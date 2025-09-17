Пеевски: Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това

Безсмислено упражнение и загуба на време е това, което се случва в момента. Тези хора нямат посока. Така лидерът на "ДПС- „Ново начало“ Делян Пеевски коментира вота на недоверие срещу правителството на Росен Желязков във връзка с вътрешната сигурност, правосъдието и „завладяната държава“, предават от БТА.
Казах им, че остават три години и няколко месеца до края на мандата – толкова ще бъде. Да спрат да се упражняват и да гледат как да помогнат на хората, допълни той.
По думите на Пеевски „точно хората, които грабиха държавата близо пет години“, нямат срам да внесат вот на недоверие с такива теми.
Свършиха мракобесните времена на пачките, пуделите, вътрешните министри, влаченията на политически лидери и аз съм гарант за това, заяви Пеевски.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 нано
Коментиран от #45, #78
11:20 17.09.2025
2 Соня
11:22 17.09.2025
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гласове от зайчарника в Банкя
Коментиран от #94
11:23 17.09.2025
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 И ти не си стока до сега, ще видим!
11:24 17.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 жужук
Пачките, пуделите и влаченията може да са сменили формата, но схемата си е същата: само той и другият да крадат, другите — да мълчат.
Ако това е „ново начало“, значи крадците просто са си сменили костюмите.
Слава на Господ Иисус Христос имаме си спасител, самия Христос, и друг не ни трябва, мИрси.
11:26 17.09.2025
10 Дориана
11:27 17.09.2025
11 Такъв
Коментиран от #29, #52
11:27 17.09.2025
12 Пурко
11:28 17.09.2025
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Хасковски каунь
Дойде времето на прасетата
11:29 17.09.2025
15 Турили
11:32 17.09.2025
16 вен серемос
11:32 17.09.2025
17 Железо и Калий
11:37 17.09.2025
18 Азът
11:38 17.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 пацо
11:41 17.09.2025
22 Споко Кит
11:45 17.09.2025
23 Мъж
11:45 17.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Кюлчетар
11:46 17.09.2025
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Пф,
11:47 17.09.2025
28 серьога доколенков
11:48 17.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 историк
11:49 17.09.2025
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Абе
11:52 17.09.2025
33 Голям
11:52 17.09.2025
34 Гост
11:54 17.09.2025
35 az СВО Победа80
11:56 17.09.2025
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 Дедо
11:59 17.09.2025
38 Никой
Не можеш да бъдеш политик - ти си престъпник по всички норми. А - дали си осъден - това е друг въпрос. Но си престъпник - до доказване на противното.
Ние как живеем почтено. Не е лесно - но го правим.
11:59 17.09.2025
39 Глиган Пеевски
11:59 17.09.2025
40 Наглост без край!
12:00 17.09.2025
41 Георги
12:00 17.09.2025
42 Аби
12:01 17.09.2025
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 Тъно
12:01 17.09.2025
45 Георги
До коментар #1 от "нано":радев ще е принуден да го направи, иначе за него няма да остане нищо и то си губи смисъла да се пъне за власт
12:02 17.09.2025
46 Селянин
12:02 17.09.2025
47 Наглост без край - продължение
12:03 17.09.2025
48 Българин
Коментиран от #75
12:03 17.09.2025
49 Този коментар е премахнат от модератор.
50 Боже, пази България!
12:05 17.09.2025
51 Шашава работа
12:05 17.09.2025
52 Георги
До коментар #11 от "Такъв":както казват американците "Той може да е к.y.ч.и син, но е наш к.y.ч.и син" ... та бай ставри няма да го дочака, те такива като него не стигат до затвора.
12:06 17.09.2025
53 Промяна
12:07 17.09.2025
54 Тервел
12:07 17.09.2025
55 Тоя със спукания череп
Пеевски, какао според теб означава « гарант»? С какво гарантираш?
Този белег на главата ти от какво?
12:07 17.09.2025
56 Този коментар е премахнат от модератор.
57 Още малко и ще познае
През юни 2024 г. Делян Пеевски е придобил фирмата G Ned Ltd. и се е вписал като директор, съобщава Bird. Фирмата не е декларирана в България, както трябва по закон. Година по-късно е дисквалифициран, защото е обект на британски санкции за корупция.
Лидерът на ДПС-Ново начало е персона нон грата и в САЩ и няма достъп както до територията на страната, така и до американската финансова система.
12:08 17.09.2025
58 мракобесните времена
12:09 17.09.2025
59 Тервел
12:10 17.09.2025
60 един
12:10 17.09.2025
61 Невероятна наглост
12:10 17.09.2025
62 Дедо ви...
12:11 17.09.2025
63 Бъдеще
12:12 17.09.2025
64 Определено
12:13 17.09.2025
65 Архимандрисандрит Бибиан
12:14 17.09.2025
66 Българин
12:15 17.09.2025
67 А това нищожество
12:15 17.09.2025
68 Този коментар е премахнат от модератор.
69 Този коментар е премахнат от модератор.
70 Коментар
12:20 17.09.2025
71 Пеевски да бъде питан !
12:20 17.09.2025
72 Отговор
12:21 17.09.2025
73 АГАТ а Кристи
Докато маминка е била в ДС бая маТриал е събрала - за всекиго по нещо. Това е причината да си кукловод и никой не смее да шукне, защото всичките са затънали до челата в кафяво.
Иначе ти си шампиона по крадене, не на пачки - а на цели банки и предприятия.
А съдебната система ти е еднолична ширпотреба и собственост.
12:21 17.09.2025
74 Справедлив
12:22 17.09.2025
75 Този коментар е премахнат от модератор.
76 Пеевски е нацист
12:26 17.09.2025
77 Някой
12:28 17.09.2025
78 хахахах
До коментар #1 от "нано":господин боташ ще вдигне юмручето....
12:28 17.09.2025
79 Съгласен съм!
12:29 17.09.2025
80 Временце
Сутринта Киселова направи някакво такова съобщение, което остана без коментар, направо си зависна в залата...
12:31 17.09.2025
81 Пеевски, Ти Борисов, Доган, Цветанов сте
12:32 17.09.2025
82 Да има да взема
12:32 17.09.2025
83 Истината
12:34 17.09.2025
84 Да припомня за по младите !
Когато изпращахме българския батальон в Кербала Ирак още преди да бъде изпратен се знаеше с какво ще се занимава. С окупация и с охрана на концлагер! и деликатно беше казано в парламента "контингента ще охранява центъра за временно задържане и "закрила" в лагера “Ашраф”....... относно участието на контингент в "мисията" велика против гласуваха само депутатите от “Атака”, както и Александър Паунов и Андрей Пантев от Коалиция за България. От “Атака”, тогава се обявиха против всякакво участие на български войски зад граница, определиха решението на парламента като “срамно”, в служба на “чужди интереси” и “в защита на чужди петролни компании”.....Всички останали продажни и малоумни депутати дружно пратиха българските войничета да охраняват затвор за който впоследствие Амнести обяви че в него са извършвани изтезания и военни престъпления ..
12:34 17.09.2025
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 ЧОВЕК
12:37 17.09.2025
87 Любител шофьор
12:37 17.09.2025
88 Григор
12:37 17.09.2025
89 аз съм гарант за това, заяви Пеевски...
12:37 17.09.2025
90 Бебо
12:38 17.09.2025
91 Така
12:39 17.09.2025
92 Гост
12:40 17.09.2025
93 Аре бре... верно ли Пеевски
12:41 17.09.2025
94 ГАРАНТ НА КОЛОНИЗАТОРИТЕ САТАНИСТИ
До коментар #4 от "Гласове от зайчарника в Банкя":ПЕЕВСКИ Е ГАРАНТ НА МРАКОБЕСНОТО СТАТУКВО, ГАРАНТ НА РАЗГРАБВАНЕТО НА БЪЛХАРНИКА, ГАРАНТ НА ВОЕНОЛЮБЕЦИТЕ, ГАРАНТ ВЪВ ВКЛЮЧВАНЕТО ВИ ВЪВ ВОЙНАТА СРЕЩУ ОСВОБОДИТЕЛИТЕ РУСНАЦИ. ПЕЕВСКИ Е ГАРАНТ НА МАЙКОПРОДАВЦИТЕ УНИЩОЖИТЕЛИ.
12:41 17.09.2025
95 Путин гол до кръста на пони
Коментиран от #103
12:41 17.09.2025
96 ААААА
12:42 17.09.2025
97 Мъни
12:42 17.09.2025
98 Кой уби Алексей ?
12:43 17.09.2025
99 Наглост без край - продължение
12:43 17.09.2025
100 Нека да сме честни обаче
12:45 17.09.2025
101 Ще ви видим пак
12:47 17.09.2025
102 Казуар
12:48 17.09.2025
103 Тодор Колев
До коментар #95 от "Путин гол до кръста на пони":Товариш Бекапеевски мина през основните школи на постсъветска България - Мултигруп и ДПС. Авторитетът му сред милиционерския елит на оплетената в ченгесарския преход България е гарант за неевропейското бъдеще на Родината. 100% е готов за поста на Кадиров на Балканите!
12:48 17.09.2025
104 ФАКТ
12:49 17.09.2025
105 Въпрос
12:49 17.09.2025