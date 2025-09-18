Георги Харизанов: Не виждам признаци вотът на недоверие да мине

Не виждам признаци вотът на недоверие да мине и правителството да падне. Мнозинството против предсрочни избори е солидно. Това заяви в сутрешния блок на БНТ политическият коментатор Георги Харизанов.
Той отбеляза, че такъв легитимен инструмент на опозицията, какъвто е вотът на недоверие, е започнал да се изхабява, предвид факта, че това е петият пореден вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.
Относно случая с кмета на Варна Благомир Коцев Харизанов определи като „съдебна иновация“ решението на съдийския състав, който трябваше да преразгледа мярката му за неотклонение, да си направи отвод.
Благомир Коцев сега ще трябва да се надява да бъде разпределено гледането на мярката от такива съдии, които няма да се притесняват от взетото решение. Да се блокира по този начин гледането на мярка за неотклонение е изключително странно, посочи Харизанов.
От своя страна журналистката от БНР Силвия Великова допълни, че заради отвода на съдиите ще трябва Коцев да остане още известно време в ареста, докато бъде избран нов съдийски състав, който да гледа мярката му.
„Съдебният състав, който задържа Коцев, щеше да бъде подложен на същия натиск, ако го бяха пуснали от ареста. Смятам, че е редно да инвестираме доверие в съда, защото той е един и същи; той е този, който осъжда и който оправдава“, коментира Великова.
В заключение и двамата гости в студиото на националната телевизия изразиха мнение, че в страната няма обществена енергия за масови протести, както през минали години.
„Протестът от 2013 г. няма как да го видим, а избори ще има тогава, когато каже Пеевски, а не обществените процеси“, смята Великова.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
09:53 18.09.2025
2 Зевс
09:56 18.09.2025
3 бай Бай
БъСъПъ е най-клатещият се крак, следвани от итънъ.
Колко му е да се обърнат няколко....
09:56 18.09.2025
4 ФЕЙК - либераст
09:57 18.09.2025
5 Коня Солтуклиева
09:57 18.09.2025
6 Бизнеса
Държавата им събира палите и ди ги харчи за техните хора. Останалите да мрат.
19 млрз. ТЕМЕРУТКА изтегли заеми вече. Х 3000 на БГ гражданин. Кой ще ги връща???
10:07 18.09.2025
7 Офталмолог
10:07 18.09.2025
8 ЛИЦЕ ОТ МАФИЯТА ГЕРБ
10:08 18.09.2025
9 дерет
Няма нито поливане, нито пиене — само сухи оправдания и мазни защити на същите, с които краде.
И пак ще каже, че вотът на недоверие се „изхабил“.
Не вотът се изхаби. Вие източихте всичко — и тръбите, и доверието.
Слава на Господ Иисус Христос и тази гнида я знае всеки българин колко струва.
10:11 18.09.2025
10 Тоя
10:24 18.09.2025
11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
..... ПО ЛОГИЧНО Е ДА ГИ ИЗБИЕМ:)
10:27 18.09.2025
12 Къде
10:31 18.09.2025
13 Вълк единак
10:32 18.09.2025
14 Родина
10:35 18.09.2025
15 Киро Шарнира
10:36 18.09.2025
16 Тома
10:37 18.09.2025
17 Известен
10:45 18.09.2025
18 Така ли?
10:53 18.09.2025