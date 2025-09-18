В знак на подкрепа към Коцев: Автомобили блокираха входа на служебния паркинг на НС

Рано сутринта на 18 септември няколко коли блокираха входовете към служебния паркинг на парламента в знак на подкрепа към кмета на Варна Благомир Коцев. Това съобщи с публикация във Facebook депутатът от ПП-ДБ Лена Бориславова.
"Това са входовете към служебния паркинг на Народно събрание. Малко след 5:40. Входовете, през които, без да слизат от колите на НСО, Борисов и Пеевски се озовават в пленарна зала. Е, днес няма да могат. Ще трябва да ходят пеша. Както бе казала една тяхна депутатка “Ходи пеша, бе!” Това неудобство едва ли може да се сравни с разрушения живот, денонощното хапане от дървеници над 2 месеца в ареста и без да могат да бъдат със семействата си, което се случва на зам-кмета на София Никола Барбутов и кмета на Варна Благо Коцев", написа Бориславова.
Информацията потвърди и бившият лидер на ПП-ДБ Кирил Петков. "Днес Пеевски и Борисов ще трябва да ходят пеша, защото протестът за Благо и Никола Барбутов не им разрешава да влязат през задния вход с цялата им охрана. Време е да ходят сред хората", написа Петков.
Заседание по мярката на Коцев днес няма да има, тъй като съдебният състав, който трябваше да гледа изменението ѝ от "задържане под стража" в по-лека, си направи отвод.
Впоследствие поддръжници на кмета на Варна протестираха в негова защита. По традиция протестът започна пред сградата на общината, а малко след това хората потеглиха на шествие към Съдебната палата.
На 12 септември Софийският градски съд остави в ареста кмета на Варна. Решението не бе окончателно и така стана обект на обжалване пред Софийския апелативен съд.
Защитата на Коцев поиска той да напусне ареста, защото според адвокатите в последните 2 месеца прокуратурата и Антикорупционната комисия не са направили нищо по същество за това разследване.
Благомир Коцев беше задържан в началото на юли, като обвинението срещу него е за участие в организирана престъпна група с цел подкупи. Заедно с него в ареста се озоваха и двама общински съветници, които обаче засега няма данни да искат промяна на мерките си за неотклонение.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
Коментиран от #5
08:08 18.09.2025
2 Немо
Коментиран от #21
08:13 18.09.2025
3 Град Симитли
Про100К!
08:14 18.09.2025
4 Новичок
Коментиран от #27
08:14 18.09.2025
5 Е да де
До коментар #1 от "Фен":по бтв, ще ги направят на 60К.
08:14 18.09.2025
6 Трол
08:16 18.09.2025
7 Големи
08:17 18.09.2025
8 Хмм
08:18 18.09.2025
9 Ами
08:19 18.09.2025
10 Перо
08:20 18.09.2025
11 ХаХа
08:21 18.09.2025
12 Явно
08:21 18.09.2025
13 Перо
Коментиран от #33
08:23 18.09.2025
14 Българин
Никой от организираната престъпна група ПП не трябва да избегне затвора за минимум 15 години.
08:24 18.09.2025
15 оня с коня
08:27 18.09.2025
16 Никой
Можеха да са приятни, учтиви и весели - но са досадни по същество. Трябва да им свием сърмите овреме.
Навремето предотвратихме по същество - фашистки преврат - татуирани полисмени - брадати и със кси ръкави - черни фанелки - естествено - страховити - нахлуха с пистолети в Президентството. А то има - 2-ма Гвардейци с музейни пушки.
ГЕРБ да покажат резултати - а не да имитират дейност, лапне заплатати легне - да преживя.
Коментиран от #22
08:30 18.09.2025
17 Защо Борисов и Пеевски
Днес пред НС, утре- вътре.
08:34 18.09.2025
18 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
Коментиран от #35
08:34 18.09.2025
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 миме
08:35 18.09.2025
21 ГЕРБ МАФИЯ
До коментар #2 от "Немо":Мафията ГЕРБ управлява с Шиши Магнитски!?!?!
08:36 18.09.2025
22 "По същество"
До коментар #16 от "Никой":Верно си никой, затова и нищо не казваш "по същество". Сам не знаеш какво искаш да кажеш. Но пък тирета си написал премного.
08:37 18.09.2025
23 петър
Коментиран от #29
08:40 18.09.2025
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 БАЙ ---ХОЙ
08:47 18.09.2025
26 гдфгфдг
08:49 18.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Моряка
До коментар #23 от "петър":Всеки следобяд съм в Морската градина.Автомобили в традиционната част на градината няма.(от входа до Делфинариума).
08:57 18.09.2025
30 Да бе
До коментар #28 от "Бай. Танас":не дават интервюта в парламента, а правят изказвания от няколко изречения, повече не могат
08:57 18.09.2025
31 Реалност
08:57 18.09.2025
32 Тома
08:58 18.09.2025
33 Бай Ламби
До коментар #13 от "Перо":Ако няма таквиз оръдия аз имам тороразпръскващи ремаркета с които мога да помогна. Имам и достатъчно тор събрана от кравичките. Само кажете и ги пращам на адрес.
08:59 18.09.2025
34 Факт
09:00 18.09.2025
35 Моряка
До коментар #18 от "4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣":Време е,ама спиме.Пък и стрелците заобикалят снизходително България.За 20 години един Трактор,срамота!
09:00 18.09.2025