Пеевски: Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това

Безсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента. Тези хора нямат посока. Така лидерът на "ДПС- „Ново начало“ Делян Пеевски коментира вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и „завладяната държава“, предават от БТА.

Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората, допълни той.

По думите на Пеевски „точно хората, които грабиха държавата близо пет години“, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.

Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това, заяви Пеевски.