Новини
България »
Васил Велев: Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи.

Васил Велев: Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи.

17 Септември, 2025 19:55 594 32

  • васил велев-
  • кадри-
  • инвеститори-
  • икономика

Велев обърна внимание на сериозната бройка млади хора в страната, които нито учат, нито работят и на практика с нищо не допринасят за икономическото ни развитие

Васил Велев: Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи. - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Притеснява ме, че сме на последно място по БВП на глава от населението. Истината е, че не работим добре, даже работим все по-лошо. Трета година в България има спад на индустриалното производство. За това алармира в ефира на БНТ председателят на АИКБ Васил Велев.

По думите му през тази година произвеждаме с около 8% по-малко от миналата, или казано по друг начин – върнали сме се на нивата от 2021 г.

Велев обърна внимание на сериозната бройка млади хора в страната, които нито учат, нито работят и на практика с нищо не допринасят за икономическото ни развитие.

Много от тях разчитат на финансова подкрепа от родителите си, те нямат изградени никакви трудови навици. По-лошото е, че тази липса на трудови навици се задълбочава, за жалост, допълни той.

По темата с чуждестранните инвестиции у нас Велев посочи, че няма как да дойдат инвеститори в страна, в която няма не само висококвалифицирани кадри, а изобщо няма квалифицирани кадри.

От своя страна бившият социален министър Лидия Шулева обясни, че по последни данни у нас има поне 150 хиляди младежи до 22 години, които нито учат, нито работят.

Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи. Ето защо трябва да се обърне внимание на инвестиционната политика на държавата, за да може хората да получават по-високи заплати, разясни Шулева.

В заключение тя посочи, че влизането ни в еврозоната от 1 януари догодина ще повиши кредитния рейтинг на страната, което ще отвори възможност за чужди инвестиции, но подчерта, че само това няма да бъде достатъчно и самата държава също трябва да впрегне усилия, за да привлече инвеститори у нас.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Майна

    14 0 Отговор
    Вие стайте феодали
    Как започнахте бизнеса си?
    Всички до един- присвоихме народното имущество
    Боклуци

    19:58 17.09.2025

  • 2 Временното явление ЕС

    12 0 Отговор
    Ама кой ще разреши
    висока добавена стойност
    в колония бе братче ⁉️
    Те /ЕС-то/ пак толкова, като ни пускат
    берекет версим....

    19:59 17.09.2025

  • 3 Майна

    8 1 Отговор
    Вие ли ще изисквате от българите да работят за вас?
    Длъжни ли са ви?!
    Нещастници!

    19:59 17.09.2025

  • 4 Акъли

    7 1 Отговор
    от акъна комунисти и крадци ?

    20:00 17.09.2025

  • 5 Нашето производство май нещо

    7 0 Отговор
    е в колапс. А от първи януари какво ще правим.

    Коментиран от #8

    20:01 17.09.2025

  • 6 Е нали ше си внасяте народ

    8 0 Отговор
    Айде фнасяите си не цирикайте..плащаите им 25 евро надник и ше ви бачкат по 30 часа на ден 800 дни в годината и ше са от магистър нагоре

    20:01 17.09.2025

  • 7 ООрана държава

    7 0 Отговор
    От толкова администрация, военни и милижионери какъв бвп търсиш бе главундер

    20:01 17.09.2025

  • 8 Ако не

    5 0 Отговор

    До коментар #5 от "Нашето производство май нещо":

    са военните заводи с производство за войната сме много на минус за последната година.

    20:01 17.09.2025

  • 9 Коментатор

    10 0 Отговор
    Ами г-н Велев, работа точно на предприемачите и хората, които управляват бизнес е да предложат продукти и услуги с висока добавена стойност, ефективни процеси и производство. Не е задължение или ангажимент на работещите. Така че проблемът на бизнеса е всъщност при него, а не да се търси при хората, които полагат труд или тези които потребяват.

    20:01 17.09.2025

  • 10 Помак

    5 0 Отговор
    Как е , не е кат Ено време за 20 лв гюндюлюк да изкарваш 2000 ...гаме овер бате ...плащаш като на запад и ще ти работим през деня около 4 часа..през другото време почивки 3 бр около 2 ч. ..тоалетна / сутрин около час ..мобилни разговори ..30 -40 мин...обсъждане на работния процес около 2 часа ...да не излезе да ни плашташ кизваредни батее ..благодарях се ...иначе може да плащаш като в Германия и Швейцария да речем х 10000 лева /месец

    20:02 17.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    СПОРЕД КАРТАТА НА ВИЖЮЪЛ КАПИТАЛИСТ БЪЛГАРИЯ
    Е НАЙ БЕДНАТА ДЪРЖАВА В ЕВРОПА - 30.3% БЕДНОСТ
    .....
    БРАТСКА И АЗИАТСКА ТУРЦИЯ Е МАЛКО " ПО - ДОБРЕ"
    30.4 % БЕДНОСТ :))

    20:02 17.09.2025

  • 12 име

    5 0 Отговор
    Да, ама можем да теглим кредити за да плащаме заплати на хрантутници, да пълни джоба на краварите щото още чертежи напсамолети, ракети и ядрени реактори ще ни дадат и да плащаме за войната на киевската хунта.

    20:03 17.09.2025

  • 13 Спецназ

    7 0 Отговор
    "Лидия Шулева обясни, че по последни данни у нас има поне 150 хиляди младежи до 22 години, които нито учат, нито работят."

    Кой пръв ще каже- ЦАРЯ Е ГОЛ!

    Тези 150 хиляди са здрави прави сигани до 22 години повечето между 80 и 120 кила.
    На социални, слепи с телк слепи, глухи, без глава, без дробове без нищо и без задник,

    абе каквото се сетили от ТЕЛК- а. това 900 кимта + по 200 за чаве+ по 700 за отглеждане на съседско чаве ПРИЕМЕН.

    А НАКАРАЙ го да работи тоя м.нгал с 3 хиляди доход за да не ходи на работа.

    20:03 17.09.2025

  • 14 Майна

    6 0 Отговор
    Тия не ги понасям!
    Крадци
    Тези са " бизнесмени"?
    Айде , стига
    Да не започвам!
    Сега претенции , че не останаха хора да им робуват!!!
    Били ..мързеливи, хората?
    Боклуци!

    20:03 17.09.2025

  • 15 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    6 0 Отговор
    Отивай покажи как се бачка тогава!

    20:04 17.09.2025

  • 16 Шопо

    10 0 Отговор
    Искате в ЕС и Еврозоната, тогава ще плащате като в ЕС и Еврозоната.
    Референдум за ЕС и НАТО

    20:05 17.09.2025

  • 17 Тия двата кърлежа

    6 0 Отговор
    Защо не са на топло !?. Пита един от тия младежи да знае къде да превежда процент да не излезнат никога повече само на топло .

    20:05 17.09.2025

  • 18 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    5 0 Отговор
    АЗ КВО МОГА ДА НАПРАВЯ ЧЕ РАБОТОДАТЕЛИТЕ СА ТЪПИ
    .....
    ЖИТЕЙСКИ ПРИМЕР
    .... МУТРАТА ПРОИЗВЕЖДА ТОК ОТ ФОТОВОЛТАИКА И ГО ПРОДАВА ЗА 1 ЛЕВ
    .... А АКО МУТРАТА ПРЕВЪРНЕ ТОЯ ТОК ЗА 1 ЛЕВ
    В ПРОДУКТ КАТО ГАСЕНА ВАР ИЛИ ЦИМЕНТ ИЛИ КЕРАМИКА ИЛИ СТЪКЛО
    ... ПО РАЗРАБОТЕНА ОТ БЪЛГАРИ И СССР УЧЕНИ ТЕХНОЛОГИЯ
    .... ТОЙ ЩЕ ПОЛУЧИ 3 ЛЕВА
    ...
    НО МУТРАТА ( БЕЯ) НЯМА МИСЪЛ В ТИКВАТА :))

    20:06 17.09.2025

  • 19 Мицкоски

    4 0 Отговор
    Мизерницииии развъждайте си там циганите и им яжте циганските говнца

    20:09 17.09.2025

  • 20 Милен

    5 0 Отговор
    Другарят Велев вместо да се притеснява да вземе да създаде производство с "висока добавена стойност" и да привлече тези млади хора дето, нито учат, нито работят и да им плаща заплати подобни на тези дето се плащат в клуба на богатите.

    20:09 17.09.2025

  • 21 Асен

    4 0 Отговор
    Нормално нашата продукция е непродаваема защото цената на тока водата даже и отоплението са високи и цената на крайният продукт е космическа и никой не иска да я купи.

    20:09 17.09.2025

  • 22 мьрсуль

    2 2 Отговор
    ше ми бачкате за 349 евро, че и рька ше ми целувате, добици неблагодарни балкански

    20:13 17.09.2025

  • 23 Снежанка Димитрова

    4 0 Отговор
    Като искате да сте конкурентни на западните ви партньори,се научете да се грижите за работниците,както европейците и да им плащате,като тях. Не само да развивате теории от времето на първоначалното натрупване на капитали.

    20:14 17.09.2025

  • 24 Къде видя производство в БГ?

    5 0 Отговор
    Тоя мошеник.

    20:18 17.09.2025

  • 25 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    4 0 Отговор
    ГОЛЯМАТА ГРЕШКА НА БЪЛГАРСКИТЕ МУТРО КАПИТАЛИСТИ
    В ЧЕ НЕ ИНВЕСТИРАХА В НАРОДА СИ
    ... СЪЗДАДОХА МУ МИЗЕРНИ УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ
    ......
    И СЕГА НАРОДА ЩЕ ИНВЕСТИРА В ДРОНОВЕ, ПАТРОНИ, КАРТЕЧНИЦИ И ЗАТВОРИ :))

    20:20 17.09.2025

  • 26 В България всичко е Кореком и се внася

    2 0 Отговор
    По второ направление за което трябва валута а не левове заради което ни приемат в еврозоната
    Велев защо не иска премахването на плоския данък и приемане на прогресивно подоходно облагане с необлагаем минимум

    20:21 17.09.2025

  • 27 Не се радвайте на малко прасе и

    4 0 Отговор
    Нов началник защото не знаете каква свиня ще стане

    20:24 17.09.2025

  • 28 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    1 0 Отговор
    КОГАТО ЗАПАДА ПОБЕДИ В СТУДЕНАТА ВОЙНА ПРЕДИ 35 ГОДИНИ ( И БЪЛГАРСКИТЕ МУТРИ ДОЙДОХА НА ВЛАСТ В БЪЛГАРИЯ)
    ВМЕСТО ДА ИНВЕСТИРА В ОБРАЗОВАНИЕ И СОЦИАЛНИ
    УСЛОВИЯ ЗА ЖИВОТ НА ХОРАТА СИ
    .....
    ТОЙ ИНВЕСТИРА В ЛУКС , ХОТЕЛИ И СКЪПИ КОЛИ И БИЖУТЕРИЯ
    .....
    ТАКА ЧЕ ЗАПАДА Е ОБРЕЧЕН - АКО ИСКА РЕАЛЕН РЕЗУЛТАТ ДОРИ ДА ПОЧНЕ ДА ИНВЕСТИРА ОЩЕ ДНЕС
    В ХОРАТА , ЩЕ ТРЯБВА ДА ЧАКА 20 ГОДИНИ ЗА ДА СЕ ПРЕЧУПИ НИСКОТО ОБРАЗОВАТЕЛНО НИВО КОЕТО КАПИТАЛИЗМА САМ СЪЗДАДЕ
    ......
    А НАРОДИТЕ НЯМАТ ВРЕМЕ ДА ЧАКАТ 20 ГОДИНИ , ЗАЩОТО АКО ЧАКАТ ОЩЕ 20 ГОДИНИ ЩЕ ИЗМРАТ :))
    А

    20:25 17.09.2025

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 А тогава защо????

    0 0 Отговор
    Подкрепихте еврошийта???? Нима не знаехте какво следва?

    20:29 17.09.2025

  • 31 Пуккни Червен Чичка

    0 0 Отговор
    Ти като червен принц хрантуттник кога си имал трудови навици?
    Когато семейството ти усвояваше куфарчетата ли?

    20:30 17.09.2025

  • 32 Значи се нуждаем

    1 0 Отговор
    от работодатели, които да организират производство с висока добавена стойност! Само като самопризнание за некадърност на работодателите, мога да приема изказването.

    20:31 17.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове