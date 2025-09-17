Асен Василев: Можачите от ГЕРБ ни докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева

Това, което виждаме в момента с ВМЗ, е, че има желание за инвестиция с европейски средства. Вече е въпрос на българската държава тази инвестиция да се случи по най-добрият начин. Всички трябва да защитят българския интерес.

Това заяви в кулоарите на парламента председателят на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

"Искам да коментирам думите на Бойко Борисов, че ако падне правителството, дефицитът може да стигне 8%. Всъщност дефицитът ще стигне 8%, ако не падне правителството. За месец юли, защото министър Теменужка Петкова спря да публикува данните в края на месеца и за август месец няма данни, можачите от ГЕРБ докараха рекорден дефицит от над 4 млрд. лева. За сравнение по мое време едната година нямаше дефицит и имаше излишък от 500 млн. Другата година пак нямаше дефицит и имаше излишък от милиард и половина. Това да имаш дефицит от над 4 млрд. означава, че ще е много трудно да се вместим в 3 -процентовата рамка. Това е причината да ги е страх от този вот и говорят неистини, че причината за този дефицит са пенсии и заплати. 6 млрд. е заложеният дефицит в бюджета. Изтегленият дълг към момента е 18 млрд. Имаме 6 млрд. за всички пенсии и заплати плюс 3 млрд. стари дългове. Това са едни 9 млрд., които са изтеглени от това правителство и са внесени в касичките ББР и БЕХ. Затова не им се връзват сметките и по този начин крадат българските граждани с 9 млрд. лева", добави той.

"Областният управител на Разград все още е областен управител. Това ясно показва, че правителството е на Делян Пеевски той ще иска да го държи възможно най-дълго", завърши Асен Василев.