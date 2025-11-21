Със 131 гласа "за" и 87 гласа "против" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г, съобщават от Нова телевизия. Той е първият за страната ни в евро.

В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.

Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.

Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Това означава, че се очаква окончателното гласуване на второ четене да е идната седмица.

Работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да обсъдят бюджета заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.