Асен Василев: Можачите от ГЕРБ ни докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева

Това, което виждаме в момента с ВМЗ, е, че има желание за инвестиция с европейски средства. Вече е въпрос на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрият начин. Всички трябва да защитят българския интерес.
Това заяви в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
"Искам да коментирам думите на Бойко Борисов, че ако падне правителството, дефицитът може да стигне 8%. Всъщност дефицитът ще стигне 8%, ако не падне правителството. За месец юли, защото министър Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца и за август месец няма данни, можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение по мое време едната година нямаше дефицит и имаше излишък от 500 млн. Другата година пак нямаше дефицит и имаше излишък от милиард и половина. Това да имаш дефицит от над 4 млрд. означава, че ще е много трудно да се вместим в 3 -процентовата рамка. Това е причината да ги е страх от този вот и говорят неистини, че причината за този дефицит са пенсии и заплати. 6 млрд. е заложеният дефицит в бюджета. Изтегленият дълг към момента е 18 млрд. Имаме 6 млрд. за всички пенсии и заплати плюс 3 млрд. стари дългове. Това са едни 9 млрд., които са изтеглени от това правителство и са внесени в касичките ББР и БЕХ. Затова не им се връзват сметките и по този начин крадат българските граждани с 9 млрд. лева", добави той.
"Областният управител на Разград все още е областен управител. Това ясно показва, че правителството е на Делян Пеевски той ще иска да го държи възможно най-дълго", завърши Асен Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
Коментиран от #4
15:34 17.09.2025
2 психоанализа
15:35 17.09.2025
3 Евгени от Алфапласт
15:35 17.09.2025
4 Няма такова нещо!
До коментар #1 от "Българин":Хората са готови и в капка вода да ви удавят!
15:36 17.09.2025
5 хотел ХАЯШИ с водопад
15:36 17.09.2025
6 Трол
15:38 17.09.2025
7 Завладяната държава от Пеевски
Коментиран от #16
15:38 17.09.2025
8 Последния Софиянец
15:39 17.09.2025
9 Герб-Дпс са корупцията у нас!
Пеевски е дълбоко вкоренен в структурата на тази завладяна държава – от медиите, които контролира пряко или косвено, до икономическите интереси, които движат решенията в парламента и министерствата. Това не е демокрация. Това е симулация на демокрация, в която вотът на гражданите бива неутрализиран чрез задкулисие, шантаж, зависимости и институционална безнаказаност.
Коментиран от #19
15:39 17.09.2025
10 смок
15:40 17.09.2025
11 пленена държава
Затова страхът на управляващите от вота на недоверие не е случаен. Той е паника от това, че истината ще излезе наяве. Че ще стане ясно как публичните пари не отиват за пенсии и заплати, а за "касички", през които се перат милиарди. И как всичко това е възможно, защото държавата не е на народа – тя е пленена.
Коментиран от #20
15:40 17.09.2025
12 Корупция!!!
Коментиран от #23
15:40 17.09.2025
13 Доктора
15:41 17.09.2025
14 Кит
Къде е построеното с тях?
Защо мълчите толкова очарователно?
15:42 17.09.2025
15 Дориана
15:42 17.09.2025
16 Промяна
До коментар #7 от "Завладяната държава от Пеевски":7 а вие на какво сте символ 7 а вие кои сте 7 лъжи драскашф7 безпаметни срещу България едни и същи Завладяна държава от дружинката беше вече 5 години да но вече не е така и сега какви ли не гадости разпространяват и най вече съюзиха с е с проруските Падение сте
Коментиран от #28
15:44 17.09.2025
17 Изборът е наш!
Това НЕ е Демокрация, това е Завладяна Държава. Докато Милиарди се Източват през структури като ББР и БЕХ, на хората им се хвърля прах в очите с лъжи за пенсии и заплати. Заплатите и Пенсиите са замразени, за да могат ГЕРБ-ДПС НН да Крадат милиарди!!
Властта се страхува от Истината, защото тя показва ясно: Държавата служи на Пеевски, НЕ на Гражданите!!
Нямаме време за повече илюзии. Или ще скъсаме с този модел, или ще приемем, че сме под диктатурата на сенките.
Изборът е наш!!
Коментиран от #26
15:45 17.09.2025
18 Пеевски иска да овладее всичко в БГ
18 млрд. дълг, 4 млрд. дефицит, кухи "касички", рекет върху институциите – това не е управление, а организирана схема за източване на публични средства.
Докато Делян ПЕЕВСКИ дърпа конците, България Няма бъдеще!!
15:45 17.09.2025
19 Промяна
До коментар #9 от "Герб-Дпс са корупцията у нас!":9 а ти на кой господар служиш че драскаш напоителни лъжи срещу България Един и същ си 7 и 9 едни и същи гадости срещу България драскаш тук постоянно На Марс ли живееш
15:46 17.09.2025
20 Промяна
До коментар #11 от "пленена държава":А от теб ли да се диктува държавата 11 хофохохофоЕ този е 7 9 11 едно и също плагиатство срещу България ПО полека че ще ти стане лошо
15:47 17.09.2025
21 Хехе
15:47 17.09.2025
22 Народът трябва да си върне Държавата!
Министерства, агенции, регулатори – всичко е подчинено не на закона, а на интересите на един олигарх. И докато той реди постове и схеми, хората тънат в бедност, бизнесът умира, а публичните пари се източват със скоростта на пирани.
18 милиарда дълг. 4 милиарда дефицит. Имате ли представа какво можеше да се направи с тези пари? А те вече са прибрани в джобовете на "свои фирми", в "банки на доверие", в сивата зона на държавата.
Пеевски не е просто проблем. Той е тумор върху българската демокрация. И ако обществото не намери смелост да го отреже – тази държава ще изгние изцяло.
България не може да бъде държава на мафията. България трябва да си върне себе си!
Коментиран от #30
15:48 17.09.2025
23 Промяна
До коментар #12 от "Корупция!!!":Ето и 12 един и същ драскач корупционер си от тъмната държава
15:48 17.09.2025
24 Делян Пеевски = мафия
Не си правете илюзии – той не просто участва във властта. Той я притежава. Правителството диша, ако той разреши. Институциите действат, ако той ги нареди. А милиардите изтичат без контрол.
Това не е демокрация. Това е клептокрация.
Не сме овце. Не сме поданици. Няма да мълчим, докато Пеевски и сянката му смучат всичко живо в тази държава.
Стига!
Коментиран от #39
15:48 17.09.2025
25 Пеевски е Корупцията в България
Финансовите данни не лъжат: 18 милиарда дълг, 4 милиарда дефицит, "касички", през които се перат обществени средства. Управляващите лъжат, че парите отиват за пенсии и заплати. Истината е, че парите отиват при приятелски фирми, офшорки и обръчи от подставени лица.
Пеевски е не просто символ на корупцията – той е нейната фабрика, нейният архитект, нейният гарант. Докато той дърпа конците, няма шанс за реформи, за справедливост, за прозрачност.
И докато неговите хора са на ключови позиции, включително като областни управители, парламентът е просто театър.
България има два пътя: или да се освободи от Пеевски и всичко, което той олицетворява – или да приеме, че е завинаги изгубена за правото и демокрацията.
15:49 17.09.2025
26 Промяна
До коментар #17 от "Изборът е наш!":17 Я СЕ СПРИ ДА ДРАСКАШ ГАДОСТИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗБИРАМ ПРАВИТЕЛСТВО ИЗБИРАМ ДЕМОКРАЦИЯ ИЗБИРАМ РАЗВИТИЕ ИЗБИРАМ НАТО ИЗБИРАМ ЕВРОЗОНАТА НЕ НА ДРУЖИНКИ НЕ НА ПРОПУТИНИСТИ НЕ НА ГЕЛОВЕ НЕ А ЛОДКАРИ НЕ НА ЛЪЖЦИ ИЗМАМНИЦИ ВЪН НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ПАРЛАМЕНТА
15:50 17.09.2025
27 Мнение
15:50 17.09.2025
28 Евгени от Алфапласт
До коментар #16 от "Промяна":Разкарай се, ченгесар!
Коментиран от #36
15:51 17.09.2025
29 ГЕРБ са НЕможачи!!!!
15:51 17.09.2025
30 Промяна
До коментар #22 от "Народът трябва да си върне Държавата!":22 БОЛЕН МОЗЪК СИ ФАКТИ БГ ТОЗИ КАКВО СЕ РАЗПОРЕЖДА ТУК КАТО СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ
Коментиран от #38
15:51 17.09.2025
31 Анджо
15:51 17.09.2025
32 Пеевски — вън!
15:52 17.09.2025
33 Възмутен
15:53 17.09.2025
34 ГЕРБ - ДПС Ново начало са Измамнициии!!!
15:53 17.09.2025
35 Пеевски е вреден!
15:54 17.09.2025
36 Промяна
До коментар #28 от "Евгени от Алфапласт":Вече свърши ала балата хохохохохо
15:54 17.09.2025
37 Възраждане на България
15:55 17.09.2025
38 Димитър Иванков - Митко Талисмана
До коментар #30 от "Промяна":Кажи нещо и за алабалата и за европейските закони🤣 Остряваш и забравяш, главата бне те слуша.🤣
15:55 17.09.2025
39 Промяна
До коментар #24 от "Делян Пеевски = мафия":ФАКТИ БГ ТОЗИ Е ПЛАТЕН ДОКОГА ЩЕ ДРАСКА ГНУСОТИИ ТУК ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ТОЗИ ИМА ЛИ ЕДИНСТВЕНО ВИЖДАМ ЗАВЛАДЯНАНЕ ОТ ТОЗИ ЛЪЖЕ ЗАПЛАШВА ОБИЖДА ОЧЕРНЯ
15:56 17.09.2025
40 Пеевска Прокуратура корумпирана
15:56 17.09.2025