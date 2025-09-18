Новини
България »
Всички градове »
На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност реши шефовете на службите да се избират от Народното събрание

На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност реши шефовете на службите да се избират от Народното събрание

18 Септември, 2025 16:17 1 073 15

  • първо четене-
  • комисия по вътрешна сигурност и обществен ред-
  • шефове на службите-
  • депутатите

Според действащото законодателство председателите на службите за сигурност се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

На първо четене: Комисията по вътрешна сигурност реши шефовете на службите да се избират от Народното събрание - 1
Илюстративна снимка БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Парламентарната Комисия по вътрешна сигурност и обществен ред подкрепи на първо гласуване председателите на Държавна агенция „Национална сигурност“ (ДАНС), Държавна агенция „Разузнаване“ (ДАР) и Държавна агенция „Технически операции“ (ДАТО) да се избират с решение на Народното събрание и да не се назначават с указ на президента. Предложенията за законови изменения са на депутати от управляващата коалиция, предават от БТА.

Според действащото законодателство председателите на службите за сигурност се назначават с указ на президента по предложение на Министерския съвет.

Депутатите, внесли предложенията, са Александър Рашков (ИТН), Станислав Балабанов (ИТН), Драгомир Стойнев (БСП), Мая Димитрова (БСП), Илиян Йончев (БСП), Маноил Манев (ГЕРБ-СДС) и Христо Терзийски (ГЕРБ-СДС). Управляващите предлагат промени в законите за Държавна агенция "Разузнаване", Държавна агенция "Национална сигурност" и за специалните разузнавателни средства.

Предлага се председателите на трите служби за сигурност да се избират от Народното събрание по предложение на Министерския съвет. Сега действащият законов модел предвижда определянето на председателите на ДАТО, ДАНС и ДАР да се извършва в хипотезата на споделена компетентност между президента и Министерския съвет, пише в мотивите на трите законопроекта.

Както в Конституцията, така и в законите, не са предвидени правни механизми за разрешаване на евентуално възникнали конфликти между президента и Министерския съвет при упражняване на споделената им компетентност. Не са единични случаите, в които Министерският съвет предлага определено лице да заеме длъжността на ръководител на държавен орган, но президентът отказва да съгласува, съответно да издаде указ за назначаването му. При тази ситуация се налага за един, понякога продължителен период от време, съответният орган да се ръководи от лице, което временно изпълнява функциите до назначаване на титуляр, гласят мотивите на законопроектите.

Според вносителите с предложените изменения балансът в отношенията парламент - президент – правителство, не е нарушен, тъй като в република с парламентарно управление в центъра на този баланс е парламентът.

Предложената промяна не засяга конституционните правомощия на президента на републиката в областта на отбраната и националната сигурност, посочват още от вносителите.

Вече съм отговорил писмено с "не", каза вчера президентът Румен Радев в отговор на журналистически въпрос дали ще отговори официално на премиера да назначи Деньо Денев за председател на ДАНС. Приключих съгласувателната процедура с правителството, допълни Румен Радев.

В началото на септември правителството изпрати на президента искане за съгласуване за Деньо Денев като председател на ДАНС. В момента Денев изпълнява функциите на председател на агенцията.


България
Поставете оценка:
Оценка 2 от 29 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Да така е

    22 6 Отговор
    Държава с главно Д. Това ще бъде занапред.

    Коментиран от #11

    16:24 18.09.2025

  • 3 Даниел

    27 4 Отговор
    Камбаната бие много силно!

    16:28 18.09.2025

  • 4 А кога ще ги съкратят

    27 1 Отговор
    Раздут щат, сто служби на една малка държавица

    Коментиран от #13

    16:28 18.09.2025

  • 5 ООрана държава

    36 3 Отговор
    Демек шиши и бойко ще си ги назначават, ясна е кочината

    16:32 18.09.2025

  • 6 Настъпва

    31 2 Отговор
    Грухтяща диктатура. Много шъ ривем после, ама късно ще е

    16:34 18.09.2025

  • 7 Ейййй Тикви герберски

    33 4 Отговор
    В България няма икономика, няма производство, няма фабрики и заводи, а вие крадливи гербави боооооклуци все за милиционери, служби и несеота говорите.

    16:36 18.09.2025

  • 8 Питам:

    29 1 Отговор
    Видяхте ли охраната на Пеевски тази сутрин? Братя роми и цигански "барони"! ТЕ ТОВА Е НОВИЯТ ЦАР ДЕБЕЛЯН!

    16:40 18.09.2025

  • 9 К.К

    24 4 Отговор
    Не може националната сигурност да се остави в ръцете на прости милиционери, пожарникари, милиционери по автогарите, всички с купени дипломи, тотално неграмотни и необрозовани. Неможе, хора влезли в народното събрание, зависими , с приведени гърбове, да се разпореждат със сигурноста на дэржавата.

    16:41 18.09.2025

  • 10 пословици и поговорки

    5 11 Отговор
    Ми , народа е казал : НА ЗЛА КРУША - ЗЪЛ ПРЪТ ! Та и с Румката ... така .

    16:58 18.09.2025

  • 11 СЗО

    9 4 Отговор

    До коментар #2 от "Да така е":

    Държава с главно М(афия).

    17:01 18.09.2025

  • 12 Сатана Z

    15 2 Отговор
    А защо не се избират от народа а от двете прасета?

    17:05 18.09.2025

  • 13 Стефан

    7 0 Отговор

    До коментар #4 от "А кога ще ги съкратят":

    Правилно щатът е раздут, може да се мисли за съкращения особено в ДАНС, както за сливане на някои служби.

    17:14 18.09.2025

  • 14 Смръдня

    8 0 Отговор
    Намирисва на диктатура на малцинствата и използване на органи и служби срещу опозицията.

    17:22 18.09.2025

  • 15 Радев ще подпише за Деньо Денев шефДАНС!

    1 0 Отговор
    Предложен за шеф на ДАНС от правителството Желязков и от ППДБ.
    Голям цирк ТУШ ще настане, ей!
    Ако президента Румен Радев днес вземе, че разпише заповедта за
    назначение на кандидата Деньо Денев за шеф на ДАНС!
    Голям цирк ТУШ ще настане, ей!

    17:38 18.09.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол