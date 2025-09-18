Новини
България »
В знак на подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

18 Септември, 2025 08:04 1 057 35

  • благомир коцев-
  • кмет на варна-
  • арест

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста

В знак на подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Рано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщи с публикация във Facebook депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.

"Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!” Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", написа Бориславова.

Информацията потвърди и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков. "Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Петков.

Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.

Впоследствие поддръжници на кмета на Варна протестираха в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.

На 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.

Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.

Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.


България
  • 1 Фен

    20 13 Отговор
    И шесте, останали да вярват в либерализма розови понита ли са участвали?😂😂🤣🤣

    Коментиран от #5

    08:08 18.09.2025

  • 2 Немо

    21 23 Отговор
    Събрали се 10-тина недоспали безделници от ПП, начело с Ленчето и татко Петко и вече чудо голямо станало, извикаха и телевизиите са ги снимат, хаха Смешници

    Коментиран от #21

    08:13 18.09.2025

  • 3 Град Симитли

    9 12 Отговор
    Като вкара Бою само за20 часа в ареста, чакай го сега да "оди пеш"!
    Про100К!

    08:14 18.09.2025

  • 4 Новичок

    30 8 Отговор
    Цялото "НС" трябва да се блокира ,най - вече изходите и да чакат белият автобус иззедниците.Пфу...

    Коментиран от #27

    08:14 18.09.2025

  • 5 Е да де

    17 5 Отговор

    До коментар #1 от "Фен":

    по бтв, ще ги направят на 60К.

    08:14 18.09.2025

  • 6 Трол

    14 11 Отговор
    Няма ли някой от тези симпатични хорица да се жертва и да лежи в ареста вместо Благо?

    08:16 18.09.2025

  • 7 Големи

    14 13 Отговор
    смешници са тези.

    08:17 18.09.2025

  • 8 Хмм

    7 8 Отговор
    днес ще се гласува вотът на недоверие на ПП-ДБ, май не искат да мине.

    08:18 18.09.2025

  • 9 Ами

    9 9 Отговор
    как пък веднъж не развяха българско знаме на протестите си, безродници

    08:19 18.09.2025

  • 10 Перо

    12 15 Отговор
    Полицията да вземе мерки да изгони джендърската измет, която иска да раздава правосъдие и да защитава корупцията!

    08:20 18.09.2025

  • 11 ХаХа

    10 9 Отговор
    Прибирайте ги корунпирани са. На една моя братовчедка щеха да и изгорят четири декара наследственна земя в регулация у Варна по времето на Коцеу

    08:21 18.09.2025

  • 12 Явно

    13 8 Отговор
    на тоя кмет не му е чиста работата, щом адвокатите му организират протести да го пуснат. Ако имаха доказателства за обратното, досега да са продънили света света за това. Но шестцифрените хонорари трябва да се заслужат с всички, даже и незаконни, средства.

    08:21 18.09.2025

  • 13 Перо

    9 8 Отговор
    Къде са водните оръдия?

    Коментиран от #33

    08:23 18.09.2025

  • 14 Българин

    7 7 Отговор
    Да следят, кой надава най-много вой за Козев и да гикнат и него в кауша, защото е негов съратник и корумпират престъпник.
    Никой от организираната престъпна група ПП не трябва да избегне затвора за минимум 15 години.

    08:24 18.09.2025

  • 15 оня с коня

    4 4 Отговор
    В десния край на снимката се вижда че присъства и самият Марлон Брандо

    08:27 18.09.2025

  • 16 Никой

    11 1 Отговор
    Време беше да се случи и това - бойко Борисов не е помирисвал билетче за Градски транспорт - откакто е изял последната си филия с мас. За Делян Пеевски е очевидно - че никога не е ходил пеша. Браточки.

    Можеха да са приятни, учтиви и весели - но са досадни по същество. Трябва да им свием сърмите овреме.

    Навремето предотвратихме по същество - фашистки преврат - татуирани полисмени - брадати и със кси ръкави - черни фанелки - естествено - страховити - нахлуха с пистолети в Президентството. А то има - 2-ма Гвардейци с музейни пушки.

    ГЕРБ да покажат резултати - а не да имитират дейност, лапне заплатати легне - да преживя.

    Коментиран от #22

    08:30 18.09.2025

  • 17 Защо Борисов и Пеевски

    12 0 Отговор
    Ги возят коли на НСО. Нема наши, нема ваши. Всички пеша или с личните си коли, колелета, а Желязков на мотор. Стиги с тия превилегии. До кога ще ги носим на наш гръб?
    Днес пред НС, утре- вътре.

    08:34 18.09.2025

  • 18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    11 3 Отговор
    Незаконните арести на кметовете трябва да се сменят със законни арести на двамата дебели престъпници Борисов и Пеевски! Време е !

    Коментиран от #35

    08:34 18.09.2025

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 миме

    3 6 Отговор
    благото корумпето само от дървениците ли е нахапан в ареста или по стар гейропски обичай е дълбоко уважен о твсичките си съкилийници

    08:35 18.09.2025

  • 21 ГЕРБ МАФИЯ

    10 1 Отговор

    До коментар #2 от "Немо":

    Мафията ГЕРБ управлява с Шиши Магнитски!?!?!

    08:36 18.09.2025

  • 22 "По същество"

    5 1 Отговор

    До коментар #16 от "Никой":

    Верно си никой, затова и нищо не казваш "по същество". Сам не знаеш какво искаш да кажеш. Но пък тирета си написал премного.

    08:37 18.09.2025

  • 23 петър

    7 2 Отговор
    а кога ще блокират входа на морската градина за автомобили?!?!

    Коментиран от #29

    08:40 18.09.2025

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 БАЙ ---ХОЙ

    3 1 Отговор
    ПО. БТВ. БОЙКО. НОЕВ. КАЗА. ЧЕ. БОРИСОВ. И. ПЕЕВСКИ. СА. ГЛАВНИТЕ. ВИНОВНИЦИ. ЗА. АТАКИТЕ. КЪМ. БЪЛГАРСКИТЕ. ОРЪЖЕЙНИ. ФИРМИ. ПОД. ВЕЩОТО. РЪКОВОДСТВО. НА. КРЕМЪЛ. ЗА. ВСИЧКО. ИМА. ДОКУМЕНТИ. И. ПАМЕТНИ. ЗАПИСКИ. НО. НАШИТЕ. СЛУЖБИ. СА. ПОТУЛИЛИ. ВСИЧКО. И. ГО. ДЪРЖАТ. НА. ТРУПЧЕТА.

    08:47 18.09.2025

  • 26 гдфгфдг

    1 3 Отговор
    жълто па ве тни ци

    08:49 18.09.2025

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #23 от "петър":

    Всеки следобяд съм в Морската градина.Автомобили в традиционната част на градината няма.(от входа до Делфинариума).

    08:57 18.09.2025

  • 30 Да бе

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Бай. Танас":

    не дават интервюта в парламента, а правят изказвания от няколко изречения, повече не могат

    08:57 18.09.2025

  • 31 Реалност

    1 0 Отговор
    Лена и Киро отдавна трябваше да са в затвора - тя за кражби и фалшификации, той за кражби, фалшификации, лъжи и убийство!

    08:57 18.09.2025

  • 32 Тома

    0 0 Отговор
    По колко плаща пудела за да отидем и ние да вземем парите

    08:58 18.09.2025

  • 33 Бай Ламби

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "Перо":

    Ако няма таквиз оръдия аз имам тороразпръскващи ремаркета с които мога да помогна. Имам и достатъчно тор събрана от кравичките. Само кажете и ги пращам на адрес.

    08:59 18.09.2025

  • 34 Факт

    0 0 Отговор
    Ако Кирчо ходеше пеш един български гражданин щеше да е все още жив.

    09:00 18.09.2025

  • 35 Моряка

    0 0 Отговор

    До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":

    Време е,ама спиме.Пък и стрелците заобикалят снизходително България.За 20 години един Трактор,срамота!

    09:00 18.09.2025

