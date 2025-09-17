Васил Велев: Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи.

Притеснява ме, че сме на последно място по БВП на глава от населението. Истината е, че не работим добре, даже работим все по-лошо. Трета година в България има спад на индустриалното производство. За това алармира в ефира на БНТ председателят на АИКБ Васил Велев.

По думите му през тази година произвеждаме с около 8% по-малко от миналата, или казано по друг начин – върнали сме се на нивата от 2021 г.

Велев обърна внимание на сериозната бройка млади хора в страната, които нито учат, нито работят и на практика с нищо не допринасят за икономическото ни развитие.

Много от тях разчитат на финансова подкрепа от родителите си, те нямат изградени никакви трудови навици. По-лошото е, че тази липса на трудови навици се задълбочава, за жалост, допълни той.

По темата с чуждестранните инвестиции у нас Велев посочи, че няма как да дойдат инвеститори в страна, в която няма не само висококвалифицирани кадри, а изобщо няма квалифицирани кадри.

От своя страна бившият социален министър Лидия Шулева обясни, че по последни данни у нас има поне 150 хиляди младежи до 22 години, които нито учат, нито работят.

Нашето производство е с ниска добавена стойност, което не може да позволи високи доходи. Ето защо трябва да се обърне внимание на инвестиционната политика на държавата, за да може хората да получават по-високи заплати, разясни Шулева.

В заключение тя посочи, че влизането ни в еврозоната от 1 януари догодина ще повиши кредитния рейтинг на страната, което ще отвори възможност за чужди инвестиции, но подчерта, че само това няма да бъде достатъчно и самата държава също трябва да впрегне усилия, за да привлече инвеститори у нас.