Георги Харизанов: Не виждам признаци вотът на недоверие да мине

Георги Харизанов: Не виждам признаци вотът на недоверие да мине

18 Септември, 2025 09:52 630 18

  • георги харизанов-
  • вот-
  • недоверие



Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Не виждам признаци вотът на недоверие да мине и правителството да падне. Мнозинството против предсрочни избори е солидно. Това заяви в сутрешния блок на БНТ политическият коментатор Георги Харизанов.

Той отбеляза, че такъв легитимен инструмент на опозицията, какъвто е вотът на недоверие, е започнал да се изхабява, предвид факта, че това е петият пореден вот на недоверие срещу кабинета на Росен Желязков.

Относно случая с кмета на Варна Благомир Коцев Харизанов определи като „съдебна иновация“ решението на съдийския състав, който трябваше да преразгледа мярката му за неотклонение, да си направи отвод.

Благомир Коцев сега ще трябва да се надява да бъде разпределено гледането на мярката от такива съдии, които няма да се притесняват от взетото решение. Да се блокира по този начин гледането на мярка за неотклонение е изключително странно, посочи Харизанов.

От своя страна журналистката от БНР Силвия Великова допълни, че заради отвода на съдиите ще трябва Коцев да остане още известно време в ареста, докато бъде избран нов съдийски състав, който да гледа мярката му.

„Съдебният състав, който задържа Коцев, щеше да бъде подложен на същия натиск, ако го бяха пуснали от ареста. Смятам, че е редно да инвестираме доверие в съда, защото той е един и същи; той е този, който осъжда и който оправдава“, коментира Великова.

В заключение и двамата гости в студиото на националната телевизия изразиха мнение, че в страната няма обществена енергия за масови протести, както през минали години.

„Протестът от 2013 г. няма как да го видим, а избори ще има тогава, когато каже Пеевски, а не обществените процеси“, смята Великова.


  • 1 Последния Софиянец

    0 1 Отговор
    Ексклузивно!Полицай загина преди малко пред парламента на протеста.

    09:53 18.09.2025

  • 2 Зевс

    29 0 Отговор
    Харизанка, върни парите от тръбите на Напоителни системи и газ към затвора!

    09:56 18.09.2025

  • 3 бай Бай

    14 1 Отговор
    Очаквай неочакваното.
    БъСъПъ е най-клатещият се крак, следвани от итънъ.
    Колко му е да се обърнат няколко....

    09:56 18.09.2025

  • 4 ФЕЙК - либераст

    23 0 Отговор
    Жоро Тръбата отново се спука като новоположен тръбопровод и от него избухна гейзер от умнотии и простотии!

    09:57 18.09.2025

  • 5 Коня Солтуклиева

    21 0 Отговор
    Емили Тротинетката по прилича на човек, от тоЪ!

    09:57 18.09.2025

  • 6 Бизнеса

    8 0 Отговор
    Замира, а тия теглят заеми като изоглавени.
    Държавата им събира палите и ди ги харчи за техните хора. Останалите да мрат.
    19 млрз. ТЕМЕРУТКА изтегли заеми вече. Х 3000 на БГ гражданин. Кой ще ги връща???

    10:07 18.09.2025

  • 7 Офталмолог

    7 0 Отговор
    Това е страничен ефект от ковид вакцините. Да сложи цайси, като не вижда.

    10:07 18.09.2025

  • 8 ЛИЦЕ ОТ МАФИЯТА ГЕРБ

    18 0 Отговор
    ТОЯ КРАДЕЦ И УНИЩОЖИТЕЛ НА НАПОИТЕЛНИ СИСТЕМИ ОТ ДУНАВА КЪМ ДОБРУДЖА Е ДЕПУТАТ ОТ ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ! ЗАЩО НЕ Е В ЗАТВОРА? ТОЙ Е НАНЕСАЛ МНОГОКРАТНО ПО-ГОЛЯМА ЩЕТА НА ДЪРЖАВАТА ОТ КОЛКОТО АРЕСТУВАНИЯ КМЕТ НА ВАРНА. ЗАЩО Е НА СВОБОДА.

    10:08 18.09.2025

  • 9 дерет

    16 0 Отговор
    Продаде тръбите на „Напоителни системи“, взе милионите, и сега обикаля студията да обяснява защо няма вода.

    Няма нито поливане, нито пиене — само сухи оправдания и мазни защити на същите, с които краде.

    И пак ще каже, че вотът на недоверие се „изхабил“.

    Не вотът се изхаби. Вие източихте всичко — и тръбите, и доверието.

    Слава на Господ Иисус Христос и тази гнида я знае всеки българин колко струва.

    10:11 18.09.2025

  • 10 Тоя

    14 0 Отговор
    Крадец на напоителните с-ми кога ще влезе в Белене със сикаджииската мутра да поработят за НАРОДА

    10:24 18.09.2025

  • 11 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 0 Отговор
    НА 16 000 ГРАЖДАНИ СЕ ПАДА ПО 1 НАРОДЕН ПРЕДСТАВИТЕЛ
    ..... ПО ЛОГИЧНО Е ДА ГИ ИЗБИЕМ:)

    10:27 18.09.2025

  • 12 Къде

    11 0 Отговор
    На Севда на Боко, любимия лакей - ХАРИЗАНОВ

    10:31 18.09.2025

  • 13 Вълк единак

    10 0 Отговор
    Герберски п...л

    10:32 18.09.2025

  • 14 Родина

    4 0 Отговор
    Този , преди време не управляваше ли водите?

    10:35 18.09.2025

  • 15 Киро Шарнира

    4 0 Отговор
    Жоро тръбата, правиш ли тръбички на Тиквата ?

    10:36 18.09.2025

  • 16 Тома

    6 0 Отговор
    Жоро тръбата занесе парите от продажбата на тръби от напоителните системи в зайчарника

    10:37 18.09.2025

  • 17 Известен

    6 0 Отговор
    Лизаччч на гербави задниции си ти, чичо!

    10:45 18.09.2025

  • 18 Така ли?

    0 0 Отговор
    Така ли бе, крадец долен, нагъл и противен?! Ние пък видяхме как точно ти, лично ти открадна стотици километри тръби за напояване, с което ликвидира земеделието ни! Едни хора те бяха пребили за това ти престъпление, помниш ил, жалко, че не са удряли по-яко, много жалка! А, нещо да кажеш за потресаващата простащина на уродливото 190- килограмово туловище, така да се каже, началникът на твоя СИКаджийски главатар Боко тиквата, когото браниш като матросовец?

    10:53 18.09.2025

