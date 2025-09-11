Новини
България »
Всички градове »
Ваня Григорова: Държавата да поеме отговорност за поддържане на градския транспорт във всички градове

Ваня Григорова: Държавата да поеме отговорност за поддържане на градския транспорт във всички градове

11 Септември, 2025 22:15 554 13

  • ваня григорова-
  • отговорност-
  • транспорт-
  • градове-
  • поддръжка

"Президентът Радев, ако има желание да прави политически проект, той трябва да е активен по различните теми. Няма смисъл да правиш кух откъм идеи проект. Трябва да гори от това да постигне някакви цели", коментира независимият общинският съветник

Ваня Григорова: Държавата да поеме отговорност за поддържане на градския транспорт във всички градове - 1
Снимка: Bulgaria ON AIR
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Независимият общински съветник в Столична община Ваня Григорова заяви пред Bulgaria ON AIR, че трябва да има условия, за да не се налага ватманите и шофьорите от градския транспорт да слизат от превозните средства.

Невъзможно е да шофират без да пият нищо и без да се хранят, подчерта тя.

"Немалка част от релсовия път в София има нужда от подмяна. Само за няколко отсечки са нужни над 400 млн. лв. В по-голяма част от случаите се избира актуализация на заплатите. Правим това, което спешно трябва да се направи, винаги отлагаме разходите, които набъбват и стават все по-проблемни", обясни Григорова в "Денят ON AIR".

Кой трябва да плаща огромните суми за градския транспорт

Общинският съветник от СОС изтъкна, че в общината няма достатъчно средства за капиталови разходи.

"Крайно време е държавата да поеме отговорност за поддържане на градския транспорт във всички градове. Да плаща 50% от разходите, колкото плаща и общината. Редно е общинските съветници да се обърнем към министъра на финансите. Не е нормално държавата да плаща по-малко от общината. Не срещнах разбиране от председателя на комисията г-н Таков. Кметът и зам.-кметът по финанси трябва да водят тези разговори", на мнение е Григорова.

Събират подписи срещу пенсионната реформа

"Планира се пенсионната възраст да стане 65 години. Набор от мерки, които се обсъждат. Дефицитът в бюджета на НОИ е 12 млрд. лв. Това са много пари. Вместо да натоварват работещите и пенсионерите, е редно да направят така, че частните фондове да не са задължителни и да премахнат максималния осигурителен доход", каза още гостът.

"Обръщам се към всички партии за подкрепа. Ако подкрепят тази посока - средствата да не се инвестират рисково, да се присъединят. Максималният осигурителен доход стимулира сивата икономика. Таванът на осигуровките трябва да отпадне", настоя Григорова.

Президентът Радев трябва да е активен по различните теми

Общинският съветник коментира все по-засилващите се слухове, че президентът Румен Радев ще обяви началото на свой политически проект.

"Президентът Радев, ако има желание да прави политически проект, той трябва да е активен по различните теми. Няма смисъл да правиш кух откъм идеи проект. Трябва да гори от това да постигне някакви цели. Колко по-голяма цел от бъдещето на работещите и пенсионерите; България да не задлъжнява; частните пенсионни фондове да не разиграват осигурителните ни вноски на хазарт...", изтъкна Григорова.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.8 от 5 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Шопо

    4 1 Отговор
    Държавата не може БДЖ да подържа а ти искаш градски, ха ха !

    22:24 11.09.2025

  • 2 транспорт

    8 2 Отговор
    Когато един хирург оперира,нито излиза в почивка,нито спира за кафе или цигари!
    Но за разлика от тези имащи възможност да объркат ежедневието на милиони,са прочели един вагон учебници и книги!

    22:24 11.09.2025

  • 3 Григорова

    6 4 Отговор
    Не ми пука за твоите умозаключения!
    Пука ми, че от доста вечери в Сливница и околностите не може да се диша!
    От Сливница от свинарниците на господина от ГЕРБ- свинарника се леят Авгиеви обори към околните села!

    22:24 11.09.2025

  • 4 Яшар

    11 3 Отговор
    Ох котио ..ох Ваня ...

    22:24 11.09.2025

  • 5 Джо

    3 2 Отговор
    Въш. менгето започна и на президента ,само дето е наговорила куп безумия. ЗАщо държаата да помага на ГТ ,да не би плащащите данъци в Раднево ползват транспорта на София.И ако няма пари в хазната на града що не слезе от служебната кола и да се откаже от заплатата си?

    Коментиран от #7

    22:27 11.09.2025

  • 6 Браво, Ваня!

    2 0 Отговор
    Сега кажи кой ще поеме отговорност отнсно преустановяването на гратисчийството на представителите на твоя етнос, защото загубите от тази тяхна наглост са огромни, а останалите български грждани с право са възмутени, защото възприемат това като поредната с нищо незаслужена привилегия на въпросната етническа група!

    22:42 11.09.2025

  • 7 Даа

    1 1 Отговор

    До коментар #5 от "Джо":

    Да актуализират цената на билета ,ако не да ходят пеш софиянци

    22:44 11.09.2025

  • 8 Николова , София

    1 2 Отговор
    До тук всички коментари са от служители на столичен транспорт или д-р общински ...те са прави

    22:48 11.09.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    0 1 Отговор
    МА......аНГО ХОДИ СЕ ЛЕКУВАЙ ПРИ БРАТЧЕТАТА ТИ!

    22:58 11.09.2025

  • 11 Здрасти

    0 1 Отговор
    И в ихтимам и исперих ли?

    22:59 11.09.2025

  • 12 Метресата от Барселона

    0 1 Отговор
    Защо ми се струва, че и хубавото Ванче не устоя на масовото женско изкушение да се подложи на хирургически интервенции за разкрасяване и подмладяване?

    23:05 11.09.2025

  • 13 Трайчо

    0 0 Отговор
    Социализма няма да се върне. Иди в Лондон - 10-15 паунда на ден да отидеш на работа и да се върнеш. Ако искаш

    23:17 11.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол