Георги Харизанов: Не виждам признаци вотът на недоверие да мине

Не виждам признаци вотът на недоверие да мине и правителството да падне. Мнозинството против предсрочни избори е солидно. Това заяви в сутрешния блок на БНТ политическият коментатор Георги Харизанов.

Той отбеляза, че такъв легитимен инструмент на опозицията, какъвто е вотът на недоверие, е започнал да се изхабява, предвид факта, че това е петият пореден вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

Относно случая с кмета на Варна Благомир Коцев Харизанов определи като „съдебна иновация“ решението на съдийския състав, който трябваше да преразгледа мярката му за неотклонение, да си направи отвод.

Благомир Коцев сега ще трябва да се надява да бъде разпределено гледането на мярката от такива съдии, които няма да се притесняват от взетото решение. Да се блокира по този начин гледането на мярка за неотклонение е изключително странно, посочи Харизанов.

От своя страна журналистката от БНР Силвия Великова допълни, че заради отвода на съдиите ще трябва Коцев да остане още известно време в ареста, докато бъде избран нов съдийски състав, който да гледа мярката му.

„Съдебният състав, който задържа Коцев, щеше да бъде подложен на същия натиск, ако го бяха пуснали от ареста. Смятам, че е редно да инвестираме доверие в съда, защото той е един и същи; той е този, който осъжда и който оправдава“, коментира Великова.

В заключение и двамата гости в студиото на националната телевизия изразиха мнение, че в страната няма обществена енергия за масови протести, както през минали години.

„Протестът от 2013 г. няма как да го видим, а избори ще има тогава, когато каже Пеевски, а не обществените процеси“, смята Великова.