Следовател за катастрофата в „Слънчев бряг”: Превозното средство е било изправно

17 Септември, 2025 21:21 783 13

АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„Неизправност на превозното средство не е установена, освен деформацията от удара в стената, но дори и след него спирачките са работели“, каза в „Интервюто в новините на NOVA“ следователят и говорител на Националната следствена служба Мариан Маринов във връзка с инцидента в „Слънче бряг”, който се случи на 14 август, когато 18-годишният Никола Бургазлиев нае мощното електрическо превозно средство и го подкара по алеята в курорта. След това изгуби контрол и за да избегне удар с насрещно движещ се автомобил, се качи на тротоара. Там блъсна 35-годишни съпрузи от Пловдив заедно с 4-годишното им момченце и двете племеннички на мъжа - на 6 и 12 години.

„АТВ не би трябвало да спира трудно, ако се използват спирачките. В случая с Никола Бургазлиев такива не са били употребени. Няма следи от спирачен път и очевидно машината се е движила през цялото време, докато не се е ударила в стената. Ориентировъчно скоростта е била около 30 километра в час“, добави Маринов.

По думите на Маринов машината не е точно АТВ, а попада в категорията „четириколесно превозно средство“, което може да бъде управлявано от всеки с категория B1. Той уточни, че такъв тип превозно средство се управлява много лесно.

Той уточни, че Бургазлиев сам е навлязъл в насрещното движение и се предполага, че се е уплашил, когато е направил рязка маневра.

Експертизата трябва да отговори на въпроса дали е имал време да реагира и да предотврати трагедията. Резултатите ще бъдат готови най-късно до края на седмицата.

Маринов подчерта, че защитата е поискала да бъде изследвана контролната проба и искането е уважено от прокуратурата.

По думите му, ако шофьорът е употребил марихуана, дори и преди няколко дни, той не е трябвало да управлява моторното превозно средство.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    4 7 Отговор
    Как изправно бе, като газта е "залепнала", а спирачките "потънали".

    Коментиран от #7

    21:23 17.09.2025

  • 2 Малкият

    11 0 Отговор
    тарикат бързо в пандиза. Там ще го возят безплатно на гондола.

    21:26 17.09.2025

  • 3 Перуката

    1 6 Отговор
    Леле, каква прическа само! Много сески следователи имаме в България ,а пък аз да не знам.

    21:27 17.09.2025

  • 4 Това означава, че

    7 0 Отговор
    тревата му е била много на маминото синче...

    21:32 17.09.2025

  • 5 до Перуката

    2 3 Отговор
    ти остави прическата му, ами виж ризата му....

    21:34 17.09.2025

  • 6 А управляващият

    1 0 Отговор
    го - НЕ !

    21:34 17.09.2025

  • 7 Да де

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Мама и тати са полицай и прокурор а синчето си шмърка дрога и никой не го закача. Всичко друго няма значение.

    21:39 17.09.2025

  • 8 Побеляваме бавно, неусетно почти

    1 0 Отговор
    Ох, г-н Маринов, и на мен ми побеляха косите в тази объркана държава. Толкова самотна се чувствам ,може ли да ви поканя на едно кафе , тъкмо ще ми обясните правилника за тротинетките ? Синът ми иска да кара ,а не знам как да го предпазя от инциденти.

    21:40 17.09.2025

  • 9 Георги

    1 3 Отговор
    сега контролната проба ще излезе чиста и ще го пуснат само с условна присъда... тоя филм сме го гледали вече, всяка година един и същи сценарий поне по веднъж. Някой знае ли чий мафиотски син си разхвърля крайниците по Ботевградско?

    21:40 17.09.2025

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Горски

    5 0 Отговор
    От клипа ясно се вижда, че момчето е психопат Същото л@йно като сина на прокурора в Перник. Добре поне, че не е налетял на бой. Какво прави това возило в населено място? Такива трябва да се забранят защото всички карат с луда скорост. Често се качват и по двама на тротинетка - деца или безотговорни родители с детето си.
    За каква максимална застраховка говорите? Такива си карат без книжки, регистрация и застраховка. Да ви кажа сега))) Първо тати и мама са мои много добри служители. Николчо и той ще стане мой служител, вече е уредено. Сега след като "оправихме" тестовете за дрога и алкохол, ще скрием колата за да няма на какво да се прави експертиза. После ще му вземат мярка "подписка". Делото ще се влачи 15-20 години, докато той служи в редиците на МВР Шиши. Ще изтече давността и всичко щ си Ок.

    Коментиран от #12

    21:43 17.09.2025

  • 12 си дзън

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Горски":

    Докато тече делото синчето ще върти и ферма за марихуана

    21:49 17.09.2025

  • 13 Опааа

    1 0 Отговор
    А бе тоя милиционерски келеш още ли го бавят? Веднага в Белене и минимум 20г.каторга!

    22:01 17.09.2025

