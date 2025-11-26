Новини
България »
Правителството реши: Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет

26 Ноември, 2025 17:07 1 840 9

Достъпът до интернет вече е стратегическа дейност за националната сигурност

Правителството реши: Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Достъпът до интернет чрез фиксирани и мобилни наземни мрежи се определя като стратегическа дейност от значение за националната сигурност, съобщиха от пресслужбата на кабинета.

Това става чрез актуализирането на списъка на стратегически обекти и дейности, приет с постановление на Министерския съвет от 2009 година, уточни БТА. Промените отчитат важността на цифровата свързаност за нарастването на брутния вътрешен продукт, заетостта и конкурентоспособността, както и предстоящите инвестиции в цифрова инфраструктура с голям капацитет в България, посочват от правителството.

Актуализирането на стратегическите обекти и дейности ще осигури устойчивост на този тип инфраструктури, като се има предвид, че сигурността на електронните съобщителни мрежи е ключов приоритет за Европейския съюз.

Над 200 населени места в общо 140 общини ще имат високоскоростен интернет, обяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов при подписването на шест договора за изграждане на цифрови мрежи през юни тази година в Министерския съвет. Ще свържем всяко едно от тези населени места и мобилните оператори чрез своите предаватели ще пренесат сигнала и той ще стане мобилен, посочи вицепремиерът. Той каза, че докато в столицата и в областните градове се радваме на бързия интернет, то не навсякъде е така. В малките населени места и в отдалечените местности нямат такъв бърз интернет и хората живеят по друг начин, каза тогава Караджов.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Мога !

    5 2 Отговор
    Мога !

    ДаВи !

    Пи ! Ка ! Я !

    Отгоре !

    Отдолу !

    Отпред !

    И Отзад !

    17:09 26.11.2025

  • 2 Зевс

    14 2 Отговор
    То хора няма, те интернет ще им пускат

    17:10 26.11.2025

  • 3 Пешо

    7 2 Отговор
    А какво означава високоскоростен интернет?Плащаш за него,да.Но какво получаваш и няма на кого да се оплачеш.

    17:12 26.11.2025

  • 4 койдазнай

    11 1 Отговор
    Всъщност това е субсидия за виваком, за да бъдат унищожени малките, независими доставчици по селата.

    17:12 26.11.2025

  • 5 кретения

    12 0 Отговор
    В Трънските села няма интернет. А са само на почти 100 км. от София. Вода също няма, тока е тука има тука нема. В самия град Цигани и кучета мръсно колкото щеш. Болница, банка , няма.Пътища черни без асфалт. Разруха и простотия. Радио София не се лови чисто. Белград , да. и това само на сто км от София. Мор.

    17:13 26.11.2025

  • 6 Реалист 1

    4 1 Отговор
    Мафиотът Караджов трябва да бъде линчуван.
    Целта е да се елиминират малките доставчици и кокуренцията и да се установи локален монопол от голям оператор ( и лоши цена/качество).

    17:28 26.11.2025

  • 7 604

    4 2 Отговор
    Правителството само може дъ гу духъ...щя казвали къде къв ще е нетъ....я по лайснатъ

    17:38 26.11.2025

  • 8 Плевен

    6 2 Отговор
    А други населени места, нямат вода! А други нямат дори пътища до дома им, и електричество! НО е важно да имат интернет за промиване на мозъци!

    17:44 26.11.2025

  • 9 ЦИРК

    2 3 Отговор
    Нищо свързано с интернет не решава и не може да реши това правителство. Просто наливат едни пари в мобилните оператори, за да ги натискат да държат цените ниски.

    С тези пари които подаряват на трите мобилни, трябваше държавата и общините да изградят инфраструктура (канална мрежа), която да дават равнопоставено под наем на всички оператори. Ама то Караджов оправи магистрала Хемус, та се зае с Интернета нали ? Ама така е то, Д-то държи вивата и правителството та, едни държавни пари трябва да му подарят да продължава нали...

    18:17 26.11.2025

