Новини
България »
Всички градове »
Депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

Депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г.

21 Ноември, 2025 14:17 1 105 16

  • депутати-
  • първо четене-
  • приет-
  • бюджет 2026

"За" гласуваха 131 народни представители, "против"-87, "въздържал се"- няма

Депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г. - 1
Снимка: Нова телевизия
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Със 131 гласа "за" и 87 гласа "против" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г, съобщават от Нова телевизия. Той е първият за страната ни в евро.

В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.

Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Това означава, че се очаква окончателното гласуване на второ четене да е идната седмица.

Работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да обсъдят бюджета заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.2 от 17 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 шопо с търнокопо

    17 1 Отговор
    А честито, гъбари!

    14:19 21.11.2025

  • 2 Имеем си хас

    8 1 Отговор
    Селският инат е доказан!

    14:20 21.11.2025

  • 3 Някой

    21 2 Отговор
    Предвидени още 20-21 милиарда лева дългове. Като за тази година 18 милиарда лева. Толкова за българоубийците!

    14:20 21.11.2025

  • 4 Трио

    23 3 Отговор
    Мафия точи зъби ! Оставка ! Бюджетът е безумен и ще бутне държавата в бездната !

    14:20 21.11.2025

  • 5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    16 1 Отговор
    КОГАТО Е ДА СЕ КРАДЕ, СЪКРАЩАВАТ СРОКОВЕ
    И ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА 26 СЕКУНДИ.

    14:21 21.11.2025

  • 6 Бизнесмен с "0 лева" печалба

    17 2 Отговор
    Просто разпуснете администрацията която не произвежда нищо. Няма нужда от тези хора на държавна работа, защо няма възвръщаемост от тези хора. Хората не са длъжни да изхранват определена паразитна част от обществото, която гласува са управляващи партии! Да се спрат течовете към Пламенките! Към тях се източват много финансови средства! Откъдето отново няма възвръщаемост за държавата. Това са два абсолютно губещи стълба в държавата. Има и трети стълб, сивите пари! Държавата не прави нищо за да поеме контрол над тези пари и да изиска информация за източника на тези пари. При липса на такъв и да се конфискуват! Държавата е на безпрецедентен самотек, където определени мафиотизирани фракции единствено се интересуват от това кой да има по-хубаво място под пробитата делва с "мед". През чиито пробойни вместо мед течат безконтролно пари.

    Три са стълбовете по които държавата се разрушава
    1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
    2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
    3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци

    Коментиран от #11

    14:22 21.11.2025

  • 7 И за пискюл

    14 2 Отговор
    преди приемането Ментата от трибуната мазно изсипа куп лъжи , нищо конструктивно и обективно , само вмирисана стръв за балъци !

    14:24 21.11.2025

  • 8 факт

    13 2 Отговор
    След толкова години управление на ГЕРБ и Борисов вече е кристално ясно, че не стават за управленци. Ниска топка се оказаха и техните съюзници - БСП и ИТН. А от Новото начало са само гръмки изявления и нищо повече. И ето какво измъдриха - бюджет, който повечето икономисти не одобряват. Ако едно семейство непрекъснато взема заеми, докъде ще докара нещата? Същото е с държавата и непрекъснатите заеми.

    14:34 21.11.2025

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Заговора !

    2 2 Отговор
    Заговора !

    За Това Е !

    Заговор !

    Защото !

    Е Заговор !

    Противоречи !

    На Закона !

    И Конституцията !

    14:50 21.11.2025

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Плд

    2 1 Отговор
    Какво стана с блокирането на Парламента и с анти шопарските протести?

    15:06 21.11.2025

  • 13 Цвете

    5 1 Отговор
    ЕТО КОИ СА....ТЕ, ГЛАСУВАЛИТЕ?! ГЕРБ, НОВО НАЧАЛО ,ИТН И БСП. Е КАК ДА ИМ ПОВЯРВАТ ХОРАТА И ДА ГЛАСУВАТ ЗА ТЕЗИ, КОИТО ИСКАТ ДА " СЪДЕРАТ " ДВЕ КОЖИ? НАГЛИ, ДОБРЕ ЗАХЛЕБИЛИ И ДОСТА МАЗНИ ИЗГЛЕЖДАТ.ТО КРАСТАВИТЕ МАГАРЕТА ТАКА СЕ ПОДКРЕПЯТ. 🫦👀⛔️🇧🇬🇧🇬🇧🇬

    15:10 21.11.2025

  • 14 Бюджета на мафията

    1 2 Отговор
    Голяма кражба ни чака в евро

    15:56 21.11.2025

  • 15 Гай Турий

    1 0 Отговор
    Престъпно решение за тоя бюджет. Грабеж от бъдещите поколения от 10 млрд. евро за 1 година!!! ГРОБарите закопаха България, за да си платят индулгнция с безумното вдигане на заплати на шапкари, тоги, даскаля... Законите били такива?! Че можеше за 30 минути да ги отменят, променят и т.н. и всичко да си иде на мястото. Да, ама не, както казваше Петко Б. Народен съд за тези думбази.

    21:31 21.11.2025

  • 16 Обб

    0 0 Отговор
    Величие и итънъ най големите препрепредатели

    02:43 22.11.2025

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол