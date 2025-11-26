Правителството реши: Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет

Достъпът до интернет чрез фиксирани и мобилни наземни мрежи се определя като стратегическа дейност от значение за националната сигурност, съобщиха от пресслужбата на кабинета.
Това става чрез актуализирането на списъка на стратегически обекти и дейности, приет с постановление на Министерския съвет от 2009 година, уточни БТА. Промените отчитат важността на цифровата свързаност за нарастването на брутния вътрешен продукт, заетостта и конкурентоспособността, както и предстоящите инвестиции в цифрова инфраструктура с голям капацитет в България, посочват от правителството.
Актуализирането на стратегическите обекти и дейности ще осигури устойчивост на този тип инфраструктури, като се има предвид, че сигурността на електронните съобщителни мрежи е ключов приоритет за Европейския съюз.
Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на шест договора за изграждане на цифрови мрежи през юни тази година в Министерския съвет. Ще свържем всяко едно от тези населени места и мобилните оператори чрез своите предаватели ще пренесат сигнала и той ще стане мобилен, посочи вицепремиерът. Той каза, че докато в столицата и в областните градове се радваме на бързия интернет, то не навсякъде е така. В малките населени места и в отдалечените местности нямат такъв бърз интернет и хората живеят по друг начин, каза тогава Караджов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Мога !
ДаВи !
Пи ! Ка ! Я !
Отгоре !
Отдолу !
Отпред !
И Отзад !
17:09 26.11.2025
2 Зевс
17:10 26.11.2025
3 Пешо
17:12 26.11.2025
4 койдазнай
17:12 26.11.2025
5 кретения
17:13 26.11.2025
6 Реалист 1
Целта е да се елиминират малките доставчици и кокуренцията и да се установи локален монопол от голям оператор ( и лоши цена/качество).
17:28 26.11.2025
7 604
17:38 26.11.2025
8 Плевен
17:44 26.11.2025
9 ЦИРК
С тези пари които подаряват на трите мобилни, трябваше държавата и общините да изградят инфраструктура (канална мрежа), която да дават равнопоставено под наем на всички оператори. Ама то Караджов оправи магистрала Хемус, та се зае с Интернета нали ? Ама така е то, Д-то държи вивата и правителството та, едни държавни пари трябва да му подарят да продължава нали...
18:17 26.11.2025