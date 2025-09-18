Новини
"Спаси София“: Държавата е завладяна от нагли деребеи, както градовете ни са завладяни от безконтролното презастрояване

"Спаси София": Държавата е завладяна от нагли деребеи, както градовете ни са завладяни от безконтролното презастрояване

18 Септември, 2025 12:12 516 11

  • спаси софия“-
  • презастрояване-
  • градове

Общинските съветници от “Спаси София” връчиха идеите си за изменение в Закона за устройството на територията на народните представители на входа на Парламента тази сутрин

"Спаси София“: Държавата е завладяна от нагли деребеи, както градовете ни са завладяни от безконтролното презастрояване - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Законови промени, които ще сложат край на една от най-видимите прояви на завладяната държава - презастрояването на градовете, предложи “Спаси София” на депутатите часове преди гласуването на петия вот на недоверие срещу кабинета. Тези промени поставят граници, въвеждат прозрачност и гарантират, че интересът на гражданите ще стои над интереса на шепа инвеститори с пипала във властта. Общинските съветници от “Спаси София” връчиха идеите си за изменение в Закона за устройството на територията на народните представители на входа на Парламента тази сутрин.

Сред предложенията са създаването на специален Фонд „Благоустройство“, ограничаване на показателите за застрояване (КИНТ), изисквания за транспортна обезпеченост на новите сгради, задължително озеленяване и ясни правила за устройството на кварталите. Предложенията включват и изменение в характера на разрешителните за строеж, събирани от общините – вместо таксите да се определят спрямо административните разходи, те да станат инструмент за провеждане на активна градоустройствена политика, включително чрез различни вноски във Фонд „Благоустройство“. Друг акцент е въвеждането на минимални стандарти за хигиена, естетика, транспортно обслужване и социална инфраструктура в кварталите чрез изменения в закона.

Завладяната държава има много лица - наглият Пеевски, неработещата правосъдна система, която арестува кметове, но не и прокурорски синчета, безводието, но и градовете, завладяни от безконтролното презастрояване. Тази теза застъпиха от политическа партия „Спаси София“ пред депутатите. И настояха завладяната държава да се бори с реформи и ангажимент към задълбочаващите се за всички големи градове проблеми. „Необходимо е да се намери устойчиво решение за спиране на презастрояването в градовете, а вместо това виждаме как се отварят нови вратички за още по-интензивно строителство на сгради там, където не им е мястото“, заяви Борис Бонев. „Това са готови и прецизно подготвени текстове. Ако бъдат приети, те ще дадат възможност на общините да върнат контрола върху развитието на градовете ни“ – подчерта той.

„Презастрояването е най-видимият резултат от бездействието на Парламента. То превзема градовете на България, отнема на гражданите достъпа до зелени пространства, детски градини и инфраструктура, а напрежението, което всяка новопоявяваща се сграда нагнетява, създава лош имидж на инвеститорите. Това не е градоустройствената политика на нито една община, но е реалността в десетки от тях, създавана от некадърно написаните закони“, заяви арх. Росица Николова, общински съветник и зам.-председател на архитектурната комисия в местния парламент.

„Подадохме ръка на всички парламентарни групи с готови решения. Сега очакваме политическа воля те да бъдат приети. Вместо да гледаме как се разиграват спектакли с предизвестен финал, искаме депутатите да свършат работа за реалните проблеми, за хората, които живеят в бетонни джунгли. Всеки град заслужава модерна и подредена градска среда, а не хаос и безконтролно строителство. Хората заслужават повече – време е депутатите да започнат да работят“, завърши Борис Бонев.


България
Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Карлос Друсар

    3 5 Отговор
    Тез двамцата на снимката дали се пукат един другиго

    12:14 18.09.2025

  • 2 Сатана Z

    3 5 Отговор
    Мис Бони ползва рвчника на нейния гуру ,Делян Пеев.

    12:17 18.09.2025

  • 3 Тези

    3 3 Отговор
    От Спаси София трябва да влязат в затвора! Никои софиянец не е искал да спасяват София!

    12:19 18.09.2025

  • 4 откачени хора

    3 1 Отговор
    В Бургас вече строят кооперация до оградата с гробищата и изгледът ще е невероятен !! !!

    Коментиран от #9

    12:19 18.09.2025

  • 5 Няма ли някоя яка мутра от 90те години

    3 0 Отговор
    Да дойде пред нас и да приватизира тоест да затвори "парка" който много отдавна се превърна в свърталище и клюкарище , в най лошото лице на съвременния свят. Например рано сутрин преди да дойдат чистотата всеки може да види че парка прелива от бъклици както и цял ден се зарива. За шума който вдига дори въпрос не се повдига Потрошени люлки и катерушки и пейки нарочно обърнати към блоковете и входовете за да бъдат следени хората и да няма миг спокойствие за тях. Потресаващо.

    12:31 18.09.2025

  • 6 Няма ли някоя яка мутра от 90те години

    3 0 Отговор
    Да дойде пред нас и да приватизира тоест да затвори "парка" който много отдавна се превърна в свърталище и клюкарище , в най лошото лице на съвременния свят. Например рано сутрин преди да дойдат чистотата всеки може да види че парка прелива от буклуци както и цял ден се зарива. За шума който вдига дори въпрос не се повдига Потрошени люлки и катерушки и пейки нарочно обърнати към блоковете и входовете за да бъдат следени хората и да няма миг спокойствие за тях. Потресаващо.

    12:34 18.09.2025

  • 7 Боко и Шиши Магнитски

    1 1 Отговор
    два дерибея!

    12:40 18.09.2025

  • 8 Наркомани

    1 0 Отговор
    Накдърниците от Преби София

    12:40 18.09.2025

  • 9 Ами къде да строят

    1 1 Отговор

    До коментар #4 от "откачени хора":

    В морето ли. Откачени са. Обаче е бизнес. Ще заселват чужденци и мигранти.

    12:41 18.09.2025

  • 10 Майора

    1 0 Отговор
    Ало мис Бони , вие сами признахте провала на управлението си! Така че най доброто е да подадете оставка и да се проведат нови избори!

    12:43 18.09.2025

  • 11 всички знаят

    0 0 Отговор
    кои са дерибеите но защо се разхождат със лъскавите си лимузини безнаказано вместо да са натикани в затвора?

    12:44 18.09.2025

