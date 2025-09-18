Кирил Петков: Нека Борисов и Пеевски да влязат в парламента като нормални хора, не като "супермутри"

Тук сме, за да кажем, че не може през 2025 г. да има политически заттворници в България. Това заяви пред БТВ Кирил Петков от ПП.
"Не е нормално четирима души, без осъдителна присъда, да стоят вече втори месец в ареста с право на 1 час на ден слънчева светлина и са хапани по 20 пъти на нощ от дървеници.
"Другото, което не е нормално - искаме народните представители да са равни. Най-скъпият автомобил в НСО, по-скъп от на премиера, се дава на Пеевски, с който той идва в НС. Страх го е да проходи дори 5 метра по тротоара, влиза през служебния вход и прави само 2 крачки."
"Нека Борисов и Пеевски да влязат в парламента като нормални хора, не като "супермутри". Двамата "дебелаци" трябва да могат да свикнат да се движат между хората", каза още Петков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ти си
09:30 18.09.2025
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Гост
09:33 18.09.2025
5 Кой ги
09:33 18.09.2025
6 Българинът
09:33 18.09.2025
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Лелеее Киро
09:33 18.09.2025
9 със спартана на море
09:34 18.09.2025
10 със спартана на море
Коментиран от #31
09:35 18.09.2025
11 Сталин
P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти
Коментиран от #16, #40, #46
09:35 18.09.2025
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 12340
а само за 20 часа!
.. Ся и да ривеш--се таа!
09:37 18.09.2025
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 миме
09:41 18.09.2025
18 бай Бай
Освен ако не готвите някоя засада...
Нас хич не ни грее влизането и излизането в сгради, а са важни решенията, които вземате.
09:42 18.09.2025
19 Хайа
09:42 18.09.2025
20 Мими Кучева🐕
09:43 18.09.2025
21 Последния Софиянец
Коментиран от #25
09:44 18.09.2025
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Ако бяхме нормална държава
До коментар #3 от "Зевс":единият щеше да е шеф на пожарната в средно голям град или най-много кмет а другият дребен бизнесмен.
Щото в нормална държава нямаше да правят това което правят от страх пред закона.
09:45 18.09.2025
24 име
09:46 18.09.2025
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 конь с капаци
09:46 18.09.2025
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 питане
09:48 18.09.2025
29 Този коментар е премахнат от модератор.
30 Фоти
09:51 18.09.2025
31 таксиджия 🚖
До коментар #10 от "със спартана на море":Много ясно - тя му роди дете, което го гледа оня Миро къколда 🤭
Значи Киро е свършвал вътре няколко пъти и са се гушкали и целували, докато гледат как се стича от Лена 👌
09:55 18.09.2025
32 Димо
09:55 18.09.2025
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 коко
09:56 18.09.2025
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Боруна Лом
09:57 18.09.2025
37 Град Козлодуй
09:58 18.09.2025
38 Зъл пес
09:59 18.09.2025
39 Троянец
10:06 18.09.2025
40 Ти от
До коментар #11 от "Сталин":щата на сайта ли си, или си на хонорар? Пишеш нецензурни думи, но не те цензурират. Трият тези, които са ти направили някаква забележка. Това си е жив сталинизък.
10:07 18.09.2025
41 Боруна Лом
10:08 18.09.2025
42 Последния Софиянец
10:13 18.09.2025
43 Този юнак
10:16 18.09.2025
44 До Варна, на завоя
Кой напусна парламентарния и партийния си пост заради корупция? Пак Кирчо. И на талибан с брада да се маскира пак помним.
Кого го разследват за злоупотреба с власт? Пак Кирчо.
Това е списък с Кирчовите прегрешения отзад напред. Откакто чухме за него все издънки и срам.
10:20 18.09.2025
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 брокер
До коментар #11 от "Сталин":Йосиф Висарионович, финансово си неграмотен. Днес, унаследявайки имот, също можеш да банкрутираш. Затова народът е измислил приказката за лъжицата и устата.
10:24 18.09.2025
47 Сен Сен
10:25 18.09.2025
48 Кит
Наслада, мр Бийн ряпа да яде 😂😂😂
10:25 18.09.2025