Следовател за катастрофата в „Слънчев бряг”: Превозното средство е било изправно

„Неизправност на превозното средство не е установена, освен деформацията от удара в стената, но дори и след него спирачките са работели“, каза в „Интервюто в новините на NOVA“ следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов във връзка с инцидента в „Слънче бряг”, който се случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев нае мощното електрическо превозно средство и го подкара по алеята в курорта. След това изгуби контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.
„АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.
По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията „четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно.
Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.
Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Резултатите ще бъдат готови най-късно до края на седмицата.
Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.
По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 си дзън
Коментиран от #7
21:23 17.09.2025
2 Малкият
21:26 17.09.2025
3 Перуката
21:27 17.09.2025
4 Това означава, че
21:32 17.09.2025
5 до Перуката
21:34 17.09.2025
6 А управляващият
21:34 17.09.2025
7 Да де
До коментар #1 от "си дзън":Мама и тати са полицай и прокурор а синчето си шмърка дрога и никой не го закача. Всичко друго няма значение.
21:39 17.09.2025
8 Побеляваме бавно, неусетно почти
21:40 17.09.2025
9 Георги
21:40 17.09.2025
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Горски
За каква максимална застраховка говорите? Такива си карат без книжки, регистрация и застраховка. Да ви кажа сега))) Първо тати и мама са мои много добри служители. Николчо и той ще стане мой служител, вече е уредено. Сега след като "оправихме" тестовете за дрога и алкохол, ще скрием колата за да няма на какво да се прави експертиза. После ще му вземат мярка "подписка". Делото ще се влачи 15-20 години, докато той служи в редиците на МВР Шиши. Ще изтече давността и всичко щ си Ок.
Коментиран от #12
21:43 17.09.2025
12 си дзън
До коментар #11 от "Горски":Докато тече делото синчето ще върти и ферма за марихуана
21:49 17.09.2025
13 Опааа
22:01 17.09.2025