупция.
    Лидерът на ДПС-Ново начало е персона нон грата и в САЩ и няма достъп както до територията на страната, така и до американската финансова система.

    12:08 17.09.2025

  • 58 мракобесните времена

    9 2 Отговор
    Тепърва атлантиците ще ни ги докарат. Достатъчно е само да видим как дори Парламента се цензурира....

    12:09 17.09.2025

  • 59 Тервел

    10 2 Отговор
    Всички държавни чиновници трябва да бъдат уволнени,както и всички политици и да сложим роботи и изкуствен интелект на тяхно място програмирани да работят в полза на народа. Докато съществува човешкия фактор в политиката и държавните органи то корупцията и кражбите ще да вечни.

    12:10 17.09.2025

  • 60 един

    8 7 Отговор
    Ако не сте наясно,този човек е на кремълска каишка,на черното бяло казва само да е в интерес на руските му господари,щото иначе става сложно!

    12:10 17.09.2025

  • 61 Невероятна наглост

    16 2 Отговор
    Въпроса е само до кога ще я търпим

    12:10 17.09.2025

  • 62 Дедо ви...

    13 2 Отговор
    Вместо респект, този предизвиква единствено дразнение, отвращение и усещането, че българският преход продължава да ражда „авторитети“ от най-лошия вид. От комунистическите привилегии до „демократичния елит“

    12:11 17.09.2025

  • 63 Бъдеще

    14 2 Отговор
    Пожелавам си Коледа да дойде по-рано /става и другата седмица/ и всичко да е по традициите, особено свинското!!!

    12:12 17.09.2025

  • 64 Определено

    16 4 Отговор
    НЕ остават три години и няколко месеца до края на мандата ! Ще ви го приключим по рано. Въпроса е само дали физически ще оцелеете

    12:13 17.09.2025

  • 65 Архимандрисандрит Бибиан

    4 3 Отговор
    Дебелян од назе по нагъл стана деа! Каде казва бай Амет- коги бе "Момчето" ,коги почнахме да мо едеме допето!?

    12:14 17.09.2025

  • 66 Българин

    12 3 Отговор
    Жалка свиня противна!

    12:15 17.09.2025

  • 67 А това нищожество

    13 3 Отговор
    Как точно и кога е "помогнал на хората"?

    12:15 17.09.2025

  • 68 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 69 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 70 Коментар

    9 3 Отговор
    Европейската централна банка ще предложи от 1ви януари съкращаване на администрацията поне с десет процента, така че калинките на Борисов ще реват на умряло.

    12:20 17.09.2025

  • 71 Пеевски да бъде питан !

    7 2 Отговор
    Подкрепял ли „Принудителното разселване" в Палестина и геноцида извършван от нацистки Израел ? Нарушение на международното право ли и според него и представлява ли етническо прочистване и геноцид случващото се в Палестина........и ДПС-тата и двете, ..... те подкрепят ли "Голямата Екскурзия" в България от 1989г. ? !!!! .... Само този въпрос, от ряз ще унищожи Пеевски, Желязков, Борисов, Денков, гЕйргиев и т.н. като политици в България..... трудно ли е да им бъде зададен този въпрос ? А? Трудно ли е мисирки? А?

    12:20 17.09.2025

  • 72 Отговор

    3 4 Отговор
    Пеевски ще арестува скоро Борисов за мизериите, които му причини с "Магнитски" , с британците,цс дубайците, сега и Ердоган насъсква срещу избирателите на Пеевски в Турция.

    12:21 17.09.2025

  • 73 АГАТ а Кристи

    10 2 Отговор
    Ти - "гарант" - мракобеснико,
    Докато маминка е била в ДС бая маТриал е събрала - за всекиго по нещо. Това е причината да си кукловод и никой не смее да шукне, защото всичките са затънали до челата в кафяво.
    Иначе ти си шампиона по крадене, не на пачки - а на цели банки и предприятия.
    А съдебната система ти е еднолична ширпотреба и собственост.

    12:21 17.09.2025

  • 74 Справедлив

    9 3 Отговор
    Аз вече нямам вяра в човешкото провосъдия,но дано божието не закъснея твърде много.Този се е в живял в ролята на месия и си мисли,че българският народ не вижда безчинствата му Как се ненакрадоха с Тиквата?

    12:22 17.09.2025

  • 75 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 76 Пеевски е нацист

    7 3 Отговор
    Никаква работа в ДПС няма. Нищо общо с "права и свободи" няма . Атлантик, ционист и нацист. Хората в ДПС трябва да го разберат .... Той е тумор който расте от нещастието на хората. Популист и изключително вреден и нагъл човек

    12:26 17.09.2025

  • 77 Някой

    3 2 Отговор
    Ти си събирателния образ на корупцията, мутрите, кражбите, политическата и правосъдна репресия. И можел да бъдеш гарант само за това. Народа не те подкрепя - даже обратното. Мрази те! С пари можеш да си купиш власт, но не и уважение.

    12:28 17.09.2025

  • 78 хахахах

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "нано":

    господин боташ ще вдигне юмручето....

    12:28 17.09.2025

  • 79 Съгласен съм!

    2 5 Отговор
    Никога повече Шарлатаните на ППДБ и Радев на власт!

    12:29 17.09.2025

  • 80 Временце

    2 1 Отговор
    Къде ще праща български войски зад граница това продажно правителство?
    Сутринта Киселова направи някакво такова съобщение, което остана без коментар, направо си зависна в залата...

    12:31 17.09.2025

  • 81 Пеевски, Ти Борисов, Доган, Цветанов сте

    5 1 Отговор
    Олицетворение на Мракобесните Години!! Наглец!!

    12:32 17.09.2025

  • 82 Да има да взема

    3 1 Отговор
    влаченията на политически лидери като него тепърва ще започнат и никакво НСО няма да ги спаси.

    12:32 17.09.2025

  • 83 Истината

    2 1 Отговор
    , ТОВА КОМИК ЛИ ГО КАЗВА ИЛИ ИНДИВИД ПТ СПИСЪКА НА МАГНИТСКИ ХА ХА ХА

    12:34 17.09.2025

  • 84 Да припомня за по младите !

    5 2 Отговор
    Всички до една"Мисии на българската армия" в състава на НАТО са незаконни и престъпни. Нито една от тях не е била под егидата и с мандат на ООН. На всякъде сме били окупатор а дори в Ирак имахме и "окупационен управител" на територия ... която знаем как завърши с трупове и репатрация. Да припомня за по младите
    Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..

    12:34 17.09.2025

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 ЧОВЕК

    2 0 Отговор
    ДЕБЕЛАНЕ, ТОВА КОЕТО ТИ ГОВОРИШ СЕГА ВАЖИ ЗА ТЕБ И БОКО! НЕ ГО ПРЕХВЪРЛЯЙТЕ НА ДРУГИ, НАРОДА НЕ Е ГЛУПАВ! ГЛАСУВАХТЕ И ПОДАРИХТЕ ЗА 13 МИЛИАРДА БОЕПРИПАСИ И ВОЕННА ТЕХНИКА НА УКРАЙНА И ИЗТЕГЛИХТЕ ЗАЕМ 14 МИЛИАРДА, А ЩЕ ГО ИЗГЛАДУВА И ПЛАЩА БЪЛГАРСКИЯ НАРОД. РАЗБРА ЛИ ДЕБЕЛЯНЕ? БЪЛГАРСКИЯ НАРОД МИЗЕРУВА ЗАРАДИ УКРАЙНА! РАБОТИ ЗА УКРАИНА! ВСИЧКО ОТИВА ТАМ. ПО-ФАЛШИВИ ОТ ТЕБ И БОКО НЯМА! В ЕДИН ЦИРК ИГРАЕТЕ И НОМЕРАТА ВИ ЗНАЕМ, ПРЕ...С...ТЪ..П..НИ..ЦИ!

    12:37 17.09.2025

  • 87 Любител шофьор

    1 1 Отговор
    Гаранция "Франция" в български вариант. Излел Дельо гарантин...

    12:37 17.09.2025

  • 88 Григор

    4 1 Отговор
    Щом ти се оказа моралният стожер и гарант; Бог да пази България!

    12:37 17.09.2025

  • 89 аз съм гарант за това, заяви Пеевски...

    2 1 Отговор
    Ох Майкооо... гарант бил ....

    12:37 17.09.2025

  • 90 Бебо

    2 0 Отговор
    Пеевски реално олицетворява завършека на 36 годишният криминален преход , който завършва с тотална национализация на всички активи в България от шепа офицери от Държавна Сигурност и техните синове . Дефакто се извърши втора национализация която е прикрита зад чужди лица , офшорни фирми и фондации. Просто трябва да приемем че това е реалността , остава само да затворят границата и да отворят лагерите ,за да подчинят хората и избият тези които ги критикуват. В момента ни управлява комунистическа хунта по фашистки образец.

    12:38 17.09.2025

  • 91 Така

    2 0 Отговор
    Долен гну сен шопар....Коледа иде

    12:39 17.09.2025

  • 92 Гост

    2 0 Отговор
    Тая държава приключи. Много тъжен край с шардена пеефски

    12:40 17.09.2025

  • 93 Аре бре... верно ли Пеевски

    1 0 Отговор
    и водата на Търново, Ловеч, Плевен ще гарантира? .... Там да вземе да напише какво още ще гарантира ....

    12:41 17.09.2025

  • 94 ГАРАНТ НА КОЛОНИЗАТОРИТЕ САТАНИСТИ

    4 0 Отговор

    До коментар #4 от "Гласове от зайчарника в Банкя":

    ПЕЕВСКИ Е ГАРАНТ НА МРАКОБЕСНОТО СТАТУКВО, ГАРАНТ НА РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛХАРНИКА, ГАРАНТ НА ВОЕНОЛЮБЕЦИТЕ, ГАРАНТ ВЪВ ВКЛЮЧВАНЕТО ВИ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ ОСВОБОДИТЕЛИТЕ РУСНАЦИ. ПЕЕВСКИ Е ГАРАНТ НА МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УНИЩОЖИТЕЛИ.

    12:41 17.09.2025

  • 95 Путин гол до кръста на пони

    1 0 Отговор
    Браво, товариш Бекапеевски! Ето го българският Кадиров! Спете спокойно деца!

    Коментиран от #103

    12:41 17.09.2025

  • 96 ААААА

    0 0 Отговор
    Тайлър Робинсън, къде си? Има едно голямо, д.3.бе.ло прасе за ловна практика.

    12:42 17.09.2025

  • 97 Мъни

    2 0 Отговор
    Не знам, но на мен започва да ми намирисва на свинско печено с тиква.

    12:42 17.09.2025

  • 98 Кой уби Алексей ?

    1 0 Отговор
    Митов откри ли го?

    12:43 17.09.2025

  • 99 Наглост без край - продължение

    1 0 Отговор
    Само че, Дебеляне, не се изхвърляй много, стига си се фукал като циганин на сватба с откраднат костюм! Агент Сава е продукт на ДС и най-вече на КГБ, а в КГБ не се шегуват! Нали помниш Ахмед Емин, който беше "самоубит" в сараите на султан агент Сава, самоубит от него! Като нищо и теб може да последва същата съдба или директно да те гръмнат като Илия Павлов, Кюлев и подобни на тях крадци на милиарди, дето нещо го играеха "властелини" на държавата, както го играеш и ти! Играеш "властелин" на България, ама като нищо ще отидеш на гости на бай Ставри! А, да знаеш, че санкциите по "Магнитски" срещу теб инкога няма да паднат! Ти си персона нон грата в двете най-велики демокрации в света - САЩ и Великобритания! Колкото и Данчо Ментата, политически номад, бивш върл "костовист" дето сега те брани като матросовец и ти лиже краката, както лижеше на агент Сава и на Иван Костов! Дебеляне, ти и слугата ти Боко от СИК - Банкя сте най-черната страница не само в новата ни история, най-черната! Както са черни и мръсните ви душИ!

    12:43 17.09.2025

  • 100 Нека да сме честни обаче

    1 0 Отговор
    Най мракобесните времена бяха по времето на Цветанов! ...

    12:45 17.09.2025

  • 101 Ще ви видим пак

    1 0 Отговор
    Бюджета на Йордан Цонев и после гледай

    12:47 17.09.2025

  • 102 Казуар

    0 0 Отговор
    Ефенди Пеевски, Магнитски е 100 процента доказателство, че си далавераджия.

    12:48 17.09.2025

  • 103 Тодор Колев

    0 0 Отговор

    До коментар #95 от "Путин гол до кръста на пони":

    Товариш Бекапеевски мина през основните школи на постсъветска България - Мултигруп и ДПС. Авторитетът му сред милиционерския елит на оплетената в ченгесарския преход България е гарант за неевропейското бъдеще на Родината. 100% е готов за поста на Кадиров на Балканите!

    12:48 17.09.2025

  • 104 ФАКТ

    1 0 Отговор
    НЯМА ПО-НАГЛИ И ЦИНИЧНИ ОТ БОЦЕ АЛАТА И ДЕБЕЛАН В ДЪРЖАВАТА! ОТ КАК СА НА ВЛАСТ СА ИЗТЕГЛИЛИ ПО-ГОЛЯМ ЗАЕМ И ОТ ТЕЗИ ВЗЕТИ ЗАЕДНО ОТ 1989 ГОД. ДОКАТО ТЕ ДОЙДОХА НА ВЛАСТ. НИКОЙ ЛИ НЕ СИ ДАВА СМЕТКА, ЧЕ ОТ 13-ТЕ МИЛИАРДА ДАДЕНИ КАТО БОЕПРИПАСИ И ТЕХНИКА НА УКРАЙНА В БЪЛГАРСКАТА ХАЗНА НЕ Е ВЛЯЗЛА И 1 СТОТИНКА? ПИТАМ БЪЛГАРСКИЯ НАРОД НИЕ РОБИ НА УКРАЙНА ЛИ СМЕ? ЗАЩО РАБОТИМ ЗА УКРАЙНА? И ТОЗИ СЪЩИЯ - С БОЦЕ ЗАЕДНО,КОИТО НИ ПРЕВЪРНАХА В РОБИ ЩЕ МИ ГОВОРЯТ ЗА МОРАЛ ЛИ? ПЪРВО НЕКА ДА СИ КАЖЕ КАК СИ ПРИСВОИ БУЛГАРТАБАК, КАК ИЗНЕСЕ ПРОИЗВОДСТВОТО МУ В ДУБАЙ, КАК ИЗТОЧИ КТБ И ДР., ДР. НЕЩА - ТЯХ ДА ГИ ВЪРНЕ В ДЪРЖАВАТА И ТОГАВА ДА СЕ ПОКАЖЕ ПРЕД НАРОДА! ЦИ...НИК!

    12:49 17.09.2025

  • 105 Въпрос

    0 0 Отговор
    на време и стратегия е и ти да изчезнеш от политическата сцена

    12:49 17.09.2025

