Кирил Петков: Нека Борисов и Пеевски да влязат в парламента като нормални хора, не като "супермутри"

18 Септември, 2025 09:25 1 628 48

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Тук сме, за да кажем, че не може през 2025 г. да има политически заттворници в България. Това заяви пред БТВ Кирил Петков от ПП.

"Не е нормално четирима души, без осъдителна присъда, да стоят вече втори месец в ареста с право на 1 час на ден слънчева светлина и са хапани по 20 пъти на нощ от дървеници.

"Другото, което не е нормално - искаме народните представители да са равни. Най-скъпият автомобил в НСО, по-скъп от на премиера, се дава на Пеевски, с който той идва в НС. Страх го е да проходи дори 5 метра по тротоара, влиза през служебния вход и прави само 2 крачки."

"Нека Борисов и Пеевски да влязат в парламента като нормални хора, не като "супермутри". Двамата "дебелаци" трябва да могат да свикнат да се движат между хората", каза още Петков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ти си

    33 12 Отговор
    много зле, бре човек, много.

    09:30 18.09.2025

  • 4 Гост

    37 9 Отговор
    Че те са си супермутри! Как да влязат? И двамата са израснали само между мутри. Какви да са

    09:33 18.09.2025

  • 5 Кой ги

    27 4 Отговор
    кара да стават корумпета? Това кажи, не ми дрънкай клише, след клише, папагал.

    09:33 18.09.2025

  • 6 Българинът

    19 20 Отговор
    си ги харесва и искат да я като тях. Българинът не иска справедливост, а иска да е отгоре на другите и да гази. Българинът няма смелостта да се погледне в огледалото. Затова сме толкова години на това дередже

    09:33 18.09.2025

  • 8 Лелеее Киро

    36 14 Отговор
    Съвсем си изтрещял. Заприличал си на пропаднал алкохолик.

    09:33 18.09.2025

  • 9 със спартана на море

    29 14 Отговор
    кире хубаво ли беше с лега във гърция на сметката на народа?

    09:34 18.09.2025

  • 10 със спартана на море

    24 11 Отговор
    ама я сцепи лена от секс като бяхте в гърция а?

    Коментиран от #31

    09:35 18.09.2025

  • 11 Сталин

    19 13 Отговор
    Това което управляващите не ви казват е че ви готвят голяма изненада,изненадата на века,миналата седмица управляващата коалиция и финансово министерство са дискутирали за въвеждане на нов данък,съвсем нов данък- Данък Наследство ,както е в Германия, Англия и Европа,плана който е дискутиран е че имоти на стойност над 100 000 наследниците ще трябва да плащат данък на наследствения имот ,това включва къща,апартамент ,земя ,акции и други финансови активи.Това означава че много от наследници на имоти трябва да ипотекират за да може да платят данъка ,тепърва ще се уточнява процента ,но може да стигне 40% както е в Англия и така постепенно ще ви отнемат имотите който не може да плати.Също Световната банка е препоръчала на правителството за да попълнят хазната и да могат да плащат стотиците милиарди заеми които Тиквата и Прасето теглиха и много от тези пари откраднаха да въведат Задължителна застраховка на имот както е в САЩ ,това може да достигне до 10 000 на година може и повече за големи и скъпи имоти и който не може да плати ,имота може да бъде запориран и отнет в полза на държавата.Така че чичо ви Клаус Шваб от WEF ви каза за Agenda 2030 - Няма да притежавате нищо,но ще бъдете щастливи ,кое не вие е ясно.
    P.S.Гласувайте пак за Тиквата и Прасето и ПП(Прости Пvтки) да останете без имоти

    Коментиран от #16, #40, #46

    09:35 18.09.2025

  • 14 12340

    17 6 Отговор
    Когато имаше възможност, не вкара Бою в ареста поне за 2 месеца,
    а само за 20 часа!
    .. Ся и да ривеш--се таа!

    09:37 18.09.2025

  • 17 миме

    14 8 Отговор
    кире кирее замязал си бетер на алкохолизиран клошар,кво стана рушветите ли секнаа или тортите не вървът

    09:41 18.09.2025

  • 18 бай Бай

    13 6 Отговор
    Много важно как щели били да влязат.
    Освен ако не готвите някоя засада...
    Нас хич не ни грее влизането и излизането в сгради, а са важни решенията, които вземате.

    09:42 18.09.2025

  • 19 Хайа

    9 7 Отговор
    Пиха ядоха заедно пп морето и сега започнаха цирковете пак кики боко и шиши за пред раята

    09:42 18.09.2025

  • 20 Мими Кучева🐕

    15 6 Отговор
    С тая брада заприлича на Лена Б.🦧🦃🤗🤣👍

    09:43 18.09.2025

  • 21 Последния Софиянец

    5 4 Отговор
    Полицай загина тази сутрин на протеста пред Парламента.

    Коментиран от #25

    09:44 18.09.2025

  • 23 Ако бяхме нормална държава

    10 4 Отговор

    До коментар #3 от "Зевс":

    единият щеше да е шеф на пожарната в средно голям град или най-много кмет а другият дребен бизнесмен.
    Щото в нормална държава нямаше да правят това което правят от страх пред закона.

    09:45 18.09.2025

  • 24 име

    10 3 Отговор
    ПроститеПарчета мълчаха 2023г на местинет избори, когато МВР с Калин Стоянов в тяхното правителсто правеше чадър над купуването на гласове. Мърчаха когато ги надхитриха с рокадата на каскета и сарафов, вълчаха когато мишока денков подтичваше около Пеевски все едно му е секретар, гласуваха малоумните промени в конституцията, които направиха домовата книга пълна с ГЕРБаджии и иДПСари. Сега се сетили да пискат, ама няма кой да им вярва.

    09:46 18.09.2025

  • 26 конь с капаци

    8 3 Отговор
    изглежда като клошар

    09:46 18.09.2025

  • 28 питане

    10 5 Отговор
    На този доказан наркоман като какъв му давате трибуна?Кой е той днес?Докарайте водните оръдия и ги изметете да им си охладят низките страсти.

    09:48 18.09.2025

  • 30 Фоти

    11 3 Отговор
    Тъпотата се е скрила зад брада! :))))

    09:51 18.09.2025

  • 31 таксиджия 🚖

    5 3 Отговор

    До коментар #10 от "със спартана на море":

    Много ясно - тя му роди дете, което го гледа оня Миро къколда 🤭

    Значи Киро е свършвал вътре няколко пъти и са се гушкали и целували, докато гледат как се стича от Лена 👌

    09:55 18.09.2025

  • 32 Димо

    12 4 Отговор
    Кой беше този с брадата? А, този, който уби човек, а после коцев асфалтира участъка за да не го осъдят...Сега убиеца се отблагодарява на корумпето. До кога МВР ще позволява на тумба сектанти да пречат на милиони българи? Има закони, моля прилагайте ги! ПП//ДБ не може да са над закона!

    09:55 18.09.2025

  • 34 коко

    12 2 Отговор
    Това същество излъга надеждите на много българи. Да се връща в Канада и повече да не идва тук!

    09:56 18.09.2025

  • 36 Боруна Лом

    9 3 Отговор
    КИРо Т@пото-хващай парапета! Ти защо още не си в Централния?!

    09:57 18.09.2025

  • 37 Град Козлодуй

    9 2 Отговор
    Жив брадясал СиГанин!

    09:58 18.09.2025

  • 38 Зъл пес

    7 2 Отговор
    Абе и ти когато беше измислен мин.предс. се криеше като мишка бе.

    09:59 18.09.2025

  • 39 Троянец

    7 2 Отговор
    Кой беше тоя,че нещо не се сещам да е направил нещо за България?!Сещам се единствено за един парапет дето тоя го клатеше и един запис как всичко е съгласувано с "послството" и как ще си купуват острови с откраднатото.....Чудя се как още не е срещнал един 7.62.....

    10:06 18.09.2025

  • 40 Ти от

    4 2 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    щата на сайта ли си, или си на хонорар? Пишеш нецензурни думи, но не те цензурират. Трият тези, които са ти направили някаква забележка. Това си е жив сталинизък.

    10:07 18.09.2025

  • 41 Боруна Лом

    3 2 Отговор
    И тоя сИгАниН се набарбучи-като оня мошеник Барбутов.......

    10:08 18.09.2025

  • 42 Последния Софиянец

    4 2 Отговор
    Аз пък си помислих,че е катастрофирал някъде и се е самоутрепал......да ни освободи от задължението-да го издържаме в Затвора.....Язък.....

    10:13 18.09.2025

  • 43 Този юнак

    3 2 Отговор
    Този юнак се скри за брадата си! Кокорчо ще се скрие под полата си. И най накрая Радев дейците за разпад на България, ще се превърнат във Пълен Провал завличайки със себе си ДБ. И пак Радев е героя разредител.

    10:16 18.09.2025

  • 44 До Варна, на завоя

    6 1 Отговор
    Кортежът на Борисов ли шпореше със 140 на завоя до Варна, където уби човека? Нее, Кирчо беше. Бързаше за партийна среща. После асфалтираха, за да прикрият следите.
    Кой напусна парламентарния и партийния си пост заради корупция? Пак Кирчо. И на талибан с брада да се маскира пак помним.
    Кого го разследват за злоупотреба с власт? Пак Кирчо.

    Това е списък с Кирчовите прегрешения отзад напред. Откакто чухме за него все издънки и срам.

    10:20 18.09.2025

  • 46 брокер

    3 1 Отговор

    До коментар #11 от "Сталин":

    Йосиф Висарионович, финансово си неграмотен. Днес, унаследявайки имот, също можеш да банкрутираш. Затова народът е измислил приказката за лъжицата и устата.

    10:24 18.09.2025

  • 47 Сен Сен

    4 2 Отговор
    Единия шарлатанин-самонапусна Шайката.....остава другият -дето се кокори.....ама и той ще се наиграе скоро!

    10:25 18.09.2025

  • 48 Кит

    3 1 Отговор
    Кръгъл идиот в схватка със супермутри!
    Наслада, мр Бийн ряпа да яде 😂😂😂

    10:25 18.09.2025

