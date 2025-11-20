Депутатите приеха на първо четене бюджета на ДОО за догодина

Парламентът прие на първо четене бюджета на Държавното обществено осигуряване за 2026 г., съобщават от БНТ. "За" гласуваха 129 народни представители, "против" са 89, 0 се "въздържал се".

Бюджетът на ДОО беше подкрепен от депутатите от ГЕРБ-СДС, "ДПС - Ново начало", "БСП - Обединена левица" и "Има такъв народ".

Проектобюджетът е съставен при съобразяване със следните политики по приходите. Минимална работна заплата за страната се увеличава от 550,66 евро на 620,20 евро месечно, считано от 1 януари 2026 г. минималният осигурителен доход за осигуряващите се лица се увеличава от 550,66 евро на 620, 200 евро", заяви Делян Добрев, председател на бюджетната комисия, ГЕРБ-СДС.

"Този бюджет просто и кратко казва - ще везем по 600 лв. от всеки граждани, за да напълним касичките на властта има пълни безобразия от типа 8 километра път за 2 млрд. лв. и ако не се пълнят касичките на властта няма нужда да се вдигат нито осигуровките, нито данък дивидент. И това, което правим, е да покажем наглостта и нахалството на това правителство, което за първи път си позволява да направи най-голямото увеличение на данъците от Жан Виденов насам", допълни Асен Василев, председател на "Продължаваме Промяната", ПП-ДБ.

"Вие видяхте, че прогнозата на ЕК за тази и следващата година е под 3% дефицит. При тези големи пенсии, при швейцарското правило, дори в този бюджет ще са над милиард и 200 повече за пенсионерите. Тези пари се събират от вноски. Тя така работи системата. Тя, че при Асен Василев беше доста напрегната, айде нека така да го кажем, и започнаха да се плащат пенсии, които държавата никога не изкарваше тези пари, ние просто сме дължини да я продължим. Този данък дивидент беше договорен още преди няколко години. Има и протокол за това. Така, че не беше нищо ново и беше подписан и от работодателите", коментира Бойко Борисов, председател на ГЕРБ.

"Намираме се в омагьосан левичарски кръг, който води до следното - заеми, огромни разходи, вдигане на данъци, инфлация, вдигане на цени. Забележете кой защитава този бюджет. Какво трябва да се направи - първо да ограничим ръста на разходите, такава вакханалия никога не е имало, такъв процент на пера", допълни Мартин Димитров, "Да, България", ПП-ДБ.

"Най-важното, което трябва да се каже, че когато се плащат осигуровките ти ги плащаш да имаш права. Колкото повече осигуровки на светло се плащат, толкова и трансферът от държавния бюджет ще бъде по-малък и тези пари вместо от данъците ще бъдат платени именно за други дейности", подчерта Драгомир Стойнев, "БСП - Обединена левица".

"43% са ви за социални разходи, 13% са ви заплата за администрацията и 12% за здраве. Къде са ви инвестициите, къде ще развивате бизнес, за да можете да давате на социално онеправданите, моля ви, стига глупости. Вие с този бюджет ще вземете парите от работещите и ще изгоните бизнеса", отбеляза Георги Иванов, "Възраждане".

"Няма доволни от този бюджет. Не са доволни от работодателите. Един от синдикатите е полудоволен. Доволни са колегите от "БСП - Обединена левица". Само че за тях е редно да се каже, че това доволство е свързано с блудкавото впечатление, че използват поста председател на парламента, като разменна монета срещу социалния пакет", коментира Хасан Адемов, АПС.

"Има ли според вас логическа корелация между максимален осигурителен доход и максимална пенсия. Защото максималният осигурителен доход се вдига с 400 лв., а пенсията е замразена. 380 хил. българи се осигуряват на максимален осигурителен доход", каза още Радостин Василев, председател на МЕЧ.