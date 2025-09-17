Новини
МВР ще осигури полицейско присъствие в местата за обмяната на левове в евро

17 Септември, 2025 17:11 349 8

Зам.-министър Попов посочи, че такова присъствие ще има и в малките населени места, където има пощенски станции и се обменя валута

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В МВР е създадена организация да се осигури полицейско присъствие на местата, където ще има обмяна на големи парични суми от левове в евро, съобщи на информационна среща за въвеждането на еврото в Монтана зам.-министърът на вътрешните работи Филип Попов.

Зам.-министър Попов посочи, че такова присъствие ще има и в малките населени места, където има пощенски станции и се обменя валута. Към настоящия момент в МВР е разработен план за предотвратяване на рисковете, свързани с кражби на пари в брой, измами и посегателства при обмяна на левове в евро. Този план включва съвкупност от мероприятия, насочени към превенция, разкриване и пресичане на престъпната дейност около въвеждането на еврото.

По план ежемесечно се провеждат мероприятия и разяснителни кампании сред уязвими групи от населението, като в тях се акцентира на разпознаване защитните елементи на евробанкнотите и повишаване на осведомеността за възможните опасности при обмяната на български банкноти в евро.

До средата на септември са проведени 1840 разяснителни кампании и срещи в населени места и 976 работни срещи със служители в пощенски станции и банкови институции. В МВР са сформирани над 30 екипа от разследващи полицаи и икономическа полиция, които ще отработват сигналите и при необходимост ще се усилят мерките за сигурност.

Засилено е взаимодействието с местната власт за противодействие на конвенционалната престъпност. За тези цел са проведени 3672 срещи с областни управители, кметове и кметски наместници в малки и големи селища на страната. Създадена е организация за обезпечаване на масови мероприятия и спонтанно и организирано възникнали прояви за и против въвеждането на еврото. До този момент са обезпечени 67 такива мероприятия, посочи зам.-министър Попов, цитиран от БТА.

Съгласно приетия план, МВР осъществява наблюдение и мониторинг на интернет пространството, включително социалните мрежи и т.нар. тъмна мрежа (дарк нет). Наблюдават се 30 сайта, 20 страници в социални мрежи, където е възможно да се разпространява дезинформация и да осъществява търговия с евробанкноти. От началото на тази година са образувани 154 досъдебни производства за хакерски атаки и финансови измами в интернет, посочи зам.-министър Филип Попов.

Присъстващи на срещата граждани и служители в администрации зададоха въпроси, свързани с възможни финансови измами на възрастни хора след приемането на еврото и за евентуално покачване на цените. Зам.-министър Попов отговори, че МВР ще направи всичко възможно да предотврати всякакви измами и заради това предприема такава широка разяснителна кампания, а необосновано повишаване на цените няма да се допусне, тъй като в Закона за приемане на еврото са предвидени тежки финансови санкции за търговци, които си позволят да направят такова повишение.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха ха

    3 0 Отговор
    Помните 90-те години полицаи как ограбиха в София инкасо ,нали.Сега ще се пробват на пощенски станции.

    Коментиран от #6

    17:14 17.09.2025

  • 2 обмяна на големи парични суми от левове

    2 0 Отговор
    направо да ловят чекмеджарите пред чеинч бюрата
    да разправят откъде ги имат тез парици

    17:14 17.09.2025

  • 3 Хипотетично

    1 0 Отговор
    Така се осигурява гишето от опити за обир, но не и чантите на клиентите на две преки след посещението на обменното гише.

    17:16 17.09.2025

  • 4 Пич

    2 0 Отговор
    Нека първо да видим докъде ще докараме еврото? Тръмп ако така продължи да цака Урсулианците , може и да няма ЕС скоро !

    Коментиран от #8

    17:16 17.09.2025

  • 5 Ха..ха..ха

    2 0 Отговор
    Със сигурност МВР ще осигури присъствие и нищо друго. Аматьорщина, безделие и имитация на работа. Но пък стане ли въпрос за парички, алкохол, дрога, катастрофа и кражба на автомобил почти винаги има някой замесен милициоберо-прокурорски индивид.

    17:17 17.09.2025

  • 6 Прав си!

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха ха":

    Не може да се разчита на полицията. Това е структура работеща в полза на престъпността. Справка: Народното събрание е пълно с крадци-депутати, а полицаите ги пазят.

    17:20 17.09.2025

  • 7 адаша

    1 0 Отговор
    Продавачите на слънчоглед, търкат ръчички - ще тръгне бизнеса ... ще тръгне. От Нова година ще тръгне...

    17:23 17.09.2025

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Пич":

    Ако няма ЕС,ще обменим Еврото в Долари и пак ще сме си в Клуба на богатите.

    17:23 17.09.2025

