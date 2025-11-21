Със 131 гласа "за" и 87 гласа "против" депутатите приеха на първо четене бюджета за 2026 г, съобщават от Нова телевизия. Той е първият за страната ни в евро.
В него се предвижда 3% дефицит, а минималната работна заплата става 620 евро.
Максималният осигурителен доход също се покачва спрямо тази година - от 1 януари той ще е 2352 евро. Други промени спрямо тази година - с два процентни пункта се увеличава вноската за пенсии, а данъкът върху дивидента се качва от 5 на 10%.
Срокът за предложения за поправки беше съкратен от 7 на 3 дни. Това означава, че се очаква окончателното гласуване на второ четене да е идната седмица.
Работодателите отказаха да участват в Тристранния съвет и да обсъдят бюджета заедно със синдикатите и управляващите, поради което Министерският съвет го одобри и внесе в парламента без дебати в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
1 шопо с търнокопо
14:19 21.11.2025
2 Имеем си хас
14:20 21.11.2025
3 Някой
14:20 21.11.2025
4 Трио
14:20 21.11.2025
5 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ
И ВЗЕМАТ РЕШЕНИЯ ЗА 26 СЕКУНДИ.
14:21 21.11.2025
6 Бизнесмен с "0 лева" печалба
Три са стълбовете по които държавата се разрушава
1. Свръх Администрация, при това силно политизирана
2. Безконтролно изтичане на обшествени финансови потоци
3. Безконтролно движение на сиви финансови потоци
Коментиран от #11
14:22 21.11.2025
7 И за пискюл
14:24 21.11.2025
8 факт
14:34 21.11.2025
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Заговора !
За Това Е !
Заговор !
Защото !
Е Заговор !
Противоречи !
На Закона !
И Конституцията !
14:50 21.11.2025
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Плд
15:06 21.11.2025
13 Цвете
15:10 21.11.2025
14 Бюджета на мафията
15:56 21.11.2025
15 Гай Турий
21:31 21.11.2025
16 Обб
02:43 22.11.2025