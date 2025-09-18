В знак на подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Рано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщи с публикация във Facebook депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

"Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!” Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", написа Бориславова.

Информацията потвърди и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков. "Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Петков.

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

Впоследствие поддръжници на кмета на Варна протестираха в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.

На 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.