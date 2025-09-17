Новини
Асен Василев: Можачите от ГЕРБ ни докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева

17 Септември, 2025 15:32

За сравнение по мое време едната година нямаше дефицит и имаше излишък от 500 млн. Другата година пак нямаше дефицит и имаше излишък от милиард и половина

Асен Василев: Можачите от ГЕРБ ни докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева - 1
Мария Атанасова

Това, което виждаме в момента с ВМЗ, е, че има желание за инвестиция с европейски средства. Вече е въпрос на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрият начин. Всички трябва да защитят българския интерес.

Това заяви в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Искам да коментирам думите на Бойко Борисов, че ако падне правителството, дефицитът може да стигне 8%. Всъщност дефицитът ще стигне 8%, ако не падне правителството. За месец юли, защото министър Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца и за август месец няма данни, можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение по мое време едната година нямаше дефицит и имаше излишък от 500 млн. Другата година пак нямаше дефицит и имаше излишък от милиард и половина. Това да имаш дефицит от над 4 млрд. означава, че ще е много трудно да се вместим в 3 -процентовата рамка. Това е причината да ги е страх от този вот и говорят неистини, че причината за този дефицит са пенсии и заплати. 6 млрд. е заложеният дефицит в бюджета. Изтегленият дълг към момента е 18 млрд. Имаме 6 млрд. за всички пенсии и заплати плюс 3 млрд. стари дългове. Това са едни 9 млрд., които са изтеглени от това правителство и са внесени в касичките ББР и БЕХ. Затова не им се връзват сметките и по този начин крадат българските граждани с 9 млрд. лева", добави той.

"Областният управител на Разград все още е областен управител. Това ясно показва, че правителството е на Делян Пеевски той ще иска да го държи възможно най-дълго", завърши Асен Василев.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Българин

    5 15 Отговор
    Хората са готови и 40 млрд дефицит да има, само и само вас да ви няма!

    Коментиран от #4

    15:34 17.09.2025

  • 2 психоанализа

    7 5 Отговор
    Всъщност те са неможачи, ама наричат другите така.

    15:35 17.09.2025

  • 3 Евгени от Алфапласт

    7 5 Отговор
    Бе и вие не падате по-долу. Обаче ГЕПИ са шампиони, има доста да наваксвате, там кражбите са комбинирани И с друг вид престъпления.

    15:35 17.09.2025

  • 4 Няма такова нещо!

    1 3 Отговор

    До коментар #1 от "Българин":

    Хората са готови и в капка вода да ви удавят!

    15:36 17.09.2025

  • 5 хотел ХАЯШИ с водопад

    10 0 Отговор
    Роско инвестира дефицита тук!Благодарско на медиите за тишината и чадъра...

    15:36 17.09.2025

  • 6 Трол

    4 2 Отговор
    Г-н Василев срещу ГЕРБ да върви, не може да им докара дефицита.

    15:38 17.09.2025

  • 7 Завладяната държава от Пеевски

    8 3 Отговор
    Думите на Асен Василев не само звучат тревожно, но и отразяват жестоката реалност, в която живеем – една държава, задушена от задкулисието и поставена на колене от порочни зависимости, изграждани с години. Делян Пеевски не е просто политическо лице – той е символ на дълбоката държава, на мрежата от интереси, която управлява институциите не според закона, а според личната изгода и удобство на тесен кръг олигарси.

    Коментиран от #16

    15:38 17.09.2025

  • 8 Последния Софиянец

    4 1 Отговор
    Заводът на БОШ в България затваря.3000 работници остават на улицата.

    15:39 17.09.2025

  • 9 Герб-Дпс са корупцията у нас!

    6 2 Отговор
    Когато областният управител на Разград – назначен и защитаван от Пеевски – остава на поста си въпреки всички скандали и морални съмнения, това не е просто управленски пропуск. Това е ясен сигнал, че в България държавата вече не служи на гражданите, а на своите господари от сянката. Законите са просто параван. Системата е капсулирана и работи в полза на малцина, докато мнозинството плаща цената – с висок дефицит, източени публични средства и разпадащи се обществени услуги.
    Пеевски е дълбоко вкоренен в структурата на тази завладяна държава – от медиите, които контролира пряко или косвено, до икономическите интереси, които движат решенията в парламента и министерствата. Това не е демокрация. Това е симулация на демокрация, в която вотът на гражданите бива неутрализиран чрез задкулисие, шантаж, зависимости и институционална безнаказаност.

    Коментиран от #19

    15:39 17.09.2025

  • 10 смок

    4 5 Отговор
    А Киро канадския колко неразбории ни докара? Сега се скри някъде.Вместо да е в Белене.

    15:40 17.09.2025

  • 11 пленена държава

    11 2 Отговор
    Нека си кажем истината: няма как да има стабилен бюджет и честна политика, когато решенията се диктуват от хора като Пеевски. Няма как да има реална борба с корупцията, когато самият символ на корупцията дърпа конците зад кулисите. Няма как да има прозрачно управление, когато милиарди се източват през кухи структури като ББР и БЕХ, за да бъдат "усвоени" от същите, които години наред трупат влияние на гърба на обикновения българин.
    Затова страхът на управляващите от вота на недоверие не е случаен. Той е паника от това, че истината ще излезе наяве. Че ще стане ясно как публичните пари не отиват за пенсии и заплати, а за "касички", през които се перат милиарди. И как всичко това е възможно, защото държавата не е на народа – тя е пленена.

    Коментиран от #20

    15:40 17.09.2025

  • 12 Корупция!!!

    6 2 Отговор
    Или ще имаме смелостта да скъсаме с този модел, или ще приемем, че България е просто една фасадна демокрация, ръководена от едно задкулисие с лице – Делян Пеевски.

    Коментиран от #23

    15:40 17.09.2025

  • 13 Доктора

    3 1 Отговор
    Браво на Асен Василев, всички пенсионери ще гласуват за него. С изключение на онези зад бюрата в полицията.

    15:41 17.09.2025

  • 14 Кит

    3 4 Отговор
    Скъпа Асена, къде са Вашите 8 млрд годишно?
    Къде е построеното с тях?
    Защо мълчите толкова очарователно?

    15:42 17.09.2025

  • 15 Дориана

    5 1 Отговор
    Кой още не разбра, че кабинета Желязков управляван от вътре от Борисов са вредни за България ? Целия български народ го разбра и усеща на гърба си само патериците на ГЕРБ/ СДС - ИТН и БСП ОЛ. не го разбраха, защото знаят че при нови избори ИТН излизат от Парламента , а БСП ОЛ падат на дъното . Що се отнася до Пеевски ДПС Ново Начало те преследват свои цели и ще подпомогнат за срива надолу на управляващата коалиция.

    15:42 17.09.2025

  • 16 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #7 от "Завладяната държава от Пеевски":

    7 а вие на какво сте символ 7 а вие кои сте 7 лъжи драскашф7 безпаметни срещу България едни и същи Завладяна държава от дружинката беше вече 5 години да но вече не е така и сега какви ли не гадости разпространяват и най вече съюзиха с е с проруските Падение сте

    Коментиран от #28

    15:44 17.09.2025

  • 17 Изборът е наш!

    3 1 Отговор
    България днес НЕ се управлява от Правителство, избрано от Народа – а от Задкулисие, в чийто център стои Делян Пеевски!!!
    Това НЕ е Демокрация, това е Завладяна Държава. Докато Милиарди се Източват през структури като ББР и БЕХ, на хората им се хвърля прах в очите с лъжи за пенсии и заплати. Заплатите и Пенсиите са замразени, за да могат ГЕРБ-ДПС НН да Крадат милиарди!!

    Властта се страхува от Истината, защото тя показва ясно: Държавата служи на Пеевски, НЕ на Гражданите!!

    Нямаме време за повече илюзии. Или ще скъсаме с този модел, или ще приемем, че сме под диктатурата на сенките.

    Изборът е наш!!

    Коментиран от #26

    15:45 17.09.2025

  • 18 Пеевски иска да овладее всичко в БГ

    3 0 Отговор
    Делян Пеевски не е просто депутат. Той е архитект на Завладяната Държава.
    18 млрд. дълг, 4 млрд. дефицит, кухи "касички", рекет върху институциите – това не е управление, а организирана схема за източване на публични средства.
    Докато Делян ПЕЕВСКИ дърпа конците, България Няма бъдеще!!

    15:45 17.09.2025

  • 19 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #9 от "Герб-Дпс са корупцията у нас!":

    9 а ти на кой господар служиш че драскаш напоителни лъжи срещу България Един и същ си 7 и 9 едни и същи гадости срещу България драскаш тук постоянно На Марс ли живееш

    15:46 17.09.2025

  • 20 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #11 от "пленена държава":

    А от теб ли да се диктува държавата 11 хофохохофоЕ този е 7 9 11 едно и също плагиатство срещу България ПО полека че ще ти стане лошо

    15:47 17.09.2025

  • 21 Хехе

    0 1 Отговор
    Браво на ГЕРБ! Щом е само 4 млрд,значи е намален ! Асен Мазното остави 6 млрд дефицит!

    15:47 17.09.2025

  • 22 Народът трябва да си върне Държавата!

    1 1 Отговор
    Държавата е отвлечена. Похитена е от едно лице – Делян Пеевски. Това не е преувеличение, това е факт.
    Министерства, агенции, регулатори – всичко е подчинено не на закона, а на интересите на един олигарх. И докато той реди постове и схеми, хората тънат в бедност, бизнесът умира, а публичните пари се източват със скоростта на пирани.
    18 милиарда дълг. 4 милиарда дефицит. Имате ли представа какво можеше да се направи с тези пари? А те вече са прибрани в джобовете на "свои фирми", в "банки на доверие", в сивата зона на държавата.
    Пеевски не е просто проблем. Той е тумор върху българската демокрация. И ако обществото не намери смелост да го отреже – тази държава ще изгние изцяло.
    България не може да бъде държава на мафията. България трябва да си върне себе си!

    Коментиран от #30

    15:48 17.09.2025

  • 23 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #12 от "Корупция!!!":

    Ето и 12 един и същ драскач корупционер си от тъмната държава

    15:48 17.09.2025

  • 24 Делян Пеевски = мафия

    1 1 Отговор
    Делян Пеевски = мафията в българската политика.
    Не си правете илюзии – той не просто участва във властта. Той я притежава. Правителството диша, ако той разреши. Институциите действат, ако той ги нареди. А милиардите изтичат без контрол.
    Това не е демокрация. Това е клептокрация.
    Не сме овце. Не сме поданици. Няма да мълчим, докато Пеевски и сянката му смучат всичко живо в тази държава.
    Стига!

    Коментиран от #39

    15:48 17.09.2025

  • 25 Пеевски е Корупцията в България

    1 0 Отговор
    В България не управлява правителство. Управлява мафиотска структура с лице – Делян Пеевски. Той е живата дефиниция на "завладяната държава".
    Финансовите данни не лъжат: 18 милиарда дълг, 4 милиарда дефицит, "касички", през които се перат обществени средства. Управляващите лъжат, че парите отиват за пенсии и заплати. Истината е, че парите отиват при приятелски фирми, офшорки и обръчи от подставени лица.
    Пеевски е не просто символ на корупцията – той е нейната фабрика, нейният архитект, нейният гарант. Докато той дърпа конците, няма шанс за реформи, за справедливост, за прозрачност.
    И докато неговите хора са на ключови позиции, включително като областни управители, парламентът е просто театър.
    България има два пътя: или да се освободи от Пеевски и всичко, което той олицетворява – или да приеме, че е завинаги изгубена за правото и демокрацията.

    15:49 17.09.2025

  • 26 Промяна

    1 2 Отговор

    До коментар #17 от "Изборът е наш!":

    17 Я СЕ СПРИ ДА ДРАСКАШ ГАДОСТИТЕ СИ СРЕЩУ БЪЛГАРИЯ ДА ИЗБИРАМ ПРАВИТЕЛСТВО ИЗБИРАМ ДЕМОКРАЦИЯ ИЗБИРАМ РАЗВИТИЕ ИЗБИРАМ НАТО ИЗБИРАМ ЕВРОЗОНАТА НЕ НА ДРУЖИНКИ НЕ НА ПРОПУТИНИСТИ НЕ НА ГЕЛОВЕ НЕ А ЛОДКАРИ НЕ НА ЛЪЖЦИ ИЗМАМНИЦИ ВЪН НОВИ ПРАВИЛА ЗА ВЛИЗАНЕ В ПАРЛАМЕНТА

    15:50 17.09.2025

  • 27 Мнение

    1 1 Отговор
    Държавата е пленена. Пеевски е похитителят.

    15:50 17.09.2025

  • 28 Евгени от Алфапласт

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Промяна":

    Разкарай се, ченгесар!

    Коментиран от #36

    15:51 17.09.2025

  • 29 ГЕРБ са НЕможачи!!!!

    2 0 Отговор
    Не искаме коронясани олигарси. Искаме правосъдие.

    15:51 17.09.2025

  • 30 Промяна

    2 1 Отговор

    До коментар #22 от "Народът трябва да си върне Държавата!":

    22 БОЛЕН МОЗЪК СИ ФАКТИ БГ ТОЗИ КАКВО СЕ РАЗПОРЕЖДА ТУК КАТО СОБСТВЕНИК НА БЪЛГАРИЯ

    Коментиран от #38

    15:51 17.09.2025

  • 31 Анджо

    1 2 Отговор
    Василе нали щяхме коли да правиме ,какво стана. Василее и за опозиция не ставате. Василееее защо така бе Миме имитирате курнелката. Василе бе защо не млъкнете , за да не ставате за подигравка. Василе я кажи ти защо за четири години не хванахте и не открихте и кило хашиш поне. Василееееее на кой висът 18 милиарда и не разбрахме как и на каде отидоха и колко магистрала и язовири поправихте. Четири години без време.

    15:51 17.09.2025

  • 32 Пеевски — вън!

    2 0 Отговор
    България НЕ е на Мафията! Пеевски — вън!

    15:52 17.09.2025

  • 33 Възмутен

    2 0 Отговор
    Законът не важи за Пеевски. Значи няма държава.

    15:53 17.09.2025

  • 34 ГЕРБ - ДПС Ново начало са Измамнициии!!!

    2 0 Отговор
    9 милиарда липсват. А Пеевски мълчи. Защо ли?

    15:53 17.09.2025

  • 35 Пеевски е вреден!

    2 1 Отговор
    Зад кулисите стои Пеевски. Пред сцената — ние.

    15:54 17.09.2025

  • 36 Промяна

    0 2 Отговор

    До коментар #28 от "Евгени от Алфапласт":

    Вече свърши ала балата хохохохохо

    15:54 17.09.2025

  • 37 Възраждане на България

    1 0 Отговор
    Когато Мафията управлява, истината е бунт.

    15:55 17.09.2025

  • 38 Димитър Иванков - Митко Талисмана

    1 0 Отговор

    До коментар #30 от "Промяна":

    Кажи нещо и за алабалата и за европейските закони🤣 Остряваш и забравяш, главата бне те слуша.🤣

    15:55 17.09.2025

  • 39 Промяна

    0 0 Отговор

    До коментар #24 от "Делян Пеевски = мафия":

    ФАКТИ БГ ТОЗИ Е ПЛАТЕН ДОКОГА ЩЕ ДРАСКА ГНУСОТИИ ТУК ЗАКОНИ ПРАВИЛА ЗА ТОЗИ ИМА ЛИ ЕДИНСТВЕНО ВИЖДАМ ЗАВЛАДЯНАНЕ ОТ ТОЗИ ЛЪЖЕ ЗАПЛАШВА ОБИЖДА ОЧЕРНЯ

    15:56 17.09.2025

  • 40 Пеевска Прокуратура корумпирана

    0 0 Отговор
    ГЕРБ-ИТН-БСП вие НЕ сте Правителство. Вие сте фасадата на Пеевски, пешките му, пинчерите му, слугите му!!

    15:56 17.09.2025

